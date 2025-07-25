Очереди в аэропорту, задержки рейсов и отмена: правила компенсации за перелеты и права пассажиров

Лето – горячая пора не только на курортах, но и в аэропортах. Растущий спрос на авиарейсы приводит к длинным очередям, отменам, частым задержкам рейсов и пропущенным стыковкам. Эти сбои могут существенно повредить вашим планам, но никто не застрахован. Ваше путешествие может быть прервано или отложено. Однако во многих случаях вы можете получить компенсацию по неудобствам. Для этого нужно знать свои права, если ваш рейс отменен или задержан.

Существуют определенные правила компенсации за авиарейсы, которые должны придерживаться авиакомпании и пассажиры. Рекомендуем ознакомиться с этими правилами при бронировании билета, чтобы быть готовыми к возможным проблемам и знать процедуру вымогания компенсации за задержку рейсов. Также стоит подготовить четкий план действий в летней суете аэропортов.

Что делать, если вы застряли в очереди на проверке безопасности?

К сожалению, в реальности вы не сможете получить компенсацию за задержку рейса из-за слишком длинной очереди на проверке безопасности. Проверки проводится не авиакомпанией, а аэропортом, поэтому у них нет оснований для возмещения. Хотя это вне вашего контроля, опоздание на рейс через очередь на проверке безопасности считается вашей виной. Вы также не сможете потребовать замену рейса и будете вынуждены покупать новый билет на другой доступный рейс, если все же решите лететь.

Правила компенсации за задержку рейсов достаточно строги, поэтому если у вас есть обоснованные опасения, что вы проведете слишком много времени на проверке безопасности, действуйте проактивно. Предупредите авиакомпанию, что можете пропустить рейс через длинную очередь. Тогда возможны несколько сценариев, которые могут помочь вам. По всей вероятности, на этом рейсе будет достаточно пассажиров, чтобы авиакомпания задержала его. Некоторые перевозчики могут предложить перебронировать вас на следующий доступный рейс за дополнительную плату в качестве компенсации за задержку. Но уточните, нужно ли платить дополнительно или бронировать новый билет. Например, Ryanair взимает £100 за перебронирование на следующий доступный рейс, если вы прибыли к стойке регистрации за 40 минут до вылета или по меньшей мере через час после него. EasyJet взимает £110, но дает до двух часов после вылета. Virgin Atlantic, например, перебронирует вас бесплатно.

Другой способ получить компенсацию за задержку рейса по объективным причинам – это возмещение по вашей туристической страховке. Внимательно проверьте все сценарии, которые покрывает ваш страховой полис, чтобы узнать, предусмотрена ли компенсация, если вы пропустите рейс из-за долгой проверки безопасности, поломки автомобиля по дороге в аэропорт, пробки или плохие погодные условия.

Получить компенсацию от аэропорта за опоздание на рейс почти невозможно. Итак, если у вас есть серьезные опасения относительно пропуска рейса, обратитесь к персоналу аэропорта и поднимите шум. Вас могут пропустить вперед в очереди, если до вашего рейса действительно осталось мало времени.

Что делать, если ваш рейс был задержан или отменен?

При отмене или задержке рейса пассажир может потребовать компенсацию. Источник: Freepik

Многие пассажиры знают о компенсации за задержку рейса более чем на три часа. Однако информация о том, как требовать компенсацию за отмену рейсов обычно доступна на сайте авиакомпании. Сумма зависит от расстояния перелета. К примеру, если маршрут вашего рейса составляет до 1500 км, вы получите около £220 компенсации. Если расстояние составляет 3500 км, сумма возмещения составит примерно £350.

Есть распространенные ситуации, когда авиакомпания может отказать в компенсации за рейс. Эти условия обычно указаны на сайтах операторов, но в целом включают чрезвычайные ситуации, такие как забастовки персонала, экстремальные погодные условия или угрозы безопасности.

Компенсация за задержку рейса также касается вашего пребывания в аэропорту. Компания обязана обеспечить вас необходимым на время задержки. Это включает еду и напитки, а если вам придется остаться на ночь – проживание и трансфер. Вы также должны иметь доступ к бесплатной телефонной связи и электронной почте. Если вам это не предоставляют в аэропорту, храните чеки за свои расходы, чтобы позже потребовать компенсацию за задержку рейсов. Будьте разумны в расходах: алкоголь, роскошные отели и дорогие рестораны вряд ли будут возмещены.

Бывают случаи, когда задержка рейса составляет более 5 часов. В такой ситуации у пассажира также есть определенные права. Вы можете полностью отказаться от рейса и авиакомпания обязана вернуть полную стоимость билета. Если вы застряли в аэропорту на полпути путешествия, вам также необходимо оплатить обратный рейс в исходный пункт отправления.

Если компания отменила ваш рейс, вы должны потребовать компенсацию за отмену рейса. Это включает в себя полное возмещение стоимости билета и замену рейса. Если вы находитесь на полпути, вы также можете получить обратный билет в ваш аэропорт. Если компания предлагает вам замену, она также должна обеспечить вас едой, напитками, телефоном и, при необходимости, ночлегом и трансфером в отель на время ожидания замены. Компенсация за отмену рейса от авиакомпании, если это вина авиакомпании, выплачивается, если вам приходится ждать более 2 часов в замену или если дата вылета менее чем за 14 дней. Она также зависит от времени отмены и расстояния рейса и составляет от £110 до £520. Не забудьте проверить компенсацию за отмену рейса по страховке.

Что делать, если вы пропустили стыковку?

Авиакомпания может возместить расходы за пропущенную стыковку, но не во всех случаях. Источник: Freepik

Путешествие на большие расстояния часто включает в себя рейсы с несколькими пересадками. "Мой рейс задержали, и я пропустил стыковку". Это проблема, преследующая многих путешественников, особенно в пиковые периоды. Если на каком-то этапе возникает длительная задержка, есть вероятность, что вся поездка будет испорчена. Если вылет задерживается, вы можете пропустить стыковочный рейс. В этом случае пассажир также может иметь право на компенсацию за пропущенную стыковку, но только если все рейсы в маршруте были приобретены как одно бронирование.

Если вы опоздали на стыковку, сообщите авиакомпанию как можно скорее, чтобы перенести следующий рейс. Если ваш рейс был забронирован отдельно, вероятно, вы не получите компенсацию за задержку авиакомпании. Вы также можете не получить возмещение за задержку стыковочного рейса, если задержка составляет менее 3 часов.

Хороший способ защитить себя в случае задержек рейсов – это бронировать рейс через туристическое агентство. В этом случае даже если вы бронировали рейсы отдельно, это юридически считается одним контрактом. Таким образом, вы можете потребовать компенсацию от авиакомпании.

Ваша туристическая страховка также может покрывать пропущенную стыковку, даже если у авиакомпании есть обоснованные причины отказать в компенсации за задержку рейса и дальнейшую пропущенную стыковку.