Журналист ТСН Дмитрий Святненко сделал очень интересный сюжет о внебрачной дочери Путине Луизе Розовой.

Хорошая картинка, как Путин на словах топит за русский мир и ставит условия Украине, как не нужно двигаться в НАТО и ЕС — зато свою выскребку отправил в Париж.

Фейковое био девушки, фейковая галерея, телохранители с РЭБ.

Особая ценность этого видео заключается в том, что в начале ноября российская баллистика убила на плацу брата журналиста. Он вспоминает об этом, но молодая блондинка делает вид, что ее это не касается. И что-то как то: "Искренне сочувствую" – не звучит.

Несут ли подобные дети ответственность за родителей? Да.

Пока наша жизнь превратилась в ад — дети Путина жируют в Париже и выдают себя за людьми искусства. Вопрос: почему эта барышня не избрала мощный и бамбический Питер?