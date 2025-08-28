Интервью с Вячеславом Кателевским: ''Драматургия - это борьба воли''

Вячеслав, вы работали над очень разными проектами — от детских телепрограмм и документальных сюжетов до драматических сериалов и масштабных развлекательных шоу типа "Голос страны". Как вы определяете основу драматургии в таких разных жанрах?

Я уверен, что принцип один для всех форматов – от детской программы до большого кино. В центре всегда стоит персонаж и его цель. Если у героя нет четкого стремления, у зрителя не возникает интереса. Но должно было поставить цель — нужно создать противодействие этой цели. И здесь речь идет не просто о формальном конфликте. Это должно быть противостояние воли, столкновение ценностей и решений, которое держит зрителя в напряжении. Именно так рождается подлинная драматургия.

Можно ли привести примеры вашего опыта?

Конечно. Когда я писал сценарии для "Клуба Суперкниги", мне было важно, чтобы каждый эпизод не только рассказывал библейскую историю, но и показывал внутреннюю борьбу ребенка между сомнением и верой, страхом и надеждой.

В сериале "Возвращение Мухтара", где я работал режиссером монтажа, драматургия строилась на постоянном противостоянии героев и антагонистов: не просто "вор против полиции", а столкновение их характеров и решений.

А в развлекательных шоу типа "Голоса" драматургия создается вокруг участников — их желание победить и давление обстоятельств. Там монтаж буквально создает дуэль воли, и это держит зрителя у экрана.

Сегодня вы работаете над созданием собственной кинокомпании в США. Как вы видите процесс построения драматургии уже в голливудском контексте?

Сейчас мы в Everlight Films строим все с нуля, и я думаю о сериале как о доме. Сценарий – это фундамент. Если он слаб, все разрушается. Но дальше нужны стены – это правильный кастинг. Можно написать гениальный текст, но если актеры не соответствуют образам, то история не оживет. И есть крыша – это монтаж. Конкретно установка завершает архитектуру драматургии, делает ритм и атмосферу. Удачный монтаж превращает сценарий в историю, которую зрители будут помнить.

То есть монтаж – это не просто техника, а часть драматургии?

Совершенно. Монтаж – это способ вести зрителя через историю, управлять его вниманием, расставлять акценты. Я всегда говорю: драматургия текста задает направление, но драматургия монтажа создает ощущение. Если мы правильно строим "фундамент, стены и крышу", то получаем не просто проект, а дом, в котором зритель готов жить хотя бы на время просмотра.