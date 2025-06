Топ-12 сімейних готелів у Парижі: як перетворити сімейну відпустку на грандіозний досвід

Париж відомий як найромантичніше місто світу та приваблює туристів з усіх континентів своїми модними бутиками, історичними пам’ятками та гастрономічними шедеврами. Тому багато його районів орієнтовані на мандрівників, які приїжджають досліджувати Париж із коханими, друзями, колегами чи самостійно, і лише в невеликій мірі на тих, хто планує подорож із сім’єю та дітьми. Однак останніми роками найкращі готелі Парижа доклали значних зусиль, щоб створити чудові умови для сімейного відпочинку. Вони пропонують продумані пакети зручностей і послуг, щоб зробити перебування комфортним для всіх членів сім’ї, включно з дітьми. Від чудових дитячих клубів до кулінарних майстер-класів — ці готелі мають усе необхідне, щоб стати вашою сімейною базою в Парижі.

Maison Bréguet

Розкішні готелі пропонують шикарне розміщення для всіх членів сім’ї. Джерело: Image Maisonbreguet.com

Елегантний сімейний притулок на скромній вулиці в гамірному 11-му окрузі, Maison Bréguet — один із небагатьох бутик-готелів у Парижі, який може похвалитися приватним басейном із підземною сауною, хамамом і парною. Він розташований неподалік від району Маре, оточений художніми галереями, модними ресторанами та бутиками. Готель має 50 просторих номерів для всіх типів мандрівників, включно з сім’ями. Гості з немовлятами та маленькими дітьми оцінять тихі верхні поверхи, де ніщо не потурбує сон, тоді як мандрівники зі старшими дітьми вважатимуть зручним бронювання суміжних номерів. За запитом у номер можуть надати пеленальні столики, радіоняні, дитячі ліжечка та послуги няні, щоб дорослі могли спокійно повечеряти в ресторані чи насолодитися вечірнім напоєм на терасі. До речі, програма "для всієї сім’ї" охоплює абсолютно всіх її членів, включно з домашніми тваринами. Для тварин надають ліжка, миски та їжу, щоб гостям не довелося везти додатковий багаж.

Cheval Blanc

Завдяки чудовому розташуванню на лівому березі Сени, за кілька кроків від Лувру, цей розкішний комплекс пропонує прекрасні паризькі краєвиди. Його слід зарахувати до найкращих готелів Парижа для сімей завдяки шикарним зручностям, включно з вигнутим ландшафтним басейном, сімейним спа та мармуровим хамамом. Він ідеально підходить як для вимогливих дорослих, так і для юних гостей. Особливо вражає, що за дверима готелю розташований Le Carrousel — критий ігровий майданчик для дитячої творчості, пригод і освітніх заходів із надзвичайно захоплюючою програмою та яскравим, цікавим інтер’єром. За межами готелю дорослі з дітьми можуть долучитися до сімейних активностей, від екскурсій до пошуку скарбів в історичному центрі Парижа. Готель має 72 номери та люкси, включно із суміжними номерами, придатними для сімей.

Hôtel Plaza Athénée

Одна з наймодніших адрес для сімейного відпочинку в Парижі належить готелю Plaza Athénée у 8-му окрузі, розташованому на шикарній авеню Монтень. Він виглядає шикарно і є таким, приваблюючи відповідну публіку: під час тижнів моди в Парижі в лобі чи нещодавно відремонтованому спа-центрі Dior можна зустріти знаменитостей і редакторів відомих глянцевих журналів. Може здатися, що гамірні сім’ї з дітьми — не цільова аудиторія готелю, але це не так. Навпаки, готель створив чудові умови для юних гостей, тож вони можуть розраховувати на спеціальні послуги в номері: від плюшевого ведмедика в культовому червоному кольорі Plaza до дитячих махрових халатів і капців. Узимку дворик готелю перетворюється на казку з тисячами мерехтливих вогнів і ковзанкою, до якої діти мають безкоштовний щоденний доступ. Якщо забронювати номер на верхніх поверхах, ви зможете поділитися з усією сім’єю красою краєвиду на Ейфелеву вежу.

Hôtel de La Boétie

Готелі Парижа можуть перетворити сімейну відпустку на особливу згадку, додаючи особливі штрихи до своїх зручностей. Наприклад, у цьому бутик-готелі в районі Єлисейських полів, De La Boétie, гостям із дітьми приділяють особливу увагу, що можна пояснити тим, що обидва засновники мають дітей. Готель наповнений елегантним і вінтажним декором, створюючи теплу, привітну атмосферу. Зручності організовані так, щоб перебування цих гостей було комфортним протягом усього часу. За запитом у номер можуть доставити дитячі ліжечка та високі стільчики. Якщо ви подорожуєте сім’єю, тут найзручніше зупинитися в тримісному номері. Він досить просторий для комфортного перебування, має ванну кімнату та кілька зручних ліжок у різних варіаціях. У готелі немає ресторанів, але подають вишуканий різноманітний сніданок на основі французької та міжнародної кухні. Варто зазначити, що ліфт у готелі досить маленький і не вмістить усі коляски, але внизу є місце для їх зберігання.

Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel

Діти отримують спеціальні послуги та привітальні подарунки від готелю. Джерело: Image Rosewoodhotels.com

Розкішні готелі на Єлисейських полях у Парижі, з їхніми імпозантними фасадами та вражаючими колонами, також не асоціюються насамперед із притулком для сімей. Але Hôtel de Crillon легко спростовує цю думку, демонструючи, якою гостинною може бути турбота про дітей. Їх називають маленькими трояндочками та перетворюють їхнє перебування в готелі на справжню казку. У номері діти знайдуть тіпі, повітряні кулі у формі тварин і іграшки, включно з м’яким слоном Берні — символом готелю. Кожен член сім’ї отримає однакові піжами Brai. Для старших дітей доступні відеоігри в номері. Інші зручності для сімей включають різноманітне дитяче меню, яке не залишить голодним навіть найвибагливішого їдця, високі стільчики, підігрівачі для пляшечок, дитячі гігієнічні засоби тощо.

25hours Hotel Terminus Nord

Цей яскравий готель розташований у 10-му окрузі навпроти вокзалу Гар дю Нор, тож, якщо ви прибуваєте до Парижа на Eurostar із дітьми та багажем, не гайте часу на пошуки хороших готелів для сімей. Номери готелю оформлені в грайливому хаосі барвистих фресок, африканських мотивів і азійських орнаментів, і ця химерна естетика сподобається як дітям, так і дорослим. Серцем готелю є ресторан Neni із поєднанням ізраїльської та середземноморської кухні, але гості з дітьми повинні звернути особливу увагу на недільні бранчі з окремою зоною для дітей. Поки вони граються в басейні з кульками, у мініатюрній кухні, малюють або розглядають різні іграшки, батьки можуть неквапливо насолоджуватися свіжими круасанами. Готель наполягає, що найкращий спосіб досліджувати Париж — на велосипедах, і для цього надає прокат із туристичними картами та готовими маршрутами.

Le Bristol

У шикарному 8-му окрузі, за рогом від Єлисейських полів, розташований ще один вишуканий притулок, який заслужив статус одного з найкращих сімейних готелів Парижа. Це стало можливим, зокрема, завдяки дитячому клубу, створеному у співпраці з французьким брендом Bonpoint. Дорослі можуть спокійно вирушити за покупками чи насолодитися виставкою в Луврі, поки їхні малюки малюють крейдою на стінах, грають у різні ігри та відпочивають у барвистих тіпі. Є навіть дитячий спа, де вашій дитині допоможуть впоратися з морем емоцій і вражень після ігрового дня за допомогою масажу. Серед пропозицій готелю є сімейний пакет, у рамках якого гості отримують милі привітальні подарунки — печиво у формі кота та м’яку іграшку-кролика на ім’я Іпполіт на честь засновника Le Bristol Іпполіта Жамме. У номері для дітей надають міні-халат і книгу з рекомендаціями, що відвідати в Парижі.

Mob Hotel

Затишні внутрішні дворики готелів пропонують розваги для дітей і дорослих. Джерело: Image Mobhotel.com

Оригінальний паризький готель, розташований неподалік від знаменитого блошиного ринку Marché aux Puces de St.-Ouen, забезпечить багато розваг для молодших гостей. Його номери просторі та не нагадують нудні спальні: вони наповнені веселими акцентами та предметами декору, які цікаво розглядати й відчувати, від музичних інструментів до ляльок для театру тіней. Для сімей, які подорожують до Парижа з дітьми, перевагою популярних готелів буде наявність місця, де діти можуть побешкетувати та витратити надлишок енергії. У Mob Hotel таким місцем є чарівний сад у внутрішньому дворику: тут достатньо простору для активних ігор, встановлені столи для пінг-понгу, а вечорами показують фільми на величезному проекторі. Діти до 6 років їдять безкоштовно в ресторані готелю, а вдень у лобі дітям пропонують гарячі напої та органічні снеки. Щомісяця проводяться творчі майстер-класи та тематичні святкові заходи.

Le Meurice

Цей паризький готель неподалік від садів Тюїльрі має багато милих дрібниць, щоб показати, що маленькі гості отримують особливу увагу. Наприклад, дитячі високі стільчики створив знаменитий дизайнер Філіпп Старк. Його ідеї можна знайти в різних зонах готелю, наприклад, у ресторані Le Dali із розписаною стелею. До речі, назва ресторану пов’язана з тим, що Сальвадор Далі зупинявся тут щороку на місяць. Готель можна віднести до найкращих у Парижі для сімей лише завдяки дитячій програмі, створеній із прагненням до пригод і веселощів: у гарну погоду гості з дітьми можуть вирушити до саду Тюїльрі, розташованого через дорогу, щоб покататися на дерев’яних човниках на ставку чи каруселях, а в дощові дні брати участь у захоплюючих пошуках скарбів разом із персоналом готелю та талісманом Пісташкою. Консьєрж організує няню з відмінними рекомендаціями для ваших дітей, а ви можете побалувати себе вечерею в ресторані готелю під керівництвом шеф-кухаря з трьома зірками Michelin Алена Дюкасса.

Ritz Paris

Розкішні доповнення наповнюють сімейні відпустки особливими моментами. Джерело: Image Ritzparis.com

Талісман готелю Ritz, плюшевий ведмедик-кур’єр у королівському синьому кольорі, відомий далеко за межами Парижа. Його гігантська версія, яка оселяється біля готелю на площі Вандом під час різдвяних свят, часто з’являється на Instagram-фото туристів. Діти люблять цього ведмедика, і вони точно будуть у захваті, отримавши його як подарунок під час перебування в одному з найкращих готелів Парижа для сімейних подорожей. Крім того, привітальний комплімент включає печиво та зефір. Перебування в готелі запам’ятається всім членам сім’ї завдяки прекрасному басейну в підземному клубі, але якщо ваша дитина ще не вміє добре плавати, доступні уроки плавання. На території готелю є школа École Ritz Escoffier, де діти можуть спробувати приготувати деякі фірмові страви готелю.

Hotel Molitor

Цей готель у стилі ар-деко в 16-му окрузі, на західній околиці Парижа, спочатку був літнім притулком для місцевих жителів, але його яскраві кольори та ретро-планування точно сподобаються дітям. Усі номери просторі, як це типово для паризьких готелів, але для сімей із дітьми краще бронювати суміжні номери. За запитом у номер можуть доставити дитяче ліжечко або додаткове ліжко. Магнітом для відпочивальників, особливо молодших, будуть два чудові басейни. Діти можуть просто плавати або приєднатися до занять у школі Aqua Kids, отримати дитячий масаж із фруктовими ароматами чи відвідати дитячий спа. Після плавання діти точно зголодніють, але не хвилюйтеся: у кожному ресторані готелю є дитяче меню. Якщо у вашій сім’ї є фанат спорту, майте на увазі, що стадіон Ролан Гаррос розташований поруч. Також за п’ять хвилин пішки можна дістатися до парку Булонський ліс.

Four Seasons Hotel George V

Вишуканий готель у стилі ар-деко, створений майже століття тому — у 1928 році, — розташований у Золотому трикутнику Парижа неподалік від Єлисейських полів. Дитячий пакет тут називається Precious Little Moments, і справді здається, що Four Seasons робить абсолютно все для комфортного та розважального перебування сімей і дітей. Його можна впевнено вважати одним із найкращих готелів для сімейного відпочинку в Парижі, де відпустка стане особливим досвідом. Юним гостям надають персоналізований номер, відповідний їхньому віку. Наприклад, із дитячим ліжечком, постіллю Tartine et Chocolat і м’якою іграшкою у вигляді талісмана готелю Маленького Джорджа, щоб обіймати його перед сном. Пакет також включає післяобідній чай для всієї сім’ї з відомим гарячим шоколадом, який претендує на звання найкращого в Парижі. Страви в ресторанах готелю безкоштовні для дітей, а пакет також включає щоденний повний американський сніданок для 2 дорослих і 2 дітей. Послуги няні доступні цілодобово.