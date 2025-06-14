Найкращі готелі Сінгапуру: де провести відпустку, як у кіно, та духовно відродитися

Невеликий розмір Сінгапуру ідеально компенсується його розвиненою економікою, чарівними пейзажами та привабливим шармом для туристів. Ця маленька країна є чудовим прикладом завдяки своїй досконалості в багатьох сферах життя, включно з готельною індустрією. Тут мандрівники захоплюються всім – від фантастичного аеропорту міжнародного значення до феєричних шоу з натовпами захоплених глядачів. Протягом багатьох років початок осені в Сінгапурі асоціюється з вечірніми перегонами Формули-1. Це крутий спосіб провести час із бажаною порцією адреналіну.

Найкращі готелі Сінгапуру запрошують відпочити та наповнитися бадьорою енергією після насиченого дня. У цій статті ми хочемо поділитися з вами, де можна провести королівську відпустку у знаменитому "Місті Лева" без космічних витрат.

Mondrian Singapore Duxton

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 з 5)

Mondrian Singapore Duxton – це шикарний представник чудових готелів Сінгапуру з багатьма вражаючими "фішками". Його власник Ян Шрагер надав йому статус бутік-готелю, хоча заклад має 302 просторі номери з усіма благами цивілізації. Тут гармонійно поєднуються відокремлена атмосфера та елітні умови проживання.

Інтер’єри освіжають сміливі дизайнерські штрихи з використанням зеленого скла та кованих деталей. Оригінальною родзинкою готелю є можливість сканувати принт Rojak талановитого художника Андре Ві. У результаті твір мистецтва "оживає" в неймовірній різноманітності кольорових відтінків завдяки спеціальній функції телефону.

Ресторан Bottega di Carna тішить гостей чудовими делікатесами. Джерело: Pixels

Ресторан Bottega di Carna із дивовижними сніданками та обідами запрошує насолодитися апетитними стравами в розслабленій атмосфері. Тут подають соковиті м’ясні делікатеси від Даріо Чеккіні, відомого шеф-кухаря з темпераментними тосканськими коренями. Пікантний смак стейків на грилі, супроводжуваний гармонійним букетом спецій, потішить навіть найвибагливіших гурманів і перенесе гостей на вершину кулінарного блаженства.

Для чудових водних насолод є бірюзовий басейн на даху, оточений акуратними шезлонгами та парасольками. Приголомшливі панорамні краєвиди на 360 градусів просто залишають мандрівників без слів.

Вебсайт: https://book.ennismore.com/

Адреса: 16A Duxton Hill, Singapore 089970

Телефон: +65 6019 8888

Four Seasons Hotel Singapore

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 з 5)

Список закладів, чия назва говорить сама за себе, незмінно включає Four Seasons. Готельна мережа з такою репутацією зарекомендувала себе на світовій арені, зокрема в Сінгапурі.

Важливими перевагами закладу є комфортне розміщення з новітніми технологіями та розкішна гастрономічна сцена. Тут доступні кілька варіантів харчування, де можна насолодитися смачною їжею та чашкою ароматної кави:

Кафе з багатим вибором напоїв і десертів, розташоване в затишному лаунджі готелю.

Ресторан Laksa, де приготування їжі стає мистецтвом.

Віртуозні міксологи майстерно готують вишукані напої для гостей за спеціальними рецептами. На прохання вони можуть створити напої, що втілюють особисті побажання гостей. Готель Four Seasons Singapore прикрашений брендовими магазинами та станцією метро, що додає йому ще пару зірок.

Вебсайт: https://www.fourseasons.com/

Адреса: 190 Orchard Blvd, Singapore 248646

Телефон: +65 6734 1110

Pan Pacific Orchard

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 з 5)

Найвище оцінені готелі Сінгапуру яскраво демонструють гармонійне поєднання розкоші та мальовничого оточення. Яскравим прикладом є Pan Pacific Orchard із 14 000 квадратних метрів пишних ландшафтів. Готель вирізняється оригінальними архітектурними рішеннями та ексклюзивним рівнем сервісу.

Окрім першокласних зручностей, готель робить акцент на енергозберігаючих технологіях, таких як використання біологічних реакторів, сонячних панелей і дощової води. Секрети комфортного перебування в номерах надзвичайно прості:

Використання постільної білизни з натуральних тканин високої щільності.

Використання засобів гігієни Diptyque .

. Великий вибір подушок і розслаблюючих медитацій прямо в номері.

У клубному лаунджі відпочивальники Pacific можуть "зловити кайф" із келихом вина чи коктейлю під мелодійні ритми музики.

Вебсайт: https://www.panpacific.com/

Адреса: 10 Claymore Rd, Singapore 229540

Телефон: +65 6991 6888

Shangri-La Hotel Singapore

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 з 5)

Якщо ви мрієте про розкішну відпустку поблизу жвавого району Орчард, зверніть увагу на Shangri-La Hotel. Цей популярний готель Сінгапуру оточений 15 акрами мальовничих садів. Тут можна забронювати номери в різних крилах:

Valley Wing з інноваційним дизайном.

з інноваційним дизайном. Tower Wing , яке нещодавно було відреставровано.

, яке нещодавно було відреставровано. Exotic Garden Wing. Shangri-La Singapore розташований поблизу престижного району Орчард. Джерело: Pixels

Приємними доповненнями до королівського відпочинку є басейн із сріблястою водою, тренажерний зал із сучасним обладнанням і клуб із ефективними велнес-програмами.

Вебсайт: https://www.shangri-la.com/

Адреса: 22 Orange Grove Rd, Singapore 258350

Телефон: +65 6737 3644

Capella Singapore

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 з 5)

Острів Сентоса засяяв новими барвами з появою крутого готелю в Сінгапурі під назвою Capella. Тут панує унікальна атмосфера з майстерним використанням вінтажних деталей. Розкішні килими, високі торшери та валізи в стилі подорожей 20-го століття додають лаунджу чарівного шарму минулого століття.

Якщо ідеальний відпочинок асоціюється у вас із повною тишею далеко від шуму машин і міського хаосу, Capella точно вас зацікавить. Острів Сентоса розташований лише за 20 хвилин їзди від материкового Міста Лева. Переваги, які пропонує готель, легко виділити:

112 номерів із милим дизайнерським оформленням і функціональними технічними зручностями.

2 бірюзові басейни з дзеркальною поверхнею.

Спа-центр із божественними процедурами для підтримки краси обличчя та тіла, розташований у стильній прибудові зі скляним фасадом.

Capella – це гостинний райський "куточок", куди регулярно злітаються мільйонери та звичайні туристи. Тут можна легко зустріти знаменитостей і альбіносних павичів із пишними хвостами. Деякі локації цього приголомшливого готелю охороняються Національним парком.

Вебсайт: https://capellahotels.com/

Адреса: 1 The Knolls, Sentosa Island, Singapore 098297

Телефон: +65 6377 8888

St. Regis Singapore

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 з 5)

Мрієте відчути себе королем у сонячному Сінгапурі? Оберіть готель St. Regis із елітним персоналізованим сервісом. Особистий дворецький чемно виконає ваші забаганки. Розкішна ванна в номері – справжнє задоволення для релаксу під приємну класичну музику.

Якщо ви хочете зірвати джекпот в одному з найкращих готелів Сінгапуру, забронюйте Presidential Suite у шикарному пентхаусі. Просторий люкс прикрашений розкішною кришталевою люстрою. Житло оформлене досить несподіваним для багатьох мандрівників елементом інтер’єру – піаніно. І це ще не все – тут також є приватний тренажерний зал і бар із охолодженими напоями, джакузі та парна в ванній кімнаті з мармуровим оздобленням.

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/sinxr-the-st-regis-singapore

Адреса: 29 Tanglin Rd, Singapore 247911

Телефон: +65 6506 6888

Ann Siang House

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 з 5)

Хороші готелі Сінгапуру можуть варіюватися від масивних бетонних "блоків" до інтимних бутік-готелів. Незалежно від розміру, їх об’єднує одне – королівський сервіс із акцентом на персоналізоване обслуговування гостей.

Готель Ann Siang House має 20 світлих номерів із стильними інтер’єрами та міні-кухнями із найсучаснішими приладами. Завдяки матрацам Hypnos сон мандрівників спокійний і безтурботний. Лаундж-бар із гарними меблями доступний для приємного відпочинку з келихом улюбленого напою, а 60-хвилинні спа-процедури для обличчя та тіла забезпечують небесне розслаблення.

Розташування Ann Siang House тішить мандрівників не менше, ніж сервіс. Лише кілька хвилин відділяють готель від гастрономічного центру Сінгапуру – Танджонг Пагар, торгового центру Максвелл і храму Тіан Хок Кенг, тож за бажання ви завжди можете урізноманітнити дозвілля захопливим шопінгом і прогулянками до гастрономічних закладів і пам’яток.

Вебсайт: https://www.discoverasr.com/

Адреса: 28 Ann Siang Rd, Singapore 069708

Телефон: +65 8608 8190

The Vagabond Club Hotel Singapore

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 з 5)

Готелі Сінгапуру можуть пропонувати не лише класичні інтер’єри з традиційними меблями, але й екстравагантні інтер’єри з шикарним декором у стилі ар-деко.

Одним із найяскравіших представників закладів із незвичайним дизайном є The Vagabond Club Hotel Singapore. При знайомстві з ним одразу впадають в око багряні вікна та дверні прорізи з масивним дорогим обрамленням. Атрибути інтер’єру також дивовижно автентичні, як-от приліжкова лава з оксамитовою оббивкою. Екран у витонченому східному стилі органічно вписується в загальну концепцію дизайну номерів, а приліжкові лампи "виростають" прямо зі стін.

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/sinvb-the-vagabond-club-singapore-a-tribute-portfolio-hotel

Адреса: 39 Syed Alwi Rd, Singapore 207630

Телефон: +65 6291 6677

Raffles Singapore

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 з 5)

Багато відомих готелів Сінгапуру з гордістю носять титул "улюбленців усіх". Raffles із його вишуканими інтер’єрами – один із них. Акуратні та доглянуті номери прикрашені плетеними кріслами та вентиляторами, прикріпленими до стелі.

Ресторани Lottery Singapore пропонують розкішні страви від майстерних шеф-кухарів. Джерело: Pixels

Ресторани Алана Дюкасса, Анн-Софі Пік і Джереме Леунга наповнені нереальними ароматами вишуканих делікатесів із м’яса, овочів і морепродуктів. Незмінним атрибутом обідів і вечерь на оригінальних столах є широка тарілка із соковитими фруктами. Море естетичного задоволення – відвідування блискучої зали Тіффін із ідеально гладкою підлогою.

Ще недостатньо причин для приємного здивування? Ось ще одна – у готелі є коктейльні шафи у вигляді скринь і мозаїчна плитка в ванних кімнатах у стилі Перанакан від талановитого дизайнера Олександри Шампалімо. Вони допомагають передати потужний вираз і багатогранну сутність Сінгапуру.

Вебсайт: https://www.raffles.com/ru/

Адреса: 1 Beach Road, Singapore 189673

Телефон: +65 6337 1886

Andaz Singapore

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 з 5)

Андре Фу створив проєкт чудового готелю в Сінгапурі з привабливою атмосферою. Дизайн першого поверху може здатися гостям дещо скромним, але коли номери наповнюються тонкими ароматами свіжої випічки з власної кондитерської, це легко компенсується. Проте не поспішайте робити висновки – лобі, розташоване на 25-му поверсі готелю, сповнене життя. Тут можна зустріти туристів, які реєструються на рецепції, гостей, які насолоджуються кулінарними шедеврами шведського столу, і гурманів, які смакують пиво, створене спеціально для Andaz.

Вебсайт: https://www.hyatt.com/andaz

Адреса: 5 Fraser St, Singapore 189354

Телефон: +65 6408 1234

Fort Canning Hotel

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.1 з 5)

У історичній будівлі з колоніальними архітектурними елементами, оформленій у контрастній чорно-білій гамі, зручно розташований Hotel Fort Canning Singapore. Це гарне місце для зупинки в Сінгапурі з невагомою гламурною аурою. Його стильні номери прикрашені меблями від відомих брендів, таких як Poltrona Frau.

Просторий балкон для приємних медитацій на свіжому повітрі та глибока ванна, розташована поруч із ліжком, доповнюють загальну "картину" екзотичного відпочинку. Готель Fort Canning Singapore спеціалізується не лише на комфортному розміщенні гостей, але й на екологічних аспектах розвитку готелю, що є його великим плюсом.

Вебсайт: https://hfcsingapore.com/

Адреса: 11 Canning Walk, Singapore 178881

Телефон: +65 6559 6769

Наш путівник по рейтингових готелях Сінгапуру допомагає мандрівникам скласти найкращий маршрут подорожі з продуманими зупинками та затишними ночівлями. Їхня дивовижна енергія та чарівна атмосфера одночасно розслаблюють і запрошують.

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