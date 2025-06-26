23 червня

Бельгія

м. Турне

Близько 150 "пропалестинських активістів" у масках увійшли на територію оборонної компанії OIP Land Systems, яка являється дочірньою компанією ізраїльського виробника зброї Elbit Systems.

Вони були заздалегідь підготовленими: із шліфувальними кругами і молотками, та почали цілеспрямовано руйнувати столи та комп'ютери компанії, а вже після цього серйозно пошкодили деякі транспортні засоби.

З метою унеможливлення супротиву нападникам, 80% нападників були жінками.

Загальна сума завданих збитків майже в €1 мільйон.

Що таке OIP Land Systems?

Компанія має у своєму "активі" один з найбільших приватних складів із запасами зброї в Європі.

Вона займається тим, що скуповує старе озброєння та військову техніку з надією на те, що потім її можна було вигідно продати.

На початок 2025 компанія мала на складі близько 500 одиниць важкої техніки (зенітні установки Gepard, бронетранспортерів M113 тощо).

Чому це важливо для нас?

Основна діяльність компанії OIP в Бельгії зараз була зосереджена в Україні.

Компанія спеціалізувалася на технічному обслуговуванні, ремонті та модернізації військової техніки. З моменту вторгнення рф, компанія поставила в Україну близько 260 одиниць бронетехніки.

На сьогодні, компанія зіткнулась із затримкою щонайменше на місяць у доставці вкрай важливого обладнання в Україну.

Трохи ретроспективи:

6 квітня 2025

"Невідомі любителі" екстремального відпочинку вже проникали на склад цієї компанії та виклали у мережу відео, як вони спокійно гуляють в ангарі вщент заповненому військовою технікою.

З високою вірогідністю, спецслужби рф отримали натхнення від легкості, з якою шукачі пригод проникли на важливий об’єкт та задалися ідеєю реалізувати акцію саботажу.

В якості прикриття, були використані екіпіровані молотками "пропалестинські активісти" жіночої статі, які начебто протестували проти дій Ізраїлю у секторі Газа.

20 червня 2025

Знову "пропалестинські активісти" увірвалися на базу військово-повітряних сил у Великій Британії і розпорошили червону фарбу у двигуни двох військових літаків, та таким чином на певний час вивели їх з ладу.

p/s/

Російські спецслужби знайшли цікаву шпаринку для проведення на території країн НАТО відверто диверсійних акцій, але прикриваючись такими ось "активістами".

Чим раніше країни ЄС зрозуміють, що до "палестинських активістів" треба ставитися, як до проксі сил.

В рф тонко розуміють, що в толерантній Європі охорона або поліція точно не будуть стріляти в жінок, а навіть якщо і наважаться, то це в будь-якому випадку спрацює проти них.

Ситуація в стилі win-win.

P/p/s військові обʼєкти треба охороняти і відкривати вогонь на ураження, незважаючи на стать та вік нападників, адже наступного разу до нападу можуть залучити неповнолітніх дітей.