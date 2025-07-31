Подорожі в поєднанні з роботою: рейтинг країн із найбільшою кількістю цифрових кочівників

Цифрові кочівники — це люди, які поєднують віддалену роботу з подорожами, використовуючи технології для роботи з будь-якої точки світу. Завдяки зростанню популярності віддаленої роботи та програм для цифрових кочівників, таких як візи для фрілансерів, у 2025 році все більше українців обирають цей стиль життя. Але які країни є найпривабливішими для цифрових кочівників? У цій статті ми розглянемо рейтинг країн із найбільшою кількістю цифрових кочівників, спираючись на дані з відкритих джерел, таких як http://www.nomadlist.com, а також надамо поради для українців, які хочуть поєднати роботу та подорожі.

Чому цифрові кочівники обирають ці країни?

Країни, популярні серед цифрових кочівників, зазвичай пропонують:

Швидкий інтернет : Надійне підключення до Wi-Fi є ключовим для віддаленої роботи.

: Надійне підключення до Wi-Fi є ключовим для віддаленої роботи. Доступне житло : Платформи, як-от http://www.airbnb.com і http://www.booking.com, допомагають знайти бюджетні варіанти.

: Платформи, як-от http://www.airbnb.com і http://www.booking.com, допомагають знайти бюджетні варіанти. Візи для цифрових кочівників : Багато країн запровадили спеціальні візи для віддалених працівників.

: Багато країн запровадили спеціальні візи для віддалених працівників. Якість життя : М’який клімат, культурні пам’ятки, безпека та розвинена інфраструктура.

: М’який клімат, культурні пам’ятки, безпека та розвинена інфраструктура. Спільноти кочівників: Активні хаби, коворкінги та події для нетворкінгу.

Нижче представлено рейтинг країн, які у 2025 році є лідерами за кількістю цифрових кочівників, з урахуванням їхньої привабливості для українців.

1. Португалія

Чому популярна?

Португалія, зокрема Лісабон і Порту, є магнітом для цифрових кочівників завдяки м’якому клімату, доступним цінам і візі для цифрових кочівників (D7 Visa). У 2025 році країна залишається лідером за даними http://www.nomadlist.com завдяки швидкому інтернету (до 200 Мбіт/с) і активним спільнотам у коворкінгах, таких як Outsite Lisbon (http://www.outsite.co).

Переваги : Доступна оренда: середня ціна за апартаменти в Лісабоні — €800–1200/місяць (http://www.airbnb.com). Віза D7: дозволяє залишатися до 1 року за умови доходу від €820/місяць. Близькість до океану та культурні пам’ятки, як-от Алгарве.

: Для українців : Португалія входить до Шенгенської зони, тому українці можуть перебувати до 90 днів без візи. Для довшого перебування подайте на D7 через http://www.vfsglobal.com/portugal/ukraine.

: Португалія входить до Шенгенської зони, тому українці можуть перебувати до 90 днів без візи. Для довшого перебування подайте на D7 через http://www.vfsglobal.com/portugal/ukraine. Порада: Відвідуйте коворкінги, як-от Heden Santa Apolónia (http://www.heden.co), і беріть із собою картку без комісій, наприклад, від http://www.revolut.com, для оплати в EUR.

2. Таїланд

Чому популярна?

Таїланд, зокрема Чіангмай і Бангкок, є улюбленим місцем цифрових кочівників завдяки низьким витратам на життя, теплому клімату та великій спільноті віддалених працівників. У 2025 році країна пропонує Destination Thailand Visa (DTV) для фрілансерів.

Переваги : Низькі ціни: оренда студії в Чіангмаї коштує $200–400/місяць (http://www.airbnb.com). Швидкий інтернет: середня швидкість Wi-Fi — 50–100 Мбіт/с. Спільноти: коворкінги, як-от Punspace (http://www.punspace.com), і фестивалі для кочівників.

: Для українців : DTV дозволяє перебувати до 180 днів із можливістю продовження. Подайте заявку через http://www.thaievisa.go.th. Переліт із Європи шукайте на http://www.skyscanner.net.

: DTV дозволяє перебувати до 180 днів із можливістю продовження. Подайте заявку через http://www.thaievisa.go.th. Переліт із Європи шукайте на http://www.skyscanner.net. Порада: Уникайте туристичних зон, як-от Паттайя, і обирайте Чіангмай для економії та спокійної атмосфери.

3. Іспанія

Робота і відпочинок прямо на пляжі. Джерело: Pixabay

Чому популярна?

Барселона, Мадрид і Валенсія приваблюють цифрових кочівників завдяки середземноморському клімату, розвиненій інфраструктурі та візі для віддалених працівників (Digital Nomad Visa). За даними http://www.nomadlist.com, Іспанія посідає високі позиції через швидкий інтернет (до 300 Мбіт/с) і культурне розмаїття.

Переваги : Віза для цифрових кочівників: вимагає доходу від €2640/місяць і дозволяє перебувати до 1 року (http://www.exteriores.gob.es). Коворкінги: Talent Garden Barcelona (http://www.talentgarden.org) або Betahaus (http://www.betahaus.com). Доступ до пляжів і пам’яток, як-от Саграда Фамілія.

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Для українців : Безвіз дозволяє перебувати 90 днів, а віза для кочівників — до 1 року. Шукайте житло на http://www.idealista.com.

: Безвіз дозволяє перебувати 90 днів, а віза для кочівників — до 1 року. Шукайте житло на http://www.idealista.com. Порада: Обирайте Валенсію замість Барселони для нижчих цін (оренда від €600/місяць).

4. Індонезія (Балі)

Чому популярна?

Балі, зокрема Убуд і Чангу, є центром для цифрових кочівників завдяки тропічному клімату, доступним цінам і коворкінгам, як-от Outpost (http://www.outpost-asia.com). У 2025 році віза Digital Nomad Visa (e-Visa B211A) полегшує перебування.

Переваги : Оренда вілли: $300–600/місяць через http://www.airbnb.com. Інтернет: 50–100 Мбіт/с у коворкінгах. Спільноти: регулярні зустрічі кочівників у Dojo Bali (http://www.dojobali.org).

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Для українців : Віза B211A дозволяє перебувати до 6 місяців (http://www.imigrasi.go.id). Бронюйте перельоти через http://www.kayak.co.uk.

: Віза B211A дозволяє перебувати до 6 місяців (http://www.imigrasi.go.id). Бронюйте перельоти через http://www.kayak.co.uk. Порада: Уникайте туристичних зон, як-от Кута, і обирайте Убуд для спокійної роботи.

5. Естонія

Чому популярна?

Естонія, зокрема Таллінн, є піонером у запровадженні візи для цифрових кочівників (Digital Nomad Visa) ще у 2020 році. У 2025 році країна залишається привабливою завдяки цифровій інфраструктурі, безпеці та доступу до Шенгенської зони.

Переваги : Швидкий інтернет: до 1 Гбіт/с у коворкінгах, як-от Lift99 (http://www.lift99.co). Доступна оренда: €500–800/місяць у Таллінні (http://www.city24.ee). Віза: дозволяє перебувати до 1 року за доходу від €3504/місяць (http://www.workinestonia.com).

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Для українців : Безвіз на 90 днів і можливість подати на візу через http://www.vfsglobal.com/estonia/ukraine.

: Безвіз на 90 днів і можливість подати на візу через http://www.vfsglobal.com/estonia/ukraine. Порада: Відвідуйте старовинне місто Таллінн для натхнення та беріть картку http://www.wise.com для оплати в EUR.

Поради для українців-цифрових кочівників

Працювати віддалено дуже зручно. Джерело: Pixabay

Фінанси: Використовуйте картки без комісій, як-от http://www.revolut.com або http://www.wise.com, для оплати та зняття готівки в іноземних валютах. Інтернет: Перевірте швидкість Wi-Fi перед орендою на http://www.speedtest.net. Для роботи в дорозі купуйте eSIM через http://www.airalo.com. Житло: Шукайте апартаменти на http://www.airbnb.com або http://www.booking.com, але бронюйте заздалегідь для економії. Візи: Перевірте вимоги до віз для цифрових кочівників на офіційних сайтах посольств або http://www.nomadlist.com. Нетворкінг: Приєднуйтесь до спільнот кочівників через http://www.meetup.com або Telegram-групи, наприклад, Digital Nomads Ukraine. Перельоти: Шукайте бюджетні рейси на http://www.skyscanner.net, http://www.ryanair.com або через партнерство JetBlue та United (http://www.united.com). Страховка: Оформлюйте туристичну страховку на http://www.hotline.finance для покриття медичних витрат.

У 2025 році цифрові кочівники мають широкий вибір країн для поєднання роботи та подорожей. Португалія, Таїланд, Іспанія, Балі та Естонія лідирують завдяки доступним цінам, швидкому інтернету та візовим програмам.З цими країнами та порадами ви зможете працювати віддалено, насолоджуючись красою світу!