Топ-12 готелів у Шотландії: крутий відпочинок для закоханих і самотніх мандрівників

Шотландія славиться своїми смарагдовими долинами, елегантними гірськими хребтами, дзеркальними озерами та затишними островами, які разом створюють ідеальні умови для відпустки та розкішного розміщення в мальовничих локаціях. Готелі Шотландії вважаються одними з найкращих у світі, пропонуючи різноманітні варіанти – від тихих котеджів на чарівних узбережжях до шляхетних замків із вінтажною атмосферою.

У Шотландії є безліч чудових місць для проживання, що відповідають різним уподобанням. Якщо вашими пріоритетами є гольф і вишукана кухня, зверніть увагу на Gleneagles із його сільським шармом. Для тих, хто цінує королівський шик і післяобідній чай із ароматною випічкою, обов’язковим є візит до Balmoral у самому серці Единбурга.

Якщо ви захоплюєтеся середньовічною романтикою, обирайте готелі в старовинних замках у мальовничих місцях. Джерело: Freepik

Щоб допомогти вам вирішити, де провести літо, ми представляємо список найкращих готелів Шотландії з короткими оглядами, які відповідають очікуванням навіть найвибагливіших мандрівників. Ці заклади пропонують достатньо простору для неспішних прогулянок, багатий асортимент смачної їжі та напоїв, а також близькість до магазинів і галерей.

Якщо ви віддаєте перевагу душевним посиденькам біля каміна з тліючими вуглинками, для вас також є цікаві пропозиції. Без зайвих слів запрошуємо вас відкрити перший популярний готель у Шотландії з благородною назвою.

Cameron House, Лох-Ломонд

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Найкраще місце для відпочинку в Шотландії з усамітненою атмосферою – Cameron House, розташований на мальовничих берегах Лох-Ломонда, що складається з гармонійного архітектурного ансамблю веж і замків. Хороше розміщення в готелі можна забронювати від £340.

Номери мають розслаблюючу атмосферу з високими ліжками та вишуканими шторами з розкішними складками. Оксамитові узголів’я та теплі пледи в традиційну шотландську клітинку додають нотку аристократичної елегантності. Подушки вишиті квітковими візерунками, що додає тонкий шарм.

Розваги в Cameron House більш ніж достатньо:

Атмосферні прогулянки сільськими пейзажами.

Риболовля.

Гольф на двох спеціальних полях.

Відвідування спа-центру з корисними омолоджуючими процедурами.

Золотий лобі-бар запрошує насолодитися келихом спокусливого коктейлю з порцією невагомого десерту. Якщо віддаєте перевагу міцнішим напоям, завітайте до Great Scots' Bar із широким алкогольним меню, що налічує понад 300 видів віскі, не кажучи вже про інші напої.

Чудовий готель у Шотландії тепло вітає як самотніх мандрівників, так і сім’ї з дітьми. Для дітей є багато простору для розваг – готель має басейни та приголомшливі водні гірки в розважальному центрі. Юні мандрівники також можуть насолодитися чарівною казковою стежкою.

Після веселих активностей діти можуть розвинути чудовий апетит, а досвідчені кухарі готують для них смачні страви зі спеціального меню. Діти також можуть долучитися до традиції післяобіднього чаю з апетитними печивом і тістечками.

Бронювання : https://www.cameronhouse.co.uk/

: https://www.cameronhouse.co.uk/ Адреса : Loch Lomond, Alexandria G83 8QZ, Scotland

: Loch Lomond, Alexandria G83 8QZ, Scotland Телефон: +44 1389 310777

Sailing Loft, Ейлін Шона

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 із 5)

Острів Ейлін Шона ідеально підходить для розміщення в готелі в спокійній і дещо таємничій обстановці. Належить відомій Ванессі Бренсон, яка захоплюється мистецтвом і організацією музичних подій, острів є домом для Sailing Loft, натхненного готелем El Fenn у Марракеші. Відпустка тут коштує від £3000 за тиждень.

Sailing Loft пропонує затишне розміщення в оригінальному стилі, розраховане на чотирьох осіб. Особливості включають:

Комфортну спальню з двома масивними ліжками, придатними для розміщення дітей.

Шикарну головну спальню з ліжком Hästens, що забезпечує королівський досвід.

Добре обладнану кухню з технікою.

Щотижня в Village Hall проводяться ситні пабні вечори, де гості спілкуються з іншими та місцевими шотландцями. Мандрівники можуть вибрати з широкого асортименту преміальних вин, крафтового пива та бурштинових віскі.

Бронювання : https://www.eileanshona.com/

: https://www.eileanshona.com/ Адреса : Eilean Shona, Inner Hebrides, Scotland

: Eilean Shona, Inner Hebrides, Scotland Телефон: +44 1967 431249

Inver, Страчур

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Якщо ви втомилися шукати найкраще місце для відпочинку в Шотландії, завітайте до Inver із його просторим розміщенням і чудовою кухнею. Заклад робить акцент на екологічність і невимушений стиль. Відпочивальники знайдуть тут гідне розміщення:

Дві пастуші хатини.

Чотири розкішні будинки з панорамними вікнами та вишуканою обробкою деревиною. Готель Inver подає вишукані страви, приготовані з місцевих фермерських продуктів. Джерело: Freepik

Яскравою перлиною готелю є прекрасний ресторан із меблями Ercole та стриманим декором. Піч на дровах допомагає створити затишну атмосферу. Тут подають апетитні страви, приготовані з фермерських продуктів. Смачні делікатеси ідеально доповнюються чарівними видами з вікон на руїни старовинного замку Лахлан і блискучого озера Лох-Фейн. У готелі є спа-центр і басейн для приємного дозвілля.

Бронювання : https://www.inverrestaurant.co.uk/

: https://www.inverrestaurant.co.uk/ Адреса : Strathlachlan, Strachur, Cairndow PA27 8BU, Scotland

: Strathlachlan, Strachur, Cairndow PA27 8BU, Scotland Телефон: +44 1369 860537

Lundies House

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Досліджуючи найкращі місця для відпочинку в Шотландії, увагу експертів із подорожей одразу привертає Lundies House, розкішний маєток у вікторіанському стилі. Маєток розташований у чарівному містечку Тонг і належить Андерсу Хоху та його дружині Анні.

Маленьке містечко з його бунгало, барами та поштовим відділенням живе тихим і розміреним життям. Подібна атмосфера панує в готелі, що найкраще відображається в відпочинку гостей. Їх не турбують зайва метушня та шум автомобілів, тож можна повністю зануритися у світ релаксації.

Готель має чотири двомісні номери та VIP-номер із двома спальнями та обладнаною кухнею, ідеальний для сімейного відпочинку. Номери гармонійно поєднують елементи вінтажного стилю:

Антикварні меблі, що приховують багато секретів.

Вишукані твори мистецтва.

Книги письменників минулого століття на приліжкових тумбочках.

Lundies House ідеально підходить для пар і самотніх мандрівників, шанувальників активних розваг і спокійного відпочинку. Поруч розташований спортивний комплекс із функціональним спортивним обладнанням.

Відвідування топ-готелю в Шотландії може змінити ваші уявлення про ідеальну відпустку в лоні незайманої природи.

Бронювання : https://www.lundieshouse.com/

: https://www.lundieshouse.com/ Адреса : Tongue, Sutherland, Scotland

: Tongue, Sutherland, Scotland Телефон: +44 1847 611209

Killiehuntly Farmhouse

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 із 5)

Відвідавши Killiehuntly Farmhouse and Cottages, ви зможете впевнено відповісти на запитання, які готелі в Шотландії найкращі. Ця споруда XVI століття має приємну, домашню атмосферу з сільським акцентом. Готель можна забронювати для елегантного розміщення від £240. Для гостей доступне розкішне розміщення:

Чотири двомісні номери.

Два котеджі з обладнаними кухнями.

Крім того, над маєтком є сінник, що посилює відчуття перебування в чарівному сільському будинку. Номери вирізняються використанням елементів скандинавського та шотландського дизайну:

Крісла Bamse, прикрашені милими овчими накидками.

Вікна, обрамлені шторами з натуральних тканин у пастельних кольорах.

Дерев’яні підлоги в насичених тонах із легким скрипом дощок.

М’які килими стриманих кольорів із монограмними візерунками.

Тут ви не знайдете клітинних мотивів чи рогів тварин, які широко використовувалися у вікторіанських інтер’єрах, але, ймовірно, вони вам і не потрібні.

Бронювання : https://www.killiehuntly.scot/

: https://www.killiehuntly.scot/ Адреса : Killiehuntly, Kingussie PH21 1NZ, Scotland

: Killiehuntly, Kingussie PH21 1NZ, Scotland Телефон: +44 1540 661619

Fife Arms

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Хороші готелі в Шотландії визначаються кількома критеріями, і найважливіший із них – відгуки відвідувачів. Fife Arms Hotel давно виправдав свій статус одного з рейтингових закладів поблизу Брутона, Сомерсет.

Він був перетворений із фермерського будинку Дурсдейл на розкішний готель із високою гастрономією та шотландською гостинністю. Розміщення оформлене у вікторіанському або фермерському стилі. Просторий двомісний номер можна орендувати за дуже розумною ціною, починаючи від £450.

Що робити в готелі, гості обирають самостійно, залежно від особистих смаків і вподобань:

На дозвіллі тут можна зайнятися риболовлею та пішими прогулянками мальовничими пейзажами.

Для нових емоцій і дегустації крутих напоїв гості вирушають до коктейльного бару або віскі-бару Fife Arms.

Найкращий готель для відпочинку в Шотландії вітає гостей безкоштовними сніданками в ліжко та паркуванням із valet-сервісом. Якщо ви фанат вишуканої кухні, відвідайте ресторан Fife Arms із великою кількістю пікантних делікатесів і традиційним швейцарським фондю.

Бронювання : https://www.thefifearms.com/

: https://www.thefifearms.com/ Адреса : Mar Road, Braemar, Ballater AB35 5YN, Scotland

: Mar Road, Braemar, Ballater AB35 5YN, Scotland Телефон: +44 1339 720200

Ardfin, Острів Джура

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Топ-10 готелів Шотландії незмінно прикрашає неперевершений Ardfin, розташований на чарівних берегах південного краю острова Джура. Сюди люблять приїжджати поціновувачі витонченого дизайну, гольфу та незайманої природи.

Готель займає 12 000 акрів мальовничих земель і поєднує першокласний сервіс із шикарними спортивними зручностями. Тут розташований один із найкращих гольф-полів у світі, спроєктований Бобом Гаррісоном.

Відпочивальникам одного з популярних готелів Шотландії пропонують 13 номерів і два ресторани з дивовижною кухнею. Над оздобленням номерів працювала відома лондонська дизайнерка Луїза Джонс. Для оформлення номерів вона використовувала:

Королівські шпалери.

Антикваріат.

Дорогі тканини.

Вражаючі твори мистецтва.

Бажаєте безумовної розкоші в райському куточку? Тоді Jura House із 10 спальнями, дорогими оздобленнями та ексклюзивними меблями чекає на вас. Спа-центр і басейн готелю дозволяють проводити час без зайвих думок.

Бронювання : https://www.ardfin.com/

: https://www.ardfin.com/ Адреса : Jura Island, Scotland

: Jura Island, Scotland Телефон: +44 1496 820600

Gleneagles, Пертшир

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 із 5)

Не потрібно довго думати над питанням, який готель у Шотландії найгарніший. Відповідь очевидна – найкращі заклади країни розташовані в мальовничих локаціях. До них належить Gleneagles Hotel, який знаходиться в графстві Пертшир, у самому серці Шотландії. Нещодавно він пройшов повну реконструкцію. Просте розміщення готелю впевнено замінили стильними інтер’єрами з дорогими меблями та ефектними оздобленнями.

На території закладу є ресторан із багатим вибором смачних страв і спа-центр із салонними процедурами для догляду за обличчям і тілом.

У одному з найкращих готелів Шотландії багато захоплюючих розваг:

Гольф на облаштованому полі.

Полювання на птахів і оленів.

Стрільба з відточуванням навичок влучання в "яблучко".

Поїздки на позашляховиках Land Rover.

Верхова їзда казковими місцевостями.

Відвідайте спа-центр Gleneagles для омолоджуючих процедур і купання в бірюзовому басейні.

Бронювання : https://www.gleneagles.com/

: https://www.gleneagles.com/ Адреса : Auchterarder, PH3 1NF, Scotland

: Auchterarder, PH3 1NF, Scotland Телефон: +44 1764 662231

Kinloch Lodge, Острів Скай

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

У топ-10 найкращих готелів Шотландії експерти з подорожей завжди включають Kinloch Lodge, розташований у південній частині острова Скай. Він класифікується як чарівний розкішний готель у стилі заміського будинку. Тут панує невимушена атмосфера безтурботності та спокою. Відпочивальникам пропонують доглянуті та затишні номери з переважанням пастельних відтінків.

Прогулянки в Kinloch Lodge по-справжньому чарівні. Джерело: Freepik

Ресторан Kinloch Lodge подає розкішні м’ясні та овочеві страви, які дарують гостям море гастрономічного задоволення. Поєднання пікантного смаку та витонченої естетики робить їх яскравими кулінарними шедеврами. У готелі є спа-центр, який запрошує у світ блаженства та повного релаксу з використанням професійних продуктів.

У цих мальовничих землях прогулянки стають незабутніми. Вам вирішувати, чи віддати перевагу сходженню на гірську вершину Куіллін, чи захоплюючій прогулянці вздовж Лох-на-Дал.

Бронювання : https://www.kinloch-lodge.co.uk/

: https://www.kinloch-lodge.co.uk/ Адреса : Sleat, Isle of Skye IV43 8QY, Scotland

: Sleat, Isle of Skye IV43 8QY, Scotland Телефон: +44 1471 833333

Blair Old Mansion, Блер Атолл

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 із 5)

Найкращі місця для відпочинку в Шотландії мають виразний характер і розташовані в чарівних природних куточках. Яскравим прикладом такого закладу є Blair Old Mansion, розташований на краю парку Кернгормс, поблизу гірськолижних курортів.

Для гостей підготовлено 26 номерів із дорогими шпалерами Farrow & Ball і блискучими ванними кімнатами з новою сантехнікою. Деякі номери розташовані в оточеному саду. Є басейн і спа-центр із терапевтичними масажами та обгортаннями.

Просторі вітальні прикрашені оригінальними творами мистецтва, а ресторан запрошує скуштувати смачну шотландську кухню від талановитого шеф-кухаря. Якщо ви шукаєте свята смаків, вирушайте до House of Bruar із широким асортиментом приголомшливих страв і напоїв.

Бронювання : https://www.blairatholl.com/

: https://www.blairatholl.com/ Адреса : Blair Atholl, Pitlochry, Scotland

: Blair Atholl, Pitlochry, Scotland Телефон: +44 1796 481207

Prestonfield House, Единбург

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 із 5)

Чудові місця для відпочинку в Шотландії запрошують відчути всі переваги королівської відпустки в природних локаціях із особливою аурою. Цього разу розглянемо Prestonfield House, розташований в Единбурзі. Це шикарний маєток XVII століття, який займає 20 акрів мальовничих земель. Основні компоненти готелю магічно привабливі:

Яскраві та стильні номери з вінтажними елементами та дорогими драпіровками з оксамиту, парчі та шовку.

Розкішні позолочені кімнати доступні з невеликої вежі.

Ванні кімнати незвично оформлені та мають ванни у формі колісниць, які легко вміщають двох осіб.

У готелі є ресторан, спа-центр і басейн, де гості проводять багато часу. Простора вітальня ідеальна для коротких вечорів, а вечори проводяться в мріях у готичному садовому чайному будиночку, споглядаючи зірки та насолоджуючись божественними ароматами.

Бронювання : https://www.prestonfield.com/

: https://www.prestonfield.com/ Адреса : Priestfield Rd, Edinburgh EH16 5UT, Scotland

: Priestfield Rd, Edinburgh EH16 5UT, Scotland Телефон: +44 131 225 7800

Forss House Hotel, Терсо, Кейтнесс

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 із 5)

Найвище оцінені готелі в Шотландії завжди мають привабливу енергію та незвичайний стиль декору. Так, Forss House Hotel дуже популярний серед мандрівників завдяки стильним інтер’єрам і магічній аурі заміського маєтку.

Відпочивальники можуть обрати розміщення на свій смак у головному корпусі готелю або в трьох лоджах, розташованих на його території. Гості насолоджуються вишуканим смаком страв, приготованих із свіжих натуральних продуктів.

Розваг також вдосталь, від риболовлі до гольфу. За бажанням можна прогулятися чарівним узбережжям або поплавати в морі.

Бронювання : https://www.forsshousehotel.co.uk/

: https://www.forsshousehotel.co.uk/ Адреса : Forss, Thurso KW14 7XY, Scotland

: Forss, Thurso KW14 7XY, Scotland Телефон: +44 1847 861201

Шотландія у 2025 році пропонує розкішний відпочинок із мальовничими пейзажами та унікальними готелями, від затишних котеджів до величних замків. Від Cameron House на Лох-Ломонді до Kinloch Lodge на острові Скай, ці топ-12 готелів забезпечують комфорт, вишукану кухню та широкий вибір активностей, таких як гольф, риболовля та спа-процедури. Незалежно від того, чи ви подорожуєте самі, з коханою людиною чи сім’єю, ці заклади створять незабутні враження.