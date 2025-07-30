Два квитки в один клік: JetBlue та United спрощують складні маршрути

JetBlue та United Airlines отримали схвалення від Міністерства транспорту США для початку співпраці за новою угодою про подорожі під назвою Blue Sky. Рішення, підтверджене 29 липня, дозволяє обом авіакомпаніям об’єднати частини своїх мереж та програм лояльності. Пасажири почнуть помічати зміни поступово, починаючи з цієї осені та поетапно протягом наступних місяців.

Пасажири отримають доступ до кількох змін у рамках нової угоди. Вони включають:

Бронювання рейсів від будь-якої з авіакомпаній через вебсайт або додаток JetBlue чи United.

Нарахування та використання балів лояльності в програмах TrueBlue та MileagePlus для обох авіакомпаній.

Отримання однакового рівня обслуговування в аеропортах, такого як порядок посадки та доступ до місць, незалежно від того, яка авіакомпанія виконує рейс.

Партнерство відкриє доступ до більшої кількості регіональних напрямків, які зазвичай важче дістатися великими авіакомпаніями. Пасажири United тепер зможуть дістатися до таких місць, як Берлінгтон, маленьке містечко, розташоване поблизу лісів і стежок Вермонта, або Чарльстон, тихе південне місце, відоме своїми старовинними будівлями та морськими краєвидами. Ці менші напрямки часто залишаються поза увагою під час міжнародного планування, але є привабливими для коротких відпусток та внутрішніх поїздок.

Кейптаун тепер легше дістатися. Джерело: unsplash

Пасажири JetBlue тепер матимуть простіший спосіб дістатися до віддалених місць без необхідності керувати кількома бронюваннями. Партнерство забезпечує легший доступ до міжнародних маршрутів United, включаючи такі міста, як Кейптаун у Південній Африці, де мандрівники можуть досліджувати поєднання природи та міського життя, або Сан-Паулу в Бразилії, великий південноамериканський хаб. Для тих, хто планує багатосегментні поїздки за межі Північної Америки, наявність цих маршрутів в одній системі бронювання зменшує потребу шукати квитки через різні авіакомпанії та платформи.

Замість запуску нових рейсів обидві авіакомпанії зосереджуються на спрощенні комбінації існуючих маршрутів. Мандрівники витрачатимуть менше часу на управління бронюваннями, легше діставатимуться до ближніх і далеких міст і матимуть більше свободи у використанні своїх балів. Ці зміни можуть суттєво полегшити планування поїздок, що охоплюють мережі різних авіакомпаній або поєднують короткі та далекі рейси.