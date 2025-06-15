Сімейні готелі на Майорці: топ-10 першокласних місць на Балеарських островах

Від кришталево чистих, іскристих вод до величних, таємничих гір, кожен куточок Майорки вражає природною красою, роблячи її одним із найпопулярніших туристичних напрямків в Іспанії. Балеарські острови пропонують усе, що потрібно вибагливим мандрівникам – історію та культуру, архітектурні пам’ятки, гастрономічні сцени, розваги та безмежні пригоди на свіжому повітрі. Крім того, найкращі сімейні готелі на Майорці користуються великим попитом, дозволяючи кожному, незалежно від віку та вподобань, отримати неймовірний досвід омріяної відпустки. Для багатьох мандрівників також важливо, що Балеарські острови дотримуються підходу, який заохочує відповідальний і сталий туризм – від нерухомості, що гармоніює з навколишніми ландшафтами, до відмови від одноразового пластику та відновлення місцевих дерев. Це робить Майорку дивовижно привітним і затишним місцем для сімей із усвідомленим баченням майбутнього. Все, що вам потрібно, – це обрати найкращий варіант для вашої майбутньої пригоди за допомогою наступної добірки.

Zafiro Palace Alcudia

Серед топ-10 найкращих сімейних готелів на Майорці є Zafiro Palace Alcudia, який може похвалитися одразу трьома дитячими клубами, тож юні гості отримають максимум розваг на будь-який смак. Цей прекрасний комплекс розташований у тихому районі Алкудії, пропонуючи варіанти дозвілля для всіх вікових груп. Зокрема, малюки люблять проводити час у басейні Bubble Pool із надувною гіркою посередині, тоді як молодші гості до десяти років можуть розважатися в піратській тематичній зоні з водяними гарматами, гірками та навіть дискотекою на піратському кораблі. Підлітки мають можливість продемонструвати свої навички в грі в петанк чи волейбол або вирушити на велопрогулянку, досліджуючи мальовничі околиці.

Zafiro Palace Alcudia пропонує різноманітні екскурсії та активності, такі як тури на катамаранах чи яхтах, де можна побачити численні печери та прекрасні бухти північної частини узбережжя, поплавати, зайнятися снорклінгом, серфінгом тощо. Вартість проживання в готелі починається від £257 за ніч.

La Residencia, A Belmond Hotel

Богемне село Дейя, де розташований чарівний La Residencia, A Belmond Hotel, особливо приваблює музикантів, художників, письменників та інших представників творчої еліти з усього світу. Цей прекрасний готель, розташований на дивовижних скелях, є справжнім оазисом для любителів мистецтва завдяки власній галереї. Він також проводить резиденції для художників протягом усього року. Не дивно, що La Residencia докладає багато зусиль для розвитку творчого потенціалу навіть наймолодших гостей, пропонуючи уроки малювання та живопису, майстер-класи зі скульптури від місцевих художників та багато інших активностей.

У комплексі є Smile Club, де діти можуть розфарбовувати футболки, грати в настільний теніс, створювати різні аксесуари тощо. Крім того, сім’ї мають можливість відвідувати разом кулінарні заняття, зокрема спеціальні уроки з приготування печива для молодших гостей віком від 7 до 13 років. Родзинкою готелю є його наймиліші мешканці – ослики Фоска, Чіко та інші, які люблять компанію, тож обов’язково завітайте до них, досліджуючи доглянуту територію La Residencia, A Belmond Hotel.

Проживання тут починається від £606 за ніч.

Ikos Porto Petro

Релакс и тепла відпустка. Джерело: https://ikosresorts.com/

Найновіший сімейний готель Майорки дебютував у червні 2023 року. Розташований поруч із національним парком Мондраго, Ikos Porto Petro привносить яскраві грецькі нотки на південно-східне узбережжя Балеарських островів. Цей курорт стане чудовим вибором для сімейного відпочинку, адже пропонує велику кількість відповідних зручностей, зокрема:

відкритий дитячий майданчик;

сучасну фітнес-залу;

ігрову кімнату в приміщенні;

розкішний спа-центр Anne Semonin із повним спектром процедур;

із повним спектром процедур; п’ять різноманітних ресторанів на території та багато іншого.

Варто відзначити наявність трьох клубів, які відрізняються активностями та подіями залежно від віку юних гостей. Наприклад, підлітки можуть займатися спортом, кулінарією чи мистецтвом у клубі Just4Teens. Молодші діти можуть відвідувати клуб Heroes Crèche, який пропонує сенсорні ігри та улюблене розмальовування обличчя тощо. Клуб Heroes Kids Club пропонує уроки рукоділля та театральні вистави.

Ikos Porto Petro ідеально підходить для енергійних, активних сімей, які можуть насолоджуватися йогою та пілатесом, плаванням, грою в теніс чи веслуванням на каное, а після пригодницького дня ділитися враженнями в одному з п’яти чудових ресторанів. Варто врахувати, що мінімальний термін перебування в готелі становить п’ять ночей, а вартість проживання починається від 424 євро за ніч.

Jumeirah Port Soller

Jumeirah Port Soller повною мірою презентує захоплюючу красу природного ландшафту регіону, особливо через вікна номерів, що виходять на зелені пагорби, вкриті квітами, та безмежну воду кольору індиго. Це ідеальне місце для сімейного відпочинку на Майорці, що пропонує широкий спектр зручностей для всіх. Зокрема, у комплексі є дитячий клуб Barbaroja, який приймає юних відвідувачів віком від трьох до восьми років на цілий день, розважаючи їх костюмованими вечірками, пошуком скарбів, різноманітними історіями та іншими пригодами. У цей час дорослі можуть відвідати сучасний спа-центр Talise Spa. Тут можна замовити різноманітні розслаблюючі та оздоровчі процедури, що використовують натуральні інгредієнти місцевого походження, такі як оливки, мигдаль, цитрусові тощо. Щоб дізнатися більше про традиційне мистецтво Майорки, проводяться цікаві гончарні майстер-класи для дітей і дорослих. Особливу увагу варто звернути на нещодавно відремонтований панорамний Sunset Lounge, доповнений новим скляним балконом, щоб насолоджуватися неймовірним заходом сонця, смакуючи смачну японську та перуанську кухню.

Вартість проживання в готелі починається від приблизно £534 за ніч.

Sa Rota d'en Palerm

Зі стильними, світлими номерами, прекрасними середземноморськими садами та розслабленою атмосферою, Sa Rota d'en Palerm – чудовий вибір для сімейного відпочинку в серці мальовничої сільської місцевості Майорки.

Сам готель займає ретельно відреставрований маєток 18 століття, а навколишня територія всіяна мигдалевими, ріжковими та інжирними деревами, запрошуючи до прогулянок і розслабленого відпочинку біля басейну. Для гостей доступні прокат велосипедів і послуги няні, а смачний домашній сніданок із свіжими фруктами, зібраними з місцевих садів, включений у вартість номера.

Son Brull

Серед топ-10 сімейних готелів на Майорці особливе місце займає Son Brull. Тут гості знайдуть розкішні, просторі люкси, що дарують бажане відчуття приватності, оточені мальовничими садами, виноградниками та розлогими оливковими деревами. Крім того, люкси включають приватні басейни з підігрівом, що особливо важливо під час подорожей із маленькими дітьми.

Сам готель займає величну будівлю монастиря 18 століття, яка наповнює дні, проведені на Майорці, особливою атмосферою та характером. Обов’язково прогуляйтеся доглянутою територією Villa Son Brull, оглядаючи ферму, курники та бджолині вулики, і зіграйте в теніс на корті.

Якщо хочете дослідити околиці, рекомендуємо відвідати мальовниче історичне місто Полленса, до якого можна дістатися на велосипеді лише за два кілометри, насолоджуючись неймовірними пейзажами Балеарських островів. Окрім прогулянок, можна знайти більш пригодницькі варіанти дозвілля, від сходження на гори до різноманітних водних видів спорту. Любителі вина повинні додати до свого маршруту сусідню виноробню Can Vidalet. Вартість однієї ночі в готелі починається від приблизно £241.

Iberostar Cala Domingos

Розташований на південно-східному узбережжі Майорки, Iberostar Cala Domingos – це комплекс, що складається з комфортних, сучасних будиночків у стилі бунгало. Готель сповнений сімейних активностей, тож ідеально підходить для незабутньої відпустки з усією родиною. Star Camp пропонує понад 140 різних заходів для дітей віком від 4 до 17 років, спрямованих на розвиток креативності, інтелекту та талантів. Професійні викладачі навчають учасників технологіям, командній роботі та повазі до довкілля, тож юні гості отримують також освітній досвід.

Після майстер-класів та інших активностей діти можуть розважатися в одному з трьох басейнів на території або плавати з батьками в бірюзових водах сусідньої бухти Кала-Домінгос.

Вартість проживання в Iberostar Cala Domingos починається від £163 за ніч.

Son Net

Естетичний готель на Майорці. Джерело: https://sonnet.es/

У пошуках найестетичнішого притулку зверніть увагу на цей чудовий сімейний готель на Майорці. Son Net, створений авторами популярного Finca Cortesin в Андалусії, відкрився у 2023 році. Готель розташований лише за 15 хвилин їзди від Пальми, займаючи історичний маєток, що датується 17 століттям. Комплекс має 14 акрів території, включно з цитрусовими садами, виноградниками, городом і власною фермою, яка постачає продукти для закладів харчування.

Ідеальним варіантом розміщення для сімей або великих груп друзів буде котедж біля басейну з усіма необхідними зручностями і достатньою кількістю простору. Заклад вражає вишуканими палацовими інтер’єрами з кам’яною підлогою, балками в сільському стилі та старовинними камінами, що створюють відчуття затишку та домашньої атмосфери. Дітям сподобається відвідування ферми з можливістю годувати тварин і навіть збирати яйця. Крім того, на території є кілька басейнів, які користуються великим попитом серед сімей. Вартість проживання за ніч у Son Net починається від приблизно £549.

Sol Katmandu

Sol Katmandu – це не просто висококласний готель, адже він також є тематичним парком із більш ніж десятьма захоплюючими атракціонами. Серед найпопулярніших варіантів дозвілля:

аквапарк;

віртуальні американські гірки;

поле для міні-гольфу;

лазерний челендж та багато іншого.

Крім того, курорт працює за системою "все включено", а картка Play Pass надає доступ до необмежених ігор і розваг на території комплексу. Номери готелю також оформлені в різних тематиках, тож дітям не буде нудно навіть перед сном.

Вартість проживання починається від £158 за ніч.

St. Regis Mardavall Mallorca

Цей розкішний сімейний готель на Майорці займає чотири дивовижні теракотові будівлі. St Regis Mardavall Mallorca найбільш відомий своїм преміальним спа-центром, одним із найкращих у Європі, де можна замовити комплексні процедури, натхненні традиційною японською медициною. Ще однією гордістю готелю є елегантний ресторан Es Fum, відзначений зіркою Michelin, де можна спробувати креативні гурманські страви, такі як морський окунь із гребінцями або маринований стейк із тунця та багато іншого. Проте пріоритетом St Regis Mardavall Mallorca є сім’я, і тут є безліч активностей для розвитку та стимуляції творчості юних умів. Наприклад, у клубі Explorers Club діти можуть брати участь у пошуках скарбів і квестах, досліджувати місцеву флору та фауну, беручи з собою спеціальний паспорт для збору штампів за виконані активності.

Вартість перебування починається від £345 за ніч.