Розчавити гадину: іранці просять Ізраїль бити ще сильніше

Деякі російськомовні ліберальні френди обурені атакою Ізраїлю на Іран. А ось мої знайомі емігранти з Ірану, які живуть у Німеччині, занепокоєні іншим - побоюються, що Нетаньягу з кон'юнктурних міркувань не захоче дотиснути режим аятолл - вдарить по стратегічних об'єктах, переконається в нездатності Ірану виробляти ядерну зброю і відскочить.

Мої іранські знайомі, посилаючись на численні протести, стверджують, що три чверті міського населення ненавидять режим і готові підтримати його повалення. На їхню думку, у разі, якщо Ізраїль фатально розбомбить об'єкти КСІР, поліцейських і адміністративних органів, у країні настане, хаос, люди вийдуть на вулиці і візьмуть владу у свої руки.

Такі іранці в Німеччині просять Ізраїль бити ще сильніше. Вони побоюються тільки того, що Нетаньяху не потрібен крах ісламського режиму. У разі приходу в Ірані до влади світських, демократичних сил, він позбудеться образу головного ворога, якому нібито тільки жорсткий Бібі може успішно протистояти. Йому потрібна перманентна війна з гучними тактичними успіхами, але без кінця. Інакше він більше не зможе продавати себе виборцям, як коня, якого, як відомо, не міняють на переправі, а значить втратить владу і опиниться під судом.

Будь-які дії проти терористичних диктатур, які ґвалтують народи і загрожують міжнародній безпеці, виправдані. Це стосується і іранського, і російського режимів.