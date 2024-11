Чи хочете Ви що б Вас згадували як Чемберлена чи як Черчілля?

Моя попередня, досить похмура колонка, проте, завершувалася на оптимістичній ноті:

Трамп не пустив в уряд Хейлі та Помпео, але він не може прибрати з щойно обраного Конгресу республіканців, які там здебільшого в обох палатах, і які здебільшого поділяють проукраїнські погляди Хейлі та Помпео, а не пропутинські Венса та Трампа. І ця більшість має своїх яскравих лідерів - Майкл Маккол, Майк Роджерс, Майк Тернер - авторів чудової доповіді " A Proposal for Victory in Ukraine ".

Сьогодні вся Україна дуже хотіла б заслухати думку трьох наших шановних друзів щодо плану миру віце-президента Джея Венса. І я сподіваюся, ми його найближчим часом почуємо.

Ми почули їхнє надихаюче послання 9 днів пізніше. 21 листопада в Atlantic Council Майкл Маккол виступив з доповіддю "Росія та авторитарні виклики". Він представив слухачам реальну картину фактично вже світової війни:

"Росія довгі роки була нашим ворогом, противником. Вона і сьогодні такою залишається. Ви називаєте це віссю. Я називаю це безбожним союзом, який голова Сі та Путін уклали на Олімпійських іграх у Пекіні, за два тижні до вторгнення в Україну. Ви не можете відокремити Сі від Путіна та аятол. Путін запросив Хамас у Кремль відразу після 7 жовтня. направила десять тисяч солдатів до України.

Ми не обирали своїх ворогів. Усі ці чотири диктатори обрали нас."

Маккол різко оцінив реакцію адміністрації Байдена на виклик Путіна як запізнілу, недостатню та нерішучу протягом усіх уже майже трьох років повномасштабного військового конфлікту:

"Ми проектуємо слабкість, а не силу, що провокує подальшу агресію з боку Путіна. Це також впливає на голову Сі та його розрахунки щодо Тайваню та Індо-Тихоокеанського регіону загалом. Молдова напевно впаде за день, як і Грузія. А потім вся Східна Європа опиниться під загрозою чорної хмари російського домінування. битву. Українці борються за наші національні інтереси, а ми зраджуємо їх.

Ми не можемо дозволити собі програти цю битву. Українці борються за наші національні інтереси, а ми їх зраджуємо.

Маккол не обмежився критикою адміністрації Байдена. Не називаючи Трампа на ім'я, він нещадний і до ультратрампістського крила своєї партії:

"Я знаходжу це дуже дивним. Я не можу цього пояснити. Я бачу, що в моїй партії є ізоляціоністське крило, як у 1930-х роках. Звідки ця несподівана синергія між очевидною слабкістю в адміністрації Байдена та людьми, які хочуть зробити Америку знову великою" Я не розумію і я ставлю питання моїм колегам-республіканцям: що б сьогодні зробив Рональд Рейган, який розтрощив Радянський Союз?"

Маккол у цьому програмному виступі гранично чітко позиціонує себе як лідера двопартійної проукраїнської більшості у Конгресі.

"У вас є в Конгресі крайні елементи ліворуч і праворуч, які ніколи не голосуватимуть за Україну, але саме ми – розсудливий двопартійний центр – об'єднуємо цю коаліцію".

Ця вироблена ним позиція робить його найважливішою політичною фігурою у Вашингтоні в ключовий момент світової історії, який ми переживаємо.

Усвідомлюючи відповідальність та можливості свого унікального становища, Маккол звернувся з Atlantic Council – ідеологічного бастіону глибинної держави та Вільного світу – до всіх нас, але передусім до однієї конкретної людини – Дональда Дж. Трампу – з контрольним питанням:

Do you want to be remembered як Chamberlain or Churchill?