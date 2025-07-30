Які наслідки скорочення строків в ультиматумі Трампа

Коли Д. Трамп давав путіну 50 днів, він сподівався, що недоімперія або почне дійсно стрімкий і масштабний наступ на ЗСУ по всьому фронту, і Україні доведеться капітулювати. Або з російським наступом не складеться і, врешті решт, почнуться конструктивні переговори, під якими Трамп розуміє припинення бойових дій по лінії зіткнення.

Тобто, у будь-якому випадку автоматично виникне визначеність. І для Трампа відкриється шлях сами знаєте до чого.

Але ж ніт. У відповідь на ультиматум "50 днів до економічного гаплика" США отримали чергову тупу заяву, що росія має намір продовжувати "справедливу СВО задля захисту власних інтересів". Звісно, Трампа це розлютило, і він скоротив строк до 10 днів, очікуючи якусь притомну реакцію від недоімперії.

І знов ніт! Наскільки відомо, недоімперія запропонувала лише обопільне припинення ударів по критичній інфраструктурі та воєнних виробництвах, які знаходяться у густонаселених районах. Тобто, ми припиняємо кошмарити їхню паливну та транспортну інфраструктуру, яка працює на війну, а вони припиняють бити по заводу Артема у Києві. Можливо припиняють.

Трамп на цю дурню не відреагував, і навряд чи відреагує. Виникає питання: що далі?

Дуже сподіваюся, що Трамп таки введе свої "пекельні санкції проти країн, які закуповують російські енергоносії. Хоча вірогідність цього десь 60%, не більше. Але навіть ці санкції не спрацюють, якщо не припинити діяльність тіньового танкерного флоту росії. Для цього потрібні рішучі дії флотів країн Балтії, які будуть не пропускати танкери до росії. Все це за обов’язкової умови прикриття флотом США.

А ось тут моя уява про рішучість Трампа добігає меж. Бо щоб розблокувати "тіньовий флот", росія залучить свої літаки, вони гарантовано почнуть робити провокуючи маневри, і їх доведеться збивати. Бізнесмен Трамп може бути гранично жорстким у фінансових перемовинах або бомбити фактично беззахисний Іран. А щодо демонстрації сили ядерній недоімперії — не певен.

Тобто, фактично нічого не змінюється: Україна має триматися, фронт не має бути прорваним, а на деяких ділянках до зими потрібен навіть український контрнаступ, і тільки це відкриє шлях до відносно конструктивних переговорів.

І ще один прогноз: Україні, в першу чергу, Києву, треба готуватися до дуже масованого повітряного удару ворога, 100 ракет і 500 безпілотників майже одночасно не мають дивувати і захоплювати зненацька. Бо це стандартний для кремлівського фюрерка спосіб вимістити на мирних людях свою невгамовну лють і відчай, що не складається так, як йому хочеться.