Найкращі курорти з бунгало над водою: топ-14 місць для райської відпустки

Щоб отримати всі переваги незвичайного та по-справжньому незабутнього відпочинку, варто обрати розкішні бунгало над водою. Розкішні курорти пропонують проживання в просторих апартаментах із традиційними солом’яними дахами, відкритими душами на свіжому повітрі, доступом до пляжу та фантастичними панорамними видами. Гості отримують усе, що можна очікувати від ідилічної відпустки мрії.

Бунгало над водою гарантують максимальну приватність і можливість усамітнитися подалі від сторонніх очей, лише за крок від бірюзових прозорих вод. Найбільша кількість таких курортів зосереджена в Південній частині Тихого океану, зокрема на Мальдівах, але іноді такі райські місця з’являються в абсолютно несподіваних локаціях, наприклад, у Швейцарії.

Незалежно від того, яку відпустку ви плануєте – від романтичної до сімейного відпочинку з безліччю активностей – найкращі курорти з бунгало над водою у світі подарують вам незабутні враження. Щоб обрати найкращий варіант, радимо ознайомитися з наступною добіркою та відкрити для себе розкішні локації.

Likuliku Lagoon Resort – Архіпелаг Маманука, Фіджі

Тут ніхто вас не потурбує. Джерело: https://likulikulagoon.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Найкращі бунгало над водою у світі можна знайти на Фіджі. Для цього варто відправитися до п’ятизіркового Likuliku Lagoon Resort, який призначений виключно для дорослих, тож ви можете розраховувати на романтичну, атмосферну відпустку без зайвих турбот.

Комплекс розташований на невеликому приватному острові в Південній частині Тихого океану, оточений бірюзовою лагуною та білосніжними піщаними пляжами. Розкішні бунгало над водою, звані "буре", відображають яскраво виражену культуру Фіджі. Будинки побудовані з використанням місцевих матеріалів і традиційних архітектурних принципів. Апартаменти включають приватні балкони, з яких можна пірнути прямо в океан, насолоджуючись красою коралових рифів і спостерігаючи за активним тропічним життям. Додаткові романтичні зручності включають приватні басейни та душі просто неба.

Likuliku Lagoon Resort працює за системою "все включено", пропонуючи широкий спектр активностей на будь-який смак, зокрема:

Снорклінг;

Віндсерфінг;

Океанські екскурсії на вітрильниках.

На території є спа-центр, відомий широким вибором косметичних процедур і традиційних фіджійських масажів, а також тренажерний зал. Закуски та страви включені у вартість бронювання, але напої оплачуються додатково. Інші варіанти дозвілля за додаткову плату включають риболовлю, дослідження місцевої флори, наприклад, фіджійської гребінчастої ігуани, серфінг, різноманітні круїзи тощо.

Бронювання : https://www.likulikulagoon.com/

: https://www.likulikulagoon.com/ Адреса : Malolo Island, Mamanuca Archipelago, Fiji

: Malolo Island, Mamanuca Archipelago, Fiji Телефон: +679 666 3344

Gili Lankanfushi, Мальдіви

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Для розкоші та висококласних зручностей зверніть увагу на найкраще місце для відпочинку з віллами над водою, розташоване на райських Мальдівах. Gili Lankanfushi – це настільки приголомшливий готель, що враження затьмарять усі раніше відвідані локації. Щойно ви ступите в бунгало над водою, вам не захочеться покидати розкішні апартаменти з сучасними зручностями. Будинок із типовим солом’яним дахом стоїть на палях над бірюзовою прозорою водою. Всередині вілли гості знайдуть величезні вікна від підлоги до стелі з фантастичними видами, комфортне ліжко з плюшевою постіллю та балдахіном, а також глибоку ванну. Зовні бунгало є приватний басейн, тераса та гамак над водою.

Якщо цього недостатньо, забронюйте найбільшу у світі віллу над водою – Private Reserve, розташовану за 500 метрів від головного курорту над окремою частиною лагуни. Апартаменти надають такі зручності:

Тераси відкритого плану;

Кінотеатр;

Безкрайній басейн;

Спа-павільйон із парною та сауною;

Тренажерний зал.

Особливістю об’єкта є гірка, що веде з верхнього поверху прямо до вод Індійського океану.

Незалежно від обраного варіанту розміщення, ви отримаєте максимальне задоволення та релаксацію. Крім того, для гостей доступний особистий асистент – Mr. Friday, названий на честь помічника Робінзона Крузо, готовий допомогти в будь-який час. Інші зручності включають спа, кілька варіантів харчування та численні розважальні активності, такі як безкоштовна йога щодня, дайвінг, велопрогулянки на бамбукових велосипедах і різноманітні водні види спорту.

Бронювання : https://www.gili-lankanfushi.com/

: https://www.gili-lankanfushi.com/ Адреса : Lankanfushi Island, North Malé Atoll, Maldives

: Lankanfushi Island, North Malé Atoll, Maldives Телефон: +960 664 0304

Four Seasons Resort Bora Bora, Французька Полінезія

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 із 5)

Серед найкращих курортів із бунгало над водою у світі – Four Seasons Bora Bora, розташований на острові Бора-Бора. Цей комплекс у Французькій Полінезії приваблює пари, які планують романтичну втечу, але не лише вони хочуть побачити неймовірну красу острова та зануритися в теплі води кристально чистої лагуни.

Ексклюзивний курорт пропонує максимальну приватність, а також приголомшливі види на гору Отеману з пляжу та бунгало над водою. Апартаменти з солом’яними дахами оформлені в типовому полінезійському стилі з вулканічними кам’яними стінами, тиковими та іншими натуральними матеріалами. Відпочиньте на комфортному ліжку king-size, поніжтеся в елегантній ванні для двох із видом на гори або медитуйте на приватній терасі, що виходить до води – варіанти дозвілля практично необмежені. Для максимальних привілеїв забронюйте приватне бунгало з басейном і на 1000 квадратних футів більше, ніж стандартний люкс.

Якщо ви захочете вийти за межі бунгало, проведіть час біля безкрайнього басейну або відвідайте захищену лагуну, оточену прекрасним пляжем. На території також є повноцінний спа-центр Te Mahana, де ви можете насолодитися процедурами з використанням місцевих інгредієнтів, милуючись захоплюючими видами на пишну зелену долину.

Цей приголомшливий курорт із віллами над водою підходить не лише для романтичного відпочинку, але й для відпустки з дітьми. Для молодших гостей доступний клуб Kids for All Seasons. Поки діти розважаються, дорослі можуть провести час наодинці або відвідати один із чотирьох ресторанів із вишуканою кухнею, де подають смачні страви.

Бронювання : https://www.fourseasons.com/borabora/

: https://www.fourseasons.com/borabora/ Адреса : Motu Tehotu, Bora Bora, French Polynesia

: Motu Tehotu, Bora Bora, French Polynesia Телефон: +689 40 60 31 23

Ayada Maldives, Мальдіви

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Серед найкращих місць із бунгало над водою у світі, звісно, є Мальдіви. Цей оазис для райського відпочинку є домом для багатьох курортів, зокрема розкішного Ayada Maldives, розташованого на приватному острові.

Ви можете зупинитися в одному з люксів або бунгало над водою; апартаменти включають тераси з приватним басейном і простору вітальню. Гості також можуть скористатися послугами особистого батлера, який допоможе з усіма питаннями.

Сам готель оточений пишною зеленою рослинністю та незайманими кораловими рифами, де, якщо пощастить, можна навіть помітити дельфінів. Серед зручностей, які пропонує Ayada Maldives, є:

Безкрайній басейн;

Турецький хамам;

Спа-зона з сауною та парною тощо.

Якщо ви хочете отримати незабутній досвід сніданку, рекомендуємо замовити їжу, подану на плаваючому підносі прямо до вашого приватного басейну.

На території є кілька ресторанів із вишуканою кухнею, а серед найпопулярніших варіантів дозвілля – дайвінг і снорклінг, спостереження за дельфінами, човнові круїзи та багато іншого. Курорт ідеально підходить не лише для романтичного, але й для сімейного відпочинку, адже молодші гості можуть розважатися в дитячому клубі ZUZUU, поки дорослі насолоджуються спа-процедурами або відпочинком біля басейну.

Бронювання : https://www.ayadamaldives.com/

: https://www.ayadamaldives.com/ Адреса : Maguhdhuvaa Island, Gaafu Dhaalu Atoll, Maldives

: Maguhdhuvaa Island, Gaafu Dhaalu Atoll, Maldives Телефон: +960 684 4444

Aitutaki Lagoon Resort and Spa, Острови Кука

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Aitutaki Lagoon Resort and Spa – це не лише один із найкращих курортів із віллами над водою у світі, але й єдиний на Островах Кука, який може похвалитися розкішними бунгало з прямим доступом до чудової лагуни. Звичайно, ви можете розраховувати на фантастичні панорамні види з терас і вікон та насолоджуватися незабутніми заходами сонця.

Окрім доступу до сніжно-білого пляжу, комплекс пропонує різноманітні розважальні активності та заходи просто неба, зокрема:

Дайвінг;

Катання на каяках;

Екскурсії мілководдям між численними острівцями.

На території є чудовий ресторан, який пропонує інноваційні страви, якими можна насолоджуватися, милуючись видами на лагуну. Гості також мають можливість зануритися в атмосферу регіону під час шоу, присвяченого культурі Островів Кука, з піснями, барабанами та енергійними танцями. Варто пам’ятати, що курорт доступний лише для дорослих, тож це чудовий вибір для романтичної відпустки, медового місяця тощо.

Бронювання : https://www.aitutakilagoonresort.com/

: https://www.aitutakilagoonresort.com/ Адреса : Aitutaki, Cook Islands

: Aitutaki, Cook Islands Телефон: +682 31 201

Tikehau Pearl Beach Resort, Французька Полінезія

Бірюзова вода та найкращі розваги. Джерело: https://www.tahiti.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 із 5)

Розташований на невеликому острові в атолі Тікехау, на північний захід від Таїті, Tikehau Pearl Beach Resort пропонує одні з найкращих бунгало над водою у світі. Ви можете насолоджуватися не лише сучасними зручностями, але й прямим доступом до води. Варіанти розміщення включають бунгало або преміум-люкси. Апартаменти оформлені в автентичному полінезійському стилі з натуральними матеріалами, такими як бамбук і місцева деревина, а дахи вкриті кокосовою соломою. Крім того, надводні люкси мають скляну підлогу, через яку видно тисячі риб, що гасають у приголомшливій бірюзовій лагуні.

Серед найпопулярніших активностей для гостей:

Снорклінг;

Катання на каяках;

Велопрогулянки;

Дайвінг-екскурсії;

Глибоководна риболовля;

Пляжний волейбол тощо.

Курорт має ресторан, який подає полінезійську та європейську кухню. Ще однією особливістю є розкішний спа-центр, розташований у окремому бунгало на пляжі. Тут ви можете спробувати процедури, засновані виключно на натуральних продуктах, таких як олія моної для масажу, м’якоть кокоса для скрабів або морські водорості для обгортань.

Бронювання : https://www.tikehauppearlbeach.com/

: https://www.tikehauppearlbeach.com/ Адреса : Tikehau Atoll, French Polynesia

: Tikehau Atoll, French Polynesia Телефон: +689 40 96 23 00

Six Senses Laamu, Мальдіви

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Для найкращого відпочинку в бунгало над водою у світі рекомендуємо зупинитися в Six Senses Laamu. Цей розкішний комплекс розташований на атолі Лааму в глибині Індійського океану та є одним із найвіддаленіших курортів на Мальдівах, тож ви можете розраховувати на максимальну приватність і спокій. Усі зусилля, щоб дістатися до Six Senses Laamu, варті того, адже гості знайдуть першокласний сервіс, сучасні зручності та райські апартаменти.

Насолоджуйтесь кожним днем відпустки, займаючись снорклінгом, катанням на катамаранах або пікніком на безлюдному острові. Особистий батлер допоможе організувати всі ваші активності та подбає про всі дрібниці. На території є кілька варіантів харчування, які пропонують вишукані страви та освіжаючі напої, що гармонійно поєднуються з фантастичними заходами сонця на тлі.

Бронювання : https://www.sixsenses.com/en/resorts/laamu

: https://www.sixsenses.com/en/resorts/laamu Адреса : Olhuveli Island, Laamu Atoll, Maldives

: Olhuveli Island, Laamu Atoll, Maldives Телефон: +960 680 0800

Constance Halaveli, Мальдіви

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Найгарніші бунгало над водою у світі можна знайти в середині Індійського океану, на Північному атолі Арі. Constance Halaveli – це тропічний курорт на Мальдівах, тон якому задає поєднання кристально чистої бірюзової води, глибокої зеленої рослинності та м’якого піску. Бунгало над водою побудовані з натуральних матеріалів і пропонують просторі, стильно оформлені номери.

Справжньою родзинкою курорту є розкішний спа-центр, розташований над лагуною. Тут ви можете спробувати низку розслаблюючих і оздоровчих процедур із використанням натуральних органічних продуктів. Для більш активних гостей доступні дайвінг і снорклінг, дослідження барвистого морського життя в глибинах лагуни. Після насиченого дня відправляйтеся до одного з ресторанів або барів на території, які пропонують широкий вибір вишуканих страв і ексклюзивний винний список. Поки дорослі насолоджуються спа-процедурами, діти можуть провести час у Constance Club.

Бронювання : https://www.constancehotels.com/en/hotels-resorts/maldives/halaveli/

: https://www.constancehotels.com/en/hotels-resorts/maldives/halaveli/ Адреса : Halaveli Island, North Ari Atoll, Maldives

: Halaveli Island, North Ari Atoll, Maldives Телефон: +960 666 7000

InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa, Бора-Бора

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Перебування в InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa неодмінно подарує кожному гостю незабутні враження. Це один із найромантичніших курортів у світі з бунгало над водою; рай для закоханих, які хочуть побалувати себе. Розкішний п’ятизірковий комплекс також пропонує вражаючі види, яких можна очікувати від тропічного острова: бірюзова вода, що виблискує на сонці, яскрава зелена рослинність і велична гора Отеману – ідеальне тло для ідилічної відпустки.

Особливу увагу заслуговують бунгало над водою. Просторі апартаменти височіють над яскравою лагуною, красу якої можна споглядати лише в сонцезахисних окулярах. Всередині гості знайдуть ліжка king-size, великі вітальні та вікна від підлоги до стелі. Зовні бунгало мають тераси над водою з басейнами та комфортними зонами відпочинку. Якщо ви хочете отримати найкращі види на гору Отеману та лагуну, рекомендуємо забронювати одну з вілл Teremoana.

Коли ви вирішите покинути свій рай, обов’язково відвідайте спа-центр Thalasso площею 43 000 квадратних футів із процедурами, натхненними полінезійськими методами та поживними речовинами з океану. Під час масажу чи скрабування ви можете спостерігати за тропічними рибами через скляну підлогу. Коли зголоднієте, обирайте з трьох ресторанів, кожен із яких пропонує вишукану кухню.

Бронювання : https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/bora-bora/bobpb/hoteldetail

: https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/bora-bora/bobpb/hoteldetail Адреса : Motu Piti Aau, Bora Bora, French Polynesia

: Motu Piti Aau, Bora Bora, French Polynesia Телефон: +689 40 60 76 00

Taj Exotica Resort & Spa, Мальдіви

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Taj Exotica Resort & Spa розташований на мальовничому острові Ембудху Фінолу в одній із найбільших лагун на Мальдівах. Цей комплекс особливо популярний серед молодят, які планують святкувати медовий місяць або просто хочуть усамітнитися та розслабитися в компанії один одного.

Гості можуть зупинитися в найкращих бунгало над водою у світі, з приватними басейнами, ванними кімнатами з панорамними видами на океан і типовими солом’яними дахами. Крім того, до послуг гостей особистий батлер.

На території є кілька варіантів харчування, які пропонують найсвіжіші морепродукти та фірмові коктейлі з видом на Індійський океан і захоплюючі заходи сонця. Проведіть час на пляжі, вирушайте в одну з щоденних екскурсій курорту, наприклад, романтичний круїз, і дозвольте собі розслабитися в повноцінному спа-центрі Taj.

Бронювання : https://www.tajhotels.com/en-in/taj/taj-exotica-maldives/

: https://www.tajhotels.com/en-in/taj/taj-exotica-maldives/ Адреса : Emboodhu Finolhu, South Malé Atoll, Maldives

: Emboodhu Finolhu, South Malé Atoll, Maldives Телефон: +960 664 2200

Misool Eco Resort, Індонезія

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Любителі дайвінгу насамперед повинні звернути увагу на цей популярний курорт із віллами над водою. Misool Eco Resort, захований серед незаселених островів архіпелагу, розташований у морській охоронній зоні площею понад 450 квадратних миль, оточений заповідниками скатів і акул. Курорт знаходиться за 12 миль на човні від найближчого поселення та за понад 100 миль від найближчого порту, тож це чудовий вибір для тих, хто хоче відійти від усієї метушні, зосередившись на відпочинку та компанії один одного.

Варіанти розміщення включають найкращі бунгало над водою у світі, з яких можна пірнути або поплавати навіть під будинком. Кожен із котеджів оснащений гамаками, вбудованими в кабани, а також сходами, що ведуть до лагуни.

Особливістю курорту є великий дайвінг-центр, тож гості можуть пірнати щодня з гідом, а також варто забронювати підводну екскурсію на заході сонця або після настання темряви.

Бронювання : https://www.misoolecoresort.com/

: https://www.misoolecoresort.com/ Адреса : Raja Ampat, West Papua, Indonesia

: Raja Ampat, West Papua, Indonesia Телефон: +62 821 4400 8800

Cayo Espanto, Беліз

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Cayo Espanto розташований на невеликому приватному острові площею чотири акри, тому доступний лише на човні, за коротку поїздку від материкового Белізу. Курорт має лише сім найкращих вілл над водою. Зокрема, ви можете зупинитися в Casa Ventanas, яка розташована біля причалу, оточена Карибським морем із усіх боків. Всередині є навіть підлога зі скляними панелями, щоб спостерігати за барвистими рибами, що гасають навколо.

Якщо ви хочете отримати максимум привілеїв і приватності, ви можете забронювати весь острів. Однак, навіть якщо ви забронюєте лише одну віллу, вам не доведеться турбуватися про натовпи з такою малою кількістю апартаментів. Особистий батлер і навіть майстер із дайвінгу до ваших послуг, а по прибуттю на острів вас зустріне весь персонал курорту.

Бронювання : https://www.cayoesparto.com/

: https://www.cayoesparto.com/ Адреса : Cayo Espanto, Belize

: Cayo Espanto, Belize Телефон: +1 888 666 4282

Pangkor Laut Resort, Малайзія

Романтичний круїз на заході сонця. Джерело: https://www.pangkorlautresort.com/

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 із 5)

Цей приголомшливий курорт із розкішними бунгало над водою розташований на приватному острові лише за три милі від західного узбережжя Малайзії. Перебуваючи в елегантних віллах, гості Pangkor Laut Resort насолоджуються надзвичайними видами, а також висококласними зручностями, а вода навколо має фантастичний глибокий зелений відтінок завдяки великій кількості тропічної рослинності. Усі люкси включають великі ванни, шезлонги та приватний балкон.

Більша частина острова вкрита тропічними джунглями, прекрасним пляжем, омиваним Смарагдовою затокою, та мальовничими скелястими виступами. Якщо ви плануєте досліджувати навколишні ландшафти, персонал допоможе організувати різноманітні екскурсії. Зокрема, ви можете відвідати відновлений голландський форт і китайський даоський храм Фу Лін Конг, побудований на схилі пагорба.

Після довгої прогулянки обов’язково завітайте до спа-центру готелю – найкращий спосіб розслабитися та відпочити з процедурами, спрямованими на зниження стресу, омолодження, детоксикацію та релаксацію.

Бронювання : https://www.pangkorlautresort.com/

: https://www.pangkorlautresort.com/ Адреса : Pangkor Laut Island, Perak, Malaysia

: Pangkor Laut Island, Perak, Malaysia Телефон: +60 5 699 1100

The Hotel Palafitte – Monruz, Швейцарія

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Коли ви думаєте про бунгало над водою у світі, першими на думку спадають Мальдіви чи Бора-Бора, але Швейцарія може вас дійсно здивувати. Hotel Palafitte розташований у регіоні Трьох озер над водами Невшателя. Цей унікальний комплекс – єдиний у Європі, який пропонує розміщення над водою з розкішними зручностями та фантастичними видами. Усі апартаменти розташовані в шаховому порядку на березі озера, тож кожен будинок пропонує панорамні види, навіть коли ви приймаєте ванну. Водночас ви можете розраховувати на максимальну приватність, адже жодне з вікон не виходить на інші номери.

Для гостей Hotel Palafitte доступні різноманітні активності, зокрема:

Екскурсії до виноробень;

Уроки вітрильного спорту;

Піші прогулянки обладнаними стежками тощо.

У готелі є ресторан на території, який пропонує змінне сезонне меню зі стравами, приготованими з найсвіжіших місцевих продуктів.

Бронювання : https://www.palafitte.ch/

: https://www.palafitte.ch/ Адреса : Route des Gouttes-d’Or 2, 2000 Neuchâtel, Switzerland

: Route des Gouttes-d’Or 2, 2000 Neuchâtel, Switzerland Телефон: +41 32 723 11 11

El Dorado Maroma, Мексика

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Серед найкращих бунгало над водою у світі – надводні будинки в El Dorado Maroma, курорті, розташованому в Мексиці. Ви можете обрати з 30 ексклюзивних вілл під солом’яними дахами, що височіють над глибокими синіми хвилями теплого Карибського моря. Розкішні апартаменти мають скляні підлоги, елегантні меблі та просторі тераси, а також приватний басейн. Бунгало підняті над водою на палях і розташовані поруч із приголомшливим незайманим пляжем Марома. Вілли оснащені такими ключовими зручностями:

Джакузі;

Душ на свіжому повітрі;

Сходи, що ведуть прямо до води;

Два шезлонги.

У вартість бронювання також включені послуги батлера, щоденні сніданки, подані в номер, закуски та напої перед вечерею. Курорт призначений лише для дорослих, тож ви гарантовано отримаєте спокійну, романтичну відпустку.

Перебуваючи в El Dorado Maroma, обов’язково відвідайте The Overwater Grill, навіть якщо не голодні. Головна особливість цього ресторану – скляна підлога, а сама будівля височіє над водою. Не турбуйтеся про те, скільки страв і коктейлів замовляти, адже курорт працює за системою Gourmet Inclusive: їжа, напої та активності включені у вартість проживання.

Бронювання : https://www.eldoradosparesorts.com/resorts/el-dorado-maroma

: https://www.eldoradosparesorts.com/resorts/el-dorado-maroma Адреса : Carretera Cancún-Tulum Km. 55.3, Playa del Carmen, Mexico

: Carretera Cancún-Tulum Km. 55.3, Playa del Carmen, Mexico Телефон: +52 984 206 3470

Angsana Velavaru, Мальдіви

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Серед топ-16 курортів у світі з бунгало над водою чільне місце займає Angsana Velavaru. П’ятизірковий комплекс розташований на чарівному атолі Південний Нілендхе, Мальдіви, пропонуючи зірковий сервіс і зручності світового класу, найкращі види.

Ви можете обрати одну з 34 унікальних вілл InOcean, які стоять на міцних палях над водою. Залежно від розташування бунгало, вони пропонують приголомшливі види на схід або захід сонця, приватні безкрайні басейни, гамаки над водою, відкриту простору терасу та лаундж на даху. Щоб дослідити дивовижні коралові рифи, достатньо взяти мінімальне спорядження для дайвінгу та стрибнути у воду прямо з вашої тераси.

Курорт працює за системою "все включено", і гості можуть обрати з п’яти оптимальних пакетів, щоб задовольнити ваші потреби у відпустці. Обов’язково замовте плаваючий сніданок, який доставляється до вашого приватного басейну. Ви отримаєте не лише смачну, свіжу їжу, але й фотографії, гідні соціальних мереж.

Бронювання : https://www.angsana.com/en/properties/maldives/velavaru

: https://www.angsana.com/en/properties/maldives/velavaru Адреса : Velavaru Island, South Nilandhe Atoll, Maldives

: Velavaru Island, South Nilandhe Atoll, Maldives Телефон: +960 676 0028

Розкішні бунгало над водою – це ідеальний вибір для незабутньої відпустки, чи то романтична втеча, чи сімейний відпочинок. Від Likuliku Lagoon Resort на Фіджі до Hotel Palafitte у Швейцарії, ці курорти пропонують максимальну приватність, бірюзові води та широкий спектр активностей, таких як дайвінг, снорклінг і романтичні круїзи. З сучасними зручностями, спа-центрами, вишуканою кухнею та панорамними видами, ці 14 курортів забезпечують райський відпочинок у 2025 році.