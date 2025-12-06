Стратегия нацбезопасности США

Прискакали в дом дети

Зовут быстро отца:

"Приобрел нас Фукуяма!

Нет истории конца..."

Грустно и тяжело быть "кассандрой", но весело наблюдать за возмущенными и обеспокоенными текстами уважаемых коллег по поводу очередного политического заявления со стороны текущей администрации США по поводу их видения будущего, в котором для Украины нет места.

Лично я вижу в новом документе, который, по моему мнению, был подготовлен Элдриджем Колби, Тулси Габбард и Скоттом Бессентом - естественное продолжение риторики, которая уже полностью понятна.

Именно эти лица представляют идеологическую составляющую новой администрации. Мне кажется, что даже Рубио не очень и прилагался к документу.

Следовательно, то, что мы видим в новой стратегии, является, фактически, запрограммированным результатом формирования реальности еще со времен доклада Аврил Хейнс "Global Trends 2040" (2021), а конкретнее - развитием сценария SEPARATE SILOS, о котором я много раз писал в том, что данный сценарий в полной мере сейчас реализуется администрацией США.

Два месяца назад Тулся Габбард не только отклонила проект очередного отчета "GLOBAL TRENDS" своих подчиненных, но и уволила всех, кто его готовил, подчеркнув, что стратегия безопасности США теперь будет "деполитизирована".

Ну фактически это можно назвать и так. Ведь ключевым измерением новой представленной стратегии нацбезопасности является, в первую очередь, финансово-экономическое измерение и "зонирование" мира.

За Колби - основным конкурентом за глобальное лидерство остается Китай, порождающий ошибочную (но, с точки зрения Колби) логическую стратегию "реверсивного Киссинджера" по отношению к России, с которой нужно достичь стратегического баланса, чтобы та не упала как спелое яблочко в руки Си Цзиньпина и не объем.

К сожалению, на предыдущем витке истории именно это американские демократы сделали с Беларусью и Лукашенко. Когда я криком кричал, что на этапе фальсификации выборов в Беларуси санкционировать нужно было не Лукашенко, а Путина – все это игнорировали. В результате, у "отца" не было другого выбора, кроме как упасть к ногам Путина.

Колби не хочет, чтобы Путин стал вассалом Си Цзиньпина. И не понимает, что это уже давно произошло, и он никак не может повлиять на этот факт. Потому что я работал над стратегически-идеологическими документами Харичева и Караганова, а Колби и его противники - и в глаза их не видели.

Реализуя сценарий SEPARATE SILOS в процессе подготовки к фазовому переходу и конструированию сохранения глобального лидерства в новом технологическом укладе, США должны сконцентрироваться на внутреннем фокусе внимания и обеспечить порядок в своем геополитическом кластере – Северной и Южной Америках.

Это означает – прекращение миграционных процессов в США, которые служат фактором внутренней политической дестабилизации и могут стать источником голосов для Демократической партии США.

А также наведение порядка с Канадой (Гренландией), Мексикой, Венесуэлой, Никарагуа, Панамой, Колумбией и еще парой субъектов.

При этом критика в адрес стран Европы не имеет прямого значения... Они не хотят изменить Европу. Они хотят аргументировать свое решение о сепарации от Старого Света и фактическом разрушении НАТО и, по сути, разрушении "Западной цивилизации".

Смешной твит Департамента труда США недавно только утверждает тот факт, что в Америке в упор не понимают, что такое "Западная цивилизация" и хотели "ложить на нее с прибором".

Трамп фактически полностью соглашается на правила игры, которые были предложены Си Цзиньпином, и, позже, Путиным, о том, что взаимоотношения разных субъектов на планете теперь будут форматироваться в духе концепций Сэмюэла Гантингтона.

Как я писал ранее в своих текстах, в такой парадигме Украина становится не только анти-Россией, но и анти-Китаем и анти-США. Поскольку ни нас, ни большинство стран Европы такой подход не устраивает. Но среди тех, кого это не устраивает – мы единственные, кто понимает то, что на кону стоят наши жизни, и единственные, кто готов за это драться.

Лево-либеральный немецкий и бельгийский куколдизм сейчас не в состоянии реально оценить ситуацию.

Таким образом, документ National Security Strategy of the United States является абсолютно логичным и ожидаемым. Его следует воспринимать как реальность, как климат, как погоду. Нет смысла называть этот текст "расистским" или взывать к "ценностям" американской администрации. Их ключевая ценность – это способность и дальше сохранять статус мирового гегемона, или хотя бы первого среди равных, если Китай и Россия бросают вызов этому статусу.

Украина как субъекта в этой конструкции не существует. Она является предметом конфликта между США и претендентами на лидерство. Украина не является инструментом США в распространении демократии, потому что нынешнее США хотелось на демократию. Когда они говорят о "свободе" - это означает их свобода определять свою судьбу. А не еще чья-то...

Того США, которое развивало демократию в Украине и финансировало противодействий в сфере дезинформации и антикоррупции - больше не существует.

Welcome to the new world!

Стратегия, вне всякого сомнения, имеет историческое значение как политическое видение наиболее мощной (на данный момент) страны мира. Это та реальность, в которой мы существуем. И не нужно больше сохранять иллюзии о том, что можно вернуть обамо-байденовские времена или как-то убедить американцев в том, что документ расистский.

Единственная наша надежда – это Лондон, Берлин, Париж.

Единственные наши сознательные партнеры – это Nordic-Baltic.

Единственное, что мы можем и должны сделать (если хотим выжить) превратить куколдов в бойцов, убедив их в том, что в противном случае они вымрут как мамонты.

Не факт, что нам это удастся. Но работать против рынка и писать против ветра, как минимум – тупо