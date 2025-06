Найкращі готелі на Мальдівах: ТОП-місця для екзотичного задоволення

Мальдіви давно зарекомендували себе як місце з високими стандартами життя. Мандрівники із задоволенням занурюються у світ екзотичної природи з розкішними готелями та приголомшливими ресторанами, незайманими пляжами та спа-центрами з інноваційними зручностями.

Найкращі готелі на Мальдівах не стоять на місці, а постійно вдосконалюють свої послуги. Вони не обмежуються лише надводними віллами чи бунгало, а йдуть далі. Спа-центри також розташовані над водою, а завдяки скляним підлогам відпочивальники можуть спостерігати за морськими істотами.

Звичайні паби поступово замінюють затишні бари в будиночках на деревах на білосніжних пляжах. Класичні ресторани все частіше поступаються місцем підводним гастрономічним закладам із багатим асортиментом їжі та напоїв і казковими видами з вікон.

Концепція багатьох хороших готелів на Мальдівах включає екологічні проєкти для збереження коралових рифів. Один із них працює повністю на альтернативному паливі – сонячній енергії.

У нашій статті ми хочемо представити вам список чудових готелів на Мальдівах із оригінальним дизайном, привітною атмосферою та сервісом першого класу. Ми наголосили на закладах, які отримали сертифікати якості.

Де найкраще зупинитися закоханим на Мальдівах?

Cheval Blanc Randheli (де любить відпочивати герцогиня Кембриджська) та Four Seasons Maldives у Ландаа Гіраавару посідають перші місця серед багатьох прекрасних готелів на островах.

Які готелі на Мальдівах часто обирають пари?

Мальдіви часто асоціюються у туристів із незабутнім медовим місяцем. Пари радо приїжджають сюди за яскравими враженнями та новими екзотичними відкриттями.

Розкішні готелі Мальдів ідеально підходять для молодят. Джерело: freepik Розкішні готелі Мальдів ідеально підходять для молодят. Джерело: freepik

Шикарні вілли мають усі розкішні зручності, а для дітей є дитячі клуби з розвиваючими заняттями та веселими розвагами. Ресторани пропонують справжнє гастрономічне задоволення та список найкращих страв із м’яса, овочів і морепродуктів. Звичайно, мандрівники завжди мають доступ до бірюзових басейнів і барів із освіжаючими коктейлями.

Ми хочемо виділити найкращі готелі на Мальдівах для сімей: Sirru Fen Fushi, JW Marriott Maldives Resort & Spa та Fairmont Maldives. Вони займають високі позиції в рейтингах завдяки шикарному сервісу та величезному вибору розваг для найвишуканішого смаку.

Які готелі займають перші позиції в туристичних рейтингах?

На Мальдівах багато уваги приділяється збереженню цінної екосистеми з кораловими рифами. Понад 20 років Four Seasons Landaa Giraavaru та Four Seasons Kuda Huraa демонструють не лише бездоганний рівень сервісу для гостей, але й активно дбають про коралові рифи як важливу складову водної фауни. У готелі працюють морські біологи, які допомагають реалізовувати ефективні програми відновлення коралових рифів.

Six Senses Laamu – це прекрасний курорт на атолі Лааму, розташованому в південній частині Мальдів. Він є частиною асоціації The Long Run, яка спеціалізується на збереженні природи. Уряд островів завжди дбав про переробку твердих відходів, а Soneva займається переробкою вже понад 20 років. Завдяки програмі Waste to Wealth від Soneva близько 90% твердих відходів переробляється в хороших готелях Мальдів, перетворюючи сміття на цеглу, а харчові відходи – на якісний компост. Металеві предмети ущільнюються за допомогою спеціальної обробки, а скляні контейнери повторно використовуються. Ця ініціатива готелів дуже похвальна і заслуговує на повагу.

Six Senses Kanuhura

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Відомий готель Six Senses Kanuhura заслужено входить до топ-10 готелів Мальдів. Він розташований у мальовничому оточенні з вражаючими кораловими рифами, оточеними величезним блакитним морем із бірюзовими лагунами. Одна частина готелю розташована на атолі Лавіяні, а інша – на атолі Лааму. Разом вони утворюють гармонійну архітектурну композицію, обрамлену сліпучими пляжами з м’яким піском і пишною смарагдовою джунглею.

Тропічні дерева тут вміють дивувати мандрівників. Величезні кокосові пальми, столітні сосни та морський мигдаль, який наповнює повітря ніжним ароматом, занурюють туристів в атмосферу душевної ніжності та спокою. Для гостей готелю підготовлено 91 віллу на узбережжі та над водою. Тут усе сприяє повному розслабленню та відновленню душевних сил. Інтер’єри будинків оформлені в пастельних тонах у гармонії з навколишніми пейзажами.

Розкішне розміщення одного з чудових готелів Мальдів обладнане комфортними гамаками, де можна годинами будувати плани на щасливе майбутнє, та масивними ліжками king-size із милими балдахінами. Щовечора тут можна влаштовувати розкішні вечері з великою кількістю ароматних делікатесів, які ідеально доповнюються співом райських птахів і шелестом смарагдового листя.

У готелі є сім барів і ресторанів із привітною атмосферою та багатим вибором пікантних делікатесів і приємних напоїв. Обов’язково завітайте до затишного кафе Drift із солом’яним дахом та до The Point із іспанським рестораном і бірюзовим басейном на даху.

Мандрівники можуть проводити дозвілля в готелі Six Senses із фітнес-залами та заняттями з йоги. Сеанси медитації та звукової терапії допомагають відновити душевну енергію та налаштувати позитивний настрій. Спа-центр із VIP-послугами пропонує омолоджуючі процедури, після яких гості відчувають себе здоровішими та свіжішими.

Бронювання : https://www.sixsenses.com/en/resorts/kanuhura

: https://www.sixsenses.com/en/resorts/kanuhura Адреса : Kanuhura Island, Lhaviyani Atoll, Maldives

: Kanuhura Island, Lhaviyani Atoll, Maldives Телефон: +960 662 0044

Joali

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Відомий готель Joali – це успішний проєкт студії дизайну Autoban, яка реалізувала багато архітектурних ідей. Її вражаючі роботи включають готель Duck + Rice у Лондоні, оригінальний аеропорт у столиці Азербайджану та багато турецьких готелів, зокрема Witt Suites і House Hotels.

Гармонійна композиція закладу складається з прекрасних вілл, розташованих на пляжі або над водою. Житла прикрашені симпатичними дерев’яними панелями з вирізаними деталями авторської роботи. Узголів’я ліжок оригінально оформлені бамбуковими решітками, які ідеально доповнені розкішними кранами рожевого золота.

Спеціально для гостей з любов’ю підготовлені набори одягу від відомого бренду Ardmore із принтами у вигляді чапель або пальмового листя та м’які капці, у яких гості почуваються тепло і затишно.

Joali, як і інші чудові готелі Мальдів, має романтичну атмосферу. Її можна повною мірою відчути в барі Mura, де можна ходити босоніж. Випийте келих хорошого вина на заході сонця, і всі сумні думки відійдуть на другий план. Обов’язково спробуйте тут соковите курча з хрусткою скоринкою та коктейль із екзотичних фруктів. А якщо ви любите сигаретний дим, спробуйте місцевий кальян із магічними ароматами.

Коли захочеться чогось незвичайного, відвідайте японський ресторан Saoke з неперевершеним саке та зачаровуючими чайними церемоніями. Тут немає обмежень щодо дрес-коду та розпорядку дня. Кожен діє лише за особистими смаками та бажаннями.

Бронювання : https://www.joali.com/

: https://www.joali.com/ Адреса : Muravandhoo Island, Raa Atoll, Maldives

: Muravandhoo Island, Raa Atoll, Maldives Телефон: +960 658 4400

Emerald Faafufushi Resort & Spa

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Якщо вас цікавлять найкращі готелі для відпочинку на Мальдівах, які дарують безтурботну відпустку в райському оазисі, зверніть увагу на Emerald Faafufushi Resort & Spa. Тут мальовнича природа шепоче відпочивальникам, що ви унікальні та гідні найкращого.

80 шикарних вілл розкидані по всьому курорту Emerald Faafufushi Resort & Spa. Джерело: freepik 80 шикарних вілл розкидані по всьому курорту Emerald Faafufushi Resort & Spa. Джерело: freepik

Сліпучий оксамитовий пісок і пишна рослинність джунглів ідеально поєднуються з смарагдовою лагуною, відомою своїм багатим розмаїттям підводних мешканців. Тут легко можна зустріти яскравих риб-папуг, рифових акул і плоских скатів. На тлі незайманої природи готель виглядає просто чудово.

На семи гектарах мальовничої території розкидані 80 вілл із розкішним внутрішнім оздобленням. Вікна будинків відкривають магічні види на блискучий Індійський океан, який зливається з безкрайнім небом на лінії горизонту.

Кожному гостю найкращого місця відпочинку на Мальдівах надається особистий батлер, який виконує всі побажання гостей заздалегідь. Він записує їх на оздоровчі спа-процедури або тенісні корти, а за бажанням може навіть виліпити величезну піщану фігуру у формі серця, яку можна використовувати як імпровізовані сидіння та столи.

П’ять ресторанів у топ-готелі Мальдів пропонують величезний вибір салатів із екзотичних інгредієнтів і смачних страв із м’яса та морепродуктів. Ресторан Teppanyaki Grill запрошує гостей насолодитися смаками риби з місцевих коралових рифів, тоді як у Mediterraneo шеф-кухарі готують домашні тортеліні та спокусливий тірамісу. Він розташований прямо над водою, тож вечорами можна розслабитися, слухаючи шелест хвиль і милуючись сяючими зірками на темно-синьому небі.

Спа-центр розташований серед тропічних дерев, тому гостям так приємно насолоджуватися балійським масажем під щебетання місцевих птахів. Багато мандрівників із захопленням займаються дайвінгом біля готелю. Погодьтеся, адже так цікаво пірнати з маскою в цих екзотичних місцях, милуючись кумедними морськими створіннями. Список цікавих занять у найкращому готелі Мальдів на цьому не закінчується. За бажанням можна замовити вишукану дегустацію вин на романтичній піщаній косі або просто відпочити на приватній терасі, спостерігаючи за дельфінами.

Бронювання : https://www.emerald-maldives.com/

: https://www.emerald-maldives.com/ Адреса : Fasmendhoo Island, Raa Atoll, Maldives

: Fasmendhoo Island, Raa Atoll, Maldives Телефон: +960 658 8800

Six Senses Laamu Maldives

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Якщо ви шанувальник відпочинку в стилі Робінзона Крузо, то вам точно сподобається чудове перебування в Six Senses Laamu, одному з відомих готелів Мальдів. Цей курорт одразу виділяється завдяки сильному акценту на водні види спорту. Любителі серфінгу, дайвінгу та снорклінгу із задоволенням приїжджають сюди. Катання на каяках і катамаранах приносить гостям багато задоволення, адже море тут таке тепле та ніжне.

У затишних надводних і пляжних віллах відомого готелю Мальдів створені всі умови для розкішного відпочинку. Величезні ліжка вкриті ажурними балдахінами, що допомагає створити найкомфортніше середовище та забезпечує надійний захист від тропічних комах.

Курортні будинки завжди прохолодні завдяки продуманому архітектурному дизайну. По-перше, солом’яні дахи тут низькі до землі. По-друге, за потреби дерев’яні рейки можна злегка посунути для додаткової вентиляції в номерах.

Не поспішайте думати, що все тут надто скромно і просто. Гостям пропонується розкішний коктейльний список, який включає понад 100 смачних напоїв у затишному барі. Відпочивальники завжди в захваті від величезних "сирних тарілок", поєднаних із вишуканими винами з соковитих сортів винограду. І обов’язково знайдіть час для перебування в солом’яних капсулах місцевого спа.

Бронювання : https://www.sixsenses.com/en/resorts/laamu

: https://www.sixsenses.com/en/resorts/laamu Адреса : Olhuveli Island, Laamu Atoll, Maldives

: Olhuveli Island, Laamu Atoll, Maldives Телефон: +960 680 0800

Kudadoo Maldives Private Island

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 із 5)

Якщо вас цікавлять альтернативні джерела енергії, вам буде приємно та цікаво відвідати Kudadoo, один із найкращих готелів для відпочинку на Мальдівах. Він працює повністю на сонячній енергії та пропонує гостям королівський відпочинок за системою "все включено". Готель розташований на невеликій піщаній косі з красивими кокосовими деревами.

Ресторани готелю Kudadoo пропонують спокусливі десерти. Джерело: freepik Ресторани готелю Kudadoo пропонують спокусливі десерти. Джерело: freepik

Номерів небагато, лише 15, але це забезпечує спокійну та тиху атмосферу для гостей. Номери хорошого готелю на Мальдівах оформлені в оригінальному стилі японського рекану. Для оздоблення інтер’єрів тут використовуються дерев’яні, кам’яні елементи та деталі з натуральної соломи. Помешкання обладнані просторими терасами, індивідуальними басейнами та сходами, які ведуть гостей прямо в бірюзове море.

"All-inclusive" в одному з топ-10 готелів Мальдів означає магічні спа-процедури Healing Earth із потужним омолоджуючим ефектом, особистого батлера та барвистий бенкет із багатим вибором вин (понад 80). Катайтеся на водних лижах або вирушайте на глибоководну риболовлю, щоб доповнити букет свіжих емоцій від перебування.

Мандрівники насолоджуються гастрономічними делікатесами, такими як мальдівські карі та японський тепаньякі, приготовані з бездоганною кулінарною майстерністю шеф-кухарем Антуаном Ліво.

Ви не будете потривожені гучними звуками цивілізації, засинаючи під ніжний шепіт хвиль і прокидаючись від кумедного лоскоту сонячних променів.

Бронювання : https://www.kudadoomaldives.com/

: https://www.kudadoomaldives.com/ Адреса : Kudadoo Island, Lhaviyani Atoll, Maldives

: Kudadoo Island, Lhaviyani Atoll, Maldives Телефон: +960 662 2000

Vakkaru Maldives

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Найкращий відпочинок на Мальдівах успішно втілює готель Vakkaru, який органічно вписується в мальовничі ландшафти приватного острова з пишними заростями кокосових пальм. Тут у повітрі витає атмосфера магії з притаманними романтичними нотами Мальдів.

Мандрівникам пропонують оселитися в королівських віллах із солом’яними дахами. Це справжня гордість одного з топ-10 місць відпочинку на Мальдівах. Курортні будинки оформлені в стриманих кольорах із переважанням натуральних матеріалів і текстур. Елементи, такі як мішковина для сміттєвих баків і струмливі муслінові балдахіни, допомагають створити приємне середовище, близьке до домашнього.

Поруч із шикарними віллами є зручні шезлонги, де можна лежати на відкритому повітрі скільки завгодно. Неподалік висять милі гамаки, які манять у своє м’яке полон. Тут можна гойдатися і наспівувати улюблені мелодії, залишаючи всі земні справи на деякий час.

Шість чудових ресторанів запрошують гостей зануритися у світ вишуканої кухні з багатим вибором основних страв, салатів і закусок. Ви можете вибрати, де вечеряти сьогодні – на сліпучому пляжі, приватній косі чи в пишних джунглях тропічних рослин.

За бажанням можна повечеряти на приватній органічній фермі або в кінотеатрі під величезним зоряним небом. Спа-центр має скляні підлоги, тому балійські масажі супроводжуються спогляданням кумедних підводних створінь. Доктор Суранді Діссанаяке складе для вас аюрведичну велнес-програму. Відпочивальники почуваються тут невимушено, що дуже важливо для курортного відпочинку на Мальдівах.

Бронювання : https://www.vakkarumaldives.com/

: https://www.vakkarumaldives.com/ Адреса : Vakkaru Island, Baa Atoll, Maldives

: Vakkaru Island, Baa Atoll, Maldives Телефон: +960 660 7000

InterContinental Maldives Maamunagau Resort

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

В ідилічному місці, посеред оксамитового пляжу з молочно-білим піском поруч із приватною бірюзовою лагуною, розташований InterContinental Maldives, хороший готель на Мальдівах. Він ще досить "молодий", оскільки відкрився у 2019 році, але за цей час уже встиг завоювати багато плюсів курортного відпочинку в райському куточку.

Для мандрівників тут є три круті варіанти відпочинку:

Чудові вілли в мальовничій лагуні, що торкається мілководдя;

Пляжні вілли, розкидані вздовж берега;

Бунгало, що височіють над водою, які "шепочуться" з грайливими хвилями.

Шість ресторанів і барів із привітною атмосферою не дозволяють туристам залишатися голодними. The Lighthouse пропонує не лише розкішний асортимент апетитної їжі та напоїв, але й приголомшливі види на місцеві пейзажі, включно з величезним Індійським океаном. Талановиті шеф-кухарі тут готують ароматну середземноморську кухню з великою кількістю вишуканих страв із морепродуктів.

Як і всі найкращі місця відпочинку на Мальдівах, готель активно підтримує екологічні ініціативи. Найголовніше, він співпрацює з відомими біологами для подальшого захисту та відновлення екосистем коралових рифів острова.

Бронювання : https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/maamunagau/mleha/hoteldetail

: https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/maamunagau/mleha/hoteldetail Адреса : Maamunagau Island, Raa Atoll, Maldives

: Maamunagau Island, Raa Atoll, Maldives Телефон: +960 658 0500

Alila Kothaifaru Maldives

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Список обов’язкових для відвідування готелів завжди включає Alila Kothaifaru. Він розташований на затишному приватному острові з віллами та бірюзовим басейном. Тут цукрові піщані пляжі гармонійно поєднуються з екзотичними пальмами. Смарагдові тропічні джунглі, що знаходяться поруч, допомагають створити повну картину ідеального відпочинку для гостей.

Це топ-місце відпочинку на Мальдівах можна дістатися за 45 хвилин на гідролітаку з Міжнародного аеропорту Мале. Готель елегантно розташований на атолі Раа, на мальовничому острові Котайфару.

Він пропонує 80 надводних і пляжних вілл із ванними кімнатами, з’єднаними з морем. У двох ресторанах і барах талановиті кулінарні митці готують розкішні страви з фермерських продуктів. Гості в захваті не лише від вишуканого смаку страв, але й від їхнього оригінального оформлення. Серед високих тропічних дерев розташований спа-центр із крутими процедурами догляду за обличчям і тілом.

Головна особливість хорошого готелю на Мальдівах полягає в тому, що персонал тут приділяє багато уваги індивідуальному обслуговуванню гостей. Вони намагаються запам’ятати ваші вподобання в їжі та напоях, а також імена ваших дітей чи коханих. Щирі посмішки та участь персоналу додають кілька плюсів закладу, адже для гостей дуже важливо почуватися затишно і як удома.

Бронювання : https://www.alilahotels.com/en/kothaifaru-maldives

: https://www.alilahotels.com/en/kothaifaru-maldives Адреса : Kothaifaru Island, Raa Atoll, Maldives

: Kothaifaru Island, Raa Atoll, Maldives Телефон: +960 660 6000

The St. Regis Maldives Vommuli Resort

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

На раніше незаселеному острові Воммулі у 2016 році з’явився відносно новий курорт на Мальдівах. Дизайн готелю відображає вражаючі пейзажі навколишньої місцевості. Надводні вілли мають форму скатів і переважно зроблені з дерева. На острові є велика бібліотека, яка має конусоподібну форму, схожу на місцевих морських створінь.

Надводний спа-центр Iridium із ілюмінаторами на скляній підлозі запрошує відпочивальників займатися йогою та відвідувати розслаблюючі процедури. Басейн Blue Hole готелю вважається одним із найбільших гідротерапевтичних резервуарів у країні.

Сім ресторанів на острові пропонують скуштувати мальдівських омарів, щойно виловлених із моря, та інші чудові страви. У ресторані Oriental умілі шеф-кухарі готують приголомшливі паназійські страви. Омари тут оригінально подаються у вигляді спокусливих кульок морозива.

Бронювання : https://www.marriott.com/hotels/travel/mleor-the-st-regis-maldives-vommuli-resort

: https://www.marriott.com/hotels/travel/mleor-the-st-regis-maldives-vommuli-resort Адреса : Vommuli Island, Dhaalu Atoll, Maldives

: Vommuli Island, Dhaalu Atoll, Maldives Телефон: +960 676 6333

The Standard, Huruvalhi Maldives

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Круті місця для відпочинку на Мальдівах по праву включають The Standard, який утілює найкращі традиції курортного відпочинку біля Індійського океану. Яскраво забарвлені дахи вілл готелю одразу виділяються на тлі мальовничих ландшафтів.

Готель пропонує найкращий відпочинок із легким тропічним присмаком. Мандрівникам подають фірмові сніданки зі смачно приготованих яєць і ароматної кави з пишною пінкою в ресторані Kula Beach, який працює цілодобово. За бажанням мандрівники можуть замовити апетитні обіди прямо до вілли, а точніше до блакитного басейну з плаваючим підносом. Туристи із задоволенням вирушають у захоплюючі круїзи за дельфінами та плавають із мантами.

Ресторан Gudagudaguda подає чудову мальдівську кухню. Джерело: freepik Ресторан Gudagudaguda подає чудову мальдівську кухню. Джерело: freepik

Розкішну вечерю можна скуштувати в ресторані Gudagudaguda або BBQ Shack на пляжі. Тут можна насолодитися смаком пікантної мальдівської кухні. Зручно влаштуйтеся на подушках на підлозі та смакуйте тунець самбал і дивовижні карі.

Надводний нічний клуб Beru Bar із величезною диско-кулею на Мальдівах запрошує відірватися під звуки запальних мелодій.

Бронювання : https://www.standardhotels.com/hotels/maldives/huruvalhi

: https://www.standardhotels.com/hotels/maldives/huruvalhi Адреса : Huruvalhi Island, Raa Atoll, Maldives

: Huruvalhi Island, Raa Atoll, Maldives Телефон: +960 658 5555

Emerald Maldives Resort & Spa

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Emerald Maldives Resort & Spa не випадково включений до списку готелів Мальдів із найвищим рейтингом. Він розташований на мальовничому острові Фасменду в атолі Раа з сліпучими білими пляжами та пишними екзотичними рослинами.

Тут сама природа створила правильні умови для дайвінгу з зануренням у підводний світ яскравих рифових риб, мант і тигрових акул. З особливим інтересом і захопленням туристи спостерігають за дельфінами.

Найгарніший готель на Мальдівах – це гармонійне поєднання 120 надводних і пляжних вілл, спроєктованих відомим американським архітектором Едвардом Девідом Пулом.

Для їх будівництва використовувалися переважно натуральні матеріали, зокрема бамбук, натуральний камінь і листя екзотичного лангі-лангі. Головна ідея архітектора полягала в тому, щоб інтер’єри та екстер’єри просторих вілл були в гармонії з тропічними джунглями та незайманими пляжами.

Дизайн інтер’єру курортних будинків характеризується стильним мінімалізмом і акцентом на модні дизайнерські мотиви. Часто тут використовуються пастельні тони, що співзвучні з кольором пляжного піску та бірюзово-блакитними морськими водами. Вілли з басейнами мають зручні мармурові ванні кімнати, з’єднані з океаном.

Все ще розмірковуєте, в якому готелі найкраще зупинитися? Обирайте Emerald Maldives Resort & Spa, визнаний фаворит серед курортних готелів Мальдів. Особистий батлер тут ловить бажання мандрівників на льоту. Він допомагає бронювати ресторани, а також організовує приватний кінотеатр під зірками з хрустким попкорном і екзотичними напоями.

Ресторани Asiatique і Amazonica пропонують гостям скуштувати чудову місцеву та азійську кухню. Спробуйте курячі крильця з пікантним солодко-кислим соусом і севіче з червоного луціана, і ви відчуєте себе на вершині блаженства.

Звичайно, найромантичніший час тут – увечері, коли можна загадувати бажання, дивлячись на небо, всіяне тисячами зірок із різних галактик.

Бронювання : https://www.emerald-maldives.com/

: https://www.emerald-maldives.com/ Адреса : Fasmendhoo Island, Raa Atoll, Maldives

: Fasmendhoo Island, Raa Atoll, Maldives Телефон: +960 658 8800

Gili Lankanfushi Maldives

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Gili Lankanfushi, один із відомих готелів Мальдів, розташований у мальовничій лагуні з просторими білосніжними пляжами та симпатичними піщаними косами. Мандрівників одразу приваблює вражаюча мерехтлива вода від ніжно-блакитного до насиченого смарагдового кольору.

Чудові вілли готелю побудовані на палях над водою, що додає йому особливого шарму. Курортні будинки обставлені авторськими дерев’яними меблями та оригінальними тканинними абажурами.

Ванні кімнати оснащені хорошими засобами особистої гігієни та кремом, що забезпечує захист від сонця. Деякі пляжні вілли призначені для відокремленого відпочинку мандрівників, які хочуть залишитися наодинці зі своїми коханими або просто самі.

Думаєте, чим зайнятися в готелі? Займайтеся йогою на острові для душевної рівноваги та відвідайте ресторани на пляжі або серед пишних тропічних дерев, які надають органічні продукти, фрукти та овочі.

Gili Lankanfushi докладає багато зусиль до програм збереження коралових рифів. Молоді корали вирощуються на домашньому рифі, а потім пересаджуються в природне середовище. Вирощені рифи більш стійкі до знебарвлення та негативних екологічних факторів.

Бронювання : https://www.gili-lankanfushi.com/

: https://www.gili-lankanfushi.com/ Адреса : Lankanfushi Island, North Malé Atoll, Maldives

: Lankanfushi Island, North Malé Atoll, Maldives Телефон: +960 664 0304

Raffles Maldives Meradhoo

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Один із найкращих туристичних готелів на Мальдівах, Raffles, пропонує відчути смак тропічного відпочинку з усіма його відтінками. Тут подають приголомшливі сніданки з хрусткою французькою випічкою, яйцями пашот і фруктовими соками. На обід найкращі шеф-кухарі готелю приготують спеціально для вас смаженого копченого тунця з лимонним соком. У красивому спа-центрі гостям роблять масаж за особливою технікою з незвичайними балійськими ритуалами.

Спеціально для вас ми провели віртуальний огляд прекрасних готелів Мальдів, щоб ви могли організувати відпустку мрії в райському оазисі.

Бажаємо чудової подорожі! І пам’ятайте, що ви заслуговуєте на найкраще.

Бронювання : https://www.raffles.com/hotels-and-resorts/raffles-maldives-meradhoo/

: https://www.raffles.com/hotels-and-resorts/raffles-maldives-meradhoo/ Адреса : Meradhoo Island, Gaafu Alifu Atoll, Maldives

: Meradhoo Island, Gaafu Alifu Atoll, Maldives Телефон: +960 682 8800

Мальдіви у 2025 році пропонують розкішний відпочинок із незайманою природою, шикарними віллами та екологічними ініціативами. Від Six Senses Kanuhura із його кораловими рифами до Emerald Faafufushi Resort & Spa із персональними батлерами – ці готелі ідеально підходять для романтичних, сімейних або екологічно свідомих подорожей. Чи то дайвінг, спа-процедури, чи гастрономічні враження в ресторанах, таких як Gudagudaguda, кожен заклад додає унікального шарму вашій відпустці на Мальдівах.