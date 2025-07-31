NH Collection Palermo Palazzo Sitano відкривається в історичному центрі міста

У липні 2025 року NH Collection Palermo Palazzo Sitano почав приймати гостей як другий готель бренду, відкритий в Італії цього року, після NH Collection Alagna Mirtillo Rosso в Пеннінських Альпах. Розташований у старому місті Палермо на вулиці Вітторіо Емануеле, готель оточений вузькими вуличками, жвавими ринками та історичними міськими площами. Цей новий заклад пропонує мандрівникам ще одне зручне місце для проживання в столиці Сицилії.

Палац, у якому розташований готель, датується 18–19 століттями і спочатку складався з аристократичних резиденцій. Його було перепроєктовано на 86 гостьових номерів, зберігши при цьому старовинні деталі, такі як залізні балкони, розписані стелі та витончені арки, що нагадують про його минуле. Проживання тут дозволяє гостям легко вийти на вулицю та дістатися пішки до найжвавіших вулиць Палермо та відомих пам’яток, що робить дослідження міста простим і безтурботним.

Затишний простір для відпочинку всередині NH Collection Palermo Palazzo Sitano. Джерело: Minor Hotels

Коротка прогулянка від готелю приведе до ринку Вуччірія, гамірного куточка міста, де маленькі кіоски пропонують класичні сицилійські страви до пізнього вечора. За кілька хвилин ходьби можна дістатися до Кваттро Канті, барокового перехрестя, якому сотні років, де чотири оздоблені фасади будівель дивляться один на одного, створюючи одну з найвідоміших панорам Палермо. Ці два місця дають справжнє відчуття повсякденного життя в Палермо і розташовані лише за коротку прогулянку від готелю.

Ще два цікавих місця за кілька хвилин ходьби — це площа Маріна та порт Кала. Площа Маріна — це широка міська площа, вкрита тінями величезних старих фікусів, де часто проводяться антикварні ярмарки на вихідних. Кала, невелика гавань із рибальськими човнами та відкритими кафе, пропонує мальовниче місце для відпочинку біля води та спостереження за щоденною активністю в портовій зоні Палермо. Ці місця поблизу дозволяють відвідувачам насолодитися відкритою атмосферою Палермо та розслабленим настроєм узбережжя.

Площа Маріна, затінена площа поблизу NH Collection Palermo Palazzo Sitano. Джерело: unsplash

Відкриття NH Collection Palermo Palazzo Sitano додає більше варіантів проживання в історичному центрі Палермо. Завдяки близькості до ринків, міських площ і гавані гості можуть відчути жвавий настрій Палермо, скуштувати місцеву їжу та гуляти його історичними вулицями, не вдаючись до частого використання транспорту під час поїздки. Цей новий готель також допомагає задовольнити зростаючий попит на житло в старому місті, надаючи мандрівникам ще один практичний вибір під час напружених святкових періодів.