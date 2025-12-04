Покровск, Волчанск, Купянск: что происходит на фронте

Покровск, Волчанск, Купянск и вот это вот все...

В последние дни информационное пространство находится под постоянным давлением со стороны российских официальных лиц, изо дня в день сообщающих о том, что тот или иной украинский город захвачен, окружен и вообще, можно привозить туда иностранных журналистов и праздновать капитуляцию Украины.

Это объясняется тем, что российской пропаганде и непосредственно руководству РФ очень важно показать американской стороне, что она имеет неоспоримые успехи в поле боя и не слишком заинтересована в прекращении активных боевых действий.

В свою очередь, ни одно из этих заявлений не соответствует действительности.

Покровск, дважды "уволен Путиным", - город не находится под контролем РОВ, а видео, которое накануне выкатило российское пропагандистское агентство ТАСС, было сделано в районе института ДонНТУ между Европейской улицей и Университетским переулком. Те, кто регулярно читает мои обзоры, сразу же узнали эти названия, и неудивительно, ведь улица Европейская в центре города находится под контролем РОВ уже как две недели.

Само же видео показало передвижение российской ДРГ 2-3/3-4 человека, не больше, причем под прикрытием тумана. Не очень похоже на перемещение полностью контролируемым городом, не правда ли?

Но самой большой причиной говорить о захвате города для российского командования стало то, что накануне российским ДРГ удалось зайти в северную часть Покровска в районе вагонного депо и закрепиться в развалинах на улице Украинской Берегини и Ивана Мазепы. Эти попытки они предпринимали в течение всего прошлого месяца, но закрепиться им удалось только сейчас.

Так же у РОВ есть продвижение на южных и юго-восточных окрестностях Мирнограда. После того, как им удалось зайти в город по дороге 544 и закрепится на улице Степной, они расширили зону контроля по направлению к Школе №1 и детскому саду №2. То есть сейчас, постепенно, но теряется контроль над южными окраинами Мирнограда.

Все это простимулировало фантазию русских пропагандистов и они не только издали на гора дешевый флаговтик под покровом тумана, но и разразились победной риторикой.

На самом деле ситуация очень тяжелая, но оборона Покровско-Мирноградской агломерации продолжается.

Аналогично и Волчанск.

РОВ имели продвижение в Синельниково и в западной части города по улице Игнатьева до улицы Харьковской. По правому берегу Волчьей практически вся в этом секторе частная застройка, а точнее руины – зона контроля РОВ. Но в то же время говорить о захвате города нельзя, поскольку его большая часть на южной стороне реки Волча контролируется СОУ, а также часть северного побережья, в том числе и в районе Агрегатного завода.

То есть опять-таки продвижение РОВ на том или ином участке возбудило российское руководство и оно взорвалось победной риторикой.

Относительно Купянска, дважды "окруженный и уволен Герасимовым", все куда более кардинально - там российские ДРГ заблокированы в северной части города, в промышленной зоне по Стадионной площади, в районе хлебзавода, Облэнерго, "Агротон", "Купьянсксельхозтехника".

Относительно окупантов в Купянске ведется методическая работа по выкуриванию, нейтрализации, зачистке, поэтому здесь все более контролируемо и предсказуемо, чем в Покровске и Волчанске.

Важно понимать и то, что ряд российских увлечений украинских городов в кредит - это не только попытка влиять на переговоры и скармливать потребителям информационного фастфуда "победы", но и прогревание общества в новогоднее послание Путина, которое не сможет просто выйти и не похвастаться никакими результатами за год. А так, хотя бы вспомнит знакомое русским название – Покровск.

Сохраняем критическое мышление и держим строй.