Нетаньяху та Путін змагається, хто сильніше використовує Трампа у своїх цілях

Путін домігся негласної згоди Трампа на збройний нейтралітет та скасування сильної допомоги Україні. Це розв'язала руки Путіну для літнього наступу в Україні та варварських бомбардувань мирних міст України. Трамп наполегливо не помічає ескалації агресії Путіна, який намагається змусити Україну капітулювати на його умовах. При цьому цинічний Трамп на саміті НАТО в Гаазі не втримався і став співчутливо розпитувати президента Зеленського, як він почувається в цій ситуації, коли вже США не допомагають, а Європа ще довго розгойдується за допомогою України.

Але Нетаньяху добився від Трампа більшого, ніж Путін. Йому вдалося втягнути Америку та особисто Трампа у війну проти Ірану. Осмілілий Трамп забув, що він "іміджевий миротворець", а не "палій війни" сміливо скинув на іранський ядерні об'єкти потужні бомби і відразу оголосив про закінчення війни і перемир'я між Іраном та Ізраїлем. При цьому Трамп забув оголосити про своє рішення хитрому Нетаньяху і обматив обох Ізраїль та Іран. Все це було сильним ударам за планами Нетаньяху і цілком задовольняла Іран та Росію.

Тепер черга Трампа покарати підлого Путіна, який нахабно зазнає терпіння Америки, показує її слабкість у світі і не соромлячись знущається, як хоче, над легковажним 80-річним старим президентом США Трампом. Резко зросла роль американських генералів у прийнятті важливих рішень (бомбардування Ірану) дозволить Трампу бути більш адекватним у своїх неохайних відносинах з Путіним і почати серйозно тиснути на Кремль і особисто на Путіна для зупинення військових дій та перемир'я з Україною. При цьому Америці навіть не потрібно сваритися з путінською Росією, а лише відновити військово-технічну допомогу Україні.