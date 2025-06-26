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Більше місць і напрямків: Air New Zealand розширює літні туристичні маршрути через Тасман і Тихий океан

Анастасія Крищук

Більше місць і напрямків: Air New Zealand розширює літні туристичні маршрути через Тасман і Тихий океан
Розширені маршрути збільшують літню місткість Air New Zealand. Джерело: pixabay

Air New Zealand розширює свої пропозиції рейсів між Новою Зеландією та Австралією, а також до ключових тихоокеанських островів на літній сезон із жовтня 2025 року по березень 2026 року. Авіакомпанія забезпечить приблизно 1,7 мільйона місць на транс-Тасманських маршрутах, підтверджуючи свій статус найбільшого перевізника, що з'єднує ці країни. Понад 25 000 додаткових місць буде додано на рейси до тихоокеанських островів, щоб задовольнити зростаючу кількість мандрівників у регіоні.

Збільшення кількості місць є результатом планування додаткових рейсів і використання широкофюзеляжних літаків на ключових маршрутах. Кількість преміум-місць зросте на 8%, щоб краще обслуговувати як ділових, так і туристичних мандрівників, які шукають додаткового комфорту. Основні зміни включають:

  • Окленд-Перт: майже 30 000 додаткових місць;
  • Окленд-Сідней: 25 000 додаткових місць, включно з 7 500 у преміум-класі;
  • Квінстаун-Сідней: збільшена частота рейсів і значне зростання доступних місць у піковий сезон.

Ці додаткові маршрути спрямовані на зменшення переповненості в пікові місяці та покращення доступності рейсів.

Це зростання рейсів означає, що мандрівники матимуть легший доступ до культових напрямків. Із Сіднея відвідувачі можуть досліджувати знаменитий пляж Бонді, насолоджуватися прибережними прогулянками в Королівському національному парку або здійснити поромну поїздку до Манлі, щоб помилуватися приголомшливими видами гавані. Рейси до Перта полегшують доступ до пляжу Коттесло з його білим піском, великих садів Кінгс-Парку та жвавих ринків Фрімантла. Гості, що прилітають до Мельбурна, можуть провести час на пляжі Сент-Кілда, дослідити Королівські ботанічні сади або вирушити в одноденну поїздку по Великій океанській дорозі.

Додаткові рейси до тихоокеанських напрямків допомагають відвідувачам дістатися до популярних місць, таких як лагуна Мурі в Раротонзі, відома своїми чистими водами та можливостями для снорклінгу. Фіджі запрошує гостей на пляжі Коралового узбережжя, до природного грязьового басейну Сабето та вражаючих водоспадів у Національному парку спадщини Боуми на острові Тавеуні. Більше рейсів до Таїті полегшують дослідження чорнопіщаних пляжів Тахаруу, прогулянки долиною Фаутауа або відпочинок біля лагуни Моту Тапу.

Більше місць і напрямків: Air New Zealand розширює літні туристичні маршрути через Тасман і Тихий океан
Фіджі серед ключових тихоокеанських напрямків, доданих цього літа. Джерело: unsplash

Загалом, збільшення місткості Air New Zealand сигналізує про позитивний розвиток туристичного сектору в Південній півкулі. Це демонструє реакцію авіакомпанії на зростаючий попит і ширше відновлення міжнародного туризму. Мандрівники знайдуть зручнішим доступ до ключових напрямків завдяки додатковим рейсам і розширенню маршрутів. Більший розклад рейсів спрямований на забезпечення більшого комфорту та зручності як туристам, так і діловим мандрівникам під час насиченого літнього сезону 2025-2026 років.

Деталі розширення

  • Період: Жовтень 2025 – Березень 2026
  • Місткість: ~1,7 млн місць на транс-Тасманських маршрутах, +25 000 місць до тихоокеанських островів
  • Ключові маршрути: Окленд-Перт (+30 000 місць), Окленд-Сідней (+25 000 місць, у т.ч. 7 500 преміум), Квінстаун-Сідней (збільшена частота)
  • Преміум-місця: Зростання на 8%
  • Напрямки: Сідней, Перт, Мельбурн, Фіджі, Раротонга, Таїті

Ключові переваги

  • Легший доступ до пляжу Бонді, Коттесло, Сент-Кілда, лагуни Мурі та інших пам’яток.
  • Збільшення преміум-місць для комфортних подорожей.
  • Більше рейсів у піковий сезон для зменшення переповненості.
  • Зручні маршрути до Австралії та тихоокеанських островів.

Розширення Air New Zealand на літній сезон 2025-2026 років відкриває нові можливості для мандрівників, які прагнуть дослідити Австралію та тихоокеанські острови. Додаткові рейси до Сіднея, Перта, Мельбурна, Фіджі та Таїті, а також збільшення місткості на 1,7 мільйона місць забезпечують зручність і комфорт. Від пляжів Бонді до лагун Раротонги – це ідеальний час для планування незабутньої відпустки!

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