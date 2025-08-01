Росія намагається вскочити в останній вагон потяга, який зрушив

Москва намагається в авральному порядку виправити свої стосунки з Вашингтоном. І те, що в Росію летить Віткофф - це намагання вскочити в останній вагон потяга, який зрушив. Не виключено, що цей візит здійснюється на прохання Кремля в надії "опрацювати" посланця Трампа так, щоб той повірив у бажання путіна зупиняти війну. Але останній й так волів би її зупинити, але умови ми знаємо, вони з 22-го року не змінилися.

Не виключено, що кремлівська верхівка знову вирішила "заговорити" хоч частину команди Трампа, бо їм треба вигравати час. Кожен день без ембарго на нафту - це гроші, на які можна клепати ракети і дрони.

Не виключено, що за кілька тижнів російська сторона під тиском США та з погодження з Китаєм заявить, що готова до підписання якихось рамкових угод. Але побачимо, що буде з їх реалізацією. Нинішня тактика росії - пропетляти до кінця року.