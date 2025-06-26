Прогулянка вздовж узбережжя Бервікширу. Яскраві враження та цікаві пам’ятки від Шотландії до Англії

Прогулянка вздовж узбережжя Бервікширу стане для вас справжнім відкриттям, якщо ви готові до довгих мандрівок із різкими змінами висот пагорбів і вершин, із зупинками в найколоритніших містечках і селах узбережжя. Часом вас супроводжуватиме безмежжя Північного моря з одного боку та круті, високі скелі з іншого. Іноді ви будете в компанії допитливих місцевих жителів, а подекуди вас зупинить стадо овець, які прагнуть познайомитися з новим відвідувачем у пошуках вражень. Не бійтеся різких поворотів і завжди заздалегідь думайте про місця для ночівлі. У Бервікширі безліч варіантів для проживання, занять і пам’яток, які варто побачити під час прогулянки узбережжям.

Незалежно від того, чи йдете ви пішохідною стежкою, їдете на велосипеді чи керуєте автомобілем, ви завжди отримаєте задоволення від подорожі, якщо включите до маршруту рекомендовані пам’ятки Бервікширу з нашого списку.

Недоторкані землі узбережжя Бервікширу. Джерело: @visitberwickshirecoast

Узбережжя Бервікширу

Незаймана краса узбережжя Бервікширу простягається на десятки миль від півночі Англії до крайнього південного сходу Шотландії. Рівнини, гори, скелі та Північне море створюють мальовничий ландшафт уздовж вузької стежки. Узбережжя не густо вкрите дорогами, але веде до невеликих колоритних рибальських сіл і курортних містечок як на узбережжі, так і вглиб країни. Місцеві жителі дуже привітні й завжди можуть порадити найцікавіші місця для дослідження. Не бійтеся спілкуватися – це ще більше урізноманітнить і збагатить вашу прогулянку. Особливу увагу варто приділити гаваням, адже вони пропонують вражаючі краєвиди, цікаві заняття та безліч місць для розваг.

Не турбуйтеся про голод на зупинках; ви завжди знайдете місця, де можна поїсти, на будь-який бюджет і смак. Відвідайте магазини, якщо попереду довга подорож пішки чи автомобілем.

Привабливі рибальські села в мальовничих затоках Бервікширу. Джерело: @visitberwickshirecoast

Початок у Бернмуті та Ейтоні (Burnmouth & Ayton)

Бернмут – маленьке село поблизу шотландського кордону. Село на схилі пагорба має мальовничу гавань біля підніжжя. Прогулянка вздовж пірсів, спостереження за рибальськими човнами та сонячними тюленями займе деякий час. Якщо ви зголодніли перед початком подорожі, відвідайте місцевий магазин і влаштуйте чудовий пікнік у гавані.

Наступним пунктом призначення буде замок Ейтон. Архітектурне творіння Джеймса Гіллеспі Грема стане незабутнім досвідом, який залишиться не лише у вашій пам’яті, але й у пам’яті вашої камери.

Піщана романтика узбережжя Бервікширу. Джерело: @visitberwickshirecoast

Піс-Бей та Ков (Pease Bay & Cove) – не пропустіть

Ця обов’язкова для відвідування точка на узбережжі Бервікширу вражає приголомшливими краєвидами. Червоні скелі, що занурюються в море, у поєднанні з піщано-жовтим пляжем створюють красиву триколірну картину на тлі блакитного неба. Поруч Ков познайомить вас із трагічним меморіалом і розповість історію, в яку важко повірити, але яка є правдивою.

Тут безліч місць для прогулянок і занять – Бервікшир. Джерело: @visitberwickshirecoast

Ночівля в Еймуті (Eyemouth)

Це головне місто регіону, тому тут найкраще шукати житло для ночівлі. Після смачного сніданку в Rialto Cafe і дослідження узбережжя до обіду ви можете вирушити далі наступного дня. Home Arms Hotel може стати чудовим варіантом для комфортного відпочинку. Тризірковий Anchorage рекомендують усі відвідувачі, якщо для вас важливі сервіс і смачний сніданок. Еймут дасть вам чудову можливість побачити красу узбережжя з води. Сідайте в човен і насолоджуйтесь. Зустріч із дельфінами може стати ще одним приємним досвідом. Повернувшись у місто, завітайте до Jamie’s Dodger, щоб скуштувати смачне морозиво різних смаків.

Найкращі хвилі біля узбережжя Бервікширу. Джерело: @visitberwickshirecoast

Пляж Колдінгем (Coldingham Beach)

Діставшись до Колдінгема, прямуйте до пляжу. Стрічка піску тут відзначена нагородами і виглядає просто заворожуюче. Монастир Колдінгем, де мешкали бенедиктинські монахи, є чудовою пам’яткою, яка пропонує безліч історичних фактів.

Риболовля з місцевими жителями сіл Бервікширу. Джерело: @visitberwickshirecoast

Прогулянки селом Сент-Аббс (St Abbs)

Це колоритне село на узбережжі Бервікширу зачаровує для неспішних пейзажних прогулянок і відвідування національного природного заповідника. Зупинившись у центрі для відвідувачів, ви зможете спланувати найкращий маршрут для прогулянок залежно від ваших фізичних можливостей та інтересів. Маяк Сент-Аббс стане однією з ваших цілей. Ви пройдете через мальовничі фермерські угіддя, які змінюють своє гарне вбрання залежно від сезону. Ринок ремесел і фермерських продуктів захопить вас надовго. Унікальні вироби ручної роботи та фермерські продукти – це привід побалувати себе та свої смакові рецептори.

Merrihaven підходить для ночівлі. Це комфортно і тихо, а панорама з вікна просто приголомшлива, особливо на заході сонця.

Історія Бервікширу криється в червоних шарах скелястих гір. Джерело: @visitberwickshirecoast

Найкраще для дослідження історії узбережжя Бервікширу

Пориньте в історію та відкрийте найкраще збережену архітектуру, фортеці, замки, геологічні об’єкти та відважних людей, які творили історію, включивши до маршруту кілька обов’язкових для відвідування місць у Бервікширі.

Сіккар-Пойнт (Siccar Point)

"Теорія Землі" Джеймса Хаттона (1788) зробила це місце знаменитим. Мис отримав особливий статус у наукових колах і щороку приваблює тисячі туристів, які хочуть переконатися, що планета Земля набагато старша, ніж стверджує священна книга. Вид із моря – це особливий досвід, заради якого варто вирушити.

Села Бервікширу сповнені несподіваних поворотів і визначних пам’яток. Джерело: @visitberwickshirecoast

Еймут і будинок контрабандистів

Контрабандисти Джона Нісбета залишили яскравий і кривавий слід в історії, який буде цікаво дізнатися. Gunsgreen House обладнаний великими підвалами для зберігання контрабанди та легкого доступу до моря. Музей на першому поверсі ділиться цікавими фактами та пропонує чудовий досвід для всієї родини. Музей інтерактивний і завжди цікавий для дітей. Станьте справжніми детективами та дізнайтесь, як ловити контрабандистів, розкриваючи їхні схеми та знаходячи схованки.

Водні розваги стануть вашою щоденною традицією. Джерело: @visitberwickshirecoast

Найкращі заняття на узбережжі Бервікширу

Що може бути цікавішим за воду та підводний світ? Узбережжя Бервікширу славиться дайвінгом і снорклінгом. Коралова підводна архітектура приховує колоритних місцевих створінь, за якими захопливо спостерігати.

Для тих, хто віддає перевагу легкому диханню, пейзажні прогулянки на човнах – ідеальний вибір. Узбережжя унікальне і красиве; суворий ландшафт із моря розкриває свою красу та створює приголомшливий фон. Дельфіни та маленькі смугастики тут не рідкість, тож ви завжди можете збагатити досвід взаємодією з цими розумними морськими істотами.

Чартерні човни дозволяють насолоджуватися риболовлею сповна. Не турбуйтеся, якщо у вас мало досвіду чи немає необхідного обладнання. Скористайтеся магазином Асоціації рибалок, щоб виглядати як професійний рибалка.

Серфінг також досить популярний тут. Уздовж узбережжя ви знайдете школи та пункти прокату всього необхідного, тож не доведеться подорожувати з власною дошкою.

Просто дорогою в Бервікширі. Джерело: @visitberwickshirecoast

Як дістатися та пересуватися

Узбережжя зручно розташоване між Единбургом і Ньюкаслом. У Бервіку ви знайдете залізничну станцію та чудову автобусну станцію, що робить зручним відвідування потрібних вам локацій.

Велосипедні та пішохідні маршрути розширюють ваші горизонти, надаючи унікальну можливість дослідити надзвичайні місця та ландшафти.

Деталі маршруту

Локації : Бернмут, Ейтон, Піс-Бей, Ков, Еймут, Колдінгем, Сент-Аббс, Сіккар-Пойнт

: Бернмут, Ейтон, Піс-Бей, Ков, Еймут, Колдінгем, Сент-Аббс, Сіккар-Пойнт Пам’ятки : Замок Ейтон, монастир Колдінгем, маяк Сент-Аббс, Gunsgreen House, Сіккар-Пойнт

: Замок Ейтон, монастир Колдінгем, маяк Сент-Аббс, Gunsgreen House, Сіккар-Пойнт Заняття : Дайвінг, снорклінг, риболовля, серфінг, пейзажні прогулянки на човнах

: Дайвінг, снорклінг, риболовля, серфінг, пейзажні прогулянки на човнах Проживання: Home Arms Hotel, Anchorage (Еймут), Merrihaven (Сент-Аббс)

Ключові переваги

Мальовничі краєвиди: червоні скелі, піщані пляжі, Північне море.

Історичні пам’ятки: від монастирів до контрабандистських музеїв.

Водні активності: дайвінг, серфінг, риболовля, прогулянки на човнах.

Зручне розташування між Единбургом і Ньюкаслом із доступом до транспорту.

Прогулянка узбережжям Бервікширу – це подорож, сповнена яскравих вражень, від суворих скель і піщаних пляжів до колоритних рибальських сіл і історичних пам’яток. Від Бернмута до Сент-Аббса, від замку Ейтон до Сіккар-Пойнт – цей маршрут пропонує різноманітні заняття, включаючи дайвінг, риболовлю та пейзажні прогулянки. Плануйте свою подорож у 2025 році, щоб відкрити незайману красу Бервікширу та його унікальну атмосферу.