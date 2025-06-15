Перший раунд Ізраїль виграв: наслідки та що далі?

В світі люблять сильних. Це я про Ізраїль.

І у них ще є чимало "сильних карт"

Схоже, перший раунд Ізраїль виграв:

– Погасив ППО Ірану, відкривши небо

- Знищив ключових лідерів іранської армії:

- Генерала-майора Хосейн Саламі - Головнокомандувача Корпусом вартових ісламської революції (КСІР)

- Генерала-майора Мохаммад Багері, Начальника Генштабу збройних сил Ірану

- Генерала-майора Голам Алі Рашид, Координатора операцій між військовими силами Ірану

- бригадного генерала Амір Алі Хаджізаде, Командувача аерокосмічними силами КСІР

– Алі Шамхані, Колишній секретар Вищої ради національної безпеки

- (!) Знищив провідних вчених ядерників

Спроби Ірану завдати хоч скільки болючого удару Ізраїлю не мали успіху.

Іран вже заявляє про готовність відмовитись від ядерної програми. https://surl.lu/vblljs

Чому?

Тому, що крім уражених військових об'єктів, знищення кількох виробничих центрів "близькосхідної бензоколонки" може занурити Іран на десятиліття в темряву і в хаос.

Що далі може бути у списку знищення?

Іран, як і росія – це дуже велика бензоколонка:

- Видобуток та експорт енергоресурсів становлять близько 80% експорту (за даними 2009 року) та приблизно 18-20% ВВП (за даними 2006 року (на жаль, свіжіших даних немає).

Тепер за можливими найбільш пріоритетними цілями іранської безнзоколонки:

Газопереробний завод у Кенгані: Забезпечує до 70% газопереробки, що є важливим для енергетики.

https://surl.lu/rsnaiv

- обробляє значну частину газу з Південно-Парського родовища, забезпечуючи до 70% газопереробки Ірану.

- Газ є ключовим джерелом енергії для електроенергії, водопостачання та промисловості

- Знищення призведе до енергетичного колапсу, з каскадним відключенням електромереж, зупинкою водопостачання та критичних систем.

- Як фіксований об'єкт, він уразливий для авіаударів, особливо за відсутності ППО.

Нафтовий термінал на Харку: Обробляє 90% нафтових експортів, становлячи основу бюджету.

https://surl.li/zugvhc

- Обробляє понад 90% нафтових експортів Ірану, забезпечуючи доходи у розмірі $60-100 млн. на день.

- Нафта становить 70% державного бюджету (джерело: World Bank).

- Знищення зупинить експорт нафти, спричинивши фінансовий крах та гіперінфляцію. Екологічні наслідки (нафтові розливи) можуть посилити міжнародну ізоляцію (джерело: Reuters).

- Термінал є зосередженою метою, легкою для поразки за відсутності ППО.

Порт Шахід Раджаї: Ключовий для імпорту, включаючи продовольство та медикаменти.

https://surl.lu/ytzswh

- Найбільший комерційний порт Ірану, який обробляє 80% контейнерного вантажу.

- Імпорт включає продовольство (30% пшениці), медикаменти (70% фармацевтичної сировини) та промислові компоненти (джерело: Wikipedia).

- Знищення викличе торговельну блокаду, дефіцит критичних товарів та гуманітарну кризу протягом 2-4 тижнів.

- Як портова інфраструктура, він уразливий для авіаударів.

Абаданська нафтопереробна установка: Забезпечує паливо для внутрішнього споживання.

https://surl.li/vhjixz

- одна з найбільших у Близькому Сході, з потужністю 400 000 барелів на день.

- Забезпечує паливо для внутрішнього споживання та експорту нафтопродуктів (джерело: Wikipedia).

- Знищення порушить постачання палива для транспорту, промисловості та армії, посиливши економічний та транспортний хаос.

- Як великий промисловий об'єкт, він зазнає поразки за відсутності ППО.

...

Для реалізації ударів знадобиться, за оцінками війскових:

- до 150 високоточних боєприпасів, таких як JDAM GBU-31/38

- до 40 винищувачів-бомбардувальників (F-15I, F-16I) з можливістю дозаправки у повітрі.

- Організація операції займе 3-4 тижні, включаючи розвідку та планування, хоча при вже наявних планах це може бути скорочено до 1-2 тижнів (впевнений, що вони вже готові).

...

Довгострокові наслідки

Для Ірану

- Економічний колапс. Втрата нафтових експортів та газопереробки призведе до гіперінфляції, дефіциту бюджету та нездатності платити зарплати.

- - Гуманітарна криза. Голод, епідемії та масова міграція (5-10 млн осіб).

Політична нестабільність. Режим може зіткнутися з безладами та втратою контролю.

- Відновлення. 10-15 років навіть із міжнародною допомогою.

...

Для глобальної економіки

- Енергетичний ринок. Втрата 3% глобальної пропозиції нафти (2.5-3 млн. барелів на день) може збільшити ціни на нафту на $10-20 за барель (джерело: IEA) і призвести до зростання глобальної інфляції.

- Міграційні процеси

Масова міграція. Вихід з Ірану через гуманітарну катастрофу - 5-10 млн осіб створить тиск на Туреччину, Ірак та Пакистан (джерело: UNHCR).

- Стабільність на Близькому Сході

Ескалація. Можливі удари у відповідь від проксі Ірану (Хізбалла, Хоути), що призведе до регіонального конфлікту.

- Вплив на росію

Втрата союзника. Іран постачав Росії дрони (наприклад., Shahed-136). Знищення Ірану припинить ці поставки, послабивши росію в Україні (джерело: The Kyiv Independent).

- Світові економічні втрати. Зростання цін на нафту може негативно позначитися на економіках союзників Ізраїлю та США.

Що це означає для України?

- Втрата росією союзника це плюс

- Зростання цін на нафту - мінус, тому що зростуть доходи росії та зростуть витрати України (ми імпортували у 2024 році на $7 млрд)

- Зниження допомоги від США Україні та пріоритезація допомоги Ізраїлю

- Зростання хаосу у світі через енергетичну кризу та міграцію. І зниження пріоритетності допомоги Україні

Ну а подібні атаки – це приклад для України.

Ми, на відміну від країни агресора, знищуємо військову інфраструктуру, а не громадянську.

Спецоперація СБУ "Павутина" чудовий приклад асиметричного удару і нам доведеться їх зробити ще не один десяток разів подібні операції, ідентифікувавши ключові "болючі" точки російського ВПК та економіки.