Топ-11 готелів у Баті: розкішна відпустка у Великобританії

Бат, розташований у графстві Сомерсет, давно є стандартною частиною маршруту мандрівників в Англії, і це місце користується попитом ще з римських часів завдяки своїм унікальним термальним джерелам, які були аналогом сучасних спа. Прогулюючись мальовничими вулицями з широкими тротуарами, минаючи еклектичні магазини та кафе, ви відчуваєте себе героєм роману Джейн Остін. Навколишня сільська місцевість Котсволду всіяна прекрасними селами, такими як Брутон із його бутиками, ресторанами та галереями. Від розкішних заміських віл до незалежних дизайнерських закладів, найкращі готелі Бата готові вітати гостей. Все, що вам потрібно, – це обрати варіант, який відповідає вашим очікуванням від подорожі до атмосферної Англії.

Number 15 Guest House, Bath

Серед нових готелів у Баті, Йорку та Брайтоні вирізняється No. 15 Great Pulteney Guest House, яким володіють три віддані брати. Якщо гості прибувають до міста потягом, на вокзалі їх чекає рожевий вантажний велосипед, щоб доставити багаж. У цей час у вас є можливість приємно прогулятися приблизно 15 хвилин уздовж річки Ейвон, минаючи міст Палтні з його численними магазинами; наприкінці подорожі нагорода – розкішний фасад готелю в георгіанському стилі. Інтер’єр No. 15 Great Pulteney Guest House включає стіни в пудрово-блакитному відтінку, який відтворює улюблений колір письменниці Джейн Остін.

У номерах є розкішні люстри в стилі "Бріджертон", ліжка з балдахінами, вінілові програвачі та декор у вигляді ретельно підібраних творів мистецтва. Якщо ви хочете розслабитися після дня прогулянок чи подорожей, рекомендуємо забронювати процедури в готельному спа, розташованому в склепінчастому підвалі. Зокрема, величезна ванна для двох у мідній кімнаті заслуговує на увагу.

The Pig Near Bath

Старовинний маєток. Джерело: https://www.thepighotel.com/

Після дня дослідження гамірних вулиць міста вирушайте за межі міста до The Pig Near Bath, розташованого серед мальовничих пагорбів. Лише за 20 хвилин їзди від центру Бата, цей готель може похвалитися найбільшим садом серед усіх закладів мережі та є улюбленим місцем для обідів як для місцевих жителів, так і для мандрівників.

The Pig Near Bath має лише 29 номерів, тож гості насолоджуватимуться максимальним комфортом і приватністю. Тут можна почуватися як удома, адже власники перетворили колишній заміський будинок на чудовий бутик-готель. Не забудьте прогулятися мальовничою територією, вдихаючи аромат диких квітів і збираючи малину вздовж стежок.

The Yard

Якщо ви плануєте зупинитися в одному з найкращих готелів Бата, будьте впевнені, що ранок почнеться ідеально. У The Yard до дверей кожного номера з 8 до 10 ранку доставляють кошик для сніданку, наповнений ремісничим йогуртом із молока, домашньою гранолою та свіжою випічкою від пекарні Hobbs House West Country Bakery. Звісно, гості також можуть спуститися до маленького кафе, розташованого у внутрішньому дворику, де місцеві жителі люблять збиратися, щоб почитати газету, попиваючи ідеальний флэт-вайт. Увечері це місце виграє новими барвами, перетворюючись на винний бар, де подають різноманітні коктейлі, сири або м’ясну тарілку з місцевих продуктів. Після приємного вечора вирушайте до свого затишного, шикарного номера. Якщо можливо, рекомендуємо зупинитися в апартаментах із терасою на даху.

The Queensberry

The Queensberry – це амбітний проєкт, реалізований подружжям, яке здобуло важливий досвід, працюючи з Cliveden і The Savoy. Понад 20 років тому вони вирішили об’єднати чотири георгіанські таунхауси, щоб створити розкішний готель у Баті. Цей унікальний комплекс включає 29 номерів, кожен із яких постійно оновлюється та вдосконалюється. Номери мають характерну обробку, що гармоніює з історичними стінами. Особливої уваги заслуговує ресторан The Olive Tree, нагороджений однією зіркою Michelin. Ви можете замовити сет-меню з шести або дев’яти страв, доповнене ідеально підібраним вином, або просто обрати страви на свій смак із меню. Також є затишний бар під назвою Old Q, який варто відвідати перед тим, як вирушити до свого номера.

Number 3

Щоб відчути себе місцевим хоча б на трохи, рекомендуємо зупинитися в цьому чудовому готелі в Баті, Англія. Number 3 – це дизайнерські апартаменти, розташовані в ремісничому кварталі над еклектичним магазином вінтажного одягу, тож, якщо ви хочете оновити свій стиль, це чудова нагода. Сама будівля є пам’яткою архітектури II категорії, що поєднує сучасні та вінтажні елементи, такі як вікторіанські каміни, керамічні вази та лавка в ногах ліжка з навмисне грубою обробкою.

Готель розташований у тихішій частині міста, тож гості мають можливість розслабитися та добре виспатися після дослідження навколишніх пам’яток. Крім того, Number 3 лише за десять хвилин ходьби від центру, оточений галереями, незалежними магазинами та антикварними крамницями, повними скарбів.

The Royal Crescent Hotel & Spa

Займаючи почесне місце в центрі Королівського півмісяця, The Royal Crescent Hotel & Spa заслужено входить до списку топ-11 найкращих готелів Бата. Головна будівля оточена зеленими газонами та приватними садами, а на території також є відомий спа-центр, який користується великим попитом в Англії. Інші особливості готелю включають 12-метровий басейн із підігрівом, де гості люблять проводити час. Також можна замовити процедури або просто випити ароматний чай у саду спа-центру Taittinger Spa Garden.

Номери розташовані як у головній будівлі, так і в каретному будинку. Варіанти розміщення включають стандартні номери, люкси з надзвичайними краєвидами на місто та сімейні люкси.

Gainsborough

Як робили римляни багато-багато років тому, ви також можете зануритися в термальні басейни з гарячою та холодною водою, відвідати парові та крижані алькови в Spa Village готелю Gainsborough. Крім того, навпроти вулиці розташовані громадські терми Thermae Baths. Якщо ви хочете провести тут більше одного дня та залишитися на ніч, зупиніться в The Gainsborough. Готель оформлений в елегантному стилі, з високими колонами та полірованими мармуровими підлогами. Ви можете обрати з 98 номерів, які також включають люкси, таунхауси та спа-номери з приватними ваннами, наповненими тією ж мінерально-багатою водою. Рекомендуємо відвідати пивний бар із розслабленою атмосферою. Заклад був повністю відремонтований у 2022 році, пропонуючи гурманську кухню, натхненну сезонними інгредієнтами.

The Bath Priory

Мальовничі англійські пейзажі. Джерело: https://www.thebathpriory.co.uk/

Розташований на чотирьох акрах прекрасної території, The Bath Priory має атмосферу класичного заміського готелю. Комплекс знаходиться лише за 15 хвилин ходьби через прекрасний парк Вікторія від центру міста. Проведіть день, досліджуючи навколишні ландшафти, а потім поверніться до одного з найкращих готелів Бата для процедур у єдиному в Великобританії спа-центрі L'Occitane. Коли погода дозволяє, скористайтеся садом повною мірою, візьміть килимок для йоги на ресепшені та проведіть час у тихому куточку, медитуючи або просто розслабляючись. Для гостей також доступний прекрасний відкритий басейн, і можна замовити кошик для пікніка, щоб провести час на свіжому повітрі.

Hotel Indigo

Hotel Indigo відчинив свої двері лише у 2022 році та за короткий час зумів завоювати любов багатьох гостей, демонструючи легкість, ненав’язливість і комфорт. Готель має 166 номерів, кожен із яких оснащений кавомашиною Nespresso, дощовим душем і ліжком, застеленим високоякісною єгипетською бавовняною постіллю. Однак головною особливістю локації є ресторан. The Elder – це найновіший заклад Майка Робінсона, який також володіє The Woodsman і The Harwood Arms, єдиним лондонським пабом, нагородженим зіркою Michelin. Унікальне меню включає різноманітні позиції, зокрема дичину, фрукти, овочі та зелень, зібрані з власного саду, а також морепродукти, виловлені в радіусі 40 миль від ресторану.

Eight

Серед хороших місць для проживання в Баті є Eight. Цей готель може похвалитися дуже зручним розташуванням для мандрівників, адже він знаходиться лише за п’ять хвилин ходьби від вокзалу Бат Спа, у пішохідній зоні Норт-Парад Пасаж, тож найкращий спосіб дістатися сюди – потягом. Eight має досить багату історію. Зокрема, 500-річний підвал, який колись був трапезною для ченців абатства Бата, був переосмислений у прекрасний коктейльний бар, що зберігає унікальну атмосферу. На верхніх поверхах гості знайдуть загалом 18 номерів, розподілених між двома таунхаусами, і чудовий маленький ресторан. Загалом, Eight – це дуже особливий готель у серці міста та одне з найчарівніших місць для проживання в Сомерсеті.

The Dukes

Цей популярний пансіон у Баті розташований на вулиці Грейт Палтні, знаменитій вулиці, де колись жили Вільям Вілберфорс і Джейн Остін. Комплекс розташований у самому серці міста, у пішій доступності від знаменитих римських терм.

The Dukes займає два неймовірні таунхауси в георгіанському стилі, пропонуючи лише 17 номерів. Номери вирізняються високими стелями, стулковими вікнами, а деякі люкси включають елегантно задрапіровані ліжка з балдахінами. Гості знайдуть багато приємних дрібниць, таких як традиційний післяобідній чай, вечірні напої, гарячий шоколад на ніч і печиво перед сном.