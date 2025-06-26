Курорти ''все включено'' в Мексиці: топ-5 місць для ідилічної відпустки

Найкращі курорти "все включено" в Мексиці – чудовий вибір як для сімейного відпочинку з дітьми, так і для романтичних подорожей, адже ціна бронювання включає майже все: від їжі та напоїв до численних розважальних заходів. Крім того, ця країна, розташована на півдні Північної Америки, пропонує безліч варіантів на будь-який смак – від бюджетних готелів до розкішних комплексів із найсучаснішими зручностями. Звісно, ці локації розташовані в мальовничих пляжних містечках із особливою атмосферою, що надихає на релаксацію та відпочинок.

Оскільки кількість курортів "все включено" в Мексиці справді вражаюча, швидко знайти найкращий варіант для вашої майбутньої пригоди може бути складно. Щоб полегшити ваш вибір, ми рекомендуємо ознайомитися з наступною добіркою, яка містить найвище оцінені місця для безтурботного відпочинку.

1. Hotel Xcaret Mexico, Playa del Carmen

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Один із найкращих курортів "все включено" в Мексиці розташований у великому місті Плая-дель-Кармен, штат Кінтана-Роо. Hotel Xcaret Mexico втілює концепцію All-Fun Inclusive, де гості отримують необмежений доступ до парків Grupo Xcaret і безліч активностей, таких як зіп-лайн, снорклінг, екскурсії до підземних печер тощо. Це робить готель ідеальним вибором для сімей із дітьми, які люблять розважатися.

Тариф включає необмежену кількість напоїв і їжі в усіх ресторанах і барах готелю, трансфер з аеропорту та поромну поїздку до острова Ісла-Мухерес, тож ви можете провести всю відпустку, не витрачаючи зайвих коштів.

Проживання пропонує аж 900 номерів, розташованих у п’яти окремих будівлях, тому ви не почуватиметеся незручно через натовпи. Комплекс має різноманітні басейни та спа-центр, де, окрім процедур, можна відвідувати заняття з медитації та йоги. Особливістю готелю є лагуна, де гості можуть плавати, займатися снорклінгом чи каякінгом і просто весело проводити час біля води.

Бронювання : https://www.hotelxcaretmexico.com/

: https://www.hotelxcaretmexico.com/ Адреса : Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km 282, 77710 Playa del Carmen, Q.R., Mexico

: Carretera Federal Chetumal-Puerto Juárez Km 282, 77710 Playa del Carmen, Q.R., Mexico Телефон: +52 984 159 1234

2. Platinum Yucatan Princess, Playa del Carmen

Розкішні зручності лише для дорослих. Джерело: https://www.hotelplatinumyucatanprincess.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Цей курорт "все включено" в Мексиці призначений лише для дорослих, пропонуючи безтурботний відпочинок у поєднанні з необмеженими смачними варіантами харчування. Platinum Yucatan Princess розташований у Плая-дель-Кармен у відокремленому райському куточку поруч із прозорими бірюзовими водами Карибського моря. Пакет "все включено", окрім проживання, включає наступні переваги:

Буфети з трьома прийомами їжі на день;

Кілька ресторанів à la carte;

Вісім барів, де можна замовити преміум-напої;

Барбекю на пляжі.

Крім того, тариф покриває різноманітні розваги, немоторні водні види спорту, такі як снорклінг, каякінг, падлбординг або катання на катамаранах. На території є бейсбольне поле та тенісні корти.

Курорт пропонує апартаменти різної конфігурації – від молодіжних люксів до президентських. Останні включають простору терасу з гідромасажною ванною, панорамні вікна та окрему спальню для максимальної приватності. Популярним варіантом є Deluxe Junior Suites із ексклюзивним дизайном і великою кількістю природного світла. Ці номери розташовані поруч із центральним басейном і Casa Club, включають бар із преміум-напоями, цілодобовий сервіс, а також можна забронювати люкси з приватною гідромасажною ванною.

Бронювання : https://www.princess-hotels.com/

: https://www.princess-hotels.com/ Адреса : Prolongación 5ta Avenida, 77710 Playa del Carmen, Q.R., Mexico

: Prolongación 5ta Avenida, 77710 Playa del Carmen, Q.R., Mexico Телефон: +52 984 877 3500

3. Garza Blanca Resort & Spa, Cancún

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Завдяки різноманітним варіантам розміщення – від резиденцій для великих груп до однокімнатних люксів, ідеальних для романтичної пари, цей курорт "все включено" в Мексиці постійно користується попитом серед усіх категорій мандрівників. Garza Blanca Resort & Spa пропонує вісім басейнів, включно з пейзажним басейном на даху лише для дорослих, і окрему зону для сімейного відпочинку.

Тариф "все включено" включає харчування в кількох ресторанах, напої, обслуговування номерів і велику кількість організованих заходів.

Бронювання : https://www.garzablancaresort.com/

: https://www.garzablancaresort.com/ Адреса : Carretera a Punta Sam Km. 5.2, 77500 Cancún, Q.R., Mexico

: Carretera a Punta Sam Km. 5.2, 77500 Cancún, Q.R., Mexico Телефон: +52 998 891 4200

4. Moon Palace Cancún

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Moon Palace Cancún – чудовий вибір для поїздки "все включено" до Мексики. Комплекс розташований у Канкуні поруч із золотистим пляжем. Moon Palace займає 123 акри та складається з трьох окремих локацій – The Grand, Sunrise і Nizuc.

Курорт налічує понад 2400 номерів, тож кожен знайде найкращий варіант. Апартаменти оформлені в м’яких бежевих тонах, мають мармурові стільниці та підлогу, мінібари з напоями, туалетні приналежності L'Occitane та окремі гідромасажні ванни. Крім того, доступне цілодобове обслуговування номерів.

Зручності в Moon Palace Cancún включають:

Повнорозмірний аквапарк із FlowRider;

19 басейнів;

Спа-центр із 35 процедурними кабінетами, включно з зоною гідротерапії;

20 ресторанів, п’ять барів біля басейнів із преміум-напоями;

Пляжний клуб;

Поле для гольфу на 27 лунок від Джека Ніклауса (за додаткову плату);

Боулинг-клуб із шістьма доріжками.

Курорт ідеально підходить для сімей, оскільки має чудові дитячі програми та окрему зону для підлітків, тоді як дорослі неодмінно оцінять спа-центр та інші сучасні зручності.

Бронювання : https://www.moonpalacecancun.com/

: https://www.moonpalacecancun.com/ Адреса : Carretera Cancún-Chetumal Km 340, 77500 Cancún, Q.R., Mexico

: Carretera Cancún-Chetumal Km 340, 77500 Cancún, Q.R., Mexico Телефон: +52 998 881 6000

5. Grand Fiesta Americana Los Cabos All Inclusive Golf & Spa

Усе необхідне для розкішної відпустки. Джерело: https://www.grandfiestamericana.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Ті, хто обирає один із найкращих курортів "все включено" в Мексиці для своєї наступної відпустки, насолоджуватимуться тематичними вечірками, дегустаціями регіональних вин і текіли, кулінарними майстер-класами та розкішним розміщенням. Grand Fiesta Americana Los Cabos All Inclusive Golf & Spa розташований у прекрасному місті Лос-Кабос на півострові Баха-Каліфорнія, неподалік від відомих пам’яток регіону, таких як арка Кабо-Сан-Лукас, унікальне скельне утворення, де Тихий океан зустрічається із Каліфорнійською затокою.

Ціна пакета включає різноманітні активності, харчування в багатьох ресторанах, що пропонують мексиканську, японську та італійську кухню. Спа-процедури та гольф доступні за додаткову плату.

Однією з переваг готелю є приватний пляж. Якщо ви відвідуєте курорт у зимові місяці, ви можете не лише насолоджуватися сонцем на зручних шезлонгах, але й спостерігати за горбатими китами під час їхньої сезонної міграції. Це дійсно вражаюче видовище, яке не варто пропускати.

Бронювання : https://www.fiestamericana.com/

: https://www.fiestamericana.com/ Адреса : Carretera Transpeninsular Km 10.3, 23410 Cabo San Lucas, B.C.S., Mexico

: Carretera Transpeninsular Km 10.3, 23410 Cabo San Lucas, B.C.S., Mexico Телефон: +52 624 145 6200

Курорти "все включено" в Мексиці пропонують ідеальне поєднання розкоші, розваг і релаксу для сімей, пар і тих, хто шукає відпочинок лише для дорослих. Від Hotel Xcaret Mexico з його концепцією All-Fun Inclusive до розкішного Moon Palace Cancún із аквапарком і гольф-полем – ці топ-5 курортів забезпечують незабутню відпустку на будь-який бюджет. Плануйте свою подорож до Мексики у 2025 році та насолоджуйтесь мальовничими пляжами, смачною їжею та безліччю активностей!