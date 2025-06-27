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Лучшие отели на Мальдивах: ТОП-места для экзотического удовольствия

Анастасия Крыщук

Лучшие отели на Мальдивах: ТОП-места для экзотического удовольствия
Лучшие отели на Мальдивах постоянно повышают уровень своего сервиса. Источник: freepik

Мальдивы давно зарекомендовали себя как место с высокими стандартами жизни. Путешественники с удовольствием погружаются в мир экзотической природы с роскошными отелями и потрясающими ресторанами, нетронутыми пляжами и спа-центрами с инновационными удобствами.

Лучшие отели на Мальдивах не стоят на месте, постоянно совершенствуют свои услуги. Они не ограничиваются только надводными виллами или бунгало, а идут дальше. Спа также находятся над водой, а благодаря стеклянным полам отдыхающие могут наблюдать за морскими существами.

Обычные пабы постепенно заменяют уютные бары в домиках деревьев на белоснежных пляжах. Классические рестораны все чаще уступают место подводным гастрономическим заведениям с богатым ассортиментом еды и напитков и сказочными видами из окон.

Концепция многих хороших отелей на Мальдивах включает в себя экологические проекты для сохранения коралловых рифов. Один из них работает полностью на альтернативном топливе – солнечной энергии.

В нашей статье мы хотим представить вам список отличных отелей на Мальдивах с оригинальным дизайном, радушной атмосферой и сервисом первого класса. Мы отметили заведения, которые получили сертификаты качества.

Где лучше остановиться влюбленным на Мальдивах?

Cheval Blanc Randheli (где любит отдыхать герцогиня Кембриджская) и Four Seasons Maldives в Ландаа Гираавару занимают первые места среди многих прекрасных отелей на островах.

Какие отели на Мальдивах часто выбирают пары?

Мальдивы часто ассоциируются у туристов с незабываемым медовым месяцем. Пара радостно приезжает сюда за яркими впечатлениями и новыми экзотическими открытиями.

Лучшие отели на Мальдивах: ТОП-места для экзотического удовольствия
Роскошные отели Мальдив идеально подходят для молодоженов. Источник: freepik

Шикарные виллы обладают всеми роскошными удобствами, а для детей есть детские клубы с развивающими занятиями и веселыми развлечениями. Рестораны предлагают настоящее гастрономическое удовольствие и список лучших блюд из мяса, овощей и морепродуктов. Конечно, путешественники всегда имеют доступ к бирюзовым бассейнам и барам с освежающими коктейлями.

Мы хотим выделить лучшие отели на Мальдивах для семей: Sirru Fen Fushi, JW Marriott Maldives Resort & Spa и Fairmont Maldives. Они занимают высокие позиции в рейтингах благодаря шикарному сервису и огромному выбору развлечений для самого изысканного вкуса.

Какие отели занимают первые позиции в туристических рейтингах?

На Мальдивах много внимания уделяется сохранению ценной экосистемы с коралловыми рифами. Более 20 лет Four Seasons Landaa Giraavaru и Four Seasons Kuda Huraa демонстрируют не только безупречный уровень сервиса для гостей, но и активно заботятся о коралловых рифах как важной составляющей водной фауны. В отеле работают морские биологи, помогающие реализовывать эффективные программы восстановления коралловых рифов.

Six Senses Laamu – это прекрасный курорт на атолле Лаама, расположенном в южной части Мальдив. Он является частью ассоциации The Long Run, специализирующейся на сохранении природы. Правительство островов всегда заботилось о переработке твердых отходов, а Soneva занимается переработкой уже более 20 лет. Благодаря программе Waste to Wealth от Soneva около 90% твердых отходов перерабатывается в хороших отелях Мальдив, превращая мусор в кирпич, а пищевые отходы – в качественный компост. Металлические предметы уплотняются с помощью специальной обработки, а стеклянные контейнеры используются повторно. Эта инициатива гостиниц очень похвальна и заслуживает уважения.

Six Senses Kanuhura

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Известный отель Six Senses Kanuhura заслуженно входит в топ-10 отелей Мальдив. Он расположен в живописном окружении с поразительными коралловыми рифами, окруженными огромным голубым морем с бирюзовыми лагунами. Одна часть отеля расположена на атолле Лавиане, а другая – на атолле Лаама. Вместе они образуют гармоничную архитектурную композицию, обрамленную ослепительными пляжами с мягким песком и пышной изумрудной джунглей.

Тропические деревья здесь умеют удивлять путешественников. Огромные кокосовые пальмы, столетние сосны и морской миндаль, наполняющий воздух нежным ароматом, погружают туристов в атмосферу душевной нежности и спокойствия. Для гостей отеля подготовлена 91 вилла на побережье и над водой. Здесь все способствует полному расслаблению и восстановлению душевных сил. Интерьеры домов оформлены в пастельных тонах в гармонии с окрестными пейзажами.

Роскошное размещение одного из прекрасных отелей Мальдив оборудовано комфортными гамаками, где можно часами строить планы на счастливое будущее и массивными кроватями king-size с милыми балдахинами. Каждый вечер здесь можно устраивать роскошные ужины с большим количеством ароматных деликатесов, идеально дополняемых пением райских птиц и шелестом изумрудных листьев.

В отеле есть семь баров и ресторанов с приветливой атмосферой и богатым выбором пикантных деликатесов и приятных напитков. Обязательно посетите уютное кафе Drift с соломенной крышей и The Point с испанским рестораном и бирюзовым бассейном на крыше.

Путешественники могут проводить досуг в отеле Six Senses с фитнес-залами и занятиями по йоге. Сеансы медитации и звуковой терапии помогают восстановить душевную энергию и настроить позитивный настрой. Спа-центр с VIP-услугами предлагает омолаживающие процедуры, после которых гости чувствуют себя более здоровыми и свежими.

Joali

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Известная гостиница Joali – это успешный проект студии дизайна Autoban, которая реализовала много архитектурных идей. Ее впечатляющие работы включают в себя отель Duck + Rice в Лондоне, оригинальный аэропорт в столице Азербайджана и многие турецкие гостиницы, в частности Witt Suites и House Hotels.

Гармоничная композиция заведения состоит из прекрасных вилл, расположенных на пляже или над водой. Жилища украшены симпатичными деревянными панелями с вырезанными деталями авторской работы. Изголовье кроватей оригинально оформлено бамбуковыми решетками, которые идеально дополнены роскошными кранами розового золота.

Специально для гостей с любовью подготовлены наборы одежды от известного бренда Ardmore с принтами в виде цапель или пальмовых листьев и мягкие тапочки, в которых гости чувствуют себя тепло и уютно.

Joali, как и другие отличные отели Мальдив, имеет романтическую атмосферу. Ее можно в полной мере ощутить в баре Mura, где можно ходить босиком. Выпейте бокал хорошего вина на закате, и все грустные мысли отойдут на второй план. Обязательно попробуйте здесь сочный цыпленок с хрустящей корочкой и коктейль из экзотических фруктов. А если вы любите сигаретный дым, попробуйте местный кальян с волшебными ароматами.

Когда захочется чего-нибудь необычного, посетите японский ресторан Saoke с непревзойденным саке и завораживающими чайными церемониями. Здесь нет ограничений по дресс-коду и распорядку дня. Каждый действует только по личным вкусам и желаниям.

  • Бронирование : https://www.joali.com/
  • Адрес : Muravandhoo Island, Raa Atoll, Maldives
  • Телефон : +960 658 4400

Emerald Faafufushi Resort & Spa

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Интересующий вас отель в Мальдивах, предоставляющих отель в райском оазисе, посетит Emerald Faafufushi Resort & Spa. Здесь живописная природа шепчет отдыхающим, что вы уникальны и достойны лучшего.

Лучшие отели на Мальдивах: ТОП-места для экзотического удовольствия
80 шикарных вилл разбросаны по всему курорту Emerald Faafufushi Resort & Spa. Источник: freepik

Ослепительный бархатный песок и пышная растительность джунглей идеально сочетаются с изумрудной лагуной, известной своим богатым разнообразием подводных обитателей. Здесь легко можно встретить ярких рыб-попугаев, рифовых акул и плоских скатов. На фоне девственной природы отель выглядит просто великолепно.

На семи гектарах живописной территории разбросаны 80 вилл с роскошной внутренней отделкой. Окна домов открывают магические виды на блестящий Индийский океан, сливающийся с бескрайним небом на линии горизонта.

Каждому гостю лучшего места отдыха на Мальдивах предоставляется личный батлер, выполняющий все пожелания гостей заранее. Он записывает их на оздоровительные спа-процедуры или теннисные корты, а по желанию может даже изваять огромную песчаную фигуру в форме сердца, которую можно использовать как импровизированные сиденья и столы.

Пять ресторанов в топ-отеле Мальдив предлагают огромный выбор салатов из экзотических ингредиентов и вкусных блюд из мяса и морепродуктов. Ресторан Teppanyaki Grill приглашает гостей насладиться вкусами рыбы из местных коралловых рифов, в то время как в Mediterraneo шеф-повара готовят домашние тортели и соблазнительный тирамису. Он расположен прямо над водой, поэтому по вечерам можно расслабиться, слушая шелест волн и любуясь сияющими звездами на темно-синем небе.

Спа расположен среди тропических деревьев, поэтому гостям так приятно наслаждаться балийским массажем под щебетание местных птиц. Многие путешественники с увлечением занимаются дайвингом возле отеля. Согласитесь, ведь так интересно нырять с маской в этих экзотических местах, любуясь забавными морскими созданиями. Список интересных занятий в лучшем отеле Мальдив на этом не заканчивается. При желании можно заказать изысканную дегустацию вин на романтической песчаной косе или просто отдохнуть на частной террасе, наблюдая за дельфинами.

Six Senses Laamu Maldives

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Если вы любите отдых в стиле Робинзона Крузо, то вам понравится прекрасное пребывание в Six Senses Laamu, одном из известных отелей Мальдив. Этот курорт сразу выделяется благодаря сильному акценту на водных видах спорта. Любители серфинга, дайвинга и снорклинга с удовольствием приезжают сюда. Катание на каяках и катамаранах доставляет гостям много удовольствия, ведь море здесь такое теплое и нежное.

В уютных надводных и пляжных виллах известной гостиницы Мальдив созданы все условия для роскошного отдыха. Огромные кровати покрыты ажурными балдахинами, что помогает создать комфортную среду и обеспечивает надежную защиту от тропических насекомых.

Курортные дома всегда прохладны благодаря продуманному архитектурному дизайну. Во-первых, соломенные крыши здесь низкие к земле. Во-вторых, по необходимости деревянные рельсы можно слегка подвинуть для дополнительной вентиляции в номерах.

Не торопитесь думать, что все здесь слишком скромно и просто. Гостям предлагается роскошный коктейльный список, включающий более 100 вкусных напитков в уютном баре. Отдыхающие всегда в восторге от огромных "сырных тарелок", соединенных с изысканными винами из сочных сортов винограда. И обязательно найдите время для пребывания в соломенных капсулах местного спа.

Kudadoo Maldives Private Island

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 из 5)

Если вас интересуют альтернативные источники энергии, вам будет приятно и интересно посетить Kudadoo, один из лучших отелей для отдыха на Мальдивах. Он работает полностью на солнечной энергии и предлагает гостям королевский отдых по системе "все включено". Отель расположен на небольшой песчаной косе с красивыми кокосовыми деревьями.

Лучшие отели на Мальдивах: ТОП-места для экзотического удовольствия
Рестораны отеля Kudadoo предлагают соблазнительные десерты. Источник: freepik

Номеров немного, всего 15, но это обеспечивает спокойную и тихую атмосферу для гостей. Номера хорошего отеля на Мальдивах оформлены в оригинальном стиле японского рэкана. Для украшения интерьеров здесь используются деревянные, каменные элементы и детали из натуральной соломы. Апартаменты оборудованы просторными террасами, индивидуальными бассейнами и лестницами, которые ведут гостей прямо в бирюзовое море.

"All-inclusive" в одном из топ-10 отелей Мальдив означает магические спа-процедуры Healing Earth с мощным омолаживающим эффектом, личного батлера и красочный пир с богатым выбором вин (более 80). Катайтесь на водных лыжах или отправляйтесь на глубоководную рыбалку, чтобы дополнить букет свежих эмоций от пребывания.

Путешественники наслаждаются гастрономическими деликатесами, такими как мальдивские карри и японский тепаньяки, приготовленные с безупречным кулинарным мастерством шеф-поваром Антуаном Лево.

Вы не будете потревожены громкими звуками цивилизации, засыпая под нежный шепот волн и просыпаясь от забавной щекотки солнечных лучей.

Ваккару Maldives

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Лучший отдых на Мальдивах успешно воплощает отель Vakkaru, органично вписывающийся в живописные ландшафты частного острова с пышными зарослями кокосовых пальм. Здесь в воздухе витает атмосфера магии с присущими романтическими нотами Мальдив.

Путешественникам предлагают поселиться в королевских виллах с соломенными крышами. Это подлинная гордость одного из топ-10 мест отдыха на Мальдивах. Курортные дома оформлены в сдержанном цвете с преобладанием натуральных материалов и текстур. Элементы, такие как мешковина для мусорных баков и струящиеся муслиновые балдахины, помогают создать приятную среду, близкую к домашней.

Рядом с шикарными виллами есть удобные шезлонги, где можно лежать на открытом воздухе сколько угодно. Неподалеку висят милые гамаки, которые лгут в мягкое пленение. Здесь можно качаться и напевать любимые мелодии, оставляя все земные дела на время.

Шесть прекрасных ресторанов приглашают гостей погрузиться в мир изысканной кухни с богатым выбором основных блюд, салатов и закусок. Вы можете выбрать, где ужинать сегодня – на ослепительном пляже, частной косе или в пышных джунглях тропических растений.

По желанию можно поужинать на приватной органической ферме или в кинотеатре под огромным звездным небом. Спа имеет стеклянные полы, поэтому балийские массажи сопровождаются созерцанием забавных подводных созданий. Доктор Суранди Диссанаяке составит для вас аюрведическую велнес-программу. Отдыхающие чувствуют здесь непринужденно, что очень важно для курортного отдыха на Мальдивах.

InterContinental Maldives Maamunagau Resort

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

В идиллическом месте, среди бархатного пляжа с молочно-белым песком рядом с частной бирюзовой лагуной, расположен InterContinental Maldives, хороший отель на Мальдивах. Он еще достаточно "молод", поскольку открылся в 2019 году, но за это время уже успел завоевать много плюсов курортного отдыха в райском уголке.

Для путешественников здесь есть три крутых варианта отдыха:

  • Прекрасные виллы в живописной лагуне, затрагивающей мелководье;
  • Пляжные виллы, разбросанные вдоль берега;
  • Возвышающиеся над водой бунгало, которые "шепчутся" с игривыми волнами.

Шесть ресторанов и баров с радушной атмосферой не позволяют туристам оставаться голодными. The Lighthouse предлагает не только роскошный ассортимент аппетитной еды и напитков, но и потрясающие виды на местные пейзажи, включая огромный Индийский океан. Талантливые шеф-повара здесь готовят ароматную средиземноморскую кухню с большим количеством изысканных блюд из морепродуктов.

Как и все лучшие места отдыха на Мальдивах, гостиница активно поддерживает экологические инициативы. Самое главное, он сотрудничает с известными биологами для дальнейшей защиты и восстановления экосистем коралловых рифов острова.

Alila Kothaifaru Maldives

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Список обязательных для посещения отелей всегда включает Alila Kothaifaru. Он расположен на уютном приватном острове с виллами и бирюзовым бассейном. Здесь сахарные песчаные пляжи гармонично смешиваются с экзотическими пальмами. Находящиеся рядом изумрудные тропические джунгли помогают создать полную картину идеального отдыха для гостей.

Это топ-место отдыха на Мальдивах можно добраться за 45 минут на гидросамолете из Международного аэропорта Мале. Отель элегантно расположен на атолле Раа, на живописном острове Котайфара.

Он предлагает 80 надводных и пляжных вилл с ванными комнатами, соединенными с морем. В двух ресторанах и барах талантливые кулинарные художники готовят шикарные блюда из фермерских продуктов. Гости в восторге не только от изысканного вкуса блюд, но и их оригинального оформления. Среди высоких тропических деревьев находится спа-центр с крутыми процедурами по уходу за лицом и телом.

Главная особенность хорошей гостиницы на Мальдивах состоит в том, что персонал здесь уделяет большое внимание индивидуальному обслуживанию гостей. Они стараются запомнить ваши предпочтения в еде и напитках, а также имена ваших детей или любимых. Искренние улыбки и участие персонала добавляют несколько плюсов заведения, ведь для гостей очень важно чувствовать себя уютно и как дома.

  • Адрес : Kothaifaru Island, Raa Atoll, Maldives
  • Телефон : +960 660 6000

The St. Regis Maldives Vommuli Resort

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

На ранее необитаемом острове Воммули в 2016 году появился относительно новый курорт на Мальдивах. Дизайн отеля отображает поразительные пейзажи окружающей местности. Надводные виллы имеют форму скатов и преимущественно сделаны из дерева. На острове есть большая библиотека, которая имеет конусообразную форму, похожую на местные морские создания.

Надводный спа-центр Iridium с иллюминаторами на стеклянном полу приглашает отдыхающих заниматься йогой и посещать расслабляющие процедуры. Бассейн Blue Hole отеля считается одним из самых больших гидротерапевтических резервуаров в стране.

Семь ресторанов на острове предлагают попробовать только что выловленных из моря мальдивских омаров и другие замечательные блюда. В ресторане Oriental умелые шеф-повара готовят потрясающие паназийские блюда. Омары здесь оригинально подаются в виде соблазнительных шариков мороженого.

The Standard, Huruvalhi Maldives

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 из 5)

Крутые места для отдыха на Мальдивах по праву включают The Standard, воплощающий лучшие традиции курортного отдыха у Индийского океана. Ярко окрашенные крыши вилл отеля сразу выделяются на фоне живописных ландшафтов.

Отель предлагает лучший отдых с легким тропическим привкусом. Путешественникам подают фирменные завтраки из вкусно приготовленных яиц и ароматного кофе с пышной пенкой в ресторане Kula Beach, который работает круглосуточно. По желанию путешественники могут заказать аппетитные обеды прямо к вилле, а точнее к голубому бассейну с плавающим подносом. Туристы с удовольствием отправляются в увлекательные круизы за дельфинами и плавают с мантами.

Лучшие отели на Мальдивах: ТОП-места для экзотического удовольствия
Ресторан Gudagudaguda предлагает великолепную мальдивскую кухню. Источник: freepik

Роскошный ужин можно отведать в ресторане Gudagudaguda или BBQ Shack на пляже. Здесь можно насладиться вкусом пикантной мальдивской кухни. Удобно устройтесь на подушках на полу и вкушайте тунец самбал и удивительные кари.

Надводный ночной клуб Beru Bar с огромным диско-шаром на Мальдивах приглашает оторваться под звуки зажигательных мелодий.

Emerald Maldives Resort & Spa

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Emerald Maldives Resort & Spa не случайно включен в список отелей Мальдив с самым высоким рейтингом. Он расположен на живописном острове Фасменда в атолле Раа с ослепительными белыми пляжами и пышными экзотическими растениями.

Здесь сама природа создала правильные условия для дайвинга с погружением в подводный мир ярких рифовых рыб, мант и тигровых акул. С особым интересом и увлечением туристы наблюдают за дельфинами.

Самая красивая гостиница на Мальдивах – это гармоничное сочетание 120 надводных и пляжных вилл, спроектированных известным американским архитектором Эдвардом Дэвидом Пулом.

Для их строительства использовались преимущественно натуральные материалы, в том числе бамбук, натуральный камень и листья экзотического ланги-ланги. Главная идея архитектора заключалась в том, чтобы интерьеры и экстерьеры просторных вилл были в гармонии с тропическими джунглями и нетронутыми пляжами.

Дизайн интерьера курортных домов характеризуется стильным минимализмом и акцентом на модных дизайнерских мотивах. Часто здесь используются пастельные тона, созвучные цвету пляжного песка и бирюзово-голубыми морскими водами. В виллах с бассейнами есть удобные мраморные ванные комнаты, соединенные с океаном.

Все еще размышляете, в какой гостинице лучше всего остановиться? Выбирайте Emerald Maldives Resort & Spa, признанный фаворит среди курортных отелей Мальдив. Личный батлер здесь ловит желание путешественников на лету. Он помогает бронировать рестораны, а также организует приватный кинотеатр под звездами с хрустящим попкорном и экзотическими напитками.

Рестораны Asiatique и Amazonica предлагают гостям отведать отличную местную и азиатскую кухню. Попробуйте куриные крылышки с пикантным сладко-кислым соусом и севичем из красного луциана, и вы почувствуете себя на вершине блаженства.

Конечно, самое романтичное время здесь – вечером, когда можно загадывать желание, глядя на небо, усеянное тысячами звезд из разных галактик.

Gili Lankanfushi Maldives

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 из 5)

Gili Lankanfushi, одна из известных гостиниц Мальдив, расположена в живописной лагуне с просторными белоснежными пляжами и симпатичными песчаными косами. Путешественников сразу привлекает поразительная мерцающая вода от нежно-голубого до насыщенного изумрудного цвета.

Прекрасные виллы отеля построены на сваях над водой, что придает ему особый шарм. Курортные дома обставлены авторской деревянной мебелью и оригинальными тканевыми абажурами.

Ванная комната оснащена хорошими средствами личной гигиены и кремом, что обеспечивает защиту от солнца. Некоторые пляжные виллы предназначены для уединенного отдыха путешественников, которые хотят остаться наедине со своими любимыми или просто сами.

Думаете, чем заняться в отеле? Занимайтесь йогой на острове для душевного равновесия и посетите рестораны на пляже или среди пышных тропических деревьев с органическими продуктами, фруктами и овощами.

Gili Lankanfushi прилагает много усилий к программам сохранения коралловых рифов. Молодые кораллы выращиваются на домашнем рифе, а затем пересаживаются в природную среду. Выращенные рифы более устойчивы к обесцвечиванию и отрицательным экологическим факторам.

Raffles Maldives Мераду

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 из 5)

Один из лучших туристических отелей на Мальдивах, Raffles, предлагает почувствовать вкус тропического отдыха со всеми его оттенками. Здесь подают потрясающие завтраки с хрустящей французской выпечкой, яйцами пашот и фруктовыми соками. На обед самые лучшие шеф-повара отеля приготовят специально для вас жареного копченого тунца с лимонным соком. В красивом спа-центре гостям делают массаж по особой технике с необычными балийскими ритуалами.

Специально для вас мы провели виртуальный обзор прекрасных отелей Мальдив, чтобы вы могли организовать отпуск мечты в райском оазисе.

Желаем отличного путешествия! И помните, что вы заслуживаете лучшего.

Мальдивы в 2025 году предлагают роскошный отдых с девственной природой, шикарными виллами и экологическими инициативами. От Six Senses Kanuhura с его коралловыми рифами до Emerald Faafufushi Resort & Spa с персональными батлерами – эти отели идеально подходят для романтических, семейных или экологически сознательных путешествий. То ли дайвинг, спа-процедуры, то ли гастрономические впечатления в ресторанах, таких как Gudagudaguda, каждое заведение добавляет уникального шарма вашему отпуску на Мальдивах.

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