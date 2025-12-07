rus
США пытаются скакать на лошади, которая давно уже мертва

Борислав БерезаБорислав Береза

Трамп хочет нобелевскую премию и бизнес с Кремлем, поэтому члены его команды бросают все усилия на проталкивание "плана мира", в котором для России реально важен лишь один пункт - об "обмене территориями".

- Соглашение по Украине выходит на финишную прямую. Последние "10 метров" самые сложные, – спецпредставитель Трампа Келлог. Нерешенными остаются, в частности, вопросы контроля над Запорожской АЭС и Донецкой областью.

Интересно на этом фоне выглядит и заявление министра войны Гэгсета: "Если взглянуть на фактическую политику, Дональд Трамп является настоящим и законным наследником Рональда Рейгана".

Дело в том, что Рейган был сторонником жесткой антисоветской линии и масштабной милитаризации. Он был известен не только своей антикоммунистической и антисоветской риторикой, но и делами, направленными на разрушение СССР и поддержку союзников в противостоянии Кремлю. Рейган известен доктриной "мир через силу", а не принципом "уступить Кремлю всем и отдать Донбасс". Именно он назвал СССР "империей зла" и строил внешнюю политику на сдерживании Москвы по всем направлениям.

После вторжения советских войск в Афганистан (1979-1989) США оказывали масштабную военную помощь афганским моджахедам через тайную программу ЦРУ "Операция "Циклон"", финансируя их оружием и средствами для противостояния советским войскам, что вовлекло СССР в затяжной конфликт и стало одной из причин и затяжной конфликт.

И что по этому напоминает политику Трампа по отношению к Украине? Но похоже, что логические выводы и знание истории не сильная сторона министра войны Гегсета. Но, его заявление демонстрирует, что он отличный подхалим.

