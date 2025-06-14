Подорож до Бодрума, Туреччина: чудові готелі, популярні ресторани та культові пам’ятки

Бодрум розташований на мальовничому західному узбережжі Егейського моря в Туреччині. Місто з населенням близько 200 тисяч осіб користується попитом серед мандрівників з усього світу завдяки вражаючій арт-сцені, вишуканим ресторанам, шопінгу та розкішним готелям. Крім того, Бодрум відомий своєю теплою літньою атмосферою та маленькими ароматними мандаринами. Тут є численні пам’ятки, шедеври, створені видатними художниками, та велика кількість базарів, які дозволяють зануритися в унікальну атмосферу Туреччини. Бодрум також є містом бутік-готелів, виноробень і прекрасних пляжів.

До того ж, на блискучому узбережжі в турецьких маринах причалюють одні з найбільших кораблів у світі. Загалом, залитий сонцем Бодрум – це розкішний напрямок для відпустки в Європі, де кожен мандрівник знайде щось для себе. Сплануйте свою майбутню поїздку до Бодрума з наступним гідом по готелях, ресторанах і пам’ятках.

Найкращі курорти та готелі в БодруміSusona Bodrum

Ідеальна відпустка в Бодрумі. Джерело: https://susonabodrum.com/

Susona Bodrum, LXR Hotels & Resorts, розташований у районі Торба, вітає гостей пишними бугенвіліями та іншою зеленню вздовж доріжок і будівель. Гості цього прекрасного готелю в Бодрумі можуть насолоджуватися неймовірними краєвидами Егейського моря. Крім того, Susona Bodrum пропонує широкий вибір зручностей для ідеальної відпустки, включаючи:

доступ до приватного пляжу;

кілька басейнів;

спа-центр із турецькою лазнею.

На території є різноманітні заклади харчування, що спеціалізуються на вишуканій кухні.

Mandarin Oriental

Один із найкращих готелів у Бодрумі, Туреччина, вперше відчинив свої двері для гостей у 2014 році. Mandarin Oriental, Bodrum пропонує 130 розкішних номерів із неймовірними краєвидами на затоку Парадайз. Цей комплекс стане ідеальним вибором як для романтичної відпустки, так і для сімейного відпочинку з дітьми завдяки великій кількості зручностей, включаючи:

спа-центр;

дитячий клуб;

відкриті та криті басейни;

11 ресторанів і барів та багато іншого.

Цей шикарний розкішний готель навіть пропонує вертолітні тури, щоб доповнити спектр вражень від відпустки в Туреччині.

Bodrum Edition

Поблизу престижної марини Яликавак ви знайдете кілька представників міжнародних готельних брендів найвищого класу. Bodrum Edition, відкритий у 2018 році, – ідеальне місце для тих, хто шукає спокійного та розслаблюючого відпочинку і не хоче перебувати в епіцентрі бурхливого нічного життя з шаленими та гучними вечірками. Немов оаза посеред міста, цей готель пропонує понад 100 номерів у різних конфігураціях. Комплекс також має кілька чудових закладів харчування. Особливо варто відзначити ресторан Brava, очолюваний талановитим перуанським шеф-кухарем Дієго Муньосом.

Amanruya

Amanruya, що належить бренду Aman, – це атмосферний готель, розташований у районі Гьолтюркбюкю. Він був відкритий у 2018 році. Комплекс складається лише з 36 затишних номерів, тож ви можете розраховувати на максимальний комфорт і приватність. Павільйони виконані з каменю та виходять на приватні сади з особистими басейнами. Amanruya пропонує широкий вибір активностей і заходів, таких як вітрильний спорт, риболовля та тури на традиційному турецькому гюлеті – дерев’яному щогловому човні.

Maçakizi

Район Гьолтюркбюкю в Туреччині відомий своєю концентрацією художніх галерей, магазинів одягу та ювелірних бутіків, що перемежовуються з невеликими еклектичними готелями, які дозволяють відчути унікальну атмосферу Бодрума. Зокрема, це стосується Maçakizi. Серце місцевої арт-сцени, цей чудовий готель – ідеальний вибір для планування поїздки до Бодрума. Відкритий у 1970-х роках, комплекс налічує загалом 74 номери. Після реконструкції в 2000 році Maçakizi пропонує своїм гостям ще більше комфорту та стилю. Він також часто проводить різноманітні виставки, включно з тими, що представляють ремісничий бренд ’74Escape.

Чим зайнятися в Бодрумі: найкращі пам’яткиKarnas Vineyards

Засновані в 2005 році сім’єю Ішмен, Karnas Vineyards – перша виноробня в Туреччині, присвячена виробництву Зінфанделя. Сім’я закохалася в цей сорт винограду під час поїздки до долини Напа в Каліфорнії та вирішила вирощувати його на батьківщині.

Площа території становить 165 гектарів, тож відвідувачі мають багато простору для прогулянок і досліджень. Тут посаджені як виноград, так і оливкові дерева. Ви можете не лише прогулятися, але й повечеряти та замовити дегустацію з краєвидами на поля, що простягаються вдалину.

Zai Yaşam

Любителі мистецтва повинні додати Zai Yaşam до свого маршруту. Арт-центр займає одразу п’ять будівель. Тут є не лише галерея, але й велика бібліотека та мальовничий сад, де вечорами можна насолоджуватися чудовими джазовими концертами.

Pileveneli

Розташована в Яликаваці, ця філія однієї з найвідоміших художніх галерей Стамбула є обов’язковою для відвідування. Вона проводить виставки сучасних художників, таких як нещодавня експозиція робіт цифрового митця Рефіка Анадола. Крім того, тут є чудовий сувенірний магазин, де можна придбати оригінальні подарунки на згадку про поїздку до Бодрума.

Foodrum Culinary Park

Розташований у районі Бітез, Foodrum Culinary Park пропонує кулінарні майстер-класи та тури невеликими групами по базару під керівництвом шеф-кухаря Пелін Думанли. Тож гурмани та любителі їжі можуть дізнатися багато нового про турецьку кухню.

Найкращі рестораниOrphoz

Поруч із Музеєм мистецтв Зекі Мюрена брати Чаглар і Чагрі Бозчага відкрили амбітний і розкішний ресторан у Бодрумі, який приваблює як місцевих жителів, так і гурманів-мандрівників. Дегустаційне меню базується на морепродуктах, а також на місцевій рибі в різних варіаціях. Вечеря завершується тарілкою сезонних фруктів.

Malva

Розташований у районі Сусона в Бодрумі, цей ресторан спеціалізується на місцевій і сезонній кухні. Під керівництвом талановитого шеф-кухаря Неджмі Агача Malva пропонує вишукані страви, які чудово доповнюються продуктами, придбаними на базарі Яликавак, а також зібраними в невеликому саду на даху, що розташований за кілька кроків від кухні ресторану.

Bodrum Müdavim

Bodrum Müdavim – це прекрасний ресторан, розташований у серці міста. Заклад пропонує різноманітне меню, зосереджене на найсвіжіших морепродуктах, а також неймовірні краєвиди на замок Бодрума, що датується 1400-ми роками. Крім того, ресторан може похвалитися одним із найбільших асортиментів національного турецького напою – раки, через що багато постійних відвідувачів обирають Bodrum Müdavim.

Limon Gümüşlük

Limon Gümüşlük входить до числа найкращих ресторанів Бодрума. Якщо ви хочете насолодитися турецькою кухнею в стильній атмосфері, вирушайте сюди. Страви в Limon Gümüşlük подаються в мрійливому саду, наповненому вінтажними меблями та різноманітним декором. Радимо приїжджати раніше, щоб повечеряти, спостерігаючи за мальовничими заходами сонця. Сам ресторан розташований у районі Гюмюшлюк, який славиться своїми ароматними мандариновими гаями.

Шопінг

Щоб відчути весь "смак" старого Бодрума, варто виділити час на відвідування нічних ринків. У місті є два головні ринки: один розташований уздовж променаду Тюркбуку, біля моря в Гьолтюркбюкю, а інший – навколо замку. Тут ви знайдете все і навіть більше – магазини з сумками ручної роботи та шкіряним взуттям, численні кіоски, що продають популярні браслети на щиколотку, одяг або бісерні прикраси. Особливої уваги заслуговують бавовняні сукні.

Базар Яликавак, один із багатьох відкритих ринків міста, працює щовівторка та щоп’ятниці. Тут можна купити свіжі фрукти та овочі, оливки, сири та спеції від місцевих продавців.

Хоча Яликавак є домом для багатьох світових люксових брендів, варто віддати належне й менш західній моді. Зокрема, Misela – один із провідних брендів аксесуарів і сумок у Туреччині. Якщо ви хочете купити меблі ручної роботи або посуд, відвідайте бутік Leleg Living, розташований поруч із однойменним рестораном Leleg.

Коли найкраще планувати поїздку до Бодрума

Безмежні морські простори. Джерело: Image Mugé/Pixabay

Високий сезон триває протягом усього літа, тож більшість готелів відкриті з кінця травня до кінця жовтня. Місто приймає найбільше мандрівників у липні та серпні, але погода залишається теплою майже до середини осені, тож якщо пляжний відпочинок не є пріоритетом, найкраще планувати поїздку на міжсезоння. У цей час ціни можуть бути доступнішими, а натовпи туристів значно менші.

Як дістатися

Плануючи поїздку до Бодрума, перше, про що потрібно подумати, – це найзручніший спосіб дістатися до Туреччини. До пункту призначення можна потрапити літаком, автобусом, автомобілем і поромом.

Щодня між столицею та Бодрумом виконується до шести прямих рейсів авіакомпаніями Turkish Airlines і Pegasus. Інший варіант – автобусне сполучення, але ця система може бути складною для іноземців. До того ж, така поїздка зі Стамбула до Бодрума може тривати близько десяти годин. Ви також можете орендувати автомобіль, але це досить дорого, тож авіапереліт є одним із найвигідніших варіантів з точки зору часу та грошей.

Існує пором до Бодрума з грецького острова Кос. Подорож займає лише пів години та коштує менше 30 доларів в один бік. Однак слід враховувати, що пороми курсують лише в сезон.

Місця, які варто відвідати

Більшість туристів зупиняються в жвавому центрі Бодрума. Тут є замок, велика кількість ресторанів і кафе, а також сувенірні магазини. Обов’язково прогуляйтеся вузькими вуличками, які дозволяють повною мірою відчути старе місто.

Марина Яликавак дає змогу відчути більш розкішне життя. Тут ви знайдете вишукані ресторани та люксові магазини, пляжні клуби та яхти – загалом ця частина міста відображає всю його максималістську красу.

Інша частина Бодрума – рибальський анклав Гюмюшлюк. Ця зона з приватними пляжами та ресторанами вздовж набережної демонструє спокійну, розслаблену атмосферу. Гюмюшлюк дозволяє на короткий час відчути, як живуть місцеві жителі біля Егейського моря.