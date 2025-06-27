Нові готелі в Джидді (Саудівська Аравія) для підвищення зручності подорожей біля Спортивного міста імені короля Абдалли

IHG Hotels & Resorts планує відкрити два нові готелі в північній частині Джидди, у Спортивному місті імені короля Абдалли, до 2028 року у співпраці з Koushan Real Estate Development Company. Цей проєкт представить у Саудівській Аравії перші готелі брендів Kimpton та EVEN Hotels, додавши загалом 585 номерів. Розташовані поблизу запланованого стадіону для Чемпіонату світу з футболу 2034 року, ці готелі сприятимуть амбіціям Саудівської Аравії щодо розвитку туризму та обслуговування припливу мандрівників із місцевих і світових ринків.

Kimpton акцентуватиме сучасний дизайн і орієнтуватиметься на гостей, які шукають стильний спосіб життя. EVEN Hotels буде орієнтований на гостей, що дбають про здоров’я, пропонуючи:

Спеціальні фітнес-зони в номерах,

Здорове харчування,

Функції, створені для покращення загального самопочуття гостей.

Розташовані в північній частині Джидди, готелі забезпечують швидке сполучення з:

Міжнародним аеропортом імені короля Абдулазіза,

Основними транспортними магістралями,

Ключовими дорожніми мережами.

Це робить готелі зручною базою для відвідувачів, які прибувають на заходи, ділові поїздки чи відпочинок.

"Ми раді знову співпрацювати з Koushan Real Estate Development Company, щоб представити Kimpton та EVEN Hotels у такому культовому та стратегічно важливому місці, як Спортивне місто імені короля Абдалли. Ми з нетерпінням чекаємо на створення незабутніх вражень, що поєднують здоров’я, культуру та щиру гостинність", — Хайтам Маттар, керуючий директор IHG Hotels & Resorts, Індія, Близький Схід і Африка.

Завдяки цьому проєкту мандрівники отримають легший доступ до кількох унікальних локацій у районі Джидди. Одним із примітних місць є Набережна Джидди, сучасний прибережний променад, відомий пішохідними доріжками та сімейними відкритими просторами. Акваріум Факієх – це місце, куди приходять подивитися живі морські шоу та різноманітних морських створінь Червоного моря. Крім того, мечеть Аль-Рахма, побудована над водою, пропонує спокійну атмосферу та є популярною зупинкою для поціновувачів архітектури та фотографії.

Нові готелі також забезпечать легкий доступ до кількох нещодавно створених розважальних зон у північній Джидді. До них належать City Walk Jeddah, сезонний майданчик із відкритими художніми експозиціями та продуктовими ринками; Парк принца Маджида, один із найбільших зелених просторів міста з рекреаційними зручностями для всіх вікових груп; та Jeddah Superdome, велика крита арена, де цілий рік проводяться концерти, виставки та спортивні заходи. Ці пам’ятки стануть більш доступними для гостей під час ключових міських подій.

Найбільша арена у світі. Джерело: https://jeddahsuperdome.com/

Оскільки Джидда розширює свою роль як туристичного напрямку, виходячи за межі релігійного туризму, такі проєкти, як цей, надають мандрівникам різноманітні варіанти проживання, що відповідають їхнім інтересам. Чи то відпочинок із акцентом на здоров’я, сімейні розваги чи доступ до культурних пам’яток, нові готелі відображають перехід до сучасної, орієнтованої на мандрівників гостинності в Саудівській Аравії.

Деталі проєкту

Готелі : Kimpton та EVEN Hotels

: Kimpton та EVEN Hotels Розташування : Спортивне місто імені короля Абдалли, північна Джидда

: Спортивне місто імені короля Абдалли, північна Джидда Відкриття : 2028 рік

: 2028 рік Кількість номерів : 585

: 585 Партнер : Koushan Real Estate Development Company

: Koushan Real Estate Development Company Особливості : Kimpton: сучасний дизайн, стильний спосіб життя. EVEN Hotels: фітнес-зони в номерах, здорове харчування, велнес-послуги.

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Ключові пам’ятки поблизу

Набережна Джидди : Пішохідні доріжки, сімейні простори.

: Пішохідні доріжки, сімейні простори. Акваріум Факієх : Живі морські шоу, морські створіння Червоного моря.

: Живі морські шоу, морські створіння Червоного моря. Мечеть Аль-Рахма : Плавуча мечеть із приголомшливою архітектурою.

: Плавуча мечеть із приголомшливою архітектурою. City Walk Jeddah : Сезонні художні експозиції та продуктові ринки.

: Сезонні художні експозиції та продуктові ринки. Парк принца Маджида : Великий зелений простір із рекреаційними зручностями.

: Великий зелений простір із рекреаційними зручностями. Jeddah Superdome: Концерти, виставки, спортивні заходи.

Ключові переваги

Зручне розташування біля аеропорту та основних транспортних шляхів.

Доступ до Спортивного міста імені короля Абдалли та стадіону ЧС-2034.

Стильні та велнес-орієнтовані варіанти проживання.

Легкий доступ до культурних і розважальних пам’яток Джидди.

Нові готелі Kimpton та EVEN Hotels від IHG у Спортивному місті імені короля Абдалли, що відкриються у 2028 році, пропонують мандрівникам сучасні та зручні варіанти проживання в Джидді. З 585 номерами, орієнтованими на стиль і здоров’я, ці готелі ідеально підходять для відвідувачів подій, ділових поїздок чи відпочинку. Близькість до Набережної Джидди, Акваріума Факієх і Jeddah Superdome робить їх чудовою базою для дослідження міста, яке активно розвивається як туристичний напрямок.