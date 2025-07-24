Война затянулась дольше, чем враг рассчитывал, поэтому его методы будут все более жесткими

Вчера вечером в час пик в центре Киева было 1,5 кг (!) тротила – его в полное кафе уже успела занести женщина, завербованная врагом. СБУ перехватила его в последний момент.

Нет, она не злобная сторонница Путина. И не украиноненавистница. Просто жертва телефонной вербовки: женщина была уверена, что выполняет просьбы наших спецслужб.

К сожалению, подобное еще будет неоднократно: и телефонное мошенничество и телефонная вербовка так или иначе успешно находят своих жертв. Поэтому будьте бдительны: кто заходит в людные помещения с большими пакетами, рюкзаками, коробками, свертками. Кто ведет себя при этом необычно, демонстрирует, что не слишком понимает, зачем сюда пришел и что теперь должен делать. Кто в растерянности смотрит на телефон и явно ждет распоряжений, что дальше. Это вполне может оказаться очередной жертвой ФСБ со взрывчаткой. Жертва – потому что выживание таких "курьеров" никогда не предполагается.

У нас война, которая затянулась дольше, чем враг рассчитывал, поэтому его методы будут все более жесткими. Учитывайте свое окружение повсюду и всегда.