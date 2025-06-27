Нові прямі рейси до Ла-Пальми розширюють доступ із Великобританії до Канарських островів

Регулярні прямі рейси з Великобританії до Ла-Пальми розпочнуться у 2026 році. Jet2 підтвердила, що рейси з аеропорту Манчестера стартують 3 квітня, а з лондонського аеропорту Станстед – 26 жовтня. Польоти здійснюватимуться двічі на тиждень, щопонеділка та щоп’ятниці, і триватимуть цілий рік. Це перший випадок, коли заплановані безпересадкові рейси між Великобританією та Ла-Пальмою стануть доступними для мандрівників.

Досі відвідувачам із Великобританії зазвичай доводилося робити пересадку через материкову Іспанію або інші Канарські острови, щоб дістатися до Ла-Пальми. Завдяки прямим рейсам час у дорозі та кількість пересадок скоротяться. Лондонський аеропорт Станстед буде єдиним пунктом вильоту в південній Англії, що пропонує цей маршрут. Розклад рейсів дозволяє планувати як короткі поїздки, так і триваліші перебування, включно з подорожами в менш завантажені періоди року.

У Санта-Крус-де-Ла-Пальма відвідувачі можуть потрапити на площу Пласа-де-Еспанья, центральну площу, оточену адміністративними будівлями, яку часто використовують як місце зустрічей місцеві жителі. За кілька вулиць, на перетині Calle Anselmo Pérez та O’Daly, криті сходи з’єднують верхній і нижній рівні міста, забезпечуючи прохід через густо забудовані житлові райони з видом на гавань.

У внутрішньому місті Лос-Льянос-де-Арідано, на західній стороні Ла-Пальми, Avenida Doctor Fleming – це пішохідна зона, де люди прогулюються повз невеликі кафе та відпочивають на лавках. Місцеві використовують її як щоденний шлях між магазинами, що робить її більше практичним проходом, ніж туристичною пам’яткою. Поруч розташована відкрита брукована зона, відома як Пласа-де-Лос-Куатро-Камінос, що позначає перетин кількох вулиць і часто використовується жителями для неформальних заходів або відпочинку в тіні протягом дня.

Узбережжя Тасакорте розташоване під вулканічними схилами. Джерело: unsplash

Ці рейси спрощують доступ до Ла-Пальми, не змінюючи повільного ритму острова. Вони можуть підійти мандрівникам, які віддають перевагу уникненню людних курортних зон і шукають більш спокійне середовище. Хоча варіанти маршрутів залишаються обмеженими, наявність фіксованих прямих рейсів відкриває острів для відвідувачів, яким раніше було важко до нього дістатися. Мандрівники, звиклі до більш розвинених островів, можуть зіткнутися з іншими стандартами транспорту та доступних зручностей.

Деталі рейсів

Авіакомпанія : Jet2

: Jet2 Початок рейсів : З Манчестера: 3 квітня 2026 року З Лондона Станстед: 26 жовтня 2026 року

: Частота : Двічі на тиждень (понеділок, п’ятниця), цілий рік

: Двічі на тиждень (понеділок, п’ятниця), цілий рік Напрямок : Ла-Пальма, Канарські острови

: Ла-Пальма, Канарські острови Особливості: Перші прямі рейси з Великобританії до Ла-Пальми

Ключові пам’ятки Ла-Пальми

Санта-Крус-де-Ла-Пальма : Пласа-де-Еспанья, криті сходи з видом на гавань.

: Пласа-де-Еспанья, криті сходи з видом на гавань. Лос-Льянос-де-Арідано : Пішохідна Avenida Doctor Fleming, Пласа-де-Лос-Куатро-Камінос.

: Пішохідна Avenida Doctor Fleming, Пласа-де-Лос-Куатро-Камінос. Тасакорте: Узбережжя під вулканічними схилами.

Ключові переваги

Прямі рейси з Манчестера та Лондона Станстед без пересадок.

Доступ до спокійного острова з менш туристичною атмосферою.

Зручний розклад для коротких або тривалих поїздок.

Можливість дослідити мальовничі місця, такі як Пласа-де-Еспанья та вулканічні краєвиди.

Нові прямі рейси від Jet2 до Ла-Пальми у 2026 році відкривають легший доступ до цього спокійного Канарського острова з Великобританії. Починаючи з квітня з Манчестера та жовтня з Лондона Станстед, мандрівники зможуть насолоджуватися мальовничими місцями, такими як узбережжя Тасакорте та пішохідні зони Лос-Льянос-де-Арідано, уникаючи метушні популярних курортів. Ці рейси ідеально підходять для тих, хто шукає тихий відпочинок із автентичною атмосферою.