Смешные молодые немцы выходят на митинги против призыва на военную службу под лозунгом "лучше жить под властью путена, чем служить".

Смешные потому, что верят, что им, разнеженным, левацким и постоянно возмущенным кто-то позволил бы жить под властью путена.

Есть такой древний немецкий город – Кёнигсберг. Родина Канта, между прочим. Ну, как есть. Было когда-то, а теперь это русский Калининград. И немцев там не осталось. Ибо зачем они там? И ничего немецкого не осталось. Ибо зачем оно там?

Так же в бывшем финском Viipuri, которое сейчас известно как Выборг, не осталось финнов. А в Сочи не то что не осталось коренных убийств, их в принципе не осталось как народу.

Против Европы работает европейская пропаганда, которая десятилетиями доказывала, как прекрасны "россияне", а если что-то плохое и делают – "это все путен".

Поэтому российская оккупация рассматривается многими как просто "другая власть", на которую, в общем-то, плевать.

Они привыкли к "травоядной жизни", и потому не понимают, что тебя могут признать представителем "вражеского народа", погрузить в вагоны и вывезти в зимнюю Сибирь. А на твое место завезти "правильный народ".

И это уже не скрывается. В Украине на оккупированных территориях продолжается массированное лишение жилья и выселение украинцев. Сам же российский вождь индийским журналистам говорит, что "просто люди хотят уехать".

То, что европа не хочет замечать реальность, прямой результат европейской пропаганды о "добрых россиянах", которая, в свою очередь, должна была служить оправданием покупки газа, нефти и торговли с этими вылупками.

Теперь расплачиваются за все.