13 лучших музеев Лондона, которые стоит посетить: интересные и познавательные занятия в городе

Аристократия Лондона и его жители питаются особой любовью и интересом к миру искусства, истории и социальным наукам. Именно поэтому музеи Лондона и художественные выставки всегда переполнены не только туристами, а выходные в Лондоне — это активное, хаотическое броуновское движение, исполненное смысла и цели.

Исследуя туристическую карту Лондона, вы найдете десятки музеев и мест, рекомендованных к посещению в городе. Но стоит ли бегать по всем ним, если у вас есть только выходные или один день? Конечно, нет. С нашим списком лучших музеев Лондона вы получите только самое лучшее.

Независимо от того, планируете ли вы познавательную семейную прогулку или особый романтический опыт, топовые музеи Лондона помогут избежать ловушек и насладиться восторгом. Музеи Лондона разбросаны по всему городу, и хотя до некоторых можно добраться на велосипеде, соединить несколько может быть сложно. Однако дешевые поездки метро быстро проведут вас через музеи, не тратя много денег на транспорт.

Что означает лучшие музеи Лондона для посещения? Это значит, что мы отобрали самые интересные, популярные, крутые, необычные и интерактивные музеи Лондона, где вы найдете не просто скучную историю или науку, а совершите свою прогулку по образовательному приключению в городе.

1. Научный музей (Science Museum)

Зал технологий в Научном музее. Источник: https://www.sciencemuseum.org.uk/

Цены на билеты:

Бесплатно для основных экспозиций.

Некоторые специальные выставки и IMAX: от £11 (взрослые), от £23 (семейный билет для 3 человек).

Адрес: Exhibition Rd, South Kensington, London SW7 2DD, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.sciencemuseum.org.uk

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Science+Museum,+Exhibition+Rd,+South+Kensington,+London+SW7+2DD,+United+Kingdom

Южный Кенсингтон является домом для Храма науки, раскинувшегося на 7 этажах огромного здания. Заходя внутрь, вы почти сразу испытываете восторг от общей картины, но когда углубляетесь в детали, восторг только растет.

Медицина, технологии здесь представлены все их первые и новейшие разработки. Множество практических экспонатов оживляют музей и усиливают интерес. Поздоровайтесь с искусственной рукой XVI века или предстаньте перед разрезом настоящего Boeing. Рассмотрите сумасшедшие изобретения, чтобы наконец понять, что они гениальны. Симулятор полета перенесет вас в путешествие между облаками, но сердце может забиться быстрее. Взгляните на телескоп Spacelab 2 3m для рентгеновских снимков, ставшего героем космических миссий. Размеры зондов в натуральную величину могут вас удивить.

Если вам не хватает адреналина, направляйтесь в музейный театр IMAX и достигайте звезд или погружайтесь на дно океана в 3D.

Особое внимание обратите на выставку Information Age, которая будет особенно интересна подросткам, убежденным, что только динозавры не имели смартфонов.

Даже под крышей ваше путешествие не закончится – известный музей Лондона удивит вас и здесь. Ищите клад на чердаке, состоящий из многих артефактов истории медицины.

В части музея Dana Centre вход только для взрослых — возможность принять участие в научных дискуссиях, послушать лекции и получить ответы на свои вопросы. Магазин музея не позволит вам уйти с пустыми руками, особенно если вы с детьми. Прекрасная возможность прихватить что-то в память.

2. Музей Горнимана (Horniman Museum)

Музей Горнимана. Источник: https://www.horniman.ac.uk/

Цены на билеты:

Бесплатно для основных экспозиций.

Аквариум: £5 (взрослые), £2.50 (дети).

Адрес: 100 London Rd, Forest Hill, London SE23 3PQ, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.horniman.ac.uk

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Horniman+Museum,+100+London+Rd,+Forest+Hill,+London+SE23+3PQ,+United+Kingdom

Крутые музеи Лондона с несколькими аквариумными резервуарами и ландшафтными садами. Антропологические темы раскрываются зрительно, интерактивно и интересно. Старинный морж на пьедестале, охраняющий артефакты в галерее естествознания, познакомит вас со многими жителями разных экосистем, а сенсорные экраны около 1500 музыкальных инструментов позволят услышать звуки афро-карибских и бразильских мотивов.

Отдельным развлечением станет аквариум, разделенный на 7 резервуаров, каждый из которых является отдельным миром с уникальными жителями. Этот музей Лондона наполнен интересными предложениями для семей. Вы сможете исследовать музей с помощью тропы, увлечь детей тематическими мастер-классами и заинтересовать уникальной возможностью прикоснуться к экспонатам.

3. Музей транспорта в Лондоне (London Transport Museum)

Цены на билеты:

£24 (взрослые), бесплатно (дети до 18 лет).

Билет действует в течение года.

Адрес: Covent Garden, London WC2E 7BB, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.ltmuseum.co.uk

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=London+Transport+Museum,+Covent+Garden,+London+WC2E+7BB,+United+Kingdom

Очень зрелищный музей в Лондоне, демонстрирующий профессионализм и изобретательность в раскрытии транспортной темы. Вас встретит огромный экран и захватывающее видео с саундтреком, где главными героями являются транспортные системы Нью-Йорка, Токио, Парижа, Шанхая, Нью-Дели и Лондона, которые готовят вас к двум вопросам, которые возникнут чуть позже: как человек мог придумать все это и усовершенствовать, и что ждет нас дальше?

Поднявшись лифтом на второй этаж, вас ждет 1800 год – необыкновенно красочная и интересная выставка экспонатов, начинающаяся с носилок. Очень быстро вы перейдете к конной упряжке, ведь такой интерес действительно привлекает внимание.

Путешествие захватит первую пассажирскую железную дорогу 1833 года, которая подробно представлена на первом этаже, где вы увидите паровой двигатель метро и деревянный вагон, спустя более 50 лет ставший электрическим.

К моменту, когда вы дойдете до развития метро, восторг уже будет на грани, но, как говорится, что дальше — интереснее. Не будем спойлерить, но скажем, что игровая зона All Aboard для детей – место, где следует задержаться. Интерактивность площадки зашкаливает, и детям от 0 до 7 лет вряд ли удастся быстро покинуть эту зону. Подростков захватит симулятор Northern Line, где они могут управлять поездом через туннель. Плакаты лондонского транспорта станут отдельными экспонатами для подробного изучения. Те, кто хотя бы чуть-чуть разбирается в дизайне, почувствуют всю ценность и талант. Один из лучших музеев Лондона, чтобы увидеть интересные аспекты истории города по другому ракурсу.

4. Музей сэра Джона Соуна (Sir John Soane's Museum)

Цены на билеты:

Бесплатно для основного посещения.

Специальные туры и выставки: от £15.

Адрес: 13 Lincoln's Inn Fields, London WC2A 3BP, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.soane.org

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Sir+John+Soane's+Museum,+13+Lincoln's+Inn+Fields,+London+WC2A+3BP,+United+Kingdom

Историю, которую просто необходимо увидеть среди must-see музеев Лондона, можно найти в доме сэра Джона Соуна.

Талантливый известный архитектор, спроектировавший оригинальное здание Банка Англии, имел сильную страсть к домашней отделке, историческим артефактам, архитектурным украшениям и техническим изобретениям. Так что в XII веке его дом стал уникальным музеем, который очаровывает своей фантастической атмосферой.

Модифицированные устройствами для направления света и расширения пространства, комнаты имеют потрясающий вид и множество секретов. Некоторые стены просто раздвигаются, открывая коллекцию картин под правильно преломленными лучами дневного света. Сама коллекция картин ценна и уникальна. В нее входят такие имена, как Каналетто, Тернер, Хогарт.

Завтрачная комната, трансформированная выпуклыми зеркалами, расположена под купольным сводом.

Среди собранных артефактов – саркофаг фараона Сети I (1291–1278 до н.э.). Изготовленный из тончайшего слоя алебастра, саркофаг выглядит почти прозрачным.

Причудливость талантливого воображения и умелых рук раскрывается в келье для воображаемого монарха Соуна, "Padre Giovanni".

Открытие дополнительных музейных комнат в 2015 году, таких как спальня, ванная, книжный коридор, молитвенная и утренняя комнаты позволяет глубоко погрузиться в историю города. Обязательно посетите один из самых интересных must-visit музеев Лондона – дом сэра Джона Соуна.

5. Британский музей (British Museum)

Галерея африканской истории и культуры. Источник: https://www.britishmuseum.org/

Цены на билеты:

Бесплатно для основных экспозиций.

Временные выставки: от £10–£20 (в зависимости от выставки).

Адрес: Great Russell St, Bloomsbury, London WC1B 3DG, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.britishmuseum.org

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=British+Museum,+Great+Russell+St,+Bloomsbury,+London+WC1B+3DG,+United+Kingdom

Казна древних артефактов со всего мира. Какие чудеса здесь только не сыщешь! Британский музей известен своей доступностью с 1759 года, и его коллекция из 8 миллионов экспонатов до сих пор впечатляет. Наберитесь терпения и времени, чтобы все осмотреть.

Древние монеты, медали, книги и окаменелости, унаследованные от сэра Ганса Слоуна, стали началом большого бесценного хранилища этого знаменитого лондонского музея. Со временем Британский музей обогатился такими всемирно известными экспонатами как Розеттский камень (Древний Египет) и скульптуры Парфенона из Акрополя (Афины).

Вы удивитесь, узнав, что посетив Британский музей в Лондоне, вы станете одним из 6 миллионов ежегодных туристов, и эта цифра не уменьшается. Галереи музея удобно поделены за территориальными пределами и историческими периодами (Древний Иран, Китай с 5000 г. до н.э. или Римская Британия). Выбирайте интересующие и увлекающие ниши. Для самых нетерпеливых каждую пятницу доступна 20-минутная экскурсия с гидом. Вы также можете разбить посещение на несколько выходных, чтобы оставаться в тонусе.

Разнообразные бесплатные занятия для детей и цифровые мастер-классы помогают погрузиться в историю разнообразно, весело и, что самое главное, доступно для всех возрастов.

Как действующая исследовательская организация музей выглядит живым и продолжает развиваться. На сегодняшний день эта сокровищница входит в самые крутые музеи Лондона.

6. Музей Виктории и Альберта (Victoria and Albert Museum)

Цены на билеты:

Бесплатно для основных экспозиций.

Специальные выставки: от £12–£20.

Адрес: Cromwell Rd, Knightsbridge, London SW7 2RL, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.vam.ac.uk

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Victoria+and+Albert+Museum,+Cromwell+Rd,+Knightsbridge,+London+SW7+2RL,+United+Kingdom

Место в Лондоне, где ваша прогулка будет легкой, расслабленной и впечатляющей. Однако он может занять целый день. Музей демонстрирует более 2,3 миллионов произведений искусства, ремесел, дизайна, моды и текстиля в галереях, разбросанных на 7 этажах.

Казна красоты, элегантности и эстетического удовольствия наполнена артефактами нескольких веков. Роскошная мебель, изысканная стеклянная посуда, текстиль ручной работы и одежда раскрывают свои уникальные истории происхождения и жизни.

Семь карикатур Рафаэля 1515 представлены как гобелены для Сикстинской капеллы, скульптуры периода итальянского Возрождения, ковер Ардебиля и множество других артефактов достойны исследования в одном из лучших музеев Лондона — Виктории и Альберта.

Прекрасная половина человечества любит задерживаться в галереях текстиля и моды, чтобы полюбоваться роскошными платьями XVIII века и новыми современными коллекциями. Галереи поражают не только живыми экспонатами — уникальные мозаичные полы, архитектурные фантазии и витражи служат потрясающим фоном и антуражным дополнением.

Музей часто проводит приватные выставки с современными произведениями. Очень увлекательно и познавательно проследить ход истории и развитие техник и искусств.

Улучшение одного из интереснейших музеев Лондона продолжается, в частности с добавлением галереи Sainsbury в 2017 году. Это сделало возможным еще один живописный вход в музей через двор, выложенный фарфоровой плиткой.

7. Музей естествознания (Natural History Museum)

Скелет динозавра. Источник: https://www.nhm.ac.uk/

Цены на билеты:

Бесплатно для основных экспозиций.

Специальные выставки: от £10–£20.

Адрес: Cromwell Rd, South Kensington, London SW7 5BD, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.nhm.ac.uk

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Natural+History+Museum,+Cromwell+Rd,+South+Kensington,+London+SW7+5BD,+United+Kingdom

Напоминая стены Хогвартса, интересные музеи Лондона наполнены такой же магией и природными сокровищами. Вы также можете встретить аниматронных динозавров, почувствовать настоящее землетрясение, изучить огромную модель зародыша и удивиться светящимся в темноте кристаллам среди длинных и мрачных коридоров музея.

Музей-замок поделен на зоны, каждая из которых имеет своего главного героя или даже нескольких. Зеленая зона является домом для чучела додо (вымершей гигантской птицы) и поперечного разреза огромной секвой. Сравните яйцо колибри с яйцом птицы-элефанта. Красная зона проведет вас на эскалаторе прямо через центр земли. Сокровищница Земли - это зона, которая раскрывает тайны геологии и драгоценных находок. Музей естествознания также является действующим научным центром, поэтому здание всегда выглядит живым, а коллекции и выставки регулярно пополняются.

Продолжающиеся конкурсы, в том числе фотографии дикой природы и уникальные снимки тропических бабочек, придают экспозициям разнообразие.

8. Национальная галерея (National Gallery)

Цены на билеты:

Бесплатно для основной коллекции.

Специальные выставки: от £10–£22.

Адрес: Trafalgar Square, London WC2N 5DN, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.nationalgallery.org.uk

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=National+Gallery,+Trafalgar+Square,+London+WC2N+5DN,+United+Kingdom

Прогулка по сердце Трафальгарской площади откроет мир фундаментальной классической художественной галереи. Более 2000 всемирно известных картин можно увидеть здесь со звездными подписями, такими как Леонардо да Винчи, Ван Гог, Рембрандт, Микеланджело, Тернер, Пикассо, Матисс и Сезанн.

Но эта прогулка не покажется вам скучной. Прекрасная замковая архитектура музея с большим фонтаном посреди площади настроит вас на восхищение и творчество, погружая в мир талантов и освобождая ваше воображение. Музей открыт для всех, кто готов оценить и узнать много интересных фактов создания и истории картин, которые хранятся как мировое наследие и ценные артефакты.

Как один из лучших музеев Лондона, Национальная галерея – живой организм, где можно увидеть не только классику, но и звездные современные выставки, музыкальные концерты, мастер-классы и даже курсы по истории искусства. Конечно, частные выставки и занятия с лучшими художниками нашего времени не бесплатны, но если вы хотите узнать больше о произведениях, всегда доступны бесплатные лекции без предварительной записи или бронирования. С 1824 года по настоящее время Национальная галерея остается самым доступным местом для изучения фундаментального искусства и самым известным музеем Лондона.

9. Тейт Модерн (Tate Modern)

Тейт Модерн. Источник: https://www.tate.org.uk/

Цены на билеты:

Бесплатно для основной коллекции.

Специальные выставки: от £12–£25.

Адрес: Bankside, London SE1 9TG, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.tate.org.uk/visit/tate-modern

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Tate+Modern,+Bankside,+London+SE1+9TG,+United+Kingdom

Живописное расположение на берегу реки этого крутого музея в Лондоне Тейт Модерн сделает ваш вечер не только познавательным, но и очень романтичным. Прогулка возле музея и панорама города из бара для членов подчеркнут восторг после просмотра работ современных гигантов, таких как Уорхол, Дали и Хокни.

Его важность и преимущество над другими галереями Лондона прекрасно демонстрируют 5 миллионов ежегодных туристов, покидающих один из очень хороших музеев Лондона в восторге.

Тейт Модерн, расположенный в старой электростанции, одна из четырех существующих галерей Тейт в Великобритании. Его дизайн доверили Джайлзу Гилберту Скотту, который имел опыт строительства больших построек у воды. После модернизации Лондон получил прекрасный образец современного зодчества с бесценным наполнением. Собранные из многих стран более 800 работ известных художников предстают перед своими многомиллионными зрителями, чтобы обеспечить эстетическое удовольствие, еду для размышлений и обучение ремеслу.

Музей подчеркивает гендерное равенство, разделяя свои сольные выставки поровну между мужчинами и женщинами-творцами.

Фундаментальные знаменитости также представлены в работах, подписанных Пабло Пикассо, Анри Матиссом и Барбарой Хепворт.

Но лавры первенства здесь все-таки занимают современные сенсационные выставки.

10. Тейт Британия, Пимлико (Tate Britain, Pimlico)

Цены на билеты:

Бесплатно для основного входа.

Платные выставки: от £10–£22.

Вход на вечеринки: от £5–£15.

Адрес: Millbank, London SW1P 4RG, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.tate.org.uk/visit/tate-britain

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Tate+Britain,+Millbank,+London+SW1P+4RG,+United+Kingdom

Один из самых популярных музеев Лондона, особенно в последнюю пятницу каждого месяца. Есть много способов прочувствовать искусство, и этот музей в Лондоне имеет свой уникальный поворот. Очереди выстраиваются, чтобы попасть на самые лучшие тематические вечеринки в храме искусства. Музей освещает британский тренд, сосредотачиваясь на звездах, таких как Люсиан Фрейд, Фрэнсис Бэкон и Уильям Хогарт. А для вечеринок выбираются топовые темы, такие как искусство ЛГБТ или исследование искусства, с лицензированными барами и музыкой от приглашенных диджеев.

11. Музей квир-искусства (Queer Art Museum)

Цены на билеты (по состоянию на июль 2025 года):

Бесплатно.

Адрес: Granary Square, King's Cross, London N1C 4AA, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.queerbritain.org.uk

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Queer+Britain,+Granary+Square,+King's+Cross,+London+N1C+4AA,+United+Kingdom

Очень молодой, но уже сенсационный музей, один из топ-15 музеев Лондона. Гранари-Сквер в Кингс-Кросс стал домом для такой трендовой и увлекательной темы сегодняшнего дня. Борьба за признание себя раскрывается здесь в откровенном искусстве с обнаженной душой и болью, скрытой веками.

Это настоящий бум откровенности, и не только на холстах.

Один из экспонатов – письмо Элтона Джона к себе в подростковом возрасте. Вы также можете прикоснуться к двери камеры из тюрьмы Рединг, где Оскар Уайльд отбывал наказание за свое творчество "Содом и Гоморра". Взгляните на откровенную работу Дункана Гранта, которая стала недавней жемчужиной музея.

Все собранные произведения показывают гнилую сторону неравенства, боль неприятия миром и отрицание себя. Формируемая история и культура ЛГБТ-сообщества объединена в борьбе и мужестве духа.

12. Лондонский Митреум (London Mithraeum)

Цены на билеты:

Бесплатно (рекомендуется предварительное бронирование).

Адрес: 12 Walbrook, London EC4N 8AA, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.londonmithraeum.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=London+Mithraeum,+12+Walbrook,+London+EC4N+8AA,+United+Kingdom

Открытый в послевоенное время подземный храм богу Митри стал настоящей находкой и откровением в истории города.

Храм, которому более 2000 лет, и его тайны, наконец, можно было исследовать и представить миру. Это один из самых интересных подземельей Лондона, которые можно исследовать совершенно бесплатно, прикасаясь к артефактам их настолько древних предков, что населяли эти территории пару столетий назад. Храм Митры оснащен новыми технологиями визуализации, что делает его еще более впечатляющим и интересным.

Узнайте много интересных фактов о римской религии, поклонении богу Митре, подробные истории о ритуальных традициях, правилах и артефактах, которые их поддерживают. Трудно поверить, что стены, надписи, найденная посуда и статуэтки могут рассказать все это.

13. Музей комедии, Блумсбери (Comedy Museum, Bloomsbury)

Гарантированный увлекательный досуг. Источник: Pexels

Цены на билеты:

Бесплатно.

Некоторые мероприятия и выставки могут быть платными: от £5–£10.

Адрес: The Undercroft, St George's Church, Bloomsbury Way, London WC1A 2SR, Великобритания

Ссылка на сайт: http://www.museumofcomedy.com

Место на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Museum+of+Comedy,+The+Undercroft,+St+George's+Church,+Bloomsbury+Way,+London+WC1A+2SR,+United+Kingdom

Тайны и история британского юмора на полках, в самых ярких цветах плакатов, книг, видео, аудио и фотоконтента. В таком уникальном музее Лондона просто невозможно оставаться грустным. Будьте готовы — ваши щеки будут болеть от неконтролируемого смеха из-за непринужденной глупости и шутовства.