Украина ведет ''зачистку'' российской стратавиации: сколько осталось самолетов, которые бомбят мирные города

Удар украинских дронов по авиазаводу в Таганроге стал не первым налетом на этот объект, но наиболее результативным: Россия потеряла уничтоженными как минимум самолеты А-60 и А-100ЛЛ. Насколько эта потеря болезненна для агрессора и что сегодня со стратегической авиацией РФ в целом – постараемся разобраться.

Успешный удар

Многие российские профильные площадки сразу после удара по Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Г. М. Бериева (25 ноября) в едином порыве стали заявлять, что уничтожение А-60 и А-100ЛЛ – это ни о чем, поскольку эти самолеты уже давно следовало отправить на утилизацию. В общем, украинцы уничтожили "никому не нужный хлам".

Но так ли это на самом деле? Забегая наперед, скажу – нет, но правда кроется в деталях.

А-60

Любой, кто умело пользуется поисковыми системами типа Google или Wikipedia, легко может узнать, что самолет А-60 – это "летающая лаборатория" на базе транспортного самолета Ил‑76МД, переделанная в платформу для испытаний лазерного оружия и вспомогательных лазерных систем.

Идея создания такой системы возникла в 1970-х, и перед конструкторами стояла задача разработать систему, способную испускать мощный лазер из воздуха – для борьбы с аэростатами, воздушными и космическими целями.

Проект так и не показал впечатляющих результатов и не достиг серийного производства, а первый из экземпляров в 1989 году сгорел на подмосковном аэродроме Чкаловский. Несмотря на эту неудачу, в проекте видели перспективу, и в 1991-м был сделан второй А-60, разработку и доработку которого то возрождали, то опять ставили на паузу. Тем не менее от А-60 не отказывались хотя бы потому, что это уникальный для российского авиастроения самолет. Но построить еще один такого проекта у России попросту нет возможности. И вот единственный в своем роде экземпляр был уничтожен.

А-100ЛЛ

Этот самолет также является летающей лабораторией, но в вопросах развития дальней радиолокационной авиации от А-50 к перспективному А-100.

Именно на этом самолете проводились испытания оборудования и систем, которые должны были применять на А-100, потенциальной замене морально и технически устаревшего и изжившего себя А-50. Правда, с учетом закладываемых в А-100 требований и характеристик, даже этот самолет ДРЛО уже считается также морально и технически устаревшим.

Уничтожение этого самолета ставит под вопрос весь проект А-100. Конечно, у России есть возможность создать еще одну такую летающую лабораторию, но на это необходимо время, средства и… технологии. То, чем Россия обладает сейчас не в том объеме, как до полномасштабного вторжения в Украину.

Стратегическая авиация

Налеты украинских дронов поражают время от времени и представителей российской ядерной триады – самолеты стратегической категории, к которым относятся Т-95МС (основной носитель ракет Х-101), Ту-22М3 (основной носитель ракет Х-22/32) и Ту-160, также являющийся носителем Х-101.

В ходе недавнего удара по ТАНТК им. Бериева в Таганроге минимум один Ту-95МС получил повреждения, а, по сообщениям ряда источников, еще один Ту-95 сгорел в ангаре.

В целом Украина начиная с 2022 года пытается системно наносить удары по базам размещения Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160.

Первый верифицированный удар был осуществлен по авиабазе "Энгельс" 5 декабря 2022 года, когда серьезные повреждения получили два российских Ту-95МС. Тогда же удар был нанесен и по аэродрому "Дягилево", где повреждения получил самолет Ту-22М3.

Охота на российскую стратегическую авиацию продолжалась все эти годы, но самой масштабной и результативной стала операций СБУ "Паутина". До сих пор идут споры о том, сколько было уничтожено и повреждено российских самолетов в ходе этой операции, и даже мониторинговые группы и OSINTеры не едины во мнении относительно количества понесенных врагом потерь. Но бесспорно, что это был самый результативный и болезненный удар по российской стратегической авиации.

В целом, согласно верифицированным данным, за время полномасштабного вторжения в Украину российская стратегическая авиация потеряла десять Ту-95МС, одинадцать Ту-22М3 и один Ту-160.

Стоит отметить, что на момент полномасштабного вторжения на вооружении ВКС РФ находилось порядка 60 самолетов Ту-95МС, около 30 из них были в летном, боеспособном состоянии. С учетом верифицированных потерь в боеспособном состоянии уже должно находиться не более 20 единиц, но важен фактор износа этих машин. Согласно определенной информации, в распоряжении России находятся боеспособных не более 10 бортов Ту-95МС, что значительно ограничивает ее возможности в применении ракет Х-101.

Производство Ту-95МС в России отсутствует, и возродить его не представляется возможным.

Стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 у ВКС РФ числилось 51, из которых в летном, боеспособном состоянии также было около 30 самолётов. С учетом проведенных с 2022 года украинскими спецслужбами операций, а также катастроф по техническим причинам ВКС РФ потеряли за время полномасштабного вторжение не менее 21 самолета.

Производство Ту-22М3 в России носит имитационный характер, то есть из советских заделов фюзеляжей, оставшихся после развала СССР, собирают вроде как новые самолеты. В действительности же это досборка "неосуществившихся" на рубеже конца 1980-х – начала 1990-х машин. Возможность же России сегодня производить абсолютно новые Ту-22М3 на основе новых фюзеляжей дискуссионная и вызывает скепсис.

Стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 в последнее время все чаще стали использоваться противником для применения ракет Х-101 по Украине. Однако это вынужденная мера, а не демонстрация возможностей, ведь после операции "Паутина" у ВКС РФ серьезная нехватка Ту-95МС для осуществления массированных пусков данных ракет.

Ту-160 – это очень затратный в вопросах обслуживания, ремонта и эксплуатации самолет, причем с крайне сомнительными функциональными характеристиками. Кроме того, его ресурс расходуется куда быстрее, чем у Ту-95МС. При этом у России Ту-160 всего 16, из которых только 10 в относительно летном, боеспособном состоянии.

Так, в ночь на 3 сентября во время очередного массированного налета на Украину один из Ту-160 не смог запустить ракеты Х-101 из-за отказа пускового механизма. Это лишний раз демонстрирует степень аварийности этих самолетов, которые, к слову, так же как и Ту-22М3, производятся в России в имитационном режиме.

Выводы

Россия понесла в ходе удара по ТАНТК им. Бериева в Таганроге серьезные, непоправимые потери. Российские пропагандисты могут рассказывать все что угодно относительно уничтожения А-60 и А-100ЛЛ, но факт неоспорим: российская промышленность никогда не сможет повторить ни один из этих уникальных самолетов. Это потеря, которую невозможно оценить финансово, поскольку, как единственные экземпляры, эти самолеты были бесценными.

Аналогично и стратегические Ту-95МС, попавшие под удар на том же авиапредприятии. В целом как и вся российская стратегическая авиация, на которую Украина продолжает системную охоту с планомерным и последовательным ее уничтожением.

Не исключено, что война с Украиной может закончиться для российской стратегической авиации намного раньше, чем война сама по себе. Ведь в какой-то момент у России попросту не останется летных, боеспособных стратегов.

