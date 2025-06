Лучшие отели на Мальдивах: ТОП-места для экзотического удовольствия

Мальдивы давно зарекомендовали себя как место с высокими стандартами жизни. Путешественники с удовольствием погружаются в мир экзотической природы с роскошными отелями и потрясающими ресторанами, нетронутыми пляжами и спа-центрами с инновационными удобствами.

Лучшие отели на Мальдивах не стоят на месте, постоянно совершенствуют свои услуги. Они не ограничиваются только надводными виллами или бунгало, а идут дальше. Спа также находятся над водой, а благодаря стеклянным полам отдыхающие могут наблюдать за морскими существами.

Обычные пабы постепенно заменяют уютные бары в домиках деревьев на белоснежных пляжах. Классические рестораны все чаще уступают место подводным гастрономическим заведениям с богатым ассортиментом еды и напитков и сказочными видами из окон.

Концепция многих хороших отелей на Мальдивах включает в себя экологические проекты для сохранения коралловых рифов. Один из них работает полностью на альтернативном топливе – солнечной энергии.

В нашей статье мы хотим представить вам список отличных отелей на Мальдивах с оригинальным дизайном, радушной атмосферой и сервисом первого класса. Мы отметили заведения, которые получили сертификаты качества.

Где лучше остановиться влюбленным на Мальдивах?

Cheval Blanc Randheli (где любит отдыхать герцогиня Кембриджская) и Four Seasons Maldives в Ландаа Гираавару занимают первые места среди многих прекрасных отелей на островах.

Какие отели на Мальдивах часто выбирают пары?

Мальдивы часто ассоциируются у туристов с незабываемым медовым месяцем. Пара радостно приезжает сюда за яркими впечатлениями и новыми экзотическими открытиями.

Роскошные отели Мальдив идеально подходят для молодоженов. Источник: freepik

Шикарные виллы обладают всеми роскошными удобствами, а для детей есть детские клубы с развивающими занятиями и веселыми развлечениями. Рестораны предлагают настоящее гастрономическое удовольствие и список лучших блюд из мяса, овощей и морепродуктов. Конечно, путешественники всегда имеют доступ к бирюзовым бассейнам и барам с освежающими коктейлями.

Мы хотим выделить лучшие отели на Мальдивах для семей: Sirru Fen Fushi, JW Marriott Maldives Resort & Spa и Fairmont Maldives. Они занимают высокие позиции в рейтингах благодаря шикарному сервису и огромному выбору развлечений для самого изысканного вкуса.

Какие отели занимают первые позиции в туристических рейтингах?

На Мальдивах много внимания уделяется сохранению ценной экосистемы с коралловыми рифами. Более 20 лет Four Seasons Landaa Giraavaru и Four Seasons Kuda Huraa демонстрируют не только безупречный уровень сервиса для гостей, но и активно заботятся о коралловых рифах как важной составляющей водной фауны. В отеле работают морские биологи, помогающие реализовывать эффективные программы восстановления коралловых рифов.

Six Senses Laamu – это прекрасный курорт на атолле Лаама, расположенном в южной части Мальдив. Он является частью ассоциации The Long Run, специализирующейся на сохранении природы. Правительство островов всегда заботилось о переработке твердых отходов, а Soneva занимается переработкой уже более 20 лет. Благодаря программе Waste to Wealth от Soneva около 90% твердых отходов перерабатывается в хороших отелях Мальдив, превращая мусор в кирпич, а пищевые отходы – в качественный компост. Металлические предметы уплотняются с помощью специальной обработки, а стеклянные контейнеры используются повторно. Эта инициатива гостиниц очень похвальна и заслуживает уважения.

Six Senses Kanuhura

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Известный отель Six Senses Kanuhura заслуженно входит в топ-10 отелей Мальдив. Он расположен в живописном окружении с поразительными коралловыми рифами, окруженными огромным голубым морем с бирюзовыми лагунами. Одна часть отеля расположена на атолле Лавиане, а другая – на атолле Лаама. Вместе они образуют гармоничную архитектурную композицию, обрамленную ослепительными пляжами с мягким песком и пышной изумрудной джунглей.

Тропические деревья здесь умеют удивлять путешественников. Огромные кокосовые пальмы, столетние сосны и морской миндаль, наполняющий воздух нежным ароматом, погружают туристов в атмосферу душевной нежности и спокойствия. Для гостей отеля подготовлена 91 вилла на побережье и над водой. Здесь все способствует полному расслаблению и восстановлению душевных сил. Интерьеры домов оформлены в пастельных тонах в гармонии с окрестными пейзажами.

Роскошное размещение одного из прекрасных отелей Мальдив оборудовано комфортными гамаками, где можно часами строить планы на счастливое будущее и массивными кроватями king-size с милыми балдахинами. Каждый вечер здесь можно устраивать роскошные ужины с большим количеством ароматных деликатесов, идеально дополняемых пением райских птиц и шелестом изумрудных листьев.

В отеле есть семь баров и ресторанов с приветливой атмосферой и богатым выбором пикантных деликатесов и приятных напитков. Обязательно посетите уютное кафе Drift с соломенной крышей и The Point с испанским рестораном и бирюзовым бассейном на крыше.

Путешественники могут проводить досуг в отеле Six Senses с фитнес-залами и занятиями по йоге. Сеансы медитации и звуковой терапии помогают восстановить душевную энергию и настроить позитивный настрой. Спа-центр с VIP-услугами предлагает омолаживающие процедуры, после которых гости чувствуют себя более здоровыми и свежими.

Бронирование : https://www.sixsenses.com/en/resorts/kanuhura

: https://www.sixsenses.com/en/resorts/kanuhura Адрес : Kanuhura Island, Lhaviyani Atoll, Maldives

: Kanuhura Island, Lhaviyani Atoll, Maldives Телефон : +960 662 0044

Joali

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Известная гостиница Joali – это успешный проект студии дизайна Autoban, которая реализовала много архитектурных идей. Ее впечатляющие работы включают в себя отель Duck + Rice в Лондоне, оригинальный аэропорт в столице Азербайджана и многие турецкие гостиницы, в частности Witt Suites и House Hotels.

Гармоничная композиция заведения состоит из прекрасных вилл, расположенных на пляже или над водой. Жилища украшены симпатичными деревянными панелями с вырезанными деталями авторской работы. Изголовье кроватей оригинально оформлено бамбуковыми решетками, которые идеально дополнены роскошными кранами розового золота.

Специально для гостей с любовью подготовлены наборы одежды от известного бренда Ardmore с принтами в виде цапель или пальмовых листьев и мягкие тапочки, в которых гости чувствуют себя тепло и уютно.

Joali, как и другие отличные отели Мальдив, имеет романтическую атмосферу. Ее можно в полной мере ощутить в баре Mura, где можно ходить босиком. Выпейте бокал хорошего вина на закате, и все грустные мысли отойдут на второй план. Обязательно попробуйте здесь сочный цыпленок с хрустящей корочкой и коктейль из экзотических фруктов. А если вы любите сигаретный дым, попробуйте местный кальян с волшебными ароматами.

Когда захочется чего-нибудь необычного, посетите японский ресторан Saoke с непревзойденным саке и завораживающими чайными церемониями. Здесь нет ограничений по дресс-коду и распорядку дня. Каждый действует только по личным вкусам и желаниям.

Бронирование : https://www.joali.com/

: https://www.joali.com/ Адрес : Muravandhoo Island, Raa Atoll, Maldives

: Muravandhoo Island, Raa Atoll, Maldives Телефон : +960 658 4400

Emerald Faafufushi Resort & Spa

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Интересующий вас отель в Мальдивах, предоставляющих отель в райском оазисе, посетит Emerald Faafufushi Resort & Spa. Здесь живописная природа шепчет отдыхающим, что вы уникальны и достойны лучшего.

80 шикарных вилл разбросаны по всему курорту Emerald Faafufushi Resort & Spa. Источник: freepik

Ослепительный бархатный песок и пышная растительность джунглей идеально сочетаются с изумрудной лагуной, известной своим богатым разнообразием подводных обитателей. Здесь легко можно встретить ярких рыб-попугаев, рифовых акул и плоских скатов. На фоне девственной природы отель выглядит просто великолепно.

На семи гектарах живописной территории разбросаны 80 вилл с роскошной внутренней отделкой. Окна домов открывают магические виды на блестящий Индийский океан, сливающийся с бескрайним небом на линии горизонта.

Каждому гостю лучшего места отдыха на Мальдивах предоставляется личный батлер, выполняющий все пожелания гостей заранее. Он записывает их на оздоровительные спа-процедуры или теннисные корты, а по желанию может даже изваять огромную песчаную фигуру в форме сердца, которую можно использовать как импровизированные сиденья и столы.

Пять ресторанов в топ-отеле Мальдив предлагают огромный выбор салатов из экзотических ингредиентов и вкусных блюд из мяса и морепродуктов. Ресторан Teppanyaki Grill приглашает гостей насладиться вкусами рыбы из местных коралловых рифов, в то время как в Mediterraneo шеф-повара готовят домашние тортели и соблазнительный тирамису. Он расположен прямо над водой, поэтому по вечерам можно расслабиться, слушая шелест волн и любуясь сияющими звездами на темно-синем небе.

Спа расположен среди тропических деревьев, поэтому гостям так приятно наслаждаться балийским массажем под щебетание местных птиц. Многие путешественники с увлечением занимаются дайвингом возле отеля. Согласитесь, ведь так интересно нырять с маской в этих экзотических местах, любуясь забавными морскими созданиями. Список интересных занятий в лучшем отеле Мальдив на этом не заканчивается. При желании можно заказать изысканную дегустацию вин на романтической песчаной косе или просто отдохнуть на частной террасе, наблюдая за дельфинами.

Бронирование : https://www.emerald-maldives.com/

: https://www.emerald-maldives.com/ Адрес : Fasmendhoo Island, Raa Atoll, Maldives

: Fasmendhoo Island, Raa Atoll, Maldives Телефон : +960 658 8800

Six Senses Laamu Maldives

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Если вы любите отдых в стиле Робинзона Крузо, то вам понравится прекрасное пребывание в Six Senses Laamu, одном из известных отелей Мальдив. Этот курорт сразу выделяется благодаря сильному акценту на водных видах спорта. Любители серфинга, дайвинга и снорклинга с удовольствием приезжают сюда. Катание на каяках и катамаранах доставляет гостям много удовольствия, ведь море здесь такое теплое и нежное.

В уютных надводных и пляжных виллах известной гостиницы Мальдив созданы все условия для роскошного отдыха. Огромные кровати покрыты ажурными балдахинами, что помогает создать комфортную среду и обеспечивает надежную защиту от тропических насекомых.

Курортные дома всегда прохладны благодаря продуманному архитектурному дизайну. Во-первых, соломенные крыши здесь низкие к земле. Во-вторых, по необходимости деревянные рельсы можно слегка подвинуть для дополнительной вентиляции в номерах.

Не торопитесь думать, что все здесь слишком скромно и просто. Гостям предлагается роскошный коктейльный список, включающий более 100 вкусных напитков в уютном баре. Отдыхающие всегда в восторге от огромных "сырных тарелок", соединенных с изысканными винами из сочных сортов винограда. И обязательно найдите время для пребывания в соломенных капсулах местного спа.

Бронирование : https://www.sixsenses.com/en/resorts/laamu

: https://www.sixsenses.com/en/resorts/laamu Адрес : Olhuveli Island, Laamu Atoll, Maldives

: Olhuveli Island, Laamu Atoll, Maldives Телефон : +960 680 0800

Kudadoo Maldives Private Island

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 из 5)

Если вас интересуют альтернативные источники энергии, вам будет приятно и интересно посетить Kudadoo, один из лучших отелей для отдыха на Мальдивах. Он работает полностью на солнечной энергии и предлагает гостям королевский отдых по системе "все включено". Отель расположен на небольшой песчаной косе с красивыми кокосовыми деревьями.

Рестораны отеля Kudadoo предлагают соблазнительные десерты. Источник: freepik

Номеров немного, всего 15, но это обеспечивает спокойную и тихую атмосферу для гостей. Номера хорошего отеля на Мальдивах оформлены в оригинальном стиле японского рэкана. Для украшения интерьеров здесь используются деревянные, каменные элементы и детали из натуральной соломы. Апартаменты оборудованы просторными террасами, индивидуальными бассейнами и лестницами, которые ведут гостей прямо в бирюзовое море.

"All-inclusive" в одном из топ-10 отелей Мальдив означает магические спа-процедуры Healing Earth с мощным омолаживающим эффектом, личного батлера и красочный пир с богатым выбором вин (более 80). Катайтесь на водных лыжах или отправляйтесь на глубоководную рыбалку, чтобы дополнить букет свежих эмоций от пребывания.

Путешественники наслаждаются гастрономическими деликатесами, такими как мальдивские карри и японский тепаньяки, приготовленные с безупречным кулинарным мастерством шеф-поваром Антуаном Лево.

Вы не будете потревожены громкими звуками цивилизации, засыпая под нежный шепот волн и просыпаясь от забавной щекотки солнечных лучей.

Бронирование : https://www.kudadoomaldives.com/

: https://www.kudadoomaldives.com/ Адрес : Kudadoo Island, Lhaviyani Atoll, Maldives

: Kudadoo Island, Lhaviyani Atoll, Maldives Телефон : +960 662 2000

Ваккару Maldives

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Лучший отдых на Мальдивах успешно воплощает отель Vakkaru, органично вписывающийся в живописные ландшафты частного острова с пышными зарослями кокосовых пальм. Здесь в воздухе витает атмосфера магии с присущими романтическими нотами Мальдив.

Путешественникам предлагают поселиться в королевских виллах с соломенными крышами. Это подлинная гордость одного из топ-10 мест отдыха на Мальдивах. Курортные дома оформлены в сдержанном цвете с преобладанием натуральных материалов и текстур. Элементы, такие как мешковина для мусорных баков и струящиеся муслиновые балдахины, помогают создать приятную среду, близкую к домашней.

Рядом с шикарными виллами есть удобные шезлонги, где можно лежать на открытом воздухе сколько угодно. Неподалеку висят милые гамаки, которые лгут в мягкое пленение. Здесь можно качаться и напевать любимые мелодии, оставляя все земные дела на время.

Шесть прекрасных ресторанов приглашают гостей погрузиться в мир изысканной кухни с богатым выбором основных блюд, салатов и закусок. Вы можете выбрать, где ужинать сегодня – на ослепительном пляже, частной косе или в пышных джунглях тропических растений.

По желанию можно поужинать на приватной органической ферме или в кинотеатре под огромным звездным небом. Спа имеет стеклянные полы, поэтому балийские массажи сопровождаются созерцанием забавных подводных созданий. Доктор Суранди Диссанаяке составит для вас аюрведическую велнес-программу. Отдыхающие чувствуют здесь непринужденно, что очень важно для курортного отдыха на Мальдивах.

Бронирование : https://www.vakkarumaldives.com/

: https://www.vakkarumaldives.com/ Адрес : Vakkaru Island, Baa Atoll, Maldives

: Vakkaru Island, Baa Atoll, Maldives Телефон : +960 660 7000

InterContinental Maldives Maamunagau Resort

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

В идиллическом месте, среди бархатного пляжа с молочно-белым песком рядом с частной бирюзовой лагуной, расположен InterContinental Maldives, хороший отель на Мальдивах. Он еще достаточно "молод", поскольку открылся в 2019 году, но за это время уже успел завоевать много плюсов курортного отдыха в райском уголке.

Для путешественников здесь есть три крутых варианта отдыха:

Прекрасные виллы в живописной лагуне, затрагивающей мелководье;

Пляжные виллы, разбросанные вдоль берега;

Возвышающиеся над водой бунгало, которые "шепчутся" с игривыми волнами.

Шесть ресторанов и баров с радушной атмосферой не позволяют туристам оставаться голодными. The Lighthouse предлагает не только роскошный ассортимент аппетитной еды и напитков, но и потрясающие виды на местные пейзажи, включая огромный Индийский океан. Талантливые шеф-повара здесь готовят ароматную средиземноморскую кухню с большим количеством изысканных блюд из морепродуктов.

Как и все лучшие места отдыха на Мальдивах, гостиница активно поддерживает экологические инициативы. Самое главное, он сотрудничает с известными биологами для дальнейшей защиты и восстановления экосистем коралловых рифов острова.

Бронирование : https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/maamunagau/mleha/hoteldetail

: https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/maamunagau/mleha/hoteldetail Адрес : Maamunagau Island, Raa Atoll, Maldives

: Maamunagau Island, Raa Atoll, Maldives Телефон : +960 658 0500

Alila Kothaifaru Maldives

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Список обязательных для посещения отелей всегда включает Alila Kothaifaru. Он расположен на уютном приватном острове с виллами и бирюзовым бассейном. Здесь сахарные песчаные пляжи гармонично смешиваются с экзотическими пальмами. Находящиеся рядом изумрудные тропические джунгли помогают создать полную картину идеального отдыха для гостей.

Это топ-место отдыха на Мальдивах можно добраться за 45 минут на гидросамолете из Международного аэропорта Мале. Отель элегантно расположен на атолле Раа, на живописном острове Котайфара.

Он предлагает 80 надводных и пляжных вилл с ванными комнатами, соединенными с морем. В двух ресторанах и барах талантливые кулинарные художники готовят шикарные блюда из фермерских продуктов. Гости в восторге не только от изысканного вкуса блюд, но и их оригинального оформления. Среди высоких тропических деревьев находится спа-центр с крутыми процедурами по уходу за лицом и телом.

Главная особенность хорошей гостиницы на Мальдивах состоит в том, что персонал здесь уделяет большое внимание индивидуальному обслуживанию гостей. Они стараются запомнить ваши предпочтения в еде и напитках, а также имена ваших детей или любимых. Искренние улыбки и участие персонала добавляют несколько плюсов заведения, ведь для гостей очень важно чувствовать себя уютно и как дома.

Адрес : Kothaifaru Island, Raa Atoll, Maldives

: Kothaifaru Island, Raa Atoll, Maldives Телефон : +960 660 6000

The St. Regis Maldives Vommuli Resort

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

На ранее необитаемом острове Воммули в 2016 году появился относительно новый курорт на Мальдивах. Дизайн отеля отображает поразительные пейзажи окружающей местности. Надводные виллы имеют форму скатов и преимущественно сделаны из дерева. На острове есть большая библиотека, которая имеет конусообразную форму, похожую на местные морские создания.

Надводный спа-центр Iridium с иллюминаторами на стеклянном полу приглашает отдыхающих заниматься йогой и посещать расслабляющие процедуры. Бассейн Blue Hole отеля считается одним из самых больших гидротерапевтических резервуаров в стране.

Семь ресторанов на острове предлагают попробовать только что выловленных из моря мальдивских омаров и другие замечательные блюда. В ресторане Oriental умелые шеф-повара готовят потрясающие паназийские блюда. Омары здесь оригинально подаются в виде соблазнительных шариков мороженого.

Бронирование : https://www.marriott.com/hotels/travel/mleor-the-st-regis-maldives-vommuli-resort

: https://www.marriott.com/hotels/travel/mleor-the-st-regis-maldives-vommuli-resort Адрес : Vommuli Island, Dhaalu Atoll, Maldives

: Vommuli Island, Dhaalu Atoll, Maldives Телефон : +960 676 6333

The Standard, Huruvalhi Maldives

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Крутые места для отдыха на Мальдивах по праву включают The Standard, воплощающий лучшие традиции курортного отдыха у Индийского океана. Ярко окрашенные крыши вилл отеля сразу выделяются на фоне живописных ландшафтов.

Отель предлагает лучший отдых с легким тропическим привкусом. Путешественникам подают фирменные завтраки из вкусно приготовленных яиц и ароматного кофе с пышной пенкой в ресторане Kula Beach, который работает круглосуточно. По желанию путешественники могут заказать аппетитные обеды прямо к вилле, а точнее к голубому бассейну с плавающим подносом. Туристы с удовольствием отправляются в увлекательные круизы за дельфинами и плавают с мантами.

Ресторан Gudagudaguda предлагает великолепную мальдивскую кухню. Источник: freepik

Роскошный ужин можно отведать в ресторане Gudagudaguda или BBQ Shack на пляже. Здесь можно насладиться вкусом пикантной мальдивской кухни. Удобно устройтесь на подушках на полу и вкушайте тунец самбал и удивительные кари.

Надводный ночной клуб Beru Bar с огромным диско-шаром на Мальдивах приглашает оторваться под звуки зажигательных мелодий.

Бронирование : https://www.standardhotels.com/hotels/maldives/huruvalhi

: https://www.standardhotels.com/hotels/maldives/huruvalhi Адрес : Huruvalhi Island, Raa Atoll, Maldives

: Huruvalhi Island, Raa Atoll, Maldives Телефон : +960 658 5555

Emerald Maldives Resort & Spa

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Emerald Maldives Resort & Spa не случайно включен в список отелей Мальдив с самым высоким рейтингом. Он расположен на живописном острове Фасменда в атолле Раа с ослепительными белыми пляжами и пышными экзотическими растениями.

Здесь сама природа создала правильные условия для дайвинга с погружением в подводный мир ярких рифовых рыб, мант и тигровых акул. С особым интересом и увлечением туристы наблюдают за дельфинами.

Самая красивая гостиница на Мальдивах – это гармоничное сочетание 120 надводных и пляжных вилл, спроектированных известным американским архитектором Эдвардом Дэвидом Пулом.

Для их строительства использовались преимущественно натуральные материалы, в том числе бамбук, натуральный камень и листья экзотического ланги-ланги. Главная идея архитектора заключалась в том, чтобы интерьеры и экстерьеры просторных вилл были в гармонии с тропическими джунглями и нетронутыми пляжами.

Дизайн интерьера курортных домов характеризуется стильным минимализмом и акцентом на модных дизайнерских мотивах. Часто здесь используются пастельные тона, созвучные цвету пляжного песка и бирюзово-голубыми морскими водами. В виллах с бассейнами есть удобные мраморные ванные комнаты, соединенные с океаном.

Все еще размышляете, в какой гостинице лучше всего остановиться? Выбирайте Emerald Maldives Resort & Spa, признанный фаворит среди курортных отелей Мальдив. Личный батлер здесь ловит желание путешественников на лету. Он помогает бронировать рестораны, а также организует приватный кинотеатр под звездами с хрустящим попкорном и экзотическими напитками.

Рестораны Asiatique и Amazonica предлагают гостям отведать отличную местную и азиатскую кухню. Попробуйте куриные крылышки с пикантным сладко-кислым соусом и севичем из красного луциана, и вы почувствуете себя на вершине блаженства.

Конечно, самое романтичное время здесь – вечером, когда можно загадывать желание, глядя на небо, усеянное тысячами звезд из разных галактик.

Бронирование : https://www.emerald-maldives.com/

: https://www.emerald-maldives.com/ Адрес : Fasmendhoo Island, Raa Atoll, Maldives

: Fasmendhoo Island, Raa Atoll, Maldives Телефон : +960 658 8800

Gili Lankanfushi Maldives

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Gili Lankanfushi, одна из известных гостиниц Мальдив, расположена в живописной лагуне с просторными белоснежными пляжами и симпатичными песчаными косами. Путешественников сразу привлекает поразительная мерцающая вода от нежно-голубого до насыщенного изумрудного цвета.

Прекрасные виллы отеля построены на сваях над водой, что придает ему особый шарм. Курортные дома обставлены авторской деревянной мебелью и оригинальными тканевыми абажурами.

Ванная комната оснащена хорошими средствами личной гигиены и кремом, что обеспечивает защиту от солнца. Некоторые пляжные виллы предназначены для уединенного отдыха путешественников, которые хотят остаться наедине со своими любимыми или просто сами.

Думаете, чем заняться в отеле? Занимайтесь йогой на острове для душевного равновесия и посетите рестораны на пляже или среди пышных тропических деревьев с органическими продуктами, фруктами и овощами.

Gili Lankanfushi прилагает много усилий к программам сохранения коралловых рифов. Молодые кораллы выращиваются на домашнем рифе, а затем пересаживаются в природную среду. Выращенные рифы более устойчивы к обесцвечиванию и отрицательным экологическим факторам.

Бронирование : https://www.gili-lankanfushi.com/

: https://www.gili-lankanfushi.com/ Адрес : Lankanfushi Island, North Malé Atoll, Maldives

: Lankanfushi Island, North Malé Atoll, Maldives Телефон : +960 664 0304

Raffles Maldives Мераду

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Один из лучших туристических отелей на Мальдивах, Raffles, предлагает почувствовать вкус тропического отдыха со всеми его оттенками. Здесь подают потрясающие завтраки с хрустящей французской выпечкой, яйцами пашот и фруктовыми соками. На обед самые лучшие шеф-повара отеля приготовят специально для вас жареного копченого тунца с лимонным соком. В красивом спа-центре гостям делают массаж по особой технике с необычными балийскими ритуалами.

Специально для вас мы провели виртуальный обзор прекрасных отелей Мальдив, чтобы вы могли организовать отпуск мечты в райском оазисе.

Желаем отличного путешествия! И помните, что вы заслуживаете лучшего.

Бронирование : https://www.raffles.com/hotels-and-resorts/raffles-maldives-meradhoo/

: https://www.raffles.com/hotels-and-resorts/raffles-maldives-meradhoo/ Адрес : Meradhoo Island, Gaafu Alifu Atoll, Maldives

: Meradhoo Island, Gaafu Alifu Atoll, Maldives Телефон : +960 682 8800

Мальдивы в 2025 году предлагают роскошный отдых с девственной природой, шикарными виллами и экологическими инициативами. От Six Senses Kanuhura с его коралловыми рифами до Emerald Faafufushi Resort & Spa с персональными батлерами – эти отели идеально подходят для романтических, семейных или экологически сознательных путешествий. То ли дайвинг, спа-процедуры, то ли гастрономические впечатления в ресторанах, таких как Gudagudaguda, каждое заведение добавляет уникального шарма вашему отпуску на Мальдивах.