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Война в Украине

Война затянулась дольше, чем враг рассчитывал, поэтому его методы будут все более жесткими

Алексей ГолобуцкийАлексей Голобуцкий

Война затянулась дольше, чем враг рассчитывал, поэтому его методы будут все более жесткими
Война затянулась дольше, чем враг рассчитывал, поэтому его методы будут все более жесткими

Вчера вечером в час пик в центре Киева было 1,5 кг (!) тротила – его в полное кафе уже успела занести женщина, завербованная врагом. СБУ перехватила его в последний момент.

Нет, она не злобная сторонница Путина. И не украиноненавистница. Просто жертва телефонной вербовки: женщина была уверена, что выполняет просьбы наших спецслужб.

К сожалению, подобное еще будет неоднократно: и телефонное мошенничество и телефонная вербовка так или иначе успешно находят своих жертв. Поэтому будьте бдительны: кто заходит в людные помещения с большими пакетами, рюкзаками, коробками, свертками. Кто ведет себя при этом необычно, демонстрирует, что не слишком понимает, зачем сюда пришел и что теперь должен делать. Кто в растерянности смотрит на телефон и явно ждет распоряжений, что дальше. Это вполне может оказаться очередной жертвой ФСБ со взрывчаткой. Жертва – потому что выживание таких "курьеров" никогда не предполагается.

У нас война, которая затянулась дольше, чем враг рассчитывал, поэтому его методы будут все более жесткими. Учитывайте свое окружение повсюду и всегда.

Источник:facebook.com

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