easyJet запускает летние маршруты в Кабо-Верде и Грузию из Великобритании

easyJet открыла бронирование по своему летнему расписанию 2026 года, охватывающему рейсы с 15 июня по 13 сентября. Эта новость касается миллионов путешественников, планирующих поездки в самые оживленные месяцы года. Благодаря вылетам из аэропортов по всей Великобритании, это решение предоставляет пассажирам более длительный период для предварительного планирования путешествий и может помочь избежать роста цен на билеты или ограниченной доступности мест ближе к дате вылета.

Кроме больших хабов, расписание включает 87 000 рейсов в Великобританию и из нее, вылетающих из 22 аэропортов. Среди них:

Belfast International – маршруты по южноевропейским направлениям

– маршруты по южноевропейским направлениям Liverpool John Lennon – сообщение с Испанией, Португалией и Центральной Европой

– сообщение с Испанией, Португалией и Центральной Европой London Southend – менее загруженные альтернативы основным лондонским аэропортам

– менее загруженные альтернативы основным лондонским аэропортам Bristol – сообщение с прибрежными регионами Средиземноморья

– сообщение с прибрежными регионами Средиземноморья Glasgow – охватывает как курортные, так и городские направления по всей Европе.

В список также входят новые маршруты в Кабо-Верде и Грузию, которые расширяют ассортимент летних вариантов для путешественников из Великобритании.

"Наша широкая сеть коротких маршрутов, включающая сотни направлений из 22 аэропортов Великобритании, предлагает непревзойденный выбор для тех, кто планирует отпуск на следующий год. Мы с нетерпением ждем, чтобы поздравить их на борту." Софи Деккерс, главный коммерческий директор easyJet

Путешественники, которые этим летом прибудут в Кабо-Верде, окажутся в пределах досягаемости двух достопримечательностей: Сал и Боа-Виста. Сал известен соляным кратером Педра-де-Луме внутри потухшего вулкана и соседним городком Санта-Мария, известным своим рыболовным пирсом и пляжем, выходящим на Атлантику. Боа-Виста предлагает пустыню Виана, небольшую внутреннюю пустыню, сформированную ветрами, и кораблекрушение Кабо-Санта-Мария, стоящее у побережья с 1968 года.

Путешествие в Грузию открывает доступ в Кутаиси и Тбилиси, два города, отражающие разные стороны страны. Кутаиси расположен неподалеку от монастыря Гелати, религиозной достопримечательности XII века, иПещеры Прометея, известной своими известняковыми образованиями и подземными реками. Тбилиси объединяет лабиринт узких улочек и тихих двориков с районом Абанотубани, где теплые серные воды текут под округлыми банями сотни лет.

Пещера Прометея возле Кутаиси. Источник: unsplash

Этот ранний выпуск расписания отражает более широкую тенденцию в авиационной отрасли к расширению окон бронирования. Учитывая высокий спрос на летние путешествия, особенно во время школьных каникул, авиакомпании предоставляют доступ к рейсам раньше, чтобы облегчить предварительную планировку. Для пассажиров это означает большее время для выбора дат, сравнения цен и организации проживания. Это также сигнализирует о движении к большей предсказуемости в планировании сезонных поездок среди крупных перевозчиков.