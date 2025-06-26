Як швидко пройти контроль безпеки в аеропорту: що можна брати, як заощадити час і про що не жартувати з персоналом безпеки

Аеропорт під час туристичного сезону може вивести з рівноваги навіть найспокійнішого мандрівника: тисячі людей, довгі черги на перевірку безпеки та загальна метушня виснажують і дратують. На щастя, навіть такі ситуації можна опанувати, якщо скористатися кількома порадами для мандрівників в аеропорту: не лише як швидше пройти чергу на перевірку, але й іншими корисними лайфхаками. Управління транспортної безпеки (TSA) розробило правила для мандрівників, але якщо ретельно їх вивчити – і додати трохи здорового глузду – можна відкрити кілька хитрощів і корисних порад, щоб зробити перебування в аеропорту легшим. Ви дізнаєтесь, що можна і не можна брати з собою в аеропорт, як швидше пройти перевірку безпеки та інші прості, але ефективні лайфхаки.

Напишіть повне ім’я на квитку

Щоб уникнути непотрібних проблем і затримок на пункті пропуску, заздалегідь перевірте, чи ім’я на вашому посадковому талоні збігається з даними в посвідченні особи. Інакше ви витратите час на пояснення, що ви саме та людина, вказана в квитку. Залиште прізвиська та скорочення для інших ситуацій.

Зареєструйтесь у програмах TSA

Програми Global Entry, PreCheck, Clear та подібні допомагають мандрівникам швидко проходити контроль безпеки в аеропорту. Наприклад, участь у PreCheck дозволяє не знімати легку куртку, ремінь чи взуття під час перевірки. Ця програма охоплює близько 200 авіаліній і 85 аеропортів, а річна плата становить приблизно $70–80, що є вигідною інвестицією для тих, хто часто подорожує.

Clear допомагає швидше пройти перевірку особи. Замість стояння в черзі для пред’явлення документів пасажиру достатньо підійти до кабіни Clear в аеропорту та підтвердити особу за допомогою відбитка пальця або сканування очей. Багато мандрівників рекомендують використовувати одночасно PreCheck і Clear, вважаючи, що ці програми ефективно доповнюють одна одну та допомагають швидко пройти контроль безпеки.

Є ще один спосіб прискорити ваш маршрут, і ця послуга часто безкоштовна. Деякі великі міжнародні аеропорти пропонують її. Наприклад, у Міжнародному аеропорту Сіетл-Такома пасажир може зареєструвати час проходження перевірки за допомогою SEA Spot Saver після прибуття в аеропорт або за кілька днів до дати вильоту. Під час реєстрації потрібно вказати авіакомпанію, пункт призначення, номер рейсу, кількість пасажирів у вашій групі та контактну інформацію. Після прибуття в аеропорт ви можете займатися своїми справами, наприклад, піти за покупками чи в кафе, а до призначеного часу просто підійти до спеціального пункту пропуску з логотипом SEA Spot Saver, підтвердити реєстрацію та швидко пройти перевірку без черги.

Подумайте заздалегідь про одяг і пакування

Одягайте зручний одяг і взуття. Джерело: Image wavebreakmedia_micro/Freepik.

Мода – це особиста справа кожного, але під час подорожі варто подумати про доречність одягу та аксесуарів, які ви плануєте носити. Обирайте мінімалізм. Уникайте прикрас, які спрацьовують на металошукачі, ременів чи додаткових светрів. Не обирайте взуття, яке незручно знімати чи довго шнурувати. Одягайте те, що швидко і легко знімається, і не забувайте про шкарпетки.

Поради щодо швидкого проходження перевірки безпеки також стосуються недбало складеної ручної поклажі. Іноді співробітники TSA перевіряють сумки, і якщо ваші речі хаотично вивалюються після розстібання блискавки, вам доведеться витратити час на їхнє збирання, особливо якщо в ручній поклажі багато речей. Заздалегідь подумайте, що вам потрібно буде дістати під час перевірки рентгеном, наприклад ноутбук, і не ховайте його глибоко в сумку. Використовуйте органайзери для пакування, щоб речі були впорядкованими. Так ви не будете гарячково перевертати всю сумку, намагаючись зібрати все назад.

Використовуйте час у черзі для підготовки

Якщо ви все ж опинилися в черзі, не гайте часу. У вас буде чим зайнятися, щоб пройти контроль безпеки без затримок. Перевірте та спорожніть кишені, поклавши речі в ручну поклажу. Навіть дрібниця, залишена в кишенях, може привернути увагу співробітників і спричинити додатковий огляд. Тож не створюйте собі складних ситуацій. Поки стоїте в черзі, переконайтеся, що ваша пляшка з водою порожня, а ноутбук та інша техніка вийняті з ручної поклажі та готові до конвеєра.

Перевірте, що можна і не можна брати через контроль безпеки

Більшість пасажирів добре знають правило 3-1-1 щодо перевезення рідин, гелів і аерозолів – таких предметів, як шампунь, кондиціонер, зубна паста, ополіскувач для рота, лосьйон для шкіри тощо. Але що щодо всього іншого? Дослідіть інформацію про дозволені та заборонені предмети та продукти на вебсайті або в додатку TSA.

Не приносьте напої на пункт пропуску

Пляшка води, залишена у ваших речах, може призвести до того, що вас витягнуть із черги для огляду, і вам доведеться чекати знову. Але ви можете і повинні взяти порожню пляшку. Просто наповніть її питною водою після проходження пункту пропуску. Таким чином, ви не лише зможете швидко пройти контроль в аеропорту, але й заощадите гроші на покупці води. Щодо кави, у вас буде безліч місць, де її можна придбати на шляху до гейту.

Збережіть гумор для інших випадків

Чудово, коли людина має гарне почуття гумору, але ще краще, якщо вона знає, коли доречно жартувати. Тож не намагайтеся розвеселити всіх історіями про вибухівку, зброю, наркотики чи подібні речі, чекаючи на перевірку. Співробітники безпеки на роботі не мають почуття гумору, тож жартувати про бомбу в сумці недоречно. Ви можете бути затримані та оштрафовані.

Також варто обговорити випадки, коли наявність вогнепальної зброї в багажі – не жарт. Пам’ятайте, що всю вогнепальну зброю необхідно декларувати на стійці авіакомпанії, щоб контейнер із нею перевозився всередині літака: ні ви, ні інші пасажири не повинні мати до неї доступу. Це може здаватися смішним, але співробітники TSA регулярно знаходять вогнепальну зброю (включно із зарядженою) у ручній поклажі, що суворо заборонено.

Не кидайте дрібні предмети на рентгенівську стрічку

Якщо предмет впаде між роликами конвеєра, стрічку доведеться зупинити. Тож ви не лише не зможете швидко пройти контроль в аеропорту, але й затримаєте інших пасажирів, отримавши багато невдоволених поглядів. Дрібні речі, такі як ключі, посадковий талон і телефон, краще залишити в сумці або мисці.

Подбайте про своїх домашніх тварин, якщо подорожуєте з ними

Вийміть їх із переноски та проходьте через металошукач разом.

Ввічливість – ключ до успіху

Ввічливість допоможе швидше вирішити проблемні ситуації. Джерело: Image wavebreakmedia_micro/Freepik

Переповнений аеропорт – це значне емоційне навантаження не лише для пасажирів, але й для працівників аеропорту та авіаліній. Тож зберігайте спокій і будьте ввічливими до всіх, чи то співробітник TSA, який вас перевіряє, чи інший пасажир, який не скористався цими порадами та затримує себе й усіх інших. Пам’ятайте: ввічлива людина викликає у інших бажання співпрацювати, допомагати та йти на компроміси. До того ж, це підніме вам настрій перед подорожжю.

Ключові поради

Перевірка імені: Переконайтеся, що ім’я на посадковому талоні збігається з ID.

Програми TSA : PreCheck ($70–80/рік) і Clear для швидшого проходження контролю.

: PreCheck ($70–80/рік) і Clear для швидшого проходження контролю. SEA Spot Saver : Безкоштовна реєстрація часу перевірки в деяких аеропортах (наприклад, Сіетл-Такома).

: Безкоштовна реєстрація часу перевірки в деяких аеропортах (наприклад, Сіетл-Такома). Одяг : Зручне взуття, мінімум прикрас, шкарпетки.

: Зручне взуття, мінімум прикрас, шкарпетки. Пакування : Використовуйте органайзери, тримайте ноутбук доступним.

: Використовуйте органайзери, тримайте ноутбук доступним. Підготовка в черзі : Спорожніть кишені, вийміть техніку, перевірте пляшку з водою.

: Спорожніть кишені, вийміть техніку, перевірте пляшку з водою. Правила 3-1-1 : Дотримуйтесь обмежень на рідини (100 мл, у прозорому пакеті).

: Дотримуйтесь обмежень на рідини (100 мл, у прозорому пакеті). Заборонені предмети : Ознайомтеся з переліком на сайті TSA, уникайте напоїв і зброї.

: Ознайомтеся з переліком на сайті TSA, уникайте напоїв і зброї. Без жартів : Уникайте згадок про вибухівку чи зброю.

: Уникайте згадок про вибухівку чи зброю. Ввічливість: Залишайтеся спокійними та ввічливими для швидшого вирішення проблем.

Швидке проходження контролю безпеки в аеропорту у 2025 році можливе, якщо підготуватися заздалегідь: перевірте ім’я на квитку, зареєструйтесь у програмах TSA, одягайте зручний одяг, організуйте ручну поклажу та уникайте жартів про заборонені предмети. Ці прості поради допоможуть заощадити час, уникнути стресу та зробити вашу подорож комфортнішою.