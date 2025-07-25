Лучшие клубы Рима: топ-10 дискотек и баров в итальянской столице

Все дороги ведут в Рим. И если вы уже в Вечном городе, а солнце скрылось за горизонтом, все дороги ведут в лучшие клубы Рима. Ночная жизнь здесь наполнена цветами и приключениями, предлагая множество мест для танцев, прослушивания замечательной музыки и развлечений. Ночная жизнь Рима варьируется от спокойных лаунджей до энергичных дискоклубов с локациями от старого города до пригородов. Римские клубы имеют особую клубную культуру, где основные развлечения начинаются позже. Начните свой вечер в Риме с аперитива около 19:00, после чего следует поздний ужин, который может длиться до 22:00. Именно поэтому почти все ночные клубы и бары здесь предлагают отличные полноценные меню еды и напитков. А после ужина можно отправиться на танцплощадку, где вечеринки продолжаются до рассвета.

Вы можете найти свое любимое заведение, ознакомившись с топом клубов Рима, Италия. Совершите виртуальный тур по ночным заведениям, чтобы узнать больше об их развлечениях, вечеринках и клиентуре, и наслаждайтесь римскими ночами во всей их красоте.

1. Alcazar Live

Интерьер клуба сохраняет атмосферу кинотеатра. Источник: Alcazarlive.it

Адрес: Via Cardinale Merry del Val, 14, 00153 Рома RM, Италия

Ссылка на сайт: http://www.alcazarlive.it

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Alcazar+Live,+Via+Cardinale+Merry+del+Val,+14,+00153+Roma+RM,+Italy

Этот лучший клуб Рима когда-то олицетворял новую концепцию ночной жизни города, сочетая развлечения с живой музыкой. Это одно из самых посещаемых мест, расположенное в самом сердце Рима в здании бывшего кинотеатра Трастевере. Развлечения здесь начинаются в четверг, когда толпы стекаются на джем-сессии в стилях фанк и соул. В пятницу и субботу проходят регулярные концерты итальянских и международных исполнителей в жанрах фанк, соул, R&B и диско, которые держат танцы до поздней ночи.

Интерьер ночного клуба все еще напоминает кинотеатр с красными бархатными креслами и широкой сценой. На верхнем ярусе, где когда-то стоял кинопроектор, расположен небольшой ресторан с итальянской и международной кухней и хорошим выбором напитков.

2. Piper Club

Адрес: Via Tagliamento, 9, 00198 Рома RM, Италия

Ссылка на сайт: http://www.piperclub.it

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Piper+Club,+Via+Tagliamento,+9,+00198+Roma+RM,+Italy

Это место — один из старейших дискоклубов в Италии, до сих пор входящий в топ-10 клубов Рима. Это самая известная дискотека Рима, которая начала принимать посетителей еще в 1965 году и стала центральным местом для андеграундного и битнического движения. Ночной клуб расположен в десяти минутах от центра города в районе Коппеде и привлекает посетителей танцевальным залом площадью в тысячу квадратных метров, который может вместить более 1500 человек. Сегодня здесь выступают лучшие диджеи национальной и международной сцены, а также проходят живые концерты популярных групп.

3. Art Cafè

Адрес: Via del Galoppatoio, 33, 00197 Roma RM, Италия

Ссылка на сайт: http://www.artcaferoma.it

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Art+Cafè,+Via+del+Galoppatoio,+33,+00197+Roma+RM,+Italy

Этот ночной клуб – элегантное и дорогое заведение с большим количеством места для танцев до утра, отличным выбором музыки и концертами лучших диджеев мира. Это также популярное место для живых выступлений известных итальянских и зарубежных артистов.

В списке известных клубов Рима это одно из самых горячих и гламурных мест, где собирается модная публика. Чтобы попасть внутрь, нужно записаться в гостевой список на сайте клуба, а затем пройти фейс-контроль. Дресс-код здесь суров и достаточно требователен, так что подготовьте лучшие наряды, чтобы выглядеть соответственно. Такие требования, кстати, устанавливают многие римские клубы. Стоимость билета составляет около 15 долларов и включает в себя коктейль в клубе. Цена напитков и закусок достаточно высока, но их ассортимент впечатляет.

4. Qube

Адрес: Via di Portonaccio, 212, 00159 Рома RM, Италия

Ссылка на сайт: http://www.qubedisco.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Qube,+Via+di+Portonaccio,+212,+00159+Roma+RM,+Italy

Многие клубы Рима известны своими уникальными и бесшабашными вечеринками. Qube – хороший пример такого заведения. Это также один из самых больших дискоклубов с длинной и увлекательной историей. С начала 90-х каждую пятницу ЛГБТ-сообщество Рима проводит здесь безумные вечеринки Muccassina Night.

Клуб расположен в историческом районе Казал-Бертоне. Заведение имеет три этажа с музыкой от джаза и хауса до диско, так что каждый гость найдет место для вечеринки и танцев по своему вкусу или может перемещаться между уровнями. Программа клуба распланирована на весь год – много увлекательных событий, концертов и сетов от самых известных диджеев.

5. Profumo Spazio Sensoriale

Адрес: Via di Villa Lauchli, 1, 00191 Рома RM, Италия

Ссылка на сайт: http://www.profumoroma.it

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Profumo+Spazio+Sensoriale,+Via+Lauchli,+1,+00191+Roma+RM,+Italy

Концепция этого заведения, сочетающего ресторан и клуб, создает идеальное место для ярких вечеринок и отдыха круглый год. Эта локация на севере города имеет внутреннее и внешнее внешнее пространство и окружена обширной парковой зоной с флористическими арт-инсталляциями. Это популярное место для больших событий, музыкальных и культурных вечеров. Ресторан предлагает средиземноморскую кухню с новыми интерпретациями, а также коктейльный бар с огромным выбором напитков. Место также включает в себя один из лучших клубов Рима. Это излюбленное место встреч местных жителей, которые собираются здесь, чтобы петь итальянские и зарубежные композиции 60-х и 80-х годов и танцевать под современные диджейские сеты до рассвета.

6. Shari Vari Play House

Каждый уровень клуба имеет свой дизайн и уникальную атмосферу. Источник: Sharivari.it

Адрес: Via di Torre Argentina, 78, 00186 Рома RM, Италия

Ссылка на сайт: http://www.sharivariroma.it

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Shari+Vari+Play+House,+Via+di+Torre+Argentina,+78,+00186+Roma+RM,+Italy

Неудивительно, что популярные лучшие клубы Рима, такие как Shari Vari Play House, привлекают самую стильную международную и местную публику. Этот трехуровневый клуб расположен в самом сердце исторического города в старинном особняке XVII века и предлагает разнообразные жанры от хип-хопа до хауса. Есть несколько танцевальных залов, подземная зона, несколько баров с выбором коктейлей по средним для Рима ценам и уютный ресторан. Римские клубы начинают основные развлечения ближе к полуночи. Клуб открыт каждый день, кроме понедельника, но самые крутые вечеринки проходят в пятницу и субботу.

7. Jackie O'

Адрес: Via di S. Francesco a Ripa, 11, 00153 Рома RM, Италия

Ссылка на сайт: http://www.jackieoroma.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Jackie+O',+Via+di+S.+Francesco+a+Ripa,+11,+00153+Roma+RM,+Italy

Популярное заведение в традициях La Dolce Vita расположено недалеко от знаменитой Виа Венето. Ночной клуб принимает посетителей более 50 лет, поэтому его посещает состоятельная публика всех возрастов. Это один из самых эксклюзивных и элегантных клубов Рима, Италия.

Музыкальное сопровождение в этом клубе обрадует гостей итальянской классикой: композициями 70–90-х годов и живыми выступлениями. Интерьер клуба поражает ретро-декором, а на первом этаже посетители могут найти пиано-бар с еще более стильной атмосферой, чем в танцевальном зале. Клуб работает всю неделю, кроме воскресенья, с полуночи до 4 утра.

8. Toy Room

Адрес: Via degli Avignonesi, 73, 00187 Рома RM, Италия

Ссылка на сайт: http://www.toyroomroma.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Toy+Room,+Via+degli+Avignonesi,+73,+00187+Roma+RM,+Italy

Представитель всемирно известного бренда, владеющего популярными клубами в Дубае, Лос-Анджелесе, Лондоне и Миконосе, появился в Риме в 2016 году. Очень скоро он стал одним из самых популярных мест для модников и любителей вечеринок и заслужил свое место в топе клубов Рима. Сразу от порога он поражает современным эклектическим дизайном с розовыми неоновыми огнями, яркими вывесками и граффити, а на танцплощадке посетителей встречает анимированный диджей Джеймс Да Круз и его знаменитый талисман — плюшевый мишка, который будет тусоваться с вами.

9. The Sanctuary Eco Retreat/Voodoo Bar

Адрес: Via delle Terme di Traiano, 4A, 00184 Рома RM, Италия

Ссылка на сайт: http://www.thesanctuaryrome.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=The+Sanctuary+Eco+Retreat,+Via+delle+Terme+di+Traiano,+4A,+00184+Roma+RM,+Italy

The Sanctuary Eco Retreat занимает площадь в тысячу квадратных метров с велнес-центром, спа, рестораном и баром в тропическом стиле с деревянной мебелью, восточными коврами на полу и уютными кроватями. Это не совсем типичный представитель римских клубов, но также место для полного релакса. Voodoo Bar – прекрасное место, чтобы насладиться живой музыкой, диджейскими сетами и художественными перформансами, а затем танцевать до утра. Выбор напитков включает в себя классические и фирменные коктейли, а кухня предлагает средиземноморские и азиатские блюда.

10. Nur Bar

Адрес: Via del Teatro Valle, 19, 00186 Рома RM, Италия

Ссылка на сайт: http://www.nurbarroma.it

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Nur+Bar,+Via+del+Teatro+Valle,+19,+00186+Roma+RM,+Italy

Римские клубы в исторической части города можно найти почти на каждом шагу. Nur Bar расположен в великом историческом здании между Пантеоном и площадью Навона. Клуб занимает пространство около 900 квадратных метров, разделенное на два уровня с несколькими залами. Здесь есть прекрасный ресторан с коктейльным баром и стильный дискоклуб, а в выходные – веселый пиано-бар. Изящная атмосфера с люстрами из муранского стекла и декором в стиле нео-барокко соответствует духу европейской столицы.

Если вы ищете хорошие клубы в Риме, это отличный вариант, чтобы тусоваться всю ночь в сердце города. Но бронируйте столик заранее, поскольку заведение очень популярно, особенно среди молодежи.