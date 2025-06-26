Більше місць і напрямків: Air New Zealand розширює літні туристичні маршрути через Тасман і Тихий океан

Air New Zealand розширює свої пропозиції рейсів між Новою Зеландією та Австралією, а також до ключових тихоокеанських островів на літній сезон із жовтня 2025 року по березень 2026 року. Авіакомпанія забезпечить приблизно 1,7 мільйона місць на транс-Тасманських маршрутах, підтверджуючи свій статус найбільшого перевізника, що з'єднує ці країни. Понад 25 000 додаткових місць буде додано на рейси до тихоокеанських островів, щоб задовольнити зростаючу кількість мандрівників у регіоні.

Збільшення кількості місць є результатом планування додаткових рейсів і використання широкофюзеляжних літаків на ключових маршрутах. Кількість преміум-місць зросте на 8%, щоб краще обслуговувати як ділових, так і туристичних мандрівників, які шукають додаткового комфорту. Основні зміни включають:

Окленд-Перт : майже 30 000 додаткових місць;

: майже 30 000 додаткових місць; Окленд-Сідней : 25 000 додаткових місць, включно з 7 500 у преміум-класі;

: 25 000 додаткових місць, включно з 7 500 у преміум-класі; Квінстаун-Сідней: збільшена частота рейсів і значне зростання доступних місць у піковий сезон.

Ці додаткові маршрути спрямовані на зменшення переповненості в пікові місяці та покращення доступності рейсів.

Це зростання рейсів означає, що мандрівники матимуть легший доступ до культових напрямків. Із Сіднея відвідувачі можуть досліджувати знаменитий пляж Бонді, насолоджуватися прибережними прогулянками в Королівському національному парку або здійснити поромну поїздку до Манлі, щоб помилуватися приголомшливими видами гавані. Рейси до Перта полегшують доступ до пляжу Коттесло з його білим піском, великих садів Кінгс-Парку та жвавих ринків Фрімантла. Гості, що прилітають до Мельбурна, можуть провести час на пляжі Сент-Кілда, дослідити Королівські ботанічні сади або вирушити в одноденну поїздку по Великій океанській дорозі.

Додаткові рейси до тихоокеанських напрямків допомагають відвідувачам дістатися до популярних місць, таких як лагуна Мурі в Раротонзі, відома своїми чистими водами та можливостями для снорклінгу. Фіджі запрошує гостей на пляжі Коралового узбережжя, до природного грязьового басейну Сабето та вражаючих водоспадів у Національному парку спадщини Боуми на острові Тавеуні. Більше рейсів до Таїті полегшують дослідження чорнопіщаних пляжів Тахаруу, прогулянки долиною Фаутауа або відпочинок біля лагуни Моту Тапу.

Фіджі серед ключових тихоокеанських напрямків, доданих цього літа. Джерело: unsplash

Загалом, збільшення місткості Air New Zealand сигналізує про позитивний розвиток туристичного сектору в Південній півкулі. Це демонструє реакцію авіакомпанії на зростаючий попит і ширше відновлення міжнародного туризму. Мандрівники знайдуть зручнішим доступ до ключових напрямків завдяки додатковим рейсам і розширенню маршрутів. Більший розклад рейсів спрямований на забезпечення більшого комфорту та зручності як туристам, так і діловим мандрівникам під час насиченого літнього сезону 2025-2026 років.

Деталі розширення

Період : Жовтень 2025 – Березень 2026

: Жовтень 2025 – Березень 2026 Місткість : ~1,7 млн місць на транс-Тасманських маршрутах, +25 000 місць до тихоокеанських островів

: ~1,7 млн місць на транс-Тасманських маршрутах, +25 000 місць до тихоокеанських островів Ключові маршрути : Окленд-Перт (+30 000 місць), Окленд-Сідней (+25 000 місць, у т.ч. 7 500 преміум), Квінстаун-Сідней (збільшена частота)

: Окленд-Перт (+30 000 місць), Окленд-Сідней (+25 000 місць, у т.ч. 7 500 преміум), Квінстаун-Сідней (збільшена частота) Преміум-місця : Зростання на 8%

: Зростання на 8% Напрямки: Сідней, Перт, Мельбурн, Фіджі, Раротонга, Таїті

Ключові переваги

Легший доступ до пляжу Бонді, Коттесло, Сент-Кілда, лагуни Мурі та інших пам’яток.

Збільшення преміум-місць для комфортних подорожей.

Більше рейсів у піковий сезон для зменшення переповненості.

Зручні маршрути до Австралії та тихоокеанських островів.

Розширення Air New Zealand на літній сезон 2025-2026 років відкриває нові можливості для мандрівників, які прагнуть дослідити Австралію та тихоокеанські острови. Додаткові рейси до Сіднея, Перта, Мельбурна, Фіджі та Таїті, а також збільшення місткості на 1,7 мільйона місць забезпечують зручність і комфорт. Від пляжів Бонді до лагун Раротонги – це ідеальний час для планування незабутньої відпустки!