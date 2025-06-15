Топ-11 готелів Севільї: безперервний релакс зі спокусливими акцентами

Наповнена ароматами тропічної зелені та плодів екзотичних рослин, Севілья осяває центральну частину Андалусії своїм м’яким сяйвом. Її звивисті бруковані вулички збагачені архітектурою в мавританському стилі. Вплив кількох культур чітко простежується у різноманітті готичних соборів і стародавніх палаців, прикрашених барвистими ісламськими мотивами. Відвідуючи Севілью, знайдіть час, щоб завітати до Unuk у знаменитому районі Сохо. Це ідеальне місце, щоб насолодитися краєвидами міста. Готель вирізняється тим, що відпочивальники можуть обрати власне місце для тихої медитації з панорамними видами – чи то біля бірюзового басейну, чи на просторих терасах апартаментів.

Mercer Hotel

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 з 5)

Нерідко найкращі готелі Севільї переобладнані зі старовинних будівель, наповнених таємничою аурою. Наприклад, відома група бутик-готелів Mercer вдихнула нове життя в маєток 19 століття в районі Ель-Ареналь. Сьогодні це розкішний готель зі стильними інтер’єрами та першокласним сервісом.

Басейн на даху – затишна зона притягнення для гостей. Джерело: Pixels

Mercer може похвалитися мармуровими гвинтовими сходами, які гармонійно поєднуються з сучасними елементами інтер’єру. У готелі є 11 вишукано оформлених спалень. Смаковито підібрані меблі гармонійно доповнені дорогими оздобленнями та оригінальним декором. У номерах переважають стримані тони, що надають їм особливої грації та елегантності.

Яскравою перлиною готелю є затишна тераса на даху з блакитним басейном, зонами для засмаги та затишним баром із багатим асортиментом напоїв. Ресторан María Luisa запрошує гостей скуштувати розкішні делікатеси іспанської кухні, де морепродукти займають чільне місце.

Corral del Rey

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 з 5)

До топ-готелів Севільї заслужено входить Corral del Rey, який розкинувся по обидва боки вулиці в популярному районі міста, де колись вирувало торговельне життя. Заклад має 16 номерів із домашньою атмосферою та крутими зручностями, гідними королівської особи. Якщо ви прагнете розкоші в цьому готелі, забронюйте простору спальню з терасою біля відкритого басейну. Це ідеальна зона для розслаблюючих водних процедур і відпочинку з освіжаючим коктейлем.

Талановиті шеф-кухарі Corral del Rey готують ароматні страви з фермерських продуктів, соковитих фруктів і овочів. На сніданок тут традиційно подають салати, приправлені оливковою олією з Corral del Rey, Hacienda de San Rafael. Цей сестринський готель площею 6 акрів має пишні сади та розташований у мальовничій приміській зоні Севільї.

Увечері гості люблять прогулюватися Севільєю, відвідуючи бари та кафе поблизу на площі Лусерна. Завітайте до Casa Pilatos та Iglesia del Salvador, щоб відчути унікальний смак сонячної Іспанії.

Hotel Alfonso XIII

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 з 5)

Якщо ви мрієте відчути андалузьку культуру та її екстравагантний шарм, зупиніться в готелі з промовистою назвою Hotel Alfonso XIII. Один із найкращих готелів Севільї, Іспанія, він має багату історію та пропонує неймовірний досвід розкішного сервісу для гостей. Готель розташований у стародавньому районі Санта-Крус із яскравими зразками колоніальної архітектури. Заклад було зведено за наказом колишнього короля Іспанії до відкриття Севільської виставки 1929 року. Тут можна знайти справжні королівські атрибути інтер’єру. Наприклад, трон монарха з червоного дерева та бронзи гармонійно вписується в оздоблення готелю.

Відпочивальників тішить не лише урочиста аура, а й чудова кухня. Кулінарний майстер Браян Діган майстерно смажить іберійську свинину з соковитими баклажанами, цибулею та солодким перцем. А вміло приготовлені гребінці ідеально доповнені "кучерявою" шапкою з цвітної капусти та вдало підібраним букетом спецій.

У номерах одразу вражає різноманітність стилів дизайну – від автентичного кастильського до "темпераментного" мавританського з переважанням ефектних орнаментів і яскравих декоративних елементів. Будьте готові до високої вартості сервісу в Alfonso XIII, але це цілком очікувано від закладу з благородною історією.

Placido y Grata

Головною особливістю інтер’єрів Placido і Grat є королівський комфорт. Джерело: Pixels

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 з 5)

Щоб повною мірою насолодитися піднесеною атмосферою Севільї, іноді достатньо зупинитися в готелі, який точно передає особливості її культури. Placido y Grata, спроектований відомою підприємницею Мартою Сантаною та її студією Your Living Space із Барселони, є саме таким закладом.

У знаменитому готелі Севільї домінує гармонія в усьому – від розслаблюючої колірної гами номерів до вмілого використання соковитих акцентів інтер’єру. До них належать теракотові відтінки, які додають динаміки та яскравості номерам. Гості в захваті від використання вишуканих декоративних елементів, серед яких виділяються швейцарські ікони Le Corbusier і Vitra, а також ефектні скандинавські композиції від відомих брендів Ferm Living і Skagerrak. Стильне кафе готелю подає божественну каву, одну з найкращих у Севільї, а затишний бар запрошує розслабитися з келихом тонічного коктейлю та порцією вишуканого десерту. Ресторан із богемною атмосферою пропонує чудові делікатеси іспанської кухні.

Nobu Sevilla

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.4 з 5)

Серед найпопулярніших готелів Севільї, Іспанія, традиційно вирізняється Nobu. Він розташований у самому серці міста, на площі Сан-Франциско. Значною перевагою готелю для мандрівників є його близькість до яскравих пам’яток, зокрема палацу Real Alcazar, вежі Giralda та вражаючого Севільського собору.

Якщо вам до вподоби чашка ароматної кави та повітряні круасани, спостерігаючи за вічно поспішаючими іспанцями, влаштуйтеся зручно на відкритій терасі тапас-бару чи кафе на тротуарі. Номери готелю розташовані в двох будівлях 20 століття. Елементи японського мінімалізму та каталонського комфорту гармонійно переплітаються. 25 номерів мають елегантну атмосферу з умілим зонуванням і розташуванням меблів.

Ресторан Nobu прославляє витонченість місцевої кухні з великою кількістю вітамінних салатів і сирів для найвибагливіших гурманів. Невеликий басейн Nobu Sevilla – приємний порятунок від пекучого севільського сонця.

Palacio Villapanés

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 з 5)

Серед найкращих варіантів розміщення в Севільї є Palacio Villapanés, розкішна споруда 18 століття. Цей величний палац вражає мандрівників із перших моментів знайомства, коли вони опиняються перед величезними дверима закладу, виготовленими з якісної деревини.

Високі мармурові сходи та дзюркотливий фонтан допомагають створити урочисту, але розслаблюючу атмосферу, типову для елегантних будівель Іспанії. Пишні екзотичні рослини сприяють створенню найзатишнішого середовища для відпочинку та душевного спокою. Palacio Villapanés, колишній дім маркіза Вільяпанеса, прикрашений благородними елементами барокової архітектури. Палац був зведений маркізом Торребланка де Альхарафе, і його герб прикрашає головні сходи закладу. Вони ведуть до чарівного внутрішнього двору з романтичною аурою.

Unuk

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 з 5)

Одним із найкращих місць для проживання в Севільї є Unuk, розташований у просторому таунхаусі в знаменитому районі Сохо. Тут завжди людно, адже район наповнений численними бутіками з брендовими товарами, галереями з яскравими творами мистецтва та сувенірними крамницями.

Ресторан готелю Unuk подає смачну середземноморську та іспанську кухню, у яку шеф-кухарі вкладають частину своєї душі. "Соковитою" родзинкою готелю є багаторівневий простір на даху з просторим басейном із морською водою, звідки можна милуватися Севільєю з вражаючої висоти.

Hôtel Casa 1800 Sevilla

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 з 5)

Серед найкращих місць для проживання в Севільї туристи часто виділяють Casa 1800 Sevilla, який прикрашає центральну частину міста. Він гордо розташований у особняку 19 століття в центрі Севільї. Його "фірмовими компонентами" є дерев’яні вікна та стелі, які надають номерам повітряної елегантності та природного шарму.

Влаштуйтеся зручно в одному з 33 номерів Casa 1800 Sevilla і вбирайте невидиму ауру іспанської гостинності. Сюди можна приїхати для ментального перезавантаження та відпочинку. А після денного релаксу настає час для вечірніх прогулянок чарівними вулицями Севільї з брендовими вітринами та гостинними ресторанами з дивовижною кухнею.

Eurostars Torre Sevilla

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 з 5)

За один день неможливо обійти найкращі місця для проживання в Севільї, але ми спробуємо розповісти про найвизначніші локації, які завоювали довіру мандрівників. Тепер ми запрошуємо вас до Eurostars Torre Sevilla, який зручно розташований біля мальовничої річки Гвадалквівір, на острові Ла-Картуха. Цей хмарочос із 257 просторими номерами вирізняється оригінальними архітектурними рішеннями та шикарним інтер’єром номерів. Приємним доповненням до ексклюзивного сервісу є дивовижні краєвиди на міські пейзажі з панорамою.

Відпочивальники можуть насолоджуватися відвідуванням гостинного ресторану з багатим асортиментом спокусливих страв, спа-центру та тренажерного залу з сучасним обладнанням.

Hôtel Fernando III

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 з 5)

Один із топ-10 готелів Севільї – Hôtel Fernando III, розташований у єврейському кварталі міста, неподалік від палацу Манхар та мальовничого парку Ісла-Махіка.

Номери готелю оснащені всіма зручностями цивілізації, включно з телевізорами з плоским екраном, холодильниками та кавоварками. Гості мають доступ до безкоштовного Wi-Fi, фенів і банних рушників. У найкращих традиціях комфортних іспанських готелів Fernando III має затишний внутрішній дворик з елегантною зеленню. Гості Hôtel Fernando III насолоджуються апетитними сніданками "шведський стіл" і багатим вибором овочевих і морепродуктових страв. Для приємного відпочинку з чашкою улюбленого напою є лаундж-бар із дружньою атмосферою.

Hotel Casa Del Poeta

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.8 з 5)

Наступний популярний готель Севільї, який ми сьогодні відвідаємо, має милозвучну назву Casa Del Poeta. Він розташований у районі Барріо Санта-Крус, у благородному особняку 17 століття. Його фасад, оформлений у золотисто-сірих тонах, одразу привертає увагу. Улюбленим місцем гостей є витончений патіо з гарними аркадами та центральним фонтаном.

Гості почуваються в готелі як удома, адже сніданки тут щедрі та теплі. Простора тераса та бібліотека ідеально підходять для тихого відпочинку в компанії захопливої книги та освіжаючого коктейлю. Casa Del Poeta розташований у самому серці Севільї, неподалік від собору та знаменитої вежі Гіральда, що додає ще кілька плюсів.

Севілья – чудовий регіон із багатьма яскравими пам’ятками. Джерело: Pixels

На цьому завершуємо нашу прогулянку найкращими готелями Севільї, Іспанія. Це неймовірне місто з величними монастирями та замками, парками та галереями точно варте того, щоб відвідати його найближчим часом. Перебуваючи тут, обов’язково завітайте до місцевих ресторанів із дивовижною паельєю та смачними тапас.

Найкращий час для відвідування Севільї – осінь і весна, адже влітку може бути занадто спекотно, а взимку досить прохолодно вночі. Не пропустіть фестивалі та карнавали, які вражають туристів. Найшвидший спосіб дістатися до Севільї – літаком, звідки легко доїхати до центру міста автобусом, метро чи таксі. Севілья – магічне місце, де душа знаходить радість, і ваша відпустка тут точно буде незабутньою!