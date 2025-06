Топ-12 семейных отелей в Париже: как превратить семейный отпуск в грандиозный опыт

Париж известен как романтичный город мира и привлекает туристов со всех континентов своими модными бутиками, историческими достопримечательностями и гастрономическими шедеврами. Поэтому многие районы ориентированы на путешественников, которые приезжают исследовать Париж с любимыми, друзьями, коллегами или самостоятельно, и лишь в небольшой степени на тех, кто планирует путешествие с семьей и детьми. Однако в последние годы лучшие отели Парижа приложили значительные усилия, чтобы создать отличные условия для семейного отдыха. Они предлагают продуманные пакеты удобств и услуг, чтобы сделать пребывание комфортным для всех членов семьи, включая детей. От замечательных детских клубов до кулинарных мастер-классов эти гостиницы имеют все необходимое, чтобы стать вашей семейной базой в Париже.

Maison Bréguet

Роскошные отели предлагают шикарное размещение для всех членов семьи. Источник: Image Maisonbreguet.com

Элегантный семейный приют на скромной улице в шумном 11-м округе, Maison Bréguet – один из немногих бутик-отелей в Париже, который может похвастаться частным бассейном с подземной сауной, хамамом и парной. Он расположен недалеко от района Маре, окружен художественными галереями, модными ресторанами и бутиками. Отель располагает 50 просторными номерами для всех типов путешественников, включая семьи. Гости с младенцами и маленькими детьми оценят тихие верхние этажи, где ничто не беспокоит сон, тогда как путешественники со старшими детьми сочтут удобным бронирование смежных номеров. По запросу в номер могут предоставляться пеленальные столики, радионяни, детские кроватки и услуги няни, чтобы взрослые могли ужинать в ресторане или насладиться вечерним напитком на террасе. Кстати, программа "для всей семьи" охватывает абсолютно всех ее членов, включая домашних животных. Для животных предоставляют кровати, лоханки и еду, чтобы гостям не пришлось везти дополнительный багаж.

Cheval Blanc

Благодаря прекрасному расположению на левом берегу Сены, в нескольких шагах от Лувра, этот роскошный комплекс предлагает прекрасные парижские виды. Его следует отнести к лучшим отелям Парижа для семей благодаря шикарным удобствам, включая изогнутый ландшафтный бассейн, семейный спа и мраморный хамам. Он идеально подходит как для требовательных взрослых, так и юных гостей. Особенно впечатляет, что за дверью отеля расположена Le Carrousel — крытый игровая площадка для детского творчества, приключений и образовательных мероприятий с необычайно увлекательной программой и ярким, интересным интерьером. Вне гостиницы взрослые с детьми могут приобщиться к семейным активностям, от экскурсий до поиска сокровищ в историческом центре Парижа. Отель состоит из 72 номеров и люксов, включая смежные номера, подходящие для семей.

Hôtel Plaza Athénée

Один из самых модных адресов для семейного отдыха в Париже принадлежит отелю Plaza Athénée в 8-м округе, расположенном на шикарной авеню Монтень. Он выглядит шикарно и таков, привлекая соответствующую публику: во время недель моды в Париже во лбу или недавно отремонтированном спа-центре Dior можно встретить знаменитостей и редакторов известных глянцевых журналов. Может показаться, что шумные семьи с детьми не целевая аудитория гостиницы, но это не так. Напротив, отель создал отличные условия для юных гостей, поэтому они могут рассчитывать на специальные услуги в номере: от плюшевого мишки в культовом красном цвете Plaza до детских махровых халатов и тапочек. Зимой дворик отеля превращается в сказку с тысячами мерцающих огней и катком, к которому дети имеют бесплатный ежедневный доступ. Если вы забронировали номер на верхних этажах, вы сможете поделиться со всей семьей красотой пейзажа на Эйфелеву башню.

Hôtel de La Boétie

Отели Парижа могут превратить семейный отпуск в особое упоминание, добавляя особые штрихи к своим удобствам. Например, в этом бутик-отеле в районе Елисейских полей, De La Boétie, гостям с детьми уделяют особое внимание, что можно объяснить тем, что оба основателя имеют детей. Отель наполнен элегантным и винтажным декором, создавая теплую, радушную атмосферу. Удобства организованы так, чтобы пребывание этих гостей было комфортно в течение всего времени. По запросу в номер могут доставить кроватки и высокие стульчики. Если вы путешествуете в семье, здесь удобнее всего остановиться в трехместном номере. Он достаточно просторный для комфортного пребывания, имеет ванную комнату и несколько удобных кроватей в разных вариациях. В отеле нет ресторанов, но подают изысканный завтрак на основе французской и международной кухни. Стоит отметить, что лифт в отеле достаточно маленький и не вместит все коляски, но внизу есть место для их хранения.

Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel

Дети получают специальные услуги и приветственные подарки от отеля. Источник: Image Rosewoodhotels.com

Роскошные отели на Елисейских полях в Париже, с их импозантными фасадами и поразительными колоннами, также не ассоциируются прежде всего с приютом для семей. Но Hôtel de Crillon легко опровергает это мнение, демонстрируя, каким гостеприимным может быть забота о детях. Их называют маленькими розочками и превращают их пребывание в отеле в настоящую сказку. В номере дети найдут типы, воздушные шары в форме животных и игрушки, включая мягкий слон Берни — символ гостиницы. Каждый член семьи получит одинаковые пижамы Brai. Для детей постарше доступны видеоигры в номере. Другие удобства для семей включают в себя разнообразное детское меню, которое не оставит голодным даже самого требовательного едока, высокие стульчики, подогреватели для бутылочек, детские гигиенические средства и т.д.

25hours Hotel Terminus Nord

Этот яркий отель расположен в 10-м округе напротив вокзала Гар дю Нор, поэтому, если вы прибываете в Париж на Eurostar с детьми и багажом, не тратьте время на поиски хороших отелей для семей. Номера отеля оформлены в игривом хаосе красочных фресок, африканских мотивов и азиатских орнаментов, и эта причудливая эстетика понравится как детям, так и взрослым. Сердцем отеля есть ресторан Neni с сочетанием израильской и средиземноморской кухни, но гости с детьми должны обратить особое внимание на воскресные бранчи с отдельной зоной для детей. Пока они играют в бассейне с шариками, в миниатюрной кухне, рисуют или рассматривают разные игрушки, родители могут неторопливо наслаждаться свежими круасанами. Отель настаивает, что лучший способ исследовать Париж на велосипедах, и для этого предоставляет прокат с туристическими картами и готовыми маршрутами.

Le Bristol

В шикарном 8-м округе, за углом от Елисейских полей, расположено еще одно изысканное убежище, заслужившее статус одного из лучших семейных отелей Парижа. Это стало возможным, в частности, благодаря детскому клубу, созданному в сотрудничестве с французским брендом Bonpoint. Взрослые могут спокойно отправиться за покупками или насладиться выставкой в Лувре, пока их малыши рисуют мелом на стенах, играют в разные игры и отдыхают в красочных типах. Есть даже детский спа, где вашему ребёнку помогут справиться с морем эмоций и впечатлений после игрового дня с помощью массажа. Среди предложений отеля есть семейный пакет, в рамках которого гости получают милые поздравительные подарки – печенье в форме кота и мягкую игрушку-кролика по имени Ипполит в честь основателя Le Bristol Ипполита Жамме. В номере для детей предоставляют мини-халат и книгу с рекомендациями посетить в Париже.

Mob Hotel

Уютные внутренние дворики отелей предлагают развлечения для детей и взрослых. Источник: Image Mobhotel.com

Оригинальный парижский отель, расположенный неподалеку от знаменитого блошиного рынка Marché aux Puces de St.-Ouen, обеспечит много развлечений для младших гостей. Его номера просторны и не напоминают скучные спальни: они наполнены веселыми акцентами и предметами декора, интересно рассматривать и чувствовать, от музыкальных инструментов до кукол для театра теней. Для семей, путешествующих в Париж с детьми, преимуществом популярных отелей будет наличие места, где дети могут пошалить и потратить избыток энергии. В Mob Hotel таким местом является волшебный сад во внутреннем дворике: здесь достаточно простора для активных игр, установлены столы для пинг-понга, а по вечерам показывают фильмы на огромном проекторе. Дети до 6 лет едят бесплатно в ресторане отеля, а днем во лбу детям предлагают горячие напитки и органические снеки. Каждый месяц проводятся творческие мастер-классы и тематические праздничные мероприятия.

Le Meurice

Этот парижский отель неподалеку от садов Тюильри имеет много милых мелочей, чтобы показать, что маленькие гости получают особое внимание. К примеру, детские высокие стульчики создал знаменитый дизайнер Филипп Старк. Его идеи можно найти в разных зонах отеля, например, в ресторане Le Dali с расписанным потолком. Кстати, название ресторана связано с тем, что Сальвадор Дали останавливался здесь каждый год в месяц. Отель можно отнести к лучшим в Париже для семей только благодаря детской программе, созданной со стремлением к приключениям и веселью: в хорошую погоду гости с детьми могут отправиться в сад Тюильри, расположенный через дорогу, чтобы прокатиться на деревянных челноках на пруду или каруселях, а в дождливые дни. талисманом Писташкой. Консьерж организует няню с отличными рекомендациями для ваших детей, а вы можете побаловать себя ужином в ресторане отеля под руководством шеф-повара с тремя звездами Michelin Алена Дюкасса.

Ritz Paris

Роскошные дополнения наполняют семейные отпуска особыми моментами. Источник: Image Ritzparis.com

Талисман отеля Ritz, плюшевый мишка-курьер в королевском синем цвете, известен далеко за пределами Парижа. Его гигантская версия, поселяющаяся возле гостиницы на площади Вандом во время рождественских праздников, часто появляется на Instagram-фото туристов. Дети любят этого медвежонка, и они точно будут в восторге, получив его в качестве подарка во время пребывания в одном из лучших отелей Парижа для семейных путешествий. Кроме того, приветственный комплимент включает в себя печенье и зефир. Пребывание в отеле запомнится всем членам семьи благодаря прекрасному бассейну в подземном клубе, но если ваш ребенок еще не умеет хорошо плавать, доступны уроки плавания. На территории отеля есть школа École Ritz Escoffier, где дети могут попробовать приготовить некоторые фирменные блюда отеля.

Hotel Molitor

Этот отель в стиле ар-деко в 16-м округе, на западной окраине Парижа, первоначально был летним приютом для местных жителей, но его яркие цвета и ретро-планирование точно понравятся детям. Все номера просторны, как это типично для парижских отелей, но для семей с детьми лучше бронировать смежные номера. По запросу в номер могут быть доставлены детская кроватка или дополнительная кровать. Магнитом для отдыхающих, особенно младших, будут два отличных бассейна. Дети могут просто плавать или присоединиться к занятиям в школе Aqua Kids, получить детский массаж с фруктовыми ароматами или посетить детский спа. После плавания дети точно проголодаются, но не волнуйтесь: в каждом ресторане отеля есть детское меню. Если у вашей семьи есть фанат спорта, имейте в виду, что стадион Ролан Гаррос расположен рядом. Также через пять минут пешком можно добраться до парка Булонский лес.

Four Seasons Hotel George V

Изысканный отель в стиле ар-деко, созданный почти столетие назад — в 1928 году, расположен в Золотом треугольнике Парижа неподалеку от Елисейских полей. Детский пакет здесь называется Precious Little Moments и действительно кажется, что Four Seasons делает абсолютно все для комфортного и развлекательного пребывания семей и детей. Его можно считать одним из лучших отелей для семейного отдыха в Париже, где отпуск станет особым опытом. Юным гостям предоставляют персонализированный номер, соответствующий их возрасту. К примеру, с детской кроваткой, постелью Tartine et Chocolat и мягкой игрушкой в виде талисмана отеля Маленького Джорджа, чтобы обнимать его перед сном. Пакет также включает в себя послеобеденный чай для всей семьи с известным горячим шоколадом, который претендует на звание лучшего в Париже. Блюда в ресторанах отеля бесплатны для детей, а также пакет ежедневный полный американский завтрак для 2 взрослых и 2 детей. Услуги няни доступны круглосуточно.