Зоряні ночі в компанії левів: незвичайний медовий місяць для романтиків у Кенії

Величезна зграя золотих левів, що дрімає, сафарі, зоряні ночі та безкраї вітряні савани. Тим, хто одружений або прагне нових вражень, пропонують провести романтичний час у наметових люксах у парку Цаво Західний у Кенії. Табори та лоджії з солом’яними дахами залишать яскраві спогади про нове спільне життя. Деякі романтичні місця описані на http://www.eptrail.com.

Розкішний наметовий табір Finch Hattons

Це місто абсолютної тиші, де ви можете не зустріти жодної людини. Кожен із 17 розкішних наметових люксів має приватну терасу, розкішну спальню та власну ванну кімнату з великим душем. Крім того, у гарний день відпочивальники можуть побачити гору Кіліманджаро. Тут менше тварин, ніж у Масаї-Мара чи Амбоселі, але спостереження за ними не менш захопливе, особливо завдяки чудовим можливостям для спостереження за птахами. Під час сафарі очікуйте побачити слонів, жирафів або найвідоміших мешканців Цаво — левів.

Розкішний наметовий табір Finch Hattons у Кенії. Джерело: finchhattons.com

Туристам також пропонують надзвичайну їжу: сезонні фрукти та овочі, яловичину з пасовищ і свіжі морепродукти, доставлені з кенійського узбережжя. Молоді люди також можуть розраховувати на процедури в невеликому спа-центрі. Табір-готель був названий на честь британського аристократа Деніса Фінч-Гаттона, мисливця за великою дичиною та авантюриста, який жив у Кенії.

Клуб сафарі Mount Kenya поблизу Нанюкі

Це розкішні люкси на екваторі, розташовані на 100 акрах доглянутих садів. Деякі номери знаходяться в північній півкулі, а інша половина — у південній, що є однією з особливостей цього місця. Ще один чудовий момент — вид на засніжену гору Кенія.

Клуб сафарі Mount Kenya. Джерело: fairmont.com

Гірська краса нікого не залишить байдужим, як і бездоганний сервіс, який у цьому клубі справді розкішний. Відомо, що курорт був заснований актором Вільямом Голденом.

Наметовий табір Elewana Loisaba та Starbeds, заповідник Loisaba

Табір складається з романтичних наметів в африканському стилі. Туристам також подобається романтичне зоряне ліжко, яке висувається на відкриту терасу на їхній вибір. Воно називається Starbeds і оснащене балдахіном, що розгортається на дерев’яних платформах, щоб ви могли подрімати під відкритим африканським небом, слухаючи колискову здалеку, як сурмлять слони.

Fairmont Mount Kenya Safari Club. Джерело: elewanacollection.com

Зазначається, що табір розташований на краю уступу, з панорамними краєвидами вдень і вночі, які ніби пливуть у вічність. Ймовірно, що відпочивальники не захочуть залишати свій просторий намет із вікнами від підлоги до стелі. Саме в такому природному таборі зручно спостерігати за життям слона, лева та леопарда.

Segera Retreat, Лайкіпія

Це вілли, розташовані на рівнинах плато Лайкіпія, між величчю гори Кенія та глибинами Великої рифтової долини. Це місце нагадує велике пташине гніздо, підвішене серед верхівок дерев річки, що кишить дикою природою. Лише ви вдвох можете спостерігати за приголомшливим африканським заходом сонця, випікаючи вечір із келихами шампанського. Засновники обіцяють, що ви відчуєте спокій і драматизм одночасно. Після ночі споглядання зірок і сну під відкритим небом прокиньтеся наступного ранку, коли слони, жирафи та великі коти збираються біля річки, щоб розпочати свій день наново.

Табір Річардса, Масаї-Мара

З лише сімома шикарними наметами приватний табір Річардса в Масаї-Мара маленький, відокремлений і затишний. Тут багато білого кольору, що робить його світлим і просторим. Їжу подають під зорями. Відпочивальникам пропонують прогулянки для спостереження за птахами з гідами та обіцяють неймовірні заходи сонця.

Наметовий табір Elewana Elephant Pepper, Масаї-Мара, Північний заповідник Мара

Це красивий і віддалений табір, ідеальний для медового місяця в африканських заростях. Уявіть стада слонів, що блукають поруч, і серенаду левів, гієни та шакалів, що оживає вночі. Хоча дика природа може бути неспокійною зовні, ви абсолютно безпечні у своєму добре обладнаному наметі, що стоїть серед фіг, ебенового дерева та дерев слонового перцю.

Наметовий табір Elewana Elephant Pepper у Масаї-Мара. Джерело: elewanacollection.com

Відпочивальникам пропонують пікніки біля річки Мара, а також спостереження за великими котами — не лише левами, але й гепардами та леопардами, а також блискучими зебрами чи вежами жирафів.

Лоджія Borana, заповідник Borana

Складається з восьми котеджів і розташована на висоті 6000 футів. Кожен котедж, побудований із каменю та кедра, має камін і широку приватну веранду для спостереження за дичиною, а вся лоджія виходить на блискуче озеро. Крім того, лоджія Borana отримує високі оцінки від мандрівників за ванні кімнати з душем і ванною, що пропонують фантастичні краєвиди на гору Кенія на півдні та панораму гір і пустелі на півночі.