Хотите ли Вы что бы Вас вспоминали как Чемберлена или как Черчилля?

Моя предыдущая, довольно мрачная колонка, тем не менее, завершалась на оптимистичной ноте:

Трамп не пустил в правительство Хейли и Помпео, но он не может убрать из только что избранного Конгресса республиканцев, которые там в большинстве в обеих палатах, и которые в большинстве своем разделяют проукраинские взгляды Хейли и Помпео, а не пропутинские Вэнса и Трампа. И это большинство имеет своих ярких лидеров – Майкл Маккол, Майк Роджерс, Майк Тернер – авторов замечательного доклада "AProposalforVictoryinUkraine".

Сегодня вся Украина очень хотела бы заслушать мнение трех наших уважаемых друзей по поводу плана мира вице-президента Джея Вэнса. И я надеюсь, мы его в самое ближайшее время услышим.

Мы услышали их вдохновляющее послание 9 дней спустя. 21 ноября в Atlantic Council Майкл Маккол выступил с докладом "Россия и авторитарные вызовы". Он представил слушателям реальную картину фактически уже идущей мировой войны:

"Россия долгие годы была нашим врагом, противником. Она и сегодня таковой остается. Вы называете это осью. Я называю это нечестивым союзом, который председатель Си и Путин заключили на Олимпийских играх в Пекине, за две недели до вторжения в Украину. Вы не можете отделить Си от Путина и аятолл. Путин пригласил Хамас в Кремль сразу после 7 октября. Северная Корея сейчас направила десять тысяч солдат в Украину.

Мы не выбирали своих врагов. Все эти четыре диктатора выбрали нас."

Маккол резко оценил реакцию администрации Байдена на вызов Путина как запоздалую, недостаточную и нерешительную в течение всех уже почти трех лет полномасштабного военного конфликта:

"Мы проецируем слабость, а не силу, что провоцирует дальнейшую агрессию со стороны Путина. Это также влияет на председателя Си и его расчеты относительно Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона в целом. Молдова наверняка падет за день, как и Грузия. А затем вся Восточная Европа окажется под угрозой черной тучи российского доминирования. Мы не можем позволить себе проиграть эту битву. Украинцы сражаются за наши национальные интересы, а мы предаем их.

Маккол не ограничился критикой администрации Байдена. Не называя Трампа по имени, он беспощаден и к ультратрампистскому крылу своей собственной партии:

"Я нахожу это очень странным. Я не могу этого объяснить. Я вижу, что в моей партии есть изоляционистское крыло, как в 1930-х годах. Откуда эта неожиданная синергия между очевидной слабостью в администрации Байдена и людьми, которые хотят сделать Америку снова великой. Я не понимаю и я задаю вопрос моим коллегам-республиканцам: что бы сегодня сделал Рональд Рейган, который сокрушил Советский Союз?"

Маккол в этом программном выступлении предельно четко позиционирует себя как лидера двухпартийного проукраинского большинства в Конгрессе.

"У вас есть в Конгрессе крайние элементы слева и справа, которые никогда не будут голосовать за Украину, но именно мы – здравомыслящий двухпартийный центр- объединяем эту коалицию".

Эта выработанная им позиция делает его важнейшей политической фигурой в Вашингтоне в переживаемый нами ключевой момент мировой истории.

Осознавая ответственность и возможности своего уникального положения, Маккол обратился из Atlantic Council – идеологического бастиона глубинного государства и Свободного мира – ко всем нам, но прежде всего к одному конкретному человеку – Дональду Дж. Трампу – с контрольным вопросом:

Do you want to be remembered as Chamberlain or Churchill?