40+ лайфхаків для дешевих відпусток за кордоном

Вирушаєте за кордон? Важливо заздалегідь продумати вашу подорож до найменших деталей. Дешеві відпустки за кордоном можливі — просто дотримуйтесь корисних порад нижче.

Мудро бронюйте квитки

Сьогодні черезбагато факторів та природні катаклізми трапляються непередбачувані ситуації, такі як скасування рейсів чи заборона бронювання готельних номерів. Щоб уникнути проблем, завжди бронюйте квитки з правом зміни дати або скасування замовлення у разі зміни обставин.

Нюанси, які слід враховувати під час бронювання:

Перевірте інформацію про можливість подорожей до різних країн. Віддавайте перевагу компаніям, які повертають повну суму вартості квитка у разі скасування. Під час купівлі квитків пасажири повинні оформити туристичну страховку, яка покриває обмеження через втрату близьких тощо.

Використовуйте іноземні кредитні картки

Багато банків стягують додаткові 3% від курсу обміну при використанні кредитних карток. Цього можна уникнути, відкривши картку за кордоном. Її використання вигідніше, ніж місцевої картки, адже ви не переплачуєте та отримуєте найкращий обмінний курс, навіть порівняно з обмінними пунктами. Заявку на таку картку зазвичай подають за 1–2 тижні до поїздки.

Заощаджуйте за допомогою супутникової навігації

Встановлення супутникової навігації на смартфон може допомогти заощадити. Завантажте безкоштовний додаток перед поїздкою. Такі додатки використовують вбудований GPS смартфона, що усуває потребу в Wi-Fi. Вони допомагають знаходити зручні маршрути, хоча не завжди швидкі, і не надають сповіщень про дорожній рух.

Рекомендовані додатки для супутникової навігації:

http://www.google.com/maps: дозволяє відстежувати ресторани, переглядати карти, надавати інформацію про рух і поїзди, але потребує Wi-Fi. Працює офлайн, якщо завантажити карти заздалегідь.

http://www.navmii.com: безкоштовний додаток для Android та iPhone із попередньо завантаженими картами, плануванням маршрутів, голосовим супроводом, відстеженням пробігу та даними про можливі небезпеки. Містить карти приблизно 200 країн, включаючи Великобританію.

http://www.maps.me: додаток із детальною інформацією про автомагістралі та банкомати. Карти дуже деталізовані, доступні для iPhone та Android. Плануйте свій маршрут. Джерело: Pixabay

Використовуйте вебсайти для пошуку дешевих квитків

Перед бронюванням квитків перевірте ціни на різних сайтах, щоб обрати найвигідніший варіант для дешевої відпустки за кордоном. Найкращі сайти для пошуку квитків:

http://www.kayak.co.uk: багато зручних фільтрів.

http://www.momondo.co.uk: дані про дешеві та дорогі квитки, найкращі аеропорти для вильоту.

http://www.google.com/flights: аналіз вартості рейсів залежно від дати вильоту.

Використовуйте додаток Citymapper для легкої навігації

У незнайомих містах орієнтуватися складно, але не поспішайте витрачати гроші на таксі. Додаток http://www.citymapper.com допоможе впевнено почуватися у понад 100 містах світу.

Як найкраще бронювати відпустку?

Раннє бронювання — чудовий варіант для найдешевшої відпустки за кордоном, але іноді пізнє бронювання може знизити транспортні витрати. Майте на увазі, що вибір маршрутів буде значно меншим. Квитки можна бронювати за рік і раніше. Ціни часто знижуються пізніше, головне — вивчити їх на різних сайтах і обрати найдешевший варіант. Готельні номери бронюйте на гнучких умовах із можливістю безкоштовного скасування. Завжди оформлюйте туристичну страховку.

Хитрощі код-шерінгу — продаж одного рейсу різними компаніями

Іноді один і той же рейс можна забронювати в різних авіакомпаній за різними цінами через код-шерінг. Це найчастіше стосується середньо- та далекомагістральних маршрутів.

Перевірте термін дії паспорта

Перед подорожжю перевірте термін дії вашого паспорта. У деяких країнах документ має бути дійсним щонайменше 6 місяців від дати прибуття. Якщо паспорт зношений, вас можуть не пустити до країни. Замовляйте паспорт заздалегідь, адже термінова послуга дорожча. Для поїздок до ЄС паспорт має бути дійсним щонайменше 3 місяці від дати подорожі та не старшим за 10 років на день поїздки.

Безкоштовно беріть дитяче автокрісло чи візок

Автокрісло необхідне для перевезення маленьких дітей. Оренда може бути дорогою, але в деяких аеропортах автокрісло здають за півціни. Найкращий варіант — здавати власне автокрісло та складний візок як частину багажу безкоштовно.

Користуйтеся послугами спеціалізованих туристичних агентств

Назвати найдешевшу країну для відпустки складно. Послуги нішевих туристичних агентств, які спеціалізуються на певних регіонах, зазвичай дешевші, ніж стандартні. Порівнюйте ціни на готелі, щоб знайти відповідний номер.

Завантажте безкоштовний додаток для вивчення іноземних мов

За допомогою http://www.duolingo.com можна безкоштовно вивчати 40 мов. Додаток доступний для iPhone, Android і Windows. 10 хвилин щоденних ігор допоможуть опанувати іноземну мову.

Використовуйте додаток для перекладу офлайн

Швидкий переклад за кордоном дуже важливий. Використовуйте http://www.translate.google.com для перекладу без Wi-Fi. Додаток безкоштовний, дозволяє вводити текст вручну або сканувати об’єкти камерою.

Безкоштовний доступ до залів очікування в аеропортах

Зали очікування доступні не лише для VIP-пасажирів. Ви можете скористатися ними безкоштовно, якщо маєте певну кредитну картку чи банківський рахунок. Наприклад, http://www.virginatlantic.com/flying-club пропонує одноразовий доступ до залу очікування за £20.

Оформлюйте візу вчасно

Багато країн вимагають візу для в’їзду. Деякі дозволяють подавати візу по прибуттю, інші — лише заздалегідь. З листопада 2023 року для поїздок до країн ЄС потрібен безвізовий пропуск за €7 для коротких перебувань. Жителі Великобританії можуть провести 3 відпустки без продовження документа.

Готуйтеся до різної погоди. Джерело: Pixabay

Як безкоштовно брати воду в аеропорт?

Аеропорти обмежують перевезення рідин. Щоб не купувати дорогу воду, беріть порожню пляшку. У багатьох аеропортах, таких як Хітроу, Манчестер, Джерсі та Брістоль, є фонтанчики з безкоштовною водою. Якщо фонтанчика немає, попросіть воду в кафе чи ресторані.

Як обрати найкращі місця в літаку?

Для вибору місць використовуйте http://www.seatguru.com або http://www.skytraxratings.com. Вони показують схему місць у літаку. Найкращі місця зазвичай коштують на £30–60 дорожче.

Оформлюйте страховку ASAB

Оформлюйте туристичну страховку ASAB одразу після бронювання. Для частих подорожей (2 рази на рік і більше) вигідніше оформити річний поліс.

Купуйте туристичні аксесуари дешево

В аеропортах аксесуари, такі як маски для очей чи подушки, дорогі. Купуйте їх у супермаркетах або магазинах за доступною ціною.

Беріть із собою снеки та їжу

Їжа в аеропортах смачна, але завищена в ціні втричі. Беріть із собою снеки, щоб заощадити.

Не довіряйте сліпо зірковій системі готелів

Рейтинг готелів не підтверджується міжнародними стандартами і є суб’єктивним. Зірки часто відповідають додатковим зручностям. Читайте відгуки на http://www.tripadvisor.com.

Отримуйте компенсацію за затримку рейсів

У разі затримки рейсу через вину авіакомпанії ви можете отримати компенсацію £100 за затримку понад 3 години або скасування рейсу.

Використовуйте TravelMoneyMax для обміну валюти

Замовляйте готівку в аеропорту за вигідним курсом через http://www.travelmoneymax.com. Сервіс враховує всі комісії та пропонує найкращі варіанти обміну.

Не купуйте дорогі сонцезахисні лосьйони

Лосьйони відомих брендів коштують близько £25. Шукайте альтернативи з SPF не менше 30 та захистом від UVA. Порівнюйте ціни на http://www.boots.com, http://www.superdrug.com та сайтах супермаркетів. Уникайте продуктів із оксибензоном та октиноксатом у країнах, де вони заборонені через шкоду для коралових рифів.

Бронюйте пакетні тури в агенціях

Пакетні тури включають авіаквитки та проживання. Бронювання за 8 тижнів може значно знизити витрати. Туроператори часто надають знижки під час свят. Телефонуйте різним агентам і просіть знижку — часто можна знизити ціну на 5%. Захист ATOL та ABTA забезпечує додаткову безпеку.

Одягайте дітей у яскравий одяг

Одягайте дітей у яскраві кольори, щоб їх було видно. Сфотографуйте їх в аеропорту, щоб у разі зникнення швидко показати фото.

Місцева карта. Джерело: Pixabay

Вимикайте мобільний інтернет і роумінг

У ЄС стягують плату за роумінг, що може бути дорого. Увімкніть режим польоту або використовуйте безкоштовні Wi-Fi точки чи змініть SIM-карту.

Перевірте безпеку пункту призначення

Перед подорожжю перевірте безпеку місця призначення. Багато страхових компаній не покривають витрати в небезпечних містах.

Отримуйте додатковий захист при оплаті карткою

Оплачуйте тури чи квитки вартістю понад £100 кредитною карткою для додаткового захисту у разі банкрутства авіакомпанії.

Реєструйтеся в аеропорту заздалегідь

Онлайн-реєстрація безкоштовна та економить кошти у разі повернення квитків.

Зменшуйте витрати на оренду авто

Перед орендою авто зверніть увагу на клас транспортного засобу. Якщо кондиціонер чи навігація не потрібні, не переплачуйте. Скористайтеся http://www.travelsupermarket.com, http://www.skyscanner.net, http://www.carrentals.co.uk або http://www.kayak.co.uk для порівняння цін. Отримайте код DVLA перед поїздкою (дійсний 21 день).

Бронюйте 5-зіркові готелі за вигідною ціною

На http://www.lastminute.com є розділ зі знижками на 4- та 5-зіркові готелі. Читайте відгуки на http://www.tripadvisor.com.

Перевірте дійсність водійського посвідчення за кордоном

Міжнародне водійське посвідчення не потрібне в ЄС, Ісландії, Норвегії та Швейцарії. Уникайте сайтів, які пропонують купити посвідчення, адже вони нелегальні.

Бронюйте дешеві пакетні тури

Для частих поїздок до певних міст пакетні тури заощаджують до 30% вартості.

Розділення квитків для економії

Не поспішайте купувати квитки напряму до пункту призначення. Часто вигідніше купити квитки до проміжного міста, а потім до потрібного. http://www.momondo.co.uk, http://www.kayak.co.uk і http://www.skyscanner.net допоможуть порівняти ціни.

Уникайте дорогої страховки на авто

Багато компаній з оренди авто включають страховку вартістю £25+ на день. Використовуйте http://www.moneymaxim.co.uk для пошуку оренди з низькою вартістю страховки (менше £2 на день).

Бронюйте паркування в аеропорту

Паркування в аеропортах дороге без попереднього бронювання. Бронюйте місце заздалегідь, щоб зекономити.

Бронюйте вілли замість готелів

Оренда номерів у розкішних віллах часто дешевша, ніж у готелях. Чим більше людей у номері, тим нижча ціна. На http://www.airbnb.com можна бронювати номери за розумною ціною з гнучкими умовами.

Вивчайте транспорт і пам’ятки міста

Ознайомтеся з транспортними маршрутами, інфраструктурою та розвагами міста. http://www.tripadvisor.com пропонує детальну інформацію про пам’ятки, магазини та розваги. Беріть із собою книги та журнали, щоб уникнути додаткових витрат.

Туристи. Джерело: Pixabay

Будьте обережні з покупками за кордоном

Вартість багажу залежить від його ваги. Не купуйте забагато речей, щоб уникнути переплати.

Подорож до США? Уникайте нелегальних сайтів ESTA

Для поїздки до США не довіряйте сайтам, які вимагають оплату за реєстрацію в http://www.esta.cbp.dhs.gov.

Отримайте ветеринарний сертифікат для домашньої тварини

Для подорожі з твариною потрібен сертифікат, мікрочіп і вакцинація від сказу. Для поїздок до Фінляндії, Норвегії та Північної Ірландії тварині потрібне лікування від стрічкових черв’яків.

Сподіваємося, наші рекомендації допоможуть організувати найдешевшу відпустку за кордоном. Приємної подорожі та яскравих вражень!