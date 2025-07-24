Кемпинг во дворе: 7 необходимых вещей, которые вам понадобятся

Звездное небо, приятное потрескивание костра, свежий воздух и максимальный комфорт... Что может быть лучше и проще кемпинга во дворе? Это замечательное развлечение запомнится детям на всю жизнь и доставит не меньшее удовольствие взрослым. При этом не нужно ехать вдали от дома, паковать большие рюкзаки, боясь забыть что-то необходимое. Кемпинг во дворе – это возможность не только отдохнуть на природе, но и познакомить детей с кемпингом, особенно если вы планируете отправиться в настоящий поход. Однако, прежде чем разлагать палатку, убедитесь, что у вас есть все необходимое для комфортного пребывания. Следующий список поможет организовать незабываемый кемпинг во дворе.

Палатка

Уют в палатке. Источник: Pixabay

Конечно, ни один кемпинг во дворе невозможен без этой детали. Если вы приобретаете палатку на четыре человека для семьи, помните, что она может вместить только столько людей. Поэтому, если хотите немного больше пространства, выбирайте более просторные варианты, чтобы чувствовать себя комфортно. Для установки палатки выберите ровное место. Если идеально ровного участка найти не удается, ложитесь спать так, чтобы голова была на верхней части земли. Важная идея для кемпинга в саду – устанавливать палатку днем, чтобы ночью, при необходимости, легко добраться до дома, а путь оставался свободным.

Еще одна особенность – обратите внимание на дорогу. Если вы достаточно близко к ней, фары автомобилей будут каждый раз освещать ваше временное жилье, мешая спать.

Еще один лайфхак для кемпинга во дворе – используйте брезент, если дно вашей палатки не водонепроницаемо.

Совок и щетка

Идея кемпинга во дворе состоит в том, чтобы весело и активно проводить время на природе. Это значит, что дети миллион раз будут заходить и выходить из палатки. С самого начала установите правило, что обувь в палатке запрещена. Однако грязь и мусор будут неизбежно попадать внутрь, поэтому рекомендуем взять маленький набор из совка и щетки.

Надувной матрас

Если вы отправляетесь в поход, вероятно, будете спать на тонком коврике. Однако во время кемпинга во дворе можно сделать это немного комфортнее. Для этого мы рекомендуем использовать надувной матрас. Совет от опытных кемперов – надувайте его внутри палатки.

Кроме матраса, можно использовать легкие пенные коврики, которые удобно брать с собой в настоящие походы. Они не занимают много места, легкие и легко складываются.

Подушки

К необходимым вещам для кемпинга во дворе относятся удобные подушки. Дом совсем рядом, так что нет необходимости довольствоваться сложенным свитером или курткой под головой. Возьмите столько подушек, сколько нужно, ведь дети любят иметь их много.

Одеяла или спальные мешки

Количество слоев одежды зависит от сезона и погоды, конечно. Ночью точно станет прохладнее, поэтому убедитесь, что у вас есть теплый спальный мешок или одеяло во время обустройства кемпинга во дворе. Если ребенку холодно или некомфортно, он вряд ли захочет остаться до конца. Вы можете приобрести спальные мешки как для взрослых, так и для детей, рассчитанные на разные температуры, и они могут быть очень креативными, например в форме мумии.

Портативное зарядное устройство

Если вы не хотите устраивать полный цифровой детокс, вам понадобится мобильный телефон, например, будильник утром или для проверки времени. В этом случае мы рекомендуем взять портативное зарядное устройство кемпинга во дворе, особенно если утром нужно ехать на работу или отвозить детей в школу.

Фонарик

Кемпинг с максимальным комфортом дома. Источник: Pixabay

Что делать во время кемпинга во дворе вечером? Когда солнце сядет, вам точно понадобятся фонарики. Вы можете рассказывать страшные и веселые истории у костра, освещая лицо или организовать поиск сокровищ, заранее подготовив безопасный квест. Также можно приобрести специальные фонари для палаток, которые подвешиваются к верху палатки. Так вы можете даже почитать любимую книгу перед сном.

Веселые идеи для кемпинга во дворе

Для действительно незабываемого опыта стоит продумать, какие активности на свежем воздухе вы будете проводить. Вот несколько идей, которые можно включить в ваш список.

Активные игры на открытом воздухе. Футбол, фризби, бадминтон или даже твистер – классические варианты, которые обеспечат дружеское состязание и часы веселья. Выбирайте игры в зависимости от возраста участников и доступного пространства.