Croatia Airlines відновлює рейси Загреб–Бухарест, розширюючи можливості для подорожей пасажирів

Croatia Airlines відновила прямі рейси між Загребом і Бухарестом, які виконуються тричі на тиждень — у вівторок, четвер і суботу. Операції розпочалися на початку липня і триватимуть до кінця жовтня 2025 року. Для рейсів використовуються нещодавно додані літаки Airbus A220, які були введені до флоту авіакомпанії для покращення регіональних зв’язків у Центральній та Південно-Східній Європі.

Відновлений маршрут є частиною ширшої ініціативи з покращення коротких авіаперельотів у межах Європи. Це пряме сполучення пропонує мандрівникам низку переваг:

Тривалість польоту менше двох годин

Підходить як для відпочинку, так і для ділових поїздок

Ефективна альтернатива тривалим і менш зручним поїздкам поїздом або автобусом

Спрощує планування подорожей і скорочує загальний час у дорозі

Відвідувачі, які прибувають до Бухареста, мають зручний доступ до кількох відомих місцевих пам’яток. Серед них — Therme București, визнаний одним із найбільших оздоровчих центрів Європи. Крім того, є монастир Снагов, розташований на острові, який вважається останнім притулком Влада Цепеша. Ті, хто любить активний відпочинок, знайдуть пішохідні та велосипедні маршрути, а також різноманітні водно-болотні угіддя в природному парку Комана.

У Хорватії відвідувачі, які прибувають до Загреба, можуть швидко дістатися до найпривабливіших місць країни. Національний парк Плітвіцькі озера відомий своїми яскраво-блакитними озерами та мальовничими водоспадами. Місто Самобор популярне завдяки традиційному десерту кремшніта та історичному центру. Озеро Ярун, розташоване в місті, є улюбленим місцем для плавання, водних видів спорту та активного відпочинку на природі.

Вражаючі Плітвіцькі озера. Джерело: https://np-plitvicka-jezera.hr/en/

Повернення цього авіасполучення відкриває мандрівникам можливість досліджувати більш гнучкі маршрути подорожей Східною та Центральною Європою. Це сприяє простішим поїздкам на вихідні та перетину кордонів без тривалих переїздів. Для незалежних туристів і регіональних мандрівників цей маршрут відкриває доступ до напрямків, які раніше були важкодоступними через обмежені транспортні можливості. Це підкреслює зростаючу тенденцію серед туристів шукати менш відомі напрямки за межами основних туристичних центрів.