2026 год станет годом испытаний: главные прогнозы
Интересно знать, что будет в 2026? Уже начался парад прогнозов, собрал для себя несколько и делюсь результатами.
Ведущие мировые институты представили свое видение в 2026 году:
- Goldman Sachs Asset Management – Investment Outlook 2026: "Seeking Catalysts Amid Complexity". Фокус на центральных банках, новом торговом порядке, фискальных рисках и AI.
- Deloitte – TMT Predictions 2026: инфраструктура AI, суверенный AI-компьютинг ($100 млрд инвестиций), микродрамы и подкасты.
- McKinsey – Global Economics Intelligence: 70% респондентов ожидают рецессию в 2025-2026, самый высокий показатель с 2022 года.
- Eurasia Group – Top Risks 2025-2026: эпоха G-Zero – отсутствия глобального лидерства.
- Fitch Solutions/BMI – "World of Worries: Political Risks in 2026": торговая война, пост-украинская европейская безопасность, Индо-Тихоокеанский регион.
- GLOBSEC – Seven Security Scenarios for Ukraine 2025-2026: 7 сценариев войны на основе опроса 61 эксперта.
- CSIS – Russia's War in Ukraine: Next Chapter: детальный анализ ресурсных ограничений РФ.
Ключевые тренды 2026 года, которые видят для себя эти институты:
- Структурная дивергенция – экономическая логика подчиняется императивам национальной безопасности.
- Торговая фрагментация – мир распадается на конкурирующие блоки с разными правилами.
- AI как инфраструктурный вызов – от моделей до дата-центров, чипов и энергии.
- Геополитический "базар" – торговля сохранностью меж крупными игроками (США, Китай, РФ).
- Фискальное напряжение – оборонные расходы vs социальные обязательства vs долг.
2026 станет еще одним годом испытания на прочность (!). Мир входит в фазу "структурной дивергенции", где экономическая логика подчиняется императивам национальной безопасности. Eurasia Group называет это эпохой G-Zero – отсутствия глобального лидерства, которое сравнивают с 1930-ми (!).
Экономика – замедление и сырьевой излом:
- Глобальный ВВП: рост 3,1% (МВФ), но распределен крайне неравномерно.
- США замедляются до 1,5–1,8%,
- Китай ускоряется до 4,3-4,8%,
- Еврозона стагнирует на 1,0-1,2%.
Главная новость – сырьевой обвал. World Bank прогнозирует падение цен на 7% - четвертый год подряд, до шестилетнего минимума (!). Ключевые прогнозы по сырью:
- Нефть Brent: $55-62/баррель (-14%). Избыток 1,2 млн баррелей/день из-за США, Гайаны, Бразилии.
- Газ TTF в Европе: стабилизация на €30/MWh – ЕС адаптировался без российского газа.
- Железная руда: -4%, падение ниже уровней 2019 года из-за кризиса недвижимости Китая.
- Медь: +15–20%, единственный яркий актив благодаря EV и renewables.
- Золото: $4 000–4 200/унция (+5%), safe haven на фоне неопределенности.
- Пшеница, рис: рекордные глобальные запасы, цены –2–3%.
- Процентные ставки: ФРС завершит цикл на 3,0–3,25%, ЕЦБ снизит до 1,5–2,0%. EUR/USD укрепится до 1,20–1,25.
Тарифные войны Трампа
Администрация Трампа развернула величайшую тарифную войну с 1930-х годов. Средняя ставка пошлин США выросла с 2,5% (конец 2024) до 15,8–17,9% (сентябрь 2025) – самый высокий уровень с 1943 года (!).
Ключевые тарифные решения:
- 25% на автомобили и автозапчасти (кроме USMCA).
- 50% сталь, алюминий и медь.
- 104%+ на китайский импорт (торговая война достигла уровня эмбарго).
- 35% на Канаду, 30% на Южную Африку, 20% на Вьетнам.
- Фармацевтика: потенциально до 200% к середине 2026 года.
Экономическое влияние на США и мир:
- Дополнительная налоговая нагрузка: $1 100–1 400 на домохозяйство США в 2026 году.
- Снижение ВВП США: -0,62 п.п. от базового сценария в 2026 году (PIIE).
- Глобальный рост: МВФ снизил прогноз на 0,5 п.п.
- Риск рецессии: JP Morgan считает сокращение "вероятнее, чем нет".
- Структурный сдвиг: занятость падает в индустрии, горноводстве и сельском хозяйстве.
Каким будет влияние этих процессов на Украину?
- С позитива: Тарифы в Китай перенаправляют инвестиции. Украина может стать альтернативным хабом для nearshoring. Ослабление юаня снижает конкурентоспособность китайских товаров.
- Негатив: Глобальное замедление снижает спрос на украинский экспорт.
- Рост инфляции в США может отсрочить понижение ставки ФРС, усиливая давление на гривну.
- Ресурсы администрации Трампа отвлекаются от Украины на торговые переговоры.
Глобальная Безопасность
2026 характеризуется беспрецедентным количеством активных и потенциальных конфликтов. Fitch Solutions/BMI выделяет три критические зоны:
- Пост-украинская европейская безопасность.
- Ближний Восток после Газы.
- Индо-Тихоокеанский регион находится под давлением.
Интересные прогнозы по Тайваню
CSIS Wargames показали катастрофические потери для всех сторон при вторжении.
- 2026 – маловероятен для атаки.
- 2027 – критический год (века НОАК, завершение модернизации флота).
Факторы риска:
- Китай наращивает военное присутствие: ежедневные пролеты над срединной линией.
- Филиппины: конфликт в Южнокитайском море может стать триггером
- США: внимание Трампа на Китай может ускорить эскалацию
- GLOBSEC: "Критическая эскалация отношений Китая с Тайванем вероятна, с рисками вторжения или принудительной "мирной" реунификации".
Какие риски для Украины
Эскалация США-Китай может перенаправить американские военные ресурсы в Индо-Тихоокеанский регион, снизив поддержку Украины.
Что ожидают от войны в Украине
GLOBSEC (опрос 61 эксперта, май 2025 г.) определил 7 сценариев развития войны на 2025-2026 годы.
Война на истощение остается главным сценарием (31%), мирные результаты – всего 25%.
7 сценариев GLOBSEC:
- Война на истощение (31%): Россия продолжает интенсивную войну, тестируя выносливость партнеров Украины.
- Гибридная Третья мировая (вероятность не указана): Конфликты в Ближнем Востоке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Балканах размывают войну в Украине.
- Замороженный конфликт: Де-факто прекращение огня без формального мира.
- Украинское контрнаступление: При условии значительного увеличения западной помощи.
- Капитуляция Украины: При резком сокращении западной поддержки.
- Коллапс России: Внутренняя нестабильность приводит к выводу войск.
- Мирное соглашение: Переговоры на условиях, приемлемых для обеих сторон (25%).
Анализ CSIS – ресурсные ограничения России:
- "Технический голод": к 2026 году иссякнут ликвидные запасы советской бронетехники (!).
- Производство дронов: 30 000 Shahed/год сейчас, потенциально 60 000 к 2026.
- Оборонный бюджет: 7,2% ВВП в 2025, 40% федерального бюджета – на войско и силовиков.
- CSIS прогнозирует "вечную войну низкой интенсивности" на уровне 2015-2021, если Москва решит, что победа невозможна.
Российские финансовые ограничения:
- ФНБ (Фонд национального благосостояния) рискует быть исчерпанным (!).
- Бюджет закладывает нефть $70+, реальная цена 2026 – $55–62.
- Oxford Economics, World Bank, BOFIT: рост ВВП РФ <1% в 2025 году, дальнейшее замедление в 2026 году.
Планы Украины:
- 30 тыс. наземных беспилотников (UGV) к 2026 году для компенсации недостатка пехоты.
- Расширение дальнобойных ударов по русской территории.
- NATO UNITE-Brave: до €50 млн на противодроновые технологии.
2026-й станет годом ИИ агентов
Фокус 2026 – Агентный ИИ (Agentic AI): автономные системы, выполняющие цепочки действий без участия человека. Gartner и Deloitte прогнозируют:
- К 2028 году 40%+ предприятий интегрируют гибридные AI-архитектуры (vs 8% сегодня).
- Рынок Agentic AI: $8,5 млрд → $35–45 млрд к 2030 году.
- CAPEX AI дата-центров: $400–450 млрд. глобально.
- Суверенный AI: $100 млрд инвестиций в 2026 году (Deloitte).
- Полупроводники: рынок $975 млрд (+26%), переход на 2nm gate-all-around.
Выборы в 2026 году. Потенциальные новые риски для Украины
- США (3 ноября): midterms при Трампе. 435 мест в Палате, 35 сенаторов, 36 губернаторов. Партия президента проигрывала 20 из 22 последних midterms.
- Венгрия (12 апреля): TISZA 44% vs Fidesz 42% – возможное окончание эры Орбана.
- Бразилия (4 октября): Лула лидирует, но поляризация экстремальна. Будущее БРИКС в Латинской Америке.
- Израиль: возможны досрочные выборы, Нетаньяху может проиграть.
Какое будет экономическое влияние на Украину – опишу со временем, но 2026 год для Украины – это год "Стратегического Перелома через Выживание".
Сочетание падения цен на нефть до $55 (удар по бюджету РФ), истощение советских танков у врага и гарантированного финансирования G7 создает уникальное окно возможностей.
Если Украина сможет удержать фронт и сохранить социальную стабильность до конца 2026 года, ресурсный баланс в войне необратимо шатается в ее пользу.