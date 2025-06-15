Перший раунд Ізраїль виграв: наслідки та що далі?
В світі люблять сильних. Це я про Ізраїль.
І у них ще є чимало "сильних карт"
Схоже, перший раунд Ізраїль виграв:
– Погасив ППО Ірану, відкривши небо
- Знищив ключових лідерів іранської армії:
- Генерала-майора Хосейн Саламі - Головнокомандувача Корпусом вартових ісламської революції (КСІР)
- Генерала-майора Мохаммад Багері, Начальника Генштабу збройних сил Ірану
- Генерала-майора Голам Алі Рашид, Координатора операцій між військовими силами Ірану
- бригадного генерала Амір Алі Хаджізаде, Командувача аерокосмічними силами КСІР
– Алі Шамхані, Колишній секретар Вищої ради національної безпеки
- (!) Знищив провідних вчених ядерників
Спроби Ірану завдати хоч скільки болючого удару Ізраїлю не мали успіху.
Іран вже заявляє про готовність відмовитись від ядерної програми. https://surl.lu/vblljs
Чому?
Тому, що крім уражених військових об'єктів, знищення кількох виробничих центрів "близькосхідної бензоколонки" може занурити Іран на десятиліття в темряву і в хаос.
Що далі може бути у списку знищення?
Іран, як і росія – це дуже велика бензоколонка:
- Видобуток та експорт енергоресурсів становлять близько 80% експорту (за даними 2009 року) та приблизно 18-20% ВВП (за даними 2006 року (на жаль, свіжіших даних немає).
Тепер за можливими найбільш пріоритетними цілями іранської безнзоколонки:
- Газопереробний завод у Кенгані: Забезпечує до 70% газопереробки, що є важливим для енергетики.
https://surl.lu/rsnaiv
- обробляє значну частину газу з Південно-Парського родовища, забезпечуючи до 70% газопереробки Ірану.
- Газ є ключовим джерелом енергії для електроенергії, водопостачання та промисловості
- Знищення призведе до енергетичного колапсу, з каскадним відключенням електромереж, зупинкою водопостачання та критичних систем.
- Як фіксований об'єкт, він уразливий для авіаударів, особливо за відсутності ППО.
- Нафтовий термінал на Харку: Обробляє 90% нафтових експортів, становлячи основу бюджету.
https://surl.li/zugvhc
- Обробляє понад 90% нафтових експортів Ірану, забезпечуючи доходи у розмірі $60-100 млн. на день.
- Нафта становить 70% державного бюджету (джерело: World Bank).
- Знищення зупинить експорт нафти, спричинивши фінансовий крах та гіперінфляцію. Екологічні наслідки (нафтові розливи) можуть посилити міжнародну ізоляцію (джерело: Reuters).
- Термінал є зосередженою метою, легкою для поразки за відсутності ППО.
- Порт Шахід Раджаї: Ключовий для імпорту, включаючи продовольство та медикаменти.
https://surl.lu/ytzswh
- Найбільший комерційний порт Ірану, який обробляє 80% контейнерного вантажу.
- Імпорт включає продовольство (30% пшениці), медикаменти (70% фармацевтичної сировини) та промислові компоненти (джерело: Wikipedia).
- Знищення викличе торговельну блокаду, дефіцит критичних товарів та гуманітарну кризу протягом 2-4 тижнів.
- Як портова інфраструктура, він уразливий для авіаударів.
- Абаданська нафтопереробна установка: Забезпечує паливо для внутрішнього споживання.
https://surl.li/vhjixz
- одна з найбільших у Близькому Сході, з потужністю 400 000 барелів на день.
- Забезпечує паливо для внутрішнього споживання та експорту нафтопродуктів (джерело: Wikipedia).
- Знищення порушить постачання палива для транспорту, промисловості та армії, посиливши економічний та транспортний хаос.
- Як великий промисловий об'єкт, він зазнає поразки за відсутності ППО.
...
Для реалізації ударів знадобиться, за оцінками війскових:
- до 150 високоточних боєприпасів, таких як JDAM GBU-31/38
- до 40 винищувачів-бомбардувальників (F-15I, F-16I) з можливістю дозаправки у повітрі.
- Організація операції займе 3-4 тижні, включаючи розвідку та планування, хоча при вже наявних планах це може бути скорочено до 1-2 тижнів (впевнений, що вони вже готові).
...
Довгострокові наслідки
Для Ірану
- Економічний колапс. Втрата нафтових експортів та газопереробки призведе до гіперінфляції, дефіциту бюджету та нездатності платити зарплати.
- - Гуманітарна криза. Голод, епідемії та масова міграція (5-10 млн осіб).
Політична нестабільність. Режим може зіткнутися з безладами та втратою контролю.
- Відновлення. 10-15 років навіть із міжнародною допомогою.
...
Для глобальної економіки
- Енергетичний ринок. Втрата 3% глобальної пропозиції нафти (2.5-3 млн. барелів на день) може збільшити ціни на нафту на $10-20 за барель (джерело: IEA) і призвести до зростання глобальної інфляції.
- Міграційні процеси
Масова міграція. Вихід з Ірану через гуманітарну катастрофу - 5-10 млн осіб створить тиск на Туреччину, Ірак та Пакистан (джерело: UNHCR).
- Стабільність на Близькому Сході
Ескалація. Можливі удари у відповідь від проксі Ірану (Хізбалла, Хоути), що призведе до регіонального конфлікту.
- Вплив на росію
Втрата союзника. Іран постачав Росії дрони (наприклад., Shahed-136). Знищення Ірану припинить ці поставки, послабивши росію в Україні (джерело: The Kyiv Independent).
- Світові економічні втрати. Зростання цін на нафту може негативно позначитися на економіках союзників Ізраїлю та США.
Що це означає для України?
- Втрата росією союзника це плюс
- Зростання цін на нафту - мінус, тому що зростуть доходи росії та зростуть витрати України (ми імпортували у 2024 році на $7 млрд)
- Зниження допомоги від США Україні та пріоритезація допомоги Ізраїлю
- Зростання хаосу у світі через енергетичну кризу та міграцію. І зниження пріоритетності допомоги Україні
Ну а подібні атаки – це приклад для України.
Ми, на відміну від країни агресора, знищуємо військову інфраструктуру, а не громадянську.
Спецоперація СБУ "Павутина" чудовий приклад асиметричного удару і нам доведеться їх зробити ще не один десяток разів подібні операції, ідентифікувавши ключові "болючі" точки російського ВПК та економіки.