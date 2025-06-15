Топ-11 чудових готелів, що пропонують враження від північного сяйва

Більшість мандрівників з усього світу включають "побачити північне сяйво" до свого списку бажань. Це не лише чудова можливість зробити неймовірні фото, коли небо виблискує різними кольорами – від індиго й зеленого до фуксії; це явище, яке може здивувати вас і змусити задуматися про силу та унікальність Матінки-Природи. Однак побачити північне сяйво не так просто. Для найкращих шансів потрібно подорожувати якомога ближче до Полярного кола взимку, і навіть тоді погода має бути сприятливою. На щастя, є багато готелів для споглядання північного сяйва в Ісландії, Скандинавії, Алясці та Канаді, спеціально створених для гостей, щоб спостерігати (і чекати) це унікальне явище в комфорті м’якого ліжка чи навіть джакузі. Такі місця пропонують численні зручності та часто організовують екскурсії з гідами, вченими та фотографами, щоб повною мірою розкрити всі аспекти цього вражаючого видовища.

Незалежно від того, чи плануєте ви пригоду на Алясці, чи хочете спробувати глампінг у Швеції, наступна добірка містить найкращі готелі для північного сяйва у світі.

Arctic Bath, Швеція

Традиційні холодні ванни. Джерело: https://arcticbath.se/

Незвичайний плавучий готель, розташований у незайманій частині шведської Лапландії, точно сподобається поціновувачам велнесу та дизайну. Arctic Bath виглядає як мистецька архітектурна інсталяція, що нагадує гігантське пташине гніздо чи декорації з популярного серіалу "Гра престолів", виготовлені з соснових колод і розташовані колом на річці Луле.

Як випливає з назви, головною родзинкою готелю є можливість для гостей зануритися в крижану водойму за скандинавською традицією, яка, як вважають у Швеції, допомагає зняти м’язовий біль і відновлює кровообіг. Якщо цей варіант дозвілля не для вас, Arctic Bath пропонує спа-центр із повним спектром послуг і три сауни на території. Гості також можуть скористатися іншими активностями, зокрема:

сафарі для спостереження за північним сяйвом;

тури на собачих упряжках;

різноманітні екскурсії.

Готель має загалом 12 люксів і номерів, оформлених екологічно чистими матеріалами. Апартаменти включають просторі ванні кімнати та великі панорамні вікна. Сніданок і доступ до спа входять у ціну, а під час заселення гості отримують набір із купальника/плавок, халата та засобів для ванни Gerd.

Sorrisniva Arctic Wilderness Lodge, Норвегія

Хоча Sorrisniva у Норвегії найбільш відома своїм сезонним готелем-іґлу, тут також є варіант для любителів розкішних місць відпочинку та епічних краєвидів. Саме таким є Arctic Wilderness Lodge. Цей прекрасний готель для північного сяйва розташований на березі річки Альта та пропонує 24 номери. Кожен із них має величезні вікна від підлоги до стелі: вдень ви бачите заспокійливу воду, а вночі, якщо пощастить, природне шоу в безмежному небі. Крім того, номери та люкси оснащені балконом, а у ванних кімнатах на вас чекають засоби гігієни Vakinme. Для гостей доступні різноманітні активності на свіжому повітрі, зокрема:

катання на оленях;

пригоди на снігоходах;

екскурсії для спостереження за північним сяйвом.

Sorrisniva Arctic Wilderness Lodge також відома своєю гастрономічною сценою, адже має два ресторани – Lavvu та Maku, які використовують рибу з навколишньої річки та овочі з місцевих ферм для своїх страв. Обидва ресторани пропонують ще більше краєвидів, а також панорамний бар і лаундж-зону.

Arctic TreeHouse, Фінляндія

Одним із найкращих готелів для споглядання північного сяйва є Arctic TreeHouse Hotel. Він розташований у чарівному місці Фінляндії, у Рованіємі. Готель пропонує розкішні люкси, кожен із панорамним вікном для спостереження за арктичними пейзажами прямо з ліжка. Надзвичайний затишок у номерах створюється завдяки м’яким ковдрам, безлічі подушок, кріслам, оббитим штучним хутром, та іншим деталям інтер’єру. Якщо потрібен більший простір, можна забронювати виконавчий люкс із приватною терасою з каміном і вітальнею або обрати Arctic GlassHouse із двома спальнями та приватною сауною. Готель має чудовий ресторан Rakas Restaurant & Bar, який подає регіональну кухню. Щодня, крім неділі, сервірують сніданок "шведський стіл" і вечері за меню, що включають традиційні лапландські продукти, такі як дикі гриби, оленина, брусниця тощо.

Aurora Safari Camp, Швеція

Якщо ви шукаєте незвичайне місце для відпустки, радимо звернути увагу на Aurora Safari Camp. Пригода починається ще на етапі добирання до унікального готелю. Після прильоту в аеропорт Лулео гостей доставляють до рецепції, а потім їм доведеться проїхатися на снігоході через замерзлу річку, щоб дістатися до намету, де можна зігрітися теплим напоєм.

На території цього унікального готелю для північного сяйва є лише кілька "номерів". Кожен із наметів у стилі Самі розташований оптимально для спостереження за дивовижним видовищем у небі. Номери оформлені відповідно до традицій Самі, з дров’яною піччю в центрі. Також є спільний намет із баром і лаундж-зоною, багаття, навколо якого можна поспілкуватися з іншими гостями та випити кілька теплих напоїв. Окрім проживання, у ціну включено низку активностей на свіжому повітрі, зокрема лижні прогулянки в скандинавському стилі, походи на снігоступах, відвідування сауни з зануренням у крижану річку.

Borealis Basecamp, Аляска

Розташований лише за 25 миль від Фербенкса, один із найкращих готелів для північного сяйва виглядає як віддалений затишний куточок зі 100 акрами незайманого бореального лісу. Borealis Basecamp пропонує проживання в сучасних іґлу-куполах або кубічних кабінах із вікнами від підлоги до стелі, щоб ви могли насолоджуватися природним шоу з комфорту теплої, затишної кімнати. Незалежно від вибору, гості знайдуть досить велике ліжко, міні-бар для приготування гарячих напоїв і приватну ванну кімнату. У номерах немає кухонних зручностей, але це чудовий привід відвідати ресторан готелю Latitude 65. Ресторан пропонує окремі меню для обіду та вечері, також подається континентальний сніданок, а страви базуються на органічних продуктах від місцевих фермерів і морепродуктах Аляски. За запитом гості можуть замовити різноманітні екскурсії, такі як катання на снігоходах або польоти на гелікоптері, за додаткову плату (окрім безкоштовного туру на собачих упряжках).

Hotel Rangá, Ісландія

Цей популярний ісландський готель вирізняється тематичними люксами та власною обсерваторією для спостереження за зірками. Rangá пропонує багато зручностей, які ви очікуєте під час подорожі за північним сяйвом, зокрема:

снігові костюми на рецепції;

відкриті лавки з теплими ковдрами;

послугу пробудження, щоб гості не пропустили жодної миті вражаючого природного видовища;

астронома для гостей в обсерваторії.

Крім того, готель розташований за 65 миль на південний схід від столиці, що гарантує відсутність світлового забруднення, тож гості отримують найкращі краєвиди зоряного неба, приймаючи геотермальні гарячі ванни з келихом шампанського в руці (за бажанням). Rangá Hotel пропонує номери в різних конфігураціях – від стандартних до тематичних люксів, оформлених, наприклад, у стилі "Африка" з килимами із зебровим принтом і масками на стінах або "Азія" зі складними ширмами та татамі.

Рекомендуємо відвідати ресторан готелю, який спеціалізується на скандинавській кухні. Тут можна скуштувати страви, такі як карпаччо з оленини чи в’яленого лосося. Крім того, бар Rangá Bar може похвалитися вражаючою колекцією віскі, щоб зігріти вас у холодні ночі в очікуванні фантастичного сяйва. Варіанти дозвілля включають сноубординг на льодовиках, тури до печер та багато іншого.

Sheldon Chalet, Аляска

Небо над Аляскою. Джерело: https://sheldonchalet.com/

Sheldon Chalet – один із найдорожчих варіантів для п’ятизіркового досвіду північного сяйва, із цінами на проживання від $75,000 за три ночі (для чотирьох гостей). Однак висока ціна виправдана низкою преміальних зручностей, вдалим розташуванням, розкішним дизайном і, що найголовніше, неперевершеними краєвидами на Деналі. Гості можуть дістатися до готелю лише гелікоптером, де їх зустрічають шампанським і устрицями. Програма "все включено", запропонована цим шикарним готелем для споглядання північного сяйва, включає:

приватну сауну;

використання туристичного спорядження;

страви, приготовані шеф-кухарем світового класу;

кілька оглядових майданчиків;

шоу в амфітеатрі Дона Шелдона та багато іншого.

Гості проживають у розкішних шестикутних шале з п’ятьма спальнями, що вміщують до десяти осіб. Мінімальний термін перебування в Sheldon Chalet становить три ночі, хоча готель рекомендує чотири, щоб максимізувати враження.

The Retreat at Blue Lagoon Iceland, Ісландія

Історія цього готелю почалася в 2018 році. За цей час The Retreat at Blue Lagoon Iceland міцно закріпив свою позицію як одна з найкращих локацій для проживання в Ісландії. Серед ключових переваг готелю:

ексклюзивний доступ до найвідомішого геотермального джерела країни, Блакитної Лагуни;

спа-центр світового класу;

басейн;

тераса на даху, з якої найкраще спостерігати за північним сяйвом.

Ви можете обрати один із 62 люксів, оформлених у мінімалістичному стилі з сучасними комфортними меблями та величезними вікнами від підлоги до стелі з видом на мальовничі пагорби, мохові гори та лавові потоки.

На території є кілька варіантів харчування. Один із ресторанів, Moss, включений до путівника Michelin у 2022 році, спеціалізується на ісландській кухні. Особливу увагу варто звернути на спа-центр із різними зонами для приватності, такими як підземна терапевтична кімната та сауна з гарячими каменями.

Arctic Hotel, Гренландія

Серед готелів, де можна побачити північне сяйво, є чотиризірковий Arctic Hotel, розташований прямо на березі фйорду Ілуліссат. Заклад має 90 номерів у різних конфігураціях – від одномісних до люксів. Апартаменти пропонують зручні ліжка, стильно оформлені ванні кімнати та чудові краєвиди. Для більшої приватності та зручностей рекомендуємо бронювати один із номерів Umiaq Outdoor із приватною терасою та прямим доступом до гір. Сніданок включено у вартість бронювання. Готель може похвалитися двома ресторанами – Arctic Fine Dining & Wine Bar і Brasserie Ulo. З видом на затоку Диско ресторани використовують місцеві продукти для своїх страв. Ще однією особливістю є шість унікальних сортів розливного пива, створених у співпраці з готелем і міні-пивоварнею Mikkeller у Копенгагені.

Гості можуть замовити різноманітні екскурсії, зокрема каякінг серед айсбергів, тур на гелікоптері над фйордом і, звичайно, полювання за північним сяйвом.

Northern Lights Resort & Spa, Канада

Сезон північного сяйва в Юконі, Канада, триває довше, ніж у середньому (зазвичай із серпня до середини квітня). Тож, якщо ви плануєте подорож сюди в цей період, рекомендуємо зупинитися в Northern Lights Resort & Spa. Цей сімейний готель розташований за 20 хвилин від Вайтгорса. Курорт має три шале зі скляними фасадами, тож ви можете спостерігати за безмежним небом із комфорту ліжка. Гості також можуть забронювати один із пакетів, що включають:

нічне спостереження за північним сяйвом;

оренду спорядження;

уроки фотографії;

додаткові екскурсії.

Крім того, Northern Lights Resort & Spa пропонує такі зручності, як відкрите джакузі, спа-центр, лаундж-зону, бар і їдальню на території.

Aurora Village, Фінляндія

Якщо ви плануєте поїздку до Фінляндії, але хочете уникнути ажіотажу Лапландії, рекомендуємо звернути увагу на мальовниче село Івало, де значно менший потік туристів, але не менш красиво. Саме тут, за три години на північ від Рованіємі, розташований Aurora Village. Гості можуть зупинитися в атмосферних іґлу з скляними дахами, створених спеціально для спостереження за неймовірним небом, згорнувшись під теплими ковдрами.

Якщо вам не пощастить і північне сяйво не з’явиться до сну, Aurora Village пропонує різноманітні тури, щоб підвищити ваші шанси. Зокрема, різні пакети включають катання на снігоходах, походи на снігоступах або санях, тож ви можете обрати те, що вам до душі. Також доступні інші варіанти дозвілля, такі як сафарі на хаскі, сеанс у відкритому джакузі або навіть купання в крижаній воді. Після активностей завітайте до ресторану на території, щоб насолодитися ситним грибним супом або стейком із оленини.