Итоги протестов у театра им. Франко

Сегодня все будут праздновать свою победу. Потому что победа – это, прежде всего победа в твоем информационном пузыре. Так было всегда, а в информационную эпоху – это главное правило борьбы.

1. После того, как Рада примет обновленный закон об антикоррупционных органах, мы вернемся к предыдущему stattus-quo, где более 70% украинцев считают, что главная проблема – это коррупция, а НАБУ, САП и ВАКС не доверяет 62-64%. Иными словами, в вопросе борьбы с коррупцией ничего не изменится. Мой дед, выпивая водку, говорил: "не она меня, а я ее". Это лучшая метафора продолжения борьбы с коррупцией.

2. Логично было бы хоть имитировать (и властям, и оппозиции и антикоррупционерам, находящимся в оппозиции ко всем) желание изменить этот самый stattus quo. Но этого никто даже не попытается сделать. Это выход из зоны комфорта.

3. Пару недель назад Оксана Забужко писала о вине нашего поколения. Если действительно начать думать о вине нашего поколения, то она заключается в том, что у нас выросло целое поколение, которое не представляет решения внутренних проблем без площади и внешних арбитров. Если бы меня спросили, что надо учить в Трускавецком университете, то я бы ответил: историю Мексики. Там уже двести лет все решается революциями и иногда внешней помощью. Но параллельно, стоило бы задуматься над тем, как создать договор элит о неизменных правилах игры хотя бы на 20-30 лет.

4. Просто информационное наблюдение: власти вчистую проиграли все соцсети. Ставка на телеграмм оказалась не столь эффективной, как это кажется на первый взгляд. Собственное освобождение Заровной, похоже, одно из последствий быстрого анализа над ошибками. Но политическим партиям, я бы точно порекомендовал сделать глубинный анализ того, как состоялись последние протесты и как в нынешних условиях работают информационные источники.

5. Логика выборов, которая доминирует в нашей политической жизни, никуда не делась. А это значит, что турбулентность будет нарастать, если не произойдет конструктивный диалог в обществе по базовым болевым точкам. Спойлер: это практически невозможно (объяснение в п.2).

И самое главное: все, что делается, как карнавал в Киеве или Львове имеет свой некарнавальный отклик на фронте.