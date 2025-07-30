Найкращі способи використання грошей за кордоном для українців в Європі

Подорожі до Європи для українців у 2025 році можуть бути не лише захопливими, але й бюджетними, якщо грамотно управляти фінансами. Через відмінності у валютах, банківських системах і місцевих особливостях оплати важливо знати, як ефективно використовувати гроші, щоб уникнути зайвих витрат. Деякі країни приймають лише місцеву валюту, тоді як інші широко підтримують безготівкові платежі. У цій статті ми розглянемо найкращі способи управління грошима для українців, які подорожують Європою, включаючи обмін валют, використання карток, цифрові гаманці та практичні поради для економії.

1. Дослідіть валюту країни призначення

Більшість країн Європи використовують євро (€), але деякі, як-от Польща (PLN), Чехія (CZK), Угорщина (HUF) чи Швеція (SEK), мають власні валюти. Перед поїздкою перевірте, чи приймають у вашій країні призначення картки чи потрібна місцева готівка.

Порада : Використовуйте сайт http://www.xe.com для перевірки актуальних обмінних курсів і планування бюджету. Завантажте додаток XE Currency Converter (http://www.xe.com/apps), який працює офлайн після завантаження курсів.

: Використовуйте сайт http://www.xe.com для перевірки актуальних обмінних курсів і планування бюджету. Завантажте додаток (http://www.xe.com/apps), який працює офлайн після завантаження курсів. Лайфхак: Уникайте обміну валют в аеропортах чи туристичних центрах, де комісії можуть сягати 5–10%. Наприклад, в аеропорту Варшави курс злотого може бути на 15% гіршим, ніж у міських обмінниках. Скористайтеся http://www.travelmoneymax.com для пошуку вигідних обмінних пунктів.

2. Використовуйте українські та європейські картки з низькими комісіями

Оберіть картку, яка пропонує низькі або нульові комісії. Джерело: Рixabay

Українські банки, такі як ПриватБанк чи Монобанк, пропонують картки, які можна використовувати за кордоном, але важливо перевірити комісії за транзакції та зняття готівки. Для економії розгляньте європейські цифрові банки, доступні для українців.

Рекомендації для українців : Монобанк (http://www.monobank.ua): дебетова картка з мінімальними комісіями за конвертацію валют (близько 1–2% залежно від валюти). Дозволяє прив’язати до Google Pay (http://www.google.com/pay) або Apple Pay (http://www.apple.com/apple-pay) для безконтактних платежів. Revolut (http://www.revolut.com): мультивалютна картка, популярна серед українців у Європі. Дозволяє тримати кошти в євро, злотих чи інших валютах і обмінювати їх за міжбанківським курсом без комісій (до 1000 EUR/місяць для стандартного плану). Wise (http://www.wise.com): дебетова картка з низькими комісіями за конвертацію (0,35–2%) і прозорими тарифами. Ідеально для оплати в країнах із неєвровою валютою, як-от Польща чи Угорщина.

: Порада : Повідомте банк (наприклад, через додаток http://www.privat24.ua) про подорож, щоб уникнути блокування картки за підозрілі транзакції.

: Повідомте банк (наприклад, через додаток http://www.privat24.ua) про подорож, щоб уникнути блокування картки за підозрілі транзакції. Лайфхак: У країнах із широким прийомом безконтактних платежів (Німеччина, Нідерланди) використовуйте Google Pay або Apple Pay для швидких і безпечних транзакцій.

3. Обмінюйте валюту з розумом

Якщо в країні потрібна місцева валюта (наприклад, злоті в Польщі чи форинти в Угорщині), обміняйте невелику суму перед поїздкою для покриття початкових витрат (таксі, кава, квитки на транспорт).

Де обмінювати : В Україні: обмінюйте валюту в банках (ПриватБанк, Ощадбанк) або перевірених обмінниках із низькими комісіями. Використовуйте http://www.minfin.com.ua/currency для порівняння курсів. У Європі: шукайте обмінники в центрі міста через http://www.travelmoneymax.com. Уникайте обмінників із написом "No commission", оскільки вони компенсують це гіршим курсом.

: Лайфхак: Замовте валюту онлайн через сервіси, такі як http://www.postoffice.co.uk (доступно в Європі для українців із європейською адресою), для доставки за вигідним курсом.

4. Використовуйте цифрові платіжні системи

У Європі безконтактні платежі та цифрові гаманці дуже поширені, особливо в країнах, як-от Нідерланди, Швеція чи Німеччина. Вони дозволяють уникнути комісій за конвертацію та зручні для оплати в магазинах і ресторанах.

Популярні платіжні системи : Revolut (http://www.revolut.com): ідеально для українців, які перебувають у Європі. Дозволяє тримати кілька валют і обмінювати їх безкоштовно до певного ліміту. Wise (http://www.wise.com): низькі комісії за конвертацію та можливість оплати в місцевих валютах. PayPal (http://www.paypal.com): підходить для онлайн-покупок і оплати в деяких європейських магазинах.

: Порада : Поповніть рахунок Revolut або Wise перед поїздкою, щоб уникнути додаткових витрат на конвертацію.

: Поповніть рахунок Revolut або Wise перед поїздкою, щоб уникнути додаткових витрат на конвертацію. Лайфхак: У Швеції спробуйте місцеву систему Swish (http://www.getswish.se), якщо маєте європейський банківський рахунок, для швидких платежів.

5. Знімайте готівку економно

Зняття готівки в європейських банкоматах може включати комісії від українського банку (1–3%) та банкомату (2–5 EUR за транзакцію). Щоб мінімізувати витрати:

Використовуйте картки без комісій за зняття, наприклад, від http://www.revolut.com (до 200 EUR/місяць безкоштовно) або http://www.wise.com.

Знімайте більші суми рідше, щоб зменшити кількість транзакцій із комісіями.

Шукайте банкомати великих європейських банків, таких як ING, Santander чи Deutsche Bank, які мають нижчі комісії.

Лайфхак: У країнах, як-от Польща чи Чехія, банкомати можуть пропонувати конвертацію за своїм курсом. Завжди обирайте зняття в місцевій валюті (PLN, CZK), щоб ваш банк конвертував за вигіднішим курсом.

6. Уникайте динамічної конвертації валют (DCC)

Під час оплати карткою в Європі (наприклад, у ресторані чи магазині) вам можуть запропонувати сплатити у гривнях (UAH) замість місцевої валюти. Це називається динамічною конвертацією валют (DCC) і зазвичай включає завищений курс (до 10% гірший).

Порада : Завжди обирайте оплату в місцевій валюті (EUR, PLN, CZK тощо), щоб ваш банк (або Revolut/Wise) конвертував за кращим курсом.

: Завжди обирайте оплату в місцевій валюті (EUR, PLN, CZK тощо), щоб ваш банк (або Revolut/Wise) конвертував за кращим курсом. Лайфхак: Перевірте екран платіжного терміналу перед підтвердженням транзакції, щоб переконатися, що обрана місцева валюта.

7. Використовуйте передплачені туристичні картки

Передплачені картки дозволяють завантажити потрібну суму в євро чи іншій валюті та використовувати її без комісій за конвертацію.

Приклади : Revolut (http://www.revolut.com): підтримує 30+ валют, ідеально для подорожей Європою. Wise (http://www.wise.com): прозорі комісії та можливість оплати в місцевих валютах. Post Office Travel Money Card (http://www.postoffice.co.uk/travel-money/card): доступна в Європі, підтримує 23 валюти, без комісій за оплату в магазинах.

: Порада: Поповнюйте картку лише потрібною сумою, щоб уникнути залишків, які складно повернути.

8. Скористайтеся програмами лояльності та кешбеком

Деякі українські та європейські банки пропонують кешбек або бали за витрати за кордоном, що допомагає заощадити.

Приклади : Монобанк (http://www.monobank.ua): кешбек до 2% на певні категорії (наприклад, ресторани чи транспорт). Revolut (http://www.revolut.com): кешбек до 1% для преміум-користувачів. Wise (http://www.wise.com): низькі комісії дозволяють економити на кожній транзакції.

: Лайфхак: Використовуйте http://www.topcashback.co.uk для отримання кешбеку на бронювання авіаквитків через http://www.skyscanner.net або готелів через http://www.booking.com.

9. Плануйте бюджет і відстежуйте витрати

Створіть бюджет перед поїздкою та відстежуйте витрати. Джерело: Рixabay

Щоб уникнути перевитрат, створіть бюджет перед поїздкою та відстежуйте витрати за допомогою додатків.

Рекомендовані додатки : Monzo (http://www.monzo.com): доступний для українців із європейською адресою, дозволяє встановлювати ліміти та відстежувати транзакції. YNAB (You Need A Budget) (http://www.youneedabudget.com): допомагає планувати бюджет і контролювати витрати.

: Порада: Розділіть бюджет на категорії (їжа, транспорт, проживання), щоб уникнути імпульсивних покупок.

10. Уникайте туристичних пасток

У популярних європейських містах, таких як Париж, Барселона чи Прага, ціни в туристичних зонах завищені. Щоб заощадити:

Купуйте в місцевих супермаркетах (наприклад, Lidl, Biedronka) замість туристичних магазинів.

Використовуйте http://www.google.com/maps для пошуку місцевих кафе чи ринків із нижчими цінами.

Уникайте ресторанів біля пам’яток, таких як Ейфелева вежа чи Карлів міст, де ціни можуть бути в 2–3 рази вищими.

11. Використовуйте місцеві платіжні системи

У деяких європейських країнах популярні локальні платіжні системи, які можуть бути дешевшими за міжнародні картки.

Приклади : У Польщі: BLIK (http://www.blikmobile.pl) — система швидких платежів, доступна через додатки польських банків. У Швеції: Swish (http://www.getswish.se) — популярна для оплати в магазинах і кафе.

: Порада: Якщо ви перебуваєте в Європі тривалий час, відкрийте місцевий банківський рахунок для доступу до таких систем.

12. Захистіть свої фінанси

Подорожі можуть бути пов’язані з ризиками, такими як крадіжка чи втрата картки. Щоб захистити гроші:

Носіть із собою невелику суму готівки (50–100 EUR), а решту тримайте на картці чи в цифровому гаманці.

Зберігайте резервну картку в сейфі готелю.

Використовуйте страховку для карток від http://www.monobank.ua або http://www.revolut.com, яка покриває шахрайство.

Лайфхак: Зберігайте фото карток і документів у хмарному сховищі, наприклад, http://www.dropbox.com.

13. Додаткові поради для українців

Обмін гривні на євро в Україні : Обмінюйте валюту в перевірених банках чи обмінниках через http://www.minfin.com.ua/currency, щоб уникнути шахрайства.

: Обмінюйте валюту в перевірених банках чи обмінниках через http://www.minfin.com.ua/currency, щоб уникнути шахрайства. Безвіз у ЄС : Українці можуть перебувати в країнах Шенгену до 90 днів кожні 180 днів без візи. Перевірте правила в’їзду на http://www.mfa.gov.ua.

: Українці можуть перебувати в країнах Шенгену до 90 днів кожні 180 днів без візи. Перевірте правила в’їзду на http://www.mfa.gov.ua. Туристична страховка : Оформлюйте страховку через http://www.hotline.finance для покриття медичних витрат у Європі (від 300 UAH за тиждень).

: Оформлюйте страховку через http://www.hotline.finance для покриття медичних витрат у Європі (від 300 UAH за тиждень). Лоукостери для економії: Шукайте дешеві авіаквитки на http://www.skyscanner.net, http://www.ryanair.com або http://www.wizzair.com, щоб знизити витрати на переліт.

Висновок

Для українців, які подорожують Європою у 2025 році, розумне управління грошима — ключ до бюджетної та приємної відпустки. Використовуйте картки без комісій, такі як http://www.revolut.com чи http://www.wise.com, обмінюйте валюту через http://www.travelmoneymax.com і відстежуйте витрати за допомогою додатків, таких як http://www.monzo.com. Уникайте туристичних пасток і обирайте місцеві валюти для оплати. З цими порадами ви зможете насолоджуватися Європою, не переплачуючи!