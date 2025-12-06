США обновили стратегию нацбезопасности. Что это значит для Украины?

США обнародовали обновленную стратегию нацбезопасности. Интересный документ для анализа. Его многие ждали, но немногие действительно будут читать. Зря. Там выписано, куда Соединенные Штаты будут двигаться в первую очередь.

Вашингтон возвращается к очень простому принципу – "Американский интерес (Америка) превыше всего". Никакой романтики о "общих ценностях", максимум прагматизма. Если это кому-то кажется слишком суровым в мире тотального хаоса, я приветствую вас, вы не читали предыдущие стратегии. Россия официально определена как угроза не Украине, а евроатлантическому порядку. То есть разговоры о "перезагрузке" или "стратегической стабильности" – это больше о намерении отдельных людей в окружении Трампа, чем об общем видении официальных институтов. В документе прямо написано ограничивать, сдерживать, лишать инструментов воздействия. На первом месте сейчас Китай. Все остальное – производное. И здесь главный вывод для нас, что война в Европе не должна отбирать у США концентрацию в Китае. Это значит, что Вашингтон будет искать не идеальные решения для Украины, а рабочие. Не создающие "разрыва шаблона" в их глобальной игре.

Что это значит для Украины?

Во-первых, что мы важны. Но не в центре внимания. Америка хочет предсказуемости на европейском фронте. Это не о мире "на условиях агрессора", но и не о бесконечном расшатывании. Им нужен стабильный формат, не высасывающий ресурсы.

Во-вторых, украинский вопрос теперь читается из-за китайского фокуса. Нравится нам это или нет – это факт. Любой новый формат переговоров, гарантий или договоренностей будет оцениваться по критерию: "Не ослабляет ли это США в противостоянии с Китаем?".

В-третьих, гарантии безопасности – это уже не о красивых словах. Это об ограничении российской способности воевать. То есть ставка делается на сдерживание, а не возвращение мира в состояние 1991 года.

В-четвертых, Украина должна показывать субъектность, а не ждать спасения. Стратегия США очень прозрачно говорит, что будут поддерживать тех, кто не создает хаос у себя дома. Тех, кто демонстрирует, что может держать линию – и на фронте, и в политике (приветствие внутриполитической повестки дня).

А теперь не о тексте стратегии, а о логике. Американцы инвестируют туда, где есть шанс на результат. Украина должна быть не "это сложный кейс, но мы держимся", а "это проект, работающий даже в войне".

В мире сегодня выиграют те, кто способен быть прогнозируемым. И новая стратегия США просто подсказывает, что мы и так знаем. Что лучшие гарантии безопасности – это наша собственная способность (военная, экономическая, политическая). А уже после нее – документы, декларации и дипломатические форматы.