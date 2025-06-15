Чи займе Польща місце України у російському ''списку ворогів''?

Росія давно веде "гібридну війну" з Польщею шляхом кібератак, шпигунства і диверсій, а також демонізує її у власній пропаганді. Останнім часом створення образу ворога з Варшави набуло більш "концептуального" характеру. Російські аналітики дедалі більше уваги приділяють військовому аспекту протистояння з Варшавою.

Польща вже давно знаходиться на вістрі російської гібридної війни, що включає в себе кібератаки, саботаж, шпигунство і диверсії, що здійснюються в тому числі з використанням місцевого криміналітету. владі потрібно буде шукати новий спосіб підтримки необхідного рівня страху перед зовнішнім ворогом, який із 2022 року остаточно став основою існування путінського режиму. Роль цього ворога цілком може зайняти Варшава.

Ситуацію для російських пропагандистів полегшує те, що Польща змушена реагувати на гібридну агресію Кремля, і кожну таку реакцію пропаганда здатна представити як "прояв русофобії". загального рівня ядерної небезпеки". У відповідь польська сторона привела базу у стан підвищеної боєздатності.

Погіршення російсько-польських відносин спостерігалося і до повномасштабного вторгнення в Україну, однак у 2023 році досягло піку. Радбезу Росії Дмитро Медведєв назвав Польщу "істеричним, грубим, чванливим та амбітним ворогом".

Ще раніше сенатор Андрій Клімов погрожував Польщі "катастрофічним сценарієм" у разі її "нападу на Білорусь".

Поки, на щастя, все це залишається лише погрозами, проте вже тоді в російську пропаганду вперше увійшов наратив про те, що Польщу нібито "готують до війни з Росією".

З травня поточного року темі протистояння з Варшавою стали приділяти увагу не тільки пропагандисти та чиновники, а й аналітичні центри.

Наприклад, автор найбільш близького до Путіна аналітичного центру "Дискусійний клуб "Валдай" Олексій Чихачов звернув увагу на двосторонні договори, укладені Францією з Італією, Іспанією та Польщею. гадає про ступінь поширення французької "ядерної парасольки" і фактично ставить Польщу в один ряд з Україною, називаючи їх інструментами "антиросійської політики" Макрона.

Програмний директор "Валдая", Тимофій Бордачов, прямо пише, що "можливості використовувати Україну не безмежні і фінал драми вже проглядається", а тому на її місце прийде Польща. власне обличчя".

Враховуючи, що Кремль має звичку звинувачувати у власних планах інших, таке відверте порівняння Польщі з Україною виглядає тривожним.

Наступним тривожним знаком стала підвищена увага російської пропаганди до військової політики Варшави. провокації для зриву російсько-білоруських навчань "Захід-2025"

Польща, у свою чергу, справді готується до зростання загрози з боку Росії, в тому числі через організацію військової підготовки добровольців.

Це не означає, що Росія саме зараз серйозно готується до нападу на Польщу – особливо враховуючи той факт, що у Москви не вистачає солдатів навіть для серйозних наступальних дій в Україні. На жаль, досвід показує, що для утримання влади Путіну доводиться періодично підвищувати дозу мілітаристської істерії, і Польща може стати зручною мішенню для цього.